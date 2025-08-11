Încă un inculpat în scandalul de finanțare ilegală a partidului ALDE, trimis în fața instanței după acordul de recunoaștere a vinovăției
Crescătorii de ovine și caprine primesc sprijin financiar sporit: rezultate pozitive la apelul V și noi măsuri de susținere din 15 august # Ziarul National
11 august 2025, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) împreună cu Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (...
Încă un inculpat în scandalul de finanțare ilegală a partidului ALDE, trimis în fața instanței după acordul de recunoaștere a vinovăției # Ziarul National
CHIȘINĂU – Procuratura Anticorupție a finalizat cercetările penale și a trimis în judecată, pentru examinare în fond, dosarul penal în care o perso...
Miniștrii europeni se mobilizează înaintea summitului Trump-Putin: îngrijorări privind un posibil acord defavorabil Ucrainei # Ziarul National
Uniunea Europeană a convocat luni o reuniune urgentă a șefilor diplomației, în încercarea de a influența negocierile programate în această săptămân...
Angajat de la o spălătorie auto, condamnat la închisoare pentru că a furat un BMW și bunuri de 60.000 lei # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău a comunicat despre condamnarea unui barbat de 34 de ani din Orhei, pentru infracțiunile de răpire a unui mijloc d...
Artiom Livadari și-a adăugat o nouă medalie de aur la palmares în cadrul Jocurilor Mondiale 2025, competițiile de Muaythai desfășurate la Chengd...
„Închisoare pe viață și confiscarea averii”. O ucraineancă va ajunge după gratii pentru TRĂDARE de PATRIE, după ce le-a promis rușilor că le va arăta unde să BOMBARDEZE # Ziarul National
O ucraineancă din regiunea Zaporojie riscă închisoare pe viață, dar și confiscarea averii, după ce le-a promis rușilor informații despre obiect...
Zelenski ar putea participa la summitul Trump-Putin la insistența europenilor, dar decizia finală este a lui Trump # Ziarul National
Ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a afirmat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar putea fi prezent vineri la summitul...
Vance: Acordul de pace cu Rusia și Ucraina riscă să lase nemulțumiri de ambele părți # Ziarul National
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a afirmat că este puțin probabil ca o înțelegere negociată între Rusia și Ucraina să mulțumească ambele părți și că...
Atac cu drone în Rusia: bilanț tragic în regiunea Tula, două persoane decedate și altele spitalizate # Ziarul National
Două persoane și-au pierdut viața în regiunea Tula, în urma unui atac cu drone efectuat de Ucraina, care a vizat, în plus, Moscova și alte zone din...
Atac devastator în Gaza: Cinci jurnaliști Al Jazeera uciși de armata israeliană, unul acuzat de legături cu Hamas # Ziarul National
Al Jazeera a raportat decesul a cinci jurnaliști ai săi, duminică, în urma unui atac israelian asupra Fâșiei Gaza. Printre victime se numără un rep...
Medvedev acuză Europa și Kievul de colaborare cu carteluri de droguri în conflictul ucrainean # Ziarul National
Politicienii din Europa încearcă să stopeze eforturile Statelor Unite de a soluționa conflictul din Ucraina. În tot acest timp, autoritățile de la ...
Nicușor Dan: Timpul de așteptare la vama moldo-română, redus semnificativ datorită măsurilor preventive în luna august # Ziarul National
Timpul de așteptare la vama moldo-română s-a micșorat semnificativ, ajungând să fie de maxim 30 de minute. Această mențiune a fost făcută de președ...
Nicușor Dan: Îndemn cetățenii Moldovei să aleagă calea europeană la următoarele parlamentare, România este partener de nădejde # Ziarul National
Sper că cetatenii R. Moldova vor opta pentru direcția europeană la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Această declarație a fost făcută de pr...
Netanyahu promite eliberarea orașului Gaza de sub controlul Hamas și acuză presa internațională de dezinformare # Ziarul National
Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat presei că Israelul nu are „de ales” decât să „termine treaba” şi să „învingă” Hamas. El susține...
Vremea în Republica Moldova pentru următoarele zile va fi predominant senină, cu temperaturi moderate, ocazional ridicate. Vântul va fi ușor și pre...
