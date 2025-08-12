Jurnalistele din Balcani se confruntă cu amenințări în creștere în timp ce sunt protejate insuficient

MediaGuard, 12 august 2025 09:40

Jurnalistele din Balcani se confruntă zilnic cu amenințări, insulte sexiste Read More

Acum 5 minute
09:40
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Cerem stoparea și contracararea acțiunilor ilegale ale „protestatarilor” asociați bașcanei Evghenia Guțul, îndreptate împotriva jurnaliștilor MediaGuard
Organizațiile neguvernamentale de media, între care și Asociația Media-Guard, condamnă Read More
4 august 2025
18:10
Tineri din întreaga țară s-au antrenat pentru a demonta dezinformarea, în cadrul primei ediții a Taberei de Reziliență Informațională MediaGuard
19 tineri din diverse regiuni ale R. Moldova s-au reunit Read More
29 iulie 2025
11:50
Organizațiile de media condamnă vandalizarea repetată a sediului TRM și cer asigurarea securității sediului furnizorului public de servicii media audiovizuale MediaGuard
Organizațiile neguvernamentale din domeniul mass-media, între care și Asociația Media-Guard, Read More
28 iulie 2025
12:00
Un mesaj de amenințare cu moartea la adresa unei jurnaliste, soldat cu dosar penal. Ce pedeapsă riscă inculpatul MediaGuard
Un mesaj de amințare cu moartea la adresa jurnalistei Viorica Read More
18 iulie 2025
09:10
Doar șapte cauze penale deschise pentru hărțuirea jurnaliștilor, în cinci ani MediaGuard
Inspectoratul General al Poliției recunoaște că nu are o evidență Read More
17 iulie 2025
18:40
Jurnalism sub presiune: Intimidări și agresiuni împotriva reporterei Viorica Tătaru în timpul documentării protestelor MediaGuard
Reportera TV8, Viorica Tătaru, a fost ținta mai multor acte Read More
14 iulie 2025
15:00
Media-Guard, organizația de media care a beneficiat de cele mai mari contribuții din partea cetățenilor în baza „Legii 2%”, triplu față de 2024 MediaGuard
Asociația Media-Guard este lideră printre organizațiile de media la capitolul Read More
