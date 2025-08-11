Puterea a Patra, din 07.08.2025, cu participarea lui Ion Ceban
N4, 11 august 2025 16:40
Puterea a Patra, din 07.08.2025, cu participarea lui Ion Ceban
• • •
Alte ştiri de N4
Acum 10 minute
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Roșiile crescute de ea sunt căutate în toată regiunea, iar gustul și mărimea îi impresionează pe toți. Este vorba despre Nadejda Bega din satul Răscăieți, raionul Ștefan Vodă, care crește pe malul Nistrului roșii cum rar găsești în regiune. Femeia spune că de ani buni, plantează pe cei 40 de ari de pământ pe care […]
16:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de caniculă pentru acest weekend. Potrivit meteorologilor, avertizarea va fi valabilă pe 9 și 10 august. În același timp, se menține și codul galben de pericol de incendiu cu caracter natural. Astfel, sâmbătă, la Nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 28 grade, iar noaptea coboară la […]
16:30
Ședința Curții de Apel din Atena, la care se va examina cererea de extrădare a fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, va avea loc pe 13 august. Anunțul a fost făcut de autoritățile elene și confirmat de Procuratura Generală a Republicii Moldova. Potrivit instituției, procurorii moldoveni au informat partea elenă despre complexitatea dosarelor penale […]
16:30
Două persoane au fost reținute în urma celor aproximativ 80 de percheziții, desfășurate joi, 7 august, într-un dosar de finanțare ilegală și corupere electorală în mai multe localități din țară. Potrivit oamenilor legii, este vorba despre un grup de persoane care acționa din interes material în beneficiul organizației criminale „Șor” pentru a corupe alegătorii în […]
16:30
Transportatorii anunță un nou protest în Capitală. Pe 14 august, aceștia își vor duce microbuzele în fața sediului Agenției Naționale Transport Auto din Chișinău. Anunțul a fost făcut de Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto. Potrivit transportatorilor, acțiunea are la bază trei revendicări adresate Guvernului și Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Este vorba despre […]
16:20
Benzina continuă să se scumpească, iar motorina se ieftinește, chiar dacă nesemnificativ, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, sâmbătă, duminică și luni, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și 17 de bani, cu un ban mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi […]
16:20
Dragu: Sistemul de plăți instant MIA va fi disponibil și pentru operațiuni efectuate între companii # N4
Sistemul de plăți instant MIA va fi disponibil și pentru operațiuni efectuate între companii. Noua facilitate ar urma să fie lansată peste câteva luni. Anunțul a fost făcut de guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, la o emisiune de la postul public de televiziune. Ea a subliniat că noua platformă va permite tranzacții instant […]
7 august 2025
15:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de pericol de incendiu cu caracter natural. Potrivit meteorologilor, avertizarea este valabilă în perioada 8 – 14 august, în sudul și estul țării. Astfel, vineri, la Nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 26 grade, iar noaptea coboară la 12 grade, cu cer variabil. În Centru, termometrele […]
15:00
Serviciul național unic pentru apeluri de urgență 112 se confruntă cu un val de apeluri false inițiate automat de sisteme robotizate și inteligență artificială, fără intervenție umană directă. Declarația a fost făcută de ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. Astfel, doar în ultima săptămână, serviciul de urgență a recepționat aproape 45 de mii de apeluri, dintre […]
15:00
Lucrările la linia electrică aeriană Vulcănești–Chișinău avansează pe ambele direcții. La sud, muncitorii s-au apropiat de Stația Electrică Vulcănești. Pe direcția centru, activitățile se desfășoară în raionul Ialoveni, aproape de Stația Electrică Chișinău. Anunțul a fost făcut de Ministerul Energiei. Până în prezent, Proiectul de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic înregistrează realizări de peste 93 la […]
15:00
Alegătorii mai au la dispoziție șapte zile în care se pot înregistra pentru a vota prin corespondență la parlamentare # N4
Perioada de înregistrare pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 expiră peste o săptămână. Astfel, ziua de 14 august este ultima în care moldovenii cu drept de vot care se vor afla, în ziua alegerilor, în SUA, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Japonia, Coreea de Sud, Australia sau Noua Zeelandă pot […]