Maia Sandu și Nicușor Dan își consolidează relațiile la Festivalul Zemii din Sipoteni # Ziarul National
Într-o manifestare de simbolism cultural și tradițional, președintele Maia Sandu, alături de omologul său român Nicușor Dan, au ales să participe î...
Igor Grosu condamnă atacul exploziv asupra primarului din Stăuceni: Un act josnic de intimidare împotriva celor care luptă pentru dreptate # Ziarul National
Președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a reacționat după incidentul din noaptea trecută, când persoa...
Maia Sandu subliniază importanța prezenței Ucrainei la masa negocierilor pentru o pace durabilă # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a oferit o reacție referitor la întâlnirea planificată între Donald Trump și Vladimir Putin pe 15 augu...
Europa strânge rândurile înainte de summitul Trump-Putin: sprijin ferm pentru Ucraina și presiuni continue asupra Rusiei # Ziarul National
Principalii lideri ai Europei au cerut, duminică, menținerea presiunii asupra Rusiei pentru a asigura pacea și au reafirmat sprijinul pentru Ucrain...
Casa Albă se gândește la posibilitatea de a-l invita pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski în Alaska. Acolo, președintele Donald Trump urmea...
11:00
Dansatorii moldoveni Anastasia Glazunova și Alexei Gluhov au câștigat medalia de aur la competițiile de dans sportiv din cadrul Jocurilor Mondiale ...
Aur pentru Moldova la Jocurile Mondiale din China: Dansatorii Anastasia Glazunova și Alexei Gluhov triumfă în competiție # Ziarul National
Dansatorii din Moldova, Anastasia Glazunova și Alexei Gluhov, au reușit să câștige medalia de aur la competițiile de dans sportiv care au avut loc ...
Dorin Recean anunță: Independența Moldovei de șantajul energetic al Rusiei și suportul pentru cetățeni în fața scumpirilor # Ziarul National
Din perspectivă strategică, nu mai suntem vulnerabili la șantajul Federației Ruse. Suntem acum liberi să alegem sursa de gaze naturale și de energi...
Nicușor Dan și Maia Sandu, împreună la un festival din Orheiul Vechi în cadrul unei vizite private în Republica Moldova # Ziarul National
Preşedintele Nicușor Dan efectuează o vizită privată în Republica Moldova. Sâmbătă seara, acesta a participat împreună cu preşedintele Republicii M...
Descoperire la Harvard: Litiul natural din organism, posibil cheie în încetinirea Alzheimer-ului! # Ziarul National
O echipă de cercetători de la Harvard Medical School a anunțat descoperirea unui element chimic cu importanță crucială pentru funcționarea creierul...
Stimați cititori, pe 10 august 2025, în Republica Moldova, vremea ne pregătește o surpriză. În timp ce temperaturile rămân constante în jurul valor...
Președintele francez, Emmanuel Macron, a subliniat sâmbătă că „Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni”, după o discuție telefonică cu o...
Summitul din Alaska conferă Rusiei o nouă recunoaștere internațională, susține un expert # Ziarul National
Un expert în politica rusă afirmă că summitul din Alaska îi oferă lui Putin "legitimitate" pe scena mondială și va fi perceput ca o victorie de căt...
Zelenski, susținut de Franța, Danemarca și Estonia în demersurile pentru pace și securitate în Europa # Ziarul National
Zelenski a anunțat că a purtat discuții cu liderii europeni din Estonia, Danemarca și Franța. Emmanuel Macron, președintele Franței, „a făcut schim...
Studiu internațional descoperă noi predispoziții genetice pentru cancerul uterin: gena NAV3, un potențial supresor tumoral # Ziarul National
Cancerul endometrial (uterin) este un tip frecvent de cancer ginecologic, care afectează sute de mii de femei anual la nivel mondial. Cauzele genet...
Avansul rusesc: Ministerul Apărării din Rusia susține cucerirea unui sat din estul Ucrainei # Ziarul National
Ministerul rus al Apărării susține că a preluat controlul asupra satului Yablunivka din regiunea Donețk, situată în estul Ucrainei. Forțele Mosco...
MAE se confruntă cu un deficit acut de personal: Strategii pentru atragerea tinerelor talente în diplomație și administrație tehnică # Ziarul National
Ministerul Afacerilor Externe anunță, marți, că se confruntă cu un deficit semnificativ de personal și, pentru a rezolva o parte din această proble...
