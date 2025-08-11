Furt de lux comis de un angajat al unei spălătorii: BMW, parfum și laptop, prada care l-a trimis după gratii
SafeNews, 11 august 2025 10:30
Un bărbat în vârstă de 34 de ani, originar din Orhei, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce a fost găsit vinovat de răpirea unui mijloc de transport fără scop de însușire și furt. Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, fapta a avut loc în noaptea de […]
• • •
Acum 5 minute
10:30
Un bărbat în vârstă de 34 de ani, originar din Orhei, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce a fost găsit vinovat de răpirea unui mijloc de transport fără scop de însușire și furt. Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, fapta a avut loc în noaptea de […]
Acum 30 minute
10:10
Aproape 5.000 de abateri rutiere, în doar două zile de weekend: Peste 70 de șoferi prinși băuți sau drogați la volan # SafeNews
Peste 4.960 de abateri de la regulile de circulație au fost înregistrate de polițiști în doar câteva zile de weekend, în toată țara. Cifrele îngrijorătoare vin să confirme că indisciplina în trafic rămâne o problemă majoră pe drumurile publice. Printre cele mai grave încălcări, autoritățile au identificat 73 de conducători auto aflați sub influența alcoolului […]
Acum o oră
10:00
LIVE // Briefing de presă organizat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare cu tema: „Subvenționarea sectorului zootehnic” # SafeNews
Articolul LIVE // Briefing de presă organizat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare cu tema: „Subvenționarea sectorului zootehnic” apare prima dată în SafeNews.
10:00
Articolul LIVE // Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 11 august 2025 apare prima dată în SafeNews.
09:40
Acord fără precedent: Nvidia și AMD vor plăti către SUA 15% din veniturile realizate în China # SafeNews
Nvidia și AMD, companii producătoare de cipuri, au acceptat să plătească guvernului SUA 15% din vânzările de semiconductori din China, a declarat pentru BBC o sursă apropiată de acest subiect. Acordul face parte dintr-o înțelegere pentru a asigura licențele de export către a doua cea mai mare economie din lume. „Respectăm regulile stabilite de guvernul […]
Acum 2 ore
09:30
Maia Sandu: „Am petrecut un sfârșit de săptămână plin de energie alături de Președintele României, Nicușor Dan” # SafeNews
Președintele României, Nicușor Dan, aflat cu familia acestuia în R. Moldova, a participat zilelele acestea împreună cu şefa statului Maia Sandu la mai multe evenimente din Orheiul Vechi, Sipoteni, Mașcăuți și Ciuciuleni. „Am petrecut un sfârșit de săptămână plăcut și plin de energie alături de Președintele României, Nicușor Dan, aflat cu familia în țara noastră. […]
09:20
Atac masiv cu drone ucrainene în Rusia, inclusiv asupra Moscovei. Trei oameni au murit, anunță oficialii ruși # SafeNews
Trei persoane au fost ucise în urma unor atacuri cu drone ucrainene, în noaptea de duminică spre luni, care au vizat Moscova şi alte regiuni ale Rusiei, au anunțat luni oficialii regionali ruși și Ministerul rus al Apărării, relatează Reuters. În regiunea Tula, care se învecinează cu regiunea Moscova la nord, două persoane au murit […]
09:10
Operațiunea „orez pentru teren”. Ce compensații au primit fermierii vietnamezi pentru a face loc unui complex de golf al familiei Trump # SafeNews
Zeci de săteni din Vietnam își vor părăsi casele după ce pe proprietățile lor se va construi un complex de golf finanțat de familia Trump. Statul vietnamez a aprobat începerea construcțiilor în timpul negocierillor cu SUA privind taxele vamale. Despăgubirile sunt considerate de mulți drept simbolice, scrie News.ro care preia un reportaj Reuters. Fermiera vietnameză […]
09:00
Marian Lupu: Lista candidaților „Respect Moldova” la alegerile parlamentare, formată din profesioniști, nu vedete # SafeNews
Partidul „Mișcarea Respect Moldova" se întrunește astăzi, 11 august, în ședința Consiliului Politic Național pentru a aproba lista de candidați la funcția de deputat și programul electoral pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Pe parcursul zilei, vor fi depuse actele necesare la Comisia Electorală Centrală pentru înregistrarea în cursa electorală. Liderul formațiunii, Marian Lupu, a […]
08:50
