Ședința operaitvă a serviciilor Primăriei Chișinău din 11 august 2025

1. Informație cu privire la pregătirea instituțiilor educaționale către noul an de studii. Desfășurarea odihnei de vară a elevilor în taberele de odihnă din municipiul Chișinău. Raportor: Andrei Pavaloi, șef adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport 2. Informație cu privire la situația din domeniul social și de sănătate la nivelul Municipiului Chișinău. Măsurile privind minimalizarea temperaturilor caniculare asupra sănătății populației. Raportor: Vladimir Bolocan, șef-adjunct al...