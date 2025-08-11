Arest preventiv pentru tânărul învinuit de omorul copilului găsit decedat într-o localitate din sudul țării
Oficial.md, 11 august 2025 11:50
Procuratura Cahul informează despre arestarea preventivă pe un termen de 30 de zile a unui..
• • •
Acum 5 minute
11:50
11:50
Încă o persoană, acuzată de complicitate la finanțarea ilegală a ALDE, deferită justiției # Oficial.md
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare..
11:50
Vești bune pentru spitalele și universitățile din Moldova! 30 de clădiri publice din întreaga țară..
Acum 15 minute
11:40
Artiom Livadari a obținut o nouă medalie de aur la Jocurile Mondiale 2025, în cadrul..
Acum 30 minute
11:30
În această dimineață, în jurul orei 08:30, pe traseul R-15 Bălți–Glodeni, în apropierea satului Corlăteni,..
Acum o oră
11:20
Andrei Năstase: Nu-s prea mulți 101 deputați la o populație înjumătățită din cauza sărăciei, corupției, nedreptății? Sunt destui 61 # Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, insistă pe reducerea numărului de deputați –..
11:20
Angajatul unei spălătorii auto a decis să se plimbe cu un BMW care nu îi aparținea și să sustragă bunurile din acesta. Bărbatul a fost condamnat # Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău, informează despre condamnarea unui bărbat de 34 de ani, originar din Orhei,..
11:10
La Briceni au continuat întâlnirile comune ale liderilor Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Inima și..
11:00
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” va promova în viitorul Parlament o nouă Lege a Ghilotinei # Oficial.md
Analizând situaţia concretă în care a ajuns economia Republicii Moldova, Partidul Politic „NOI – Noua..
Acum 2 ore
10:50
Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță sinteza activităților desfășurate în perioada săptămânii precedente. Astfel, ofițerii anticorupție..
10:40
Te simți copleșit de gânduri, emoții sau situații și nu știi cum să le gestionezi?..
10:20
În perioada 4 – 10 august 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se..
Acum 4 ore
09:50
Dumitru Diacov – convins că se dorește revenirea la PDM-ul clasic: Cineva trebuie să cedeze… # Oficial.md
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Dumitru Diacov, fost deputat, afirmă că în campania..
09:40
Mihai Popșoi: Candidez pentru că știu ce șansă unică are țara noastră în următorii 4 ani # Oficial.md
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, candidat pe lista PAS la alegerile parlamentare din 28 septembrie..
09:40
(FOTO// VIDEO) Maia Sandu și Nicușor Dan au participat la mai multe evenimente în țara noastră # Oficial.md
Președintele României, Nicușor Dan, a petrecut weekendul în Republica Moldova. Șeful statului, Maia Sandu a..
09:40
Traficul de pasageri la Aeroport a fost în creștere în luna iulie: Cele mai populare destinații: Antalya și Istanbul # Oficial.md
Aeroportul Internațional Chișinău a încheiat luna iulie cu o performanță ascendentă, care confirmă trendul puternic..
09:30
Echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere populației consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele..
09:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a participat la sărbătoarea comunitară din satul Taraclia, raionul Căușeni, alături..
09:00
Partidul „Inima Moldovei” a aprobat lista candidaților care vor intra în listă comună cu Blocul Patriotic la parlamentare # Oficial.md
A avut loc ședința Consiliului Național Politic (CNP) al Partidului INIMA MOLDOVEI. Membrii Consiliului au..
Acum 24 ore
15:10
Protest la Penitenciarul nr. 13: Zeci de persoane au primit și oferit bani pentru a participa la protest # Oficial.md
Astǎzi Poliția a documentat o serie de încǎlcǎri în timpul protestului organizat în adiacentul Penitenciarului..
12:20
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a aprobat mai multe hotărâri ce..
Ieri
10:50
Azi noaptea, primarului PAS din orașul Stăuceni i-a fost aruncat un explozibil în grădina casei...
10:00
Liderii Blocului Electoral Patriotic s-au întâlnit cu activele de partid din raionul Soroca # Oficial.md
În raionul Soroca, a avut loc o nouă întâlnire comună a liderilor Blocului Electoral Patriotic..
9 august 2025
17:10
Blocul Patriotic a ajuns și în nordul țării: Noi știm cu adevărat ce trebuie de făcut și cum să scoatem țara din criza globală # Oficial.md
Astăzi, la Edineț, a avut loc o întâlnire a liderilor BEP – Igor Dodon, Irina..
13:30
Igor Dodon, președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Irina Vlah, președintele Partidului „Inima Moldovei”, și..
12:00
BUN: Românii de la Est de Prut, cei cu inima română, merită să fie reprezentați și apărați în Parlamentul de la Chișinău de o fracțiune cu mesaj asumat unionist # Oficial.md
Blocul electoral BUN a depus, ieri, documentele pentru a fi înregistrat oficial la Comisia Electorală..
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
Igor Dodon: Opoziția trebuie să depună eforturi pentru ca PAS să nu mai ajungă niciodată la guvernare # Oficial.md
Igor Dodon, liderul socialiștilor, afirmă că toată opoziția trebuie să depună eforturi astfel încât Partidul..
10:40
Pe parcursul zilei de astăzi, Comisia Electorală Centrală a recepționat cereri de înregistrare a listelor..
10:40
Cetățenii sunt invitați să participe la evenimentele culturale și recreative organizate în weekendul 9 –..
10:40
Astăzi, creștinii ortodocși îl cinstesc pe Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, doctor “fără de arginți” și..
10:10
Prima întâlnire comună în cadrul Blocului Electoral Patriotic. Irina Vlah: Vom reda Moldovei dezvoltarea și stabilitatea # Oficial.md
Liderii Blocului Electoral Patriotic, ieri, au dat startul întâlnirilor, la Ștefan Vodă, cu echipele partidelor. Irina..
10:10
Două misiuni a contingentului care formează a doua tură a grupului detașat în Grecia a..
08:20
Ion Ceban: În mâna actualei puteri, integrarea europeană a devenit un instrument al dezbinării # Oficial.md
Unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban, acuză guvernarea că se folosește de tema integrării..
8 august 2025
18:50
Polițiștii au reținut cetățeni străini care lipeau afișe cu conținut de chemare la ură socială, interetnică și religioasă # Oficial.md
Astăzi, în jurul orei 16:00, polițiștii au reținut doi cetățeni străini care lipeau, în capitală,..
18:20
O nouă cerere de extrădare transmisă autorităților din Grecia pe numele lui Vladimir Plahotniuc # Oficial.md
Procuratura informează că, la 08 august 2025, a transmis autorităților elene o cerere de extrădare..
16:20
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a înregistrat Blocul Electoral „ÎMPREUNĂ” pentru..
16:20
Consiliul Politic al PSDE a aprobat lista candidaților la funcția de deputat pentru alegerile parlamentare # Oficial.md
Astăzi, Consiliul Politic Național al Partidului Social Democrat European (PSDE) a aprobat lista candidaților la..
16:20
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: 11-20 august 2025, va fi suspendat parțial (pe..
16:20
Astăzi, 8 august 2025, Partidul Național Moldovenesc a depus oficial la Comisia Electorală Centrală dosarul..
16:10
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea..
15:30
Transparența, corectitudinea și reacția promptă în fața abaterilor rămân principii de bază în activitatea Serviciului..
15:30
Mihai Popșoi a participat la cea de-a patra reuniune a Trilateralei miniștrilor afacerilor externe din Republica Moldova, Ucraina și România # Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a participat la cea de-a patra reuniune a Trilateralei..
15:30
Agenția Proprietății Publice informează că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 246/2017 privind întreprinderea de..
15:30
Victoria Belous – Ministra Finanțelor, va întreprinde marți, 12 august 2025, o vizită de lucru..
15:10
VIDEO// Boris Volosatîi, despre statutul partidului AUR din Republica Moldova: Nu primim ordine, bani, indicații din partea nimănui din afară # Oficial.md
Partidul AUR din Republica Moldova nu este un partid subordonat sau o filială județeană a..
14:00
Fiecare al unsprezecelea act adoptat de Parlamentul de legislatura a XI-a a fost cu sigla UE # Oficial.md
În perioada 2021-2025 Parlamentul a adoptat 139 de acte normative de armonizare a legislației naționale la standardele..
13:00
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei, în weekendul: 09 – 10 august 2025 # Oficial.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 09 – 10 august 2025, în sectoarele capitalei..
12:20
Acum o oră, Poliția a fost sesizată despre producerea unui accident rutier pe strada Liviu..
12:10
Datorită activităților de conștientizare și informare a populației, numărul cazurilor de înec a scăzut cu..
12:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat va oferi date mai exact despre starea vremii și nivelul apei...