15:00
Un bărbat de 37 de ani din Ucraina este cercetat pentru escrocherii de proporții, după ce ar fi încasat peste 1.000.000 de lei în calitate de plăți în avans de la persoane care voiau să procure automobile din Statele Unite ale Americii. Sub pretextul organizării importului și vămuirii mașinilor cumpărate la licitație, acesta ar fi […]
14:50
Benzina continuă să se scumpească, iar motorina se ieftinește, chiar dacă nesemnificativ, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, vineri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și 16 bani, cu doi bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO […]
14:50
VIDEO/ Locuitorii satului Răscăieții Noi din raionul Ștefan Vodă au așteptat 30 de ani apă potabilă la robinete # N4
Timp de 30 de ani au așteptat apă potabilă la robinete. Este vorba despre locuitorii satului Răscăieții Noi din raionul Ștefan Vodă, o localitate aflată la aproximativ 25 de kilometri de granița cu Ucraina și la nici zece kilometri de centrul raional. Oamenii spun că, din cauza numărului mic de locuitori, ani la rând, guvernanții […]
10:00
6 august 2025
16:30
Tinerii specialiști vor beneficia de o indemnizație lunară neimpozitabilă în valoare de 3.000 de lei # N4
Tinerii angajați la primul loc de muncă în industrii de importanță strategică vor beneficia de un adaos de trei mii de lei la salariul lunar, timp de un an. Regulamentul privind implementarea Programului a fost aprobat de Executiv. Astfel, autoritățile își propun să reducă migrația tinerilor, să faciliteze tranziția de la studii la muncă și […]
16:30
După mai multe zile caniculare, vremea se mai răcorește un pic, potrivit meteorologilor. Astfel, joi, la Nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 25 grade, iar noaptea coboară la 13 grade, cu cer variabil. În Centru, termometrele vor indica până la 27 grade Celsius. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 15 grade. În Sudul […]
16:30
Aplicația „Taito” ar fi un alt instrument al Rusiei, prin care s-ar finanța activități ilegale în Republica Moldova, inclusiv de corupere electorală. Anunțul a fost făcut de ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. În acest context, ea a lansat un apel public către cetățeni, pe care îi îndeamnă să nu descarce și să nu utilizeze aplicația. […]
16:20
Carp: „Afirmațiile lui Plahotniuc, potrivit cărora Chișinăul ar tergiversa procesul de extrădare, sunt false” # N4
Autoritățile din Republica Moldova au inițiat procesul de extrădare a fostului lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei Parlamentare securitate, apărare națională și ordine publică, Lilian Carp, la o emisiune de la Rlive. Oficialul a precizat că afirmațiile lui Plahotniuc, potrivit cărora Chișinăul ar tergiversa procesul, sunt false. LILIAN […]
16:20
VIDEO/ Guvernul va aloca aproximativ trei milioane de lei pentru localitățile afectate de calamități naturale în lunile mai și iunie # N4
Aproape trei milioane de lei vor fi direcționate spre localitățile care au avut de suferit în urma calamităților naturale din lunile mai-iunie 2025. Anunțul a fost făcut de premierul Dorin Recean, după ședința Comisiei pentru Situații Excepționale. Potrivit oficialului, Guvernul va continua să fie alături de localități și să ajute la nevoie. DORIN RECEAN, prim-ministru: […]
16:20
Atacul rusesc asupra infrastructurii gaziere din regiunea Orlovka, Ucraina, nu a afectat aprovizionarea cu gaze naturale a Republicii Moldova, inclusiv pentru malul stâng al Nistrului. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. DORIN JUNGHIETU, ministrul Energiei: „Aprovizionarea cu gaze a Republicii Moldova nu este afectată. Aceasta este încă o dovadă că Republica Moldova […]
16:10
Benzina continuă să se scumpească, iar motorina se ieftinește, chiar dacă nesemnificativ, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, joi, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și 14 bani, cu doi bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO […]
16:10
Vești bune pentru călători! O companie aeriană lansează primul și singurul zbor direct din Moldova spre Bulgaria. Astfel, din 26 octombrie 2025, pasagerii Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău vor avea posibilitatea să zboare direct către capitala Bulgariei, Sofia. Zborurile vor fi operate de patru ori pe săptămână. Este vorba despre zilele de marți, joi, sâmbătă […]
5 august 2025
14:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a prelungit codul galben de caniculă. Potrivit meteorologilor, avertizarea va fi valabilă și, pe 6 august, în zonele din centrul și sudul țării. Astfel, miercuri, la Nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 26 grade, iar noaptea coboară la 17 grade, cu averse cu descărcări. În Centru, termometrele vor indica până […]