Ucraina nu va recompensa Rusia pentru agresiune: declarații ferme ale ministrului ucrainean de Externe # Ziarul National
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, a afirmat că „Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război”. Comentariile s...
Trump sugerează „schimb de teritorii” în negocierile cu Putin, Zelenski respinge orice decizie fără Ucraina # Ziarul National
Donald Trump se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august în Alaska, marcând un moment important după trei ani şi jumătate de la începutul războiul...
Tusk sugerează o posibilă "înghețare" a conflictului din Ucraina, pe fondul discuțiilor dintre SUA și Rusia. # Ziarul National
O "îngheţare" a conflictului din Ucraina ar putea fi iminentă, a declarat premierul polonez. Aceasta survine în contextul în care Casa Albă şi Krem...
Acțiunile companiilor europene de apărare în declin după zvonuri despre un posibil acord SUA-Rusia pentru pace în Ucraina # Ziarul National
Acţiunile principalelor companii europene din industria de apărare au înregistrat o scădere miercuri, contrar evoluţiei generale pozitive a burselo...
Tineri din Helsinki și Sevastopol reținuți în Chișinău pentru afișe controversate: conexiuni cu tabere suspecte din Serbia și Bosnia # Ziarul National
Doi bărbați originari din Helsinki și Sevastopol au fost reținuți vineri la Chișinău. Ei sunt suspectați că au lipit afișe ce chemau la ură socială...
Se deschide HealthTech Hub, platforma națională de inovare în sănătate în Republica Moldova # Ziarul National
HealthTech Hub, o platformă națională, va fi constituită la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” pentru a îmbunătăți...
Germania oprește exporturile de armament către Israel pe fondul intensificării conflictului din Fâșia Gaza și al presiunilor interne ale societății germane. # Ziarul National
Berlinul a anunțat vineri o schimbare majoră de direcție în politica sa față de Israel, susținând suspendarea exporturilor de armament către acesta...
În Republica Moldova se prevede o creștere semnificativă a temperaturii pentru 9 august 2025. Temperaturile devin mai ridicate, înregistrând o dife...
PCRM se alătură oficial Blocului Patriotic al Socialiștilor și Comuniștilor în alegerile parlamentare # Ziarul National
Partidul Comuniștilor, sub conducerea lui Vladimir Voronin, a fost inclus oficial în Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Inima și Viitorul...
Israelul criticat la nivel mondial pentru planul de control al orașului Gaza, pe fondul avertizărilor Hamas privind „sacrificarea” ostaticilor # Ziarul National
Comunitatea internațională condamnă în unanimitate un plan al premierului israelian Benjamin Netanyahu, aprobat recent de Cabinetul său de Securita...
Germania stopează exporturile de armament către Israel: presiuni interne și îngrijorare pentru criza din Gaza # Ziarul National
Berlinul anunță vineri o schimbare semnificativă de direcție împotriva Israelului, căruia i-a fost unul dintre cei mai loiali aliați, și anume susp...
Întâlnire importantă la Cernăuți: Moldova și Ucraina pe drumul către integrarea europeană, sprijinite de România # Ziarul National
Ministerul de Externe oferă noi detalii despre întâlnirea trilaterală dintre R. Moldova, România și Ucraina, desfășurată la Cernăuți. Un comunicat ...
Consolidarea parteneriatului energetic între Moldova și Danemarca: pas spre viitorul energiei durabile # Ziarul National
Chișinău, 8 august 2025 — Cristina Pereteatcu, secretara de stat a Ministerului Energiei, s-a întâlnit cu Excelența Sa, Ambasadorul Danemarcei în R...
Nouă solicitare de extrădare pentru Plahotniuc: eforturi intense pe linie juridică între Moldova și Grecia # Ziarul National
Procuratura anunță că, pe 8 august 2025, a transmis autorităților elene o cerere suplimentară de extrădare referitoare la Vladimir Plahotniuc. Acea...
România, R. Moldova și Ucraina, alianță puternică împotriva dezinformării orchestrate de Rusia # Ziarul National
România, Republica Moldova și Ucraina au hotărât să colaboreze pentru a combate dezinformarea, având în vedere „atacurile masive” dinspre Rusia. Ac...
