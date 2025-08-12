Jurnalistele din Balcani se confruntă cu amenințări în creștere în timp ce sunt protejate insuficient
MediaGuard, 12 august 2025 09:40
Jurnalistele din Balcani se confruntă zilnic cu amenințări, insulte sexiste
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Cerem stoparea și contracararea acțiunilor ilegale ale „protestatarilor” asociați bașcanei Evghenia Guțul, îndreptate împotriva jurnaliștilor # MediaGuard
Organizațiile neguvernamentale de media, între care și Asociația Media-Guard, condamnă
4 august 2025
18:10
Tineri din întreaga țară s-au antrenat pentru a demonta dezinformarea, în cadrul primei ediții a Taberei de Reziliență Informațională # MediaGuard
19 tineri din diverse regiuni ale R. Moldova s-au reunit
29 iulie 2025
11:50
Organizațiile de media condamnă vandalizarea repetată a sediului TRM și cer asigurarea securității sediului furnizorului public de servicii media audiovizuale # MediaGuard
Organizațiile neguvernamentale din domeniul mass-media, între care și Asociația Media-Guard,
28 iulie 2025
12:00
Un mesaj de amenințare cu moartea la adresa unei jurnaliste, soldat cu dosar penal. Ce pedeapsă riscă inculpatul # MediaGuard
Un mesaj de amințare cu moartea la adresa jurnalistei Viorica
18 iulie 2025
09:10
Inspectoratul General al Poliției recunoaște că nu are o evidență
17 iulie 2025
18:40
Jurnalism sub presiune: Intimidări și agresiuni împotriva reporterei Viorica Tătaru în timpul documentării protestelor # MediaGuard
Reportera TV8, Viorica Tătaru, a fost ținta mai multor acte
14 iulie 2025
15:00
Media-Guard, organizația de media care a beneficiat de cele mai mari contribuții din partea cetățenilor în baza „Legii 2%”, triplu față de 2024 # MediaGuard
Asociația Media-Guard este lideră printre organizațiile de media la capitolul