14:10
VIDEO/ Locuitorii a două sate din raionul Căușeni așteaptă de luni bune finalizarea unui drum de doar șase kilometri # N4
Doar opt la sută în șapte luni. Atât a reușit să repare antreprenorul responsabil de executarea lucrărilor de reparație și reconstrucție capitală a drumului Plop-Știubei – Grădinița din raionul Căușeni. Început încă în luna februarie a anului curent, tronsonul cu o distanță de 6,3 kilometri care leagă cele două localități nu are niciun metru de […]
14:10
VIDEO/ Raionul Ocnița a înregistrat cea mai accentuată scădere a populației în ultimii zece ani # N4
Raionul Ocnița a înregistrat cea mai accentuată scădere a populației din Republica Moldova în ultimii zece ani. Datele recensământului din 2024 arată că populația raionului s-a redus cu 29,5 la sută față de anul 2014. Potrivit localnicilor, factorii care contribuie la acest declin sunt în principal de ordin economic. Aceștia dau vina pe lipsa locurilor […]
14:00
Bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost condamnată în primă instanță la șapte ani de închisoare cu executare. Decizia a fost pronunțată astăzi, 5 august, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, într-un dosar ce vizează finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023. De asemenea, instanța a decis confiscarea a 40 de milioane […]
14:00
Benzina continuă să se scumpească, iar motorina se ieftinește, chiar dacă nesemnificativ, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, miercuri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și 12 bani, cu un ban mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO […]
14:00
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a emis o alertă de călătorie pentru Portugalia, aflată sub stare de alertă națională din cauza incendiilor de vegetație. Astfel, cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în această țară sunt avertizați că, în perioada 4–7 august, riscul de incendii este extrem, pe fondul condițiilor meteorologice […]
4 august 2025
16:10
Cinci cazuri de tuberculoză au fost înregistrate, pe parcursul ultimei săptămâni, în municipiul Chișinău. Datele au fost prezentate de șeful Direcției Generale Asistență Medicală și Socială a Capitalei, Vladimir Bolocan. Potrivit lui, este vorba despre un copil și patru adulți. VLADIMIR BOLOCAN, șeful Direcției Generale Asistență Medicală și Socială a Capitalei: „Monitorizăm în continuare situația, […]
16:10
VIDEO/ Terminalul de pasageri al Aeroportului din Chișinău va fi extins cu 5.000 de metri pătrați # N4
Terminalul de pasageri al Aeroportului Internațional Chișinău, redenumit recent „Eugen Doga”, va fi extins cu 5.000 de metri pătrați, în cadrul unui proiect estimat la 700 de milioane de lei. Potrivit administrației aeroportului, licitația pentru selectarea companiei de construcții va fi lansată în următoarele două luni, iar lucrările urmează să fie finalizate până la sfârșitul […]
16:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de caniculă. Potrivit meteorologilor, avertizarea va fi valabilă, pe 5 august, în special în zonele de sud a țării. Astfel, marți, la Nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 27 grade, iar noaptea coboară la 17 grade, cu averse cu descărcări. În Centru, termometrele vor indica până […]
16:00
Moldovagaz, companie-fiică a concernului rus Gazprom, a rămas fără licență pentru furnizarea gazelor naturale consumatorilor din Republica Moldova. Decizia a fost luată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Astfel, începând cu 1 septembrie 2025, furnizarea de gaze naturale către aproximativ 800.000 de consumatori casnici va fi preluată oficial de compania de stat „Energocom”. Până […]
16:00
Poliția anunță documentare a unei noi forme de finanțare și corupere electorală, gestionată din Federația Rusă, prin aplicația TAITO. Persoanelor li se promit zeci de mii de lei lunar pentru a participa la acțiuni ilegale, bani pe care ulterior nu-i mai primesc. În acest context, oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu acceseze aceastǎ aplicație și […]
16:00
VIDEO/ Recean va candida pe listele PAS la alegerile parlamentare: „Mai avem foarte mult de făcut” # N4
Prim-ministrul Dorin Recean a anunțat că va candida pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din 28 septembrie. El a declarat, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, că a luat această decizie, deoarece consideră că doar prin unitate și efort comun poate fi construită o Moldovă puternică și liberă. DORIN RECEAN, prim-ministru: „Candidez […]