Cabinetele stomatologice, mai „disciplinate”: Peste 6 milioane de lei colectați în urma controalelor SFS # SafeNews
În urma intensificării controalelor fiscale în domeniul serviciilor stomatologice, autoritățile au reușit să crească semnificativ nivelul taxelor achitate la buget, în ciuda unei scăderi a cifrei de afaceri în sector. Pe parcursul ultimului an, Serviciul Fiscal de Stat a desfășurat acțiuni de monitorizare la 31 de operatori economici din acest domeniu. Acțiunile au inclus peste […]
Acum 4 ore
08:30
Al Jazeera anunță că cinci dintre jurnaliștii săi au fost uciși în Gaza. Ce spune armata israeliană # SafeNews
Al Jazeera a anunţat moartea a cinci dintre jurnaliştii săi, duminică, în urma unui atac israelian în Fâşia Gaza. Printre cei ucişi se numără un reporter cunoscut, pe care armata israeliană a recunoscut că l-a vizat, calificându-l drept „terorist", relatează AFP. În momentul în care guvernul israelian se arată hotărât să pună în aplicare noul […]
08:20
Trupul mumificat al unui bărbat care a dispărut acum 28 de ani a fost descoperit într-un ghețar din Himalaya. „Corpul era intact” # SafeNews
Un cioban a descoperit cadavrul mumificat al unui bărbat care a dispărut în urmă cu aproape trei decenii într-un ghețar dintr-o regiune muntoasă și izolată din nordul-estul Pakistanului. Atât trupul bărbatului, cât și hainele pe care le purta când a dispărut, erau încă intacte. Poliția a găsit o carte de identitate în hainele bărbatului cu […]
08:00
VIDEO // Un meteorit prăbușit peste o casă din SUA, mai vechi decât planeta Pământ. Momentul în care bila de foc străbate cerul # SafeNews
Corpul ceresc a zburat pe cer în plină zi înainte de a exploda în statul Georgia, SUA, pe 26 iunie. Un fragment din meteorit s-a prăbușit peste o casă dintr-un mic oraș american și a fost recuperat de oamenii de știință, potrivit BBC. Cercetătorii de la Universitatea din Georgia care au examinat fragmentul estimeză că meteroritul […]
07:50
Donald Trump vrea persoanele fără adăpost „departe de capitală”. „Totul se va întâmpla foarte repede” # SafeNews
Președintele american Donald Trump a declarat, duminică, că persoanele fără adăpost trebuie mutate „departe" de Washington, după zile de reflecții asupra posibilității de a prelua controlul asupra capitalei SUA, în cazul căreia a sugerat în mod fals că infracționalitatea este în creștere, relatează AFP. Trump a anunțat o conferință de presă pentru luni, în care […]
07:40
Presa: Putin vrea să schimbe granițele Ucrainei la summitul din Alaska. SUA ar fi fost de acord # SafeNews
Vladimir Putin i-ar fi transmis lui Donald Trump ce teritorii din Ucraina își dorește înainte de summitul din Alaska. Kyiv Independent notează că liderul SUA ar fi acceptat „de facto" planul Kremlinului. Donald Trump și Vladimir Putin vor discuta în Alaska un plan de pace care ar prevedea cedarea de către Ucraina a unor noi […]
07:40
Primarul orașului Kiev, Vitali Kliciko, a acordat un interviu publicației Bild. Kliciko: Acordul cu Rusia este probabil singura cale către pace. Kliciko observă o oboseală tot mai mare față de război și spune deschis că „un acord cu Rusia (poate chiar cu cedări teritoriale) este, probabil, singura cale spre pace", relatează bild.de. „Toată lumea din țara […]
07:30
Vicepreședintele SUA, avertisment înainte de întâlnirea Trump – Putin: Acordul de pace din Ucraina nu va mulțumi nicio tabără # SafeNews
Vicepreședintele american, JD Vance, a declarat că o soluție negociată în războiul dintre Rusia și Ucraina este puțin probabil să satisfacă vreuna dintre părți și că orice eventual acord de pace va lăsa atât Moscova, cât și Kievul „nemulțumite", relatează Reuters. Vance susține că SUA își dorește o înțelegere pe care să o poată accepta […]
07:20
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat într-un interviu că summitul de vineri va reprezenta un moment crucial în evaluarea intențiilor reale ale președintelui rus Vladimir Putin de a pune capăt conflictului din Ucraina. „Summitul va fi despre testarea lui Putin – despre cât de serios este în dorința de a încheia acest război […]
07:20
Igor Grosu, după atentatul asupra primarului din Stăuceni: Un mod josnic de a încerca să fie speriați oamenii care luptă pentru dreptate # SafeNews
Președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a venit cu o reacție după ce, noaptea trecută, persoane necunoscute au aruncat un obiect exploziv în curtea casei primarului de Stăuceni, Alexandru Vornicu. Potrivit speakerului, aceste acțiuni reprezintă o tentativă de a speria oamenii care luptă pentru dreptate. „Azi noaptea, primarului PAS din orașul […]
07:10
Doi boxeri au murit la o zi distanță unul de celălalt, după ce au luptat la aceeaşi gală. Explicațiile Organizaţiei Mondiale de Box # SafeNews
Cei doi boxeri, ambii japonezi au murit la câteva zile după ce au suferit leziuni cerebrale în lupte separate din cadrul aceleiaşi gale, potrivit asociaţiilor de box şi relatărilor mass-media, citate de The Guardian și News.ro. Shigetoshi Kotari a murit vineri, iar Hiromasa Urakawa sâmbătă, după ce au fost răniţi în luptele lor de la […]
07:10
Cutremur devastator în Turcia: Cel puțin un mort și clădiri prăbușite. Reacția președintelui Erdogan # SafeNews
Cel puţin o persoană a murit şi peste 25 au fost rănite în urma cutremurului cu magnitudinea de 6,1 care a lovit duminică provincia Balikesir, din nord-vestul Turciei, au anunţat autorităţile. Mai multe clădiri s-au prăbuşit. Cutremurul, cu epicentrul în oraşul Sindirgi, a provocat şocuri care au fost resimţite la aproximativ 200 de kilometri nord, […]
07:00
Azerbaidjan: Atacurile ruse asupra unor instalaţii azere de petrol şi gaze din Ucraina nu vor opri cooperarea energetică cu această ţară # SafeNews
Preşedintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a condamnat duminică loviturile aeriene ruse asupra unor instalaţii petroliere şi de gaze azere din Ucraina, dar a subliniat că parteneriatul energetic dintre cele două ţări va continua, transmite Reuters. Declaraţia a fost făcută în urma unei convorbiri telefonice cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în care ambii lideri au denunţat atacurile […]
06:50
După 54 de ani, „Poarta spre Iad” se închide. Misterul păianjenilor atrași de flăcările sale # SafeNews
Craterul de gaz Darvaza, cunoscut sub numele de „Poarta către Iad", situat în deșertul Karakum din Turkmenistan, începe să se stingă după mai bine de jumătate de secol de ardere constantă. Declarațiile au fost făcute de oamenii de știință în cadrul unei conferințe internaționale privind dezvoltarea hidrocarburilor, desfășurată recent în Capitala Așgabat, scrie discoverwildlife.com. Craterul a […]
06:40
VIDEO // În ajunul alegerilor, apar imagini cu liderii PAS alături de părinții acestora: „Aici e gospodăria noastră, e modestă” # SafeNews
În ajunul alegerilor parlamentare, liderii Partidului Acțiune şi Solidaritate (PAS),își prezintă părinții şi modestele gospodării, asta după cum afirmă chiar ei. Pe rețelele de socializare, preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, a arătat turul gospodăriei sale din Andrușul, alături de mama acestuia. „Aici e gospodǎria noastrǎ, e modestǎ", afirmǎ Grosu. Tot el spune cǎ: „Noi am crescut […]
Acum 6 ore
06:30
Copilul găsit mort pe malul unui râu, după ce fusese dat dispărut, ar fi fost ucis. Suspectul, reținut # SafeNews
Noi detalii despre cazul copilului care săptămâna curentă, în după-amiaza zilei de joi 7 august, în jurul orei, 16:00 a fost găsit mort pe malul unui iaz din localitatea Andrușul de Sus, din raionul Cahul. Potrivit surselor PulsMedia.MD din teritoriu, minorul a fost ucis cu sânge rece. Este vorba despre adolescentul în vârstă de 15 ani, din […]
06:20
General-maiorul Marvin „Todd" Hunt, adjutant general al Carolinei de Nord, va veni din nou în vizită în Moldova în această săptămână. El se va întâlni cu prieteni vechi și colegi noi din cadrul Ministerului Apărării și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) pentru a discuta despre evenimentele în desfășurare și cele care urmează cu […]
06:10
Laureații premiului Nobel s-au întâlnit luna trecută cu experți în domeniul nuclear pentru a discuta despre AI și sfârșitul lumii. Conform Wired, experții reuniți păreau să fie în general de acord că este doar o chestiune de timp până când o inteligență artificială va pune mâna pe codurile nucleare. Este greu de stabilit exact de […]
Acum 24 ore
20:30
Marian Lupu și Eugeniu Nichiforciuc, în vizită la Ghindești și Putinești, din raionul Florești # SafeNews
Președintele Partidului „Respect Moldova", Marian Lupu, și vicepreședintele pentru Dezvoltare Strategică al formațiunii, Eugeniu Nichiforciuