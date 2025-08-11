Atenție, șoferi. Traficul rutier pe șoseaua Hîncești - suspendat pe unele tronsoane. Care sunt acestea

ProTV.md, 11 august 2025 15:00

Atenție, șoferi. Traficul rutier pe șoseaua Hîncești - suspendat pe unele tronsoane. Care sunt acestea

Acum 15 minute
15:00
Atenție, șoferi. Traficul rutier pe șoseaua Hîncești - suspendat pe unele tronsoane. Care sunt acestea
15:00
Peste 70 de șoferi - prinși la băuți la volan, în acest weekend - VIDEO
Acum o oră
14:40
Pompierii moldoveni luptă zi și noapte cu incendiile forestiere din Grecia: Doar în ultimele 48 de ore, autoritățile elene au raportat 114 noi incendii, iar pentru următoarele zile sunt prognozate condiții mai dificile - GALERIE FOTO
14:30
Zelenski insistă: Rusia prelungește războiul. Concesiile teritoriale nu o vor convinge să oprească luptele
14:20
Blocul ALTERNATIVA depune la CEC lista candidaților pentru alegerile parlamentare din toamnă - VIDEO
Acum 2 ore
14:10
Kaja Kallas convoacă o reuniune a miniştrilor de Externe și protestează faţă de marginalizarea UE în negocierile Rusia-SUA
14:10
Incident la Costești. Cinci copii au ajuns la spital, după ce un carusel cu lanțuri s-a prăbușit. Ce spune CNAMUP
14:00
O bombă de aruncător, rămasă din al Doilea Război Mondial - găsită la Ștefan Vodă. Militarii Batalionul Geniu „Codru" au intervenit și au neutralizat-o
14:00
Mai mulți lideri europeni au dat telefoane administrației Trump ca să înțeleagă cerințele lui Putin înainte de summitul din Alaska. În trei ocazii, Europa a primit un răspuns diferit
13:50
A luat foc o plită dintr-un local nefuncțional din capitală. Imagini de la locul incendiului - VIDEO
13:50
CEC respinge campaniile de dezinformare și reafirmă dreptul tuturor cetățenilor de a-și exprima liber votul
13:30
Washingtonul vrea să „programeze” o întâlnire Trump-Putin-Zelenski, anunță JD Vance. Mesajul vicepreședintelui SUA pentru liderii UE
13:20
Ce se vorbește în Rusia despre întâlnirea lui Putin cu Trump pentru încheierea războiului din Ucraina
Acum 4 ore
13:10
Motorina se ieftinește. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru carburanți - FOTO
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Diana Ambros - 11.08.2025
12:40
Aproape jumătate de milion de dolari, transmiși către partidul ALDE. Încă o persoană, acuzată de complicitate la finanțarea ilegală
12:40
Fostul șef al pazei lui Igor Dodon, Iaroslav Martin, recunoscut vinovat în dosarul falsului în acte
12:20
MAE, despre declarațiile oficialilor ruși, potrivit cărora la alegerile din Moldova s-ar pregăti falsificarea votului prin intermediul diasporei: „O nouă ingerință neacceptabilă”
12:10
Noi detalii despre băiatul găsit mort într-un râu, la Cahul. Un adolescent - plasat în arest pentru 30 de zile. Procuratura: „L-ar fi omorât cu o deosebită cruzime”
12:10
Șefii PSD decid acum dacă rup Coaliția. Nemulțumirile nenumărate ale social-democraţilor
12:00
Un „colet” din Spania cu droguri de 2,5 milioane de lei, ascunse într-o boxă muzicală. Două persoane au fost arestate - VIDEO
12:00
Zâmbet fără compromisuri! Dentus Dentino aduce în premieră implanturile Lyra - estetică impecabilă, fără durere și cu garanție pe viață - VIDEO
11:50
Un troleibuz, lovit de un automobil, în centrul capitalei. O persoană a ajuns la spital
11:40
Ministerul Apărării, despre informația apărută în mediul online precum că în Moldova, militarii NATO se antrenează efectuând trageri asupra unor ținte înfățișând militari ruși: „Un fals”
11:30
Echipele de salvatori din nordul și sudul țării muncesc în condiții europene, în stații moderne, dotate și independente energetic. Cum arată acestea și ce spun angajații IGSU - VIDEO
11:30
Împreună putem transforma un gest mic într-un zâmbet pe chipul unui copil sau al unui vârstnic aflat în dificultate!
11:20
Tragedie în stânga Nistrului. Un bărbat s-ar fi înecat, după ce a consumat alcool și a vrut să se scalde în Nistru - FOTO
Acum 6 ore
11:10
O femeie, lovită mortal de o mașină pe șoseaua Bălți-Glodeni. Imagini de la locul accidentului
11:00
O persoană ar fi fost lovită mortal de o mașină pe șoseaua Bălți-Glodeni. Imagini de la locul accidentului
11:00
Crystal Palace câștigă primul trofeu al sezonului în Anglia! Victorie dramatică cu Liverpool la penalty-uri
10:40
Peste 70 de șoferi, prinși băuți la volan, iar peste 2300 au depășit limita de viteză, în weekend. Sinteza INSP
10:30
Șoc în Ghencea! Unirea Slobozia, cu moldoveanul Denis Rusu în poartă, o învinge pe campioana FCSB - VIDEO
10:20
A furat un automobil și l-a lăsat la Telenești. Angajatul unei spălătorii auto, condamnat la închisoare
10:00
Cinci jurnaliști au murit într-un atac israelian în Gaza. Libertatea presei, din nou pusă sub semnul întrebării
09:50
Ambasadorul american la NATO, anunț despre summitul Trump-Putin. Ce spune Matthew Whitaker despre participarea lui Zelenski
09:40
Doi morți într-un atac cu drone în Rusia. Moscova și alte regiuni au fost ținta loviturilor aeriene -VIDEO
09:40
Cutremur de magnitudine 6,1 în Turcia: cel puțin un mort și mai multe clădiri prăbușite - FOTO
09:40
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun
09:30
Calitate verificată în timp: locuințe moderne în suburbie cu reduceri până la sfârșitul lunii august
Acum 8 ore
09:00
Vaticanul, criticat dur pentru presupusa eschivare de la spălarea banilor
08:40
SUA susțin că Israelul „are dreptul să decidă” ocuparea completă a Fâşiei Gaza. Genocidul asupra civililor, „categoric fals”
08:30
Doi morți într-un atac cu drone în Rusia. Moscova și alte regiuni au fost ținta loviturilor aeriene
08:30
Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a lovit vestul Turciei
08:20
Curs valutar BNM pentru 11 august. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
„Europenii consideră acest lucru profund tulburător”. NATO și UE încearcă să sprijine Ucraina înaintea întâlnirii Trump – Putin, Moscova e furioasă
08:10
Vreme frumoasă în toată țara. Câte grade se vor inregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 24 ore
22:10
Cei mai urâți câini din lume au urcat pe scenă, în California, nu pentru a stârni râsete, ci pentru a cuceri inimi. Care este scopul concursului - VIDEO
20:20
S-au reînviat lengendele dacilor și au cântat lupii în acest weekend la Orheiul Vechi. Cum a fost atmosfera și ce spun cei prezenți la eveniment - VIDEO
20:20
De ce a ales președintele României sa-și petreacă concediul în Republica Moldova? Declarațiile făcute la Festivalul Lupilor care are loc în acest weekend la Orheiul Vechi - VIDEO
20:10
Vicepreședintele SUA, avertisment înainte de întâlnirea Trump – Putin: Acordul de pace din Ucraina nu va mulțumi nicio tabără