15:50
Benzina continuă să se scumpească, iar motorina se ieftinește, chiar dacă nesemnificativ, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, marți, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și 11 bani, cu un ban mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO […]
15:50
Blocul Electoral Patriotic a fost înregistrat în calitate de concurent electoral la alegerile parlamentare # N4
Blocul Electoral Patriotic a fost înregistrat în calitate de concurent electoral la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. O decizie în acest sens a fost aprobată de Comisia Electorală Centrală. Din această alianță vor face parte Partidul Socialiștilor, Partidul Republican „Inima Moldovei” și Partidul „Viitorul Moldovei”. Totodată, CEC a subliniat că formațiunile politice din componența […]
1 august 2025
14:00
Vreme frumoasă și temperaturi confortabile pentru acest weekend, potrivit meteorologilor. Astfel, sâmbătă, la Nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 27 grade, iar noaptea coboară la 13 grade, cu cer variabil. În Centru, termometrele vor indica până la 29 grade Celsius. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 15 grade. În Sudul țării, vom avea […]
13:30
Un tânăr de 28 de ani a fost reținut de polițiștii din Ștefan Vodă, fiind bănuit că și-ar fi agresat fizic tatăl, în vârstă de 53 de ani, provocându-i leziuni grave care, ulterior, i-au cauzat decesul. Cazul s-a produs într-o locuință din localitatea Cioburciu, iar poliția a fost sesizată de membrii familiei, care au declarat […]
12:20
Prețul benzinei rămâne neschimbat, în timp ce motorina se ieftinește, chiar dacă nesemnificativ # N4
Prețul benzinei rămâne neschimbat, în timp ce motorina se ieftinește, chiar dacă nesemnificativ, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Astfel, sâmbătă, duminică și luni, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și 10 bani, rămânând la același preț. La rândul său, motorina standard va putea fi […]
12:10
VIDEO/ Au renunțat la viața din străinătate pentru a înființa o plantație de mure în localitatea natală # N4
Au renunțat la viața din străinătate pentru a-și construi un viitor în Republica Moldova. Este vorba despre familia Curcă din satul Tănătarii Noi, raionul Căușeni, care a renunțat la traiul peste hotare, iar acum cinci ani a decis să-și încerce norocul în agricultură, acasă. Astfel, soții Curcă au valorificat terenul moștenit de la părinți și […]
12:10
Permisele de conducere moldovenești vor fi recunoscute în Italia. Hotărârea de Guvern privind aprobarea Acordului bilateral de recunoaștere reciprocă a permiselor de conducere în scopul conversiunii a fost publicată în Monitorul Oficial. Potrivit autorităților, documentul va fi aplicat titularilor de permise de conducere care au reședință permanentă pe teritoriul unei dintre părți și va contribui […]
12:00
Consumatorii de energie electrică deserviți de Premier Energy și FEE Nord vor achita, începând de astăzi, 1 august, tarife mai mici la energia electrică, cu 51 de bani și, respectiv, 68 de bani. Hotărârile Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică cu privire la micșorarea tarifelor au fost publicate în Monitorul Oficial. Astfel, cetățenii din raioanele […]
11:50
88 de noi proiecte de infrastructură rutieră, lansate în a doua etapă a Programului Național „Europa este aproape” # N4
Guvernul a lansat 88 de noi proiecte de infrastructură rutieră, în a doua etapă a Programului Național „Europa este aproape” pentru anul 2025. Inițiativa va îmbunătăți accesul în 147 de localități, având un impact direct asupra a peste 227 mii de cetățeni și facilitând accesul la 541 de instituții publice, inclusiv școli, grădinițe și centre […]
31 iulie 2025
16:20
VIDEO/ Sală sportivă modernă, amenajată pentru cei 70 de elevi care își fac studiile la gimnaziul din satul Ciuflești, raionul Căușeni # N4
Cei 70 de elevi care își fac studiile la gimnaziul din satul Ciuflești, raionul Căușeni, vor putea practica, începând cu 1 septembrie, educația fizică într-o sală sportivă modernă. Datorită Programului „Satul European” și sprijinului Consiliului Raional, instituția a reușit să atragă peste 1,2 milioane de lei și să reabiliteze capital un bloc al școlii care, […]
15:00
Prețul motorinei scade, iar cel al benzinei crește, chiar dacă nesemnificativ, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică Astfel, vineri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și 10 bani, cu patru bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.