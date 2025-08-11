Furt de lux comis de un angajat al unei spălătorii: BMW, parfum și laptop, prada care l-a trimis după gratii

09:50

Funcționarul german Daniel B. și soția sa se bucurau de vacanțe luxoase în hoteluri scumpe, până când acesta a fost arestat. Un funcționar german arestat dă vina pe soția sa: Voia să meargă de trei ori pe an în Dubai. El se lăuda că îl consiliază pe premierul Bavariei, Markus Soder, și a înșelat investitori […] Articolul Un funcționar german arestat dă vina pe soția sa: Voia să meargă de trei ori pe an în Dubai apare prima dată în SafeNews.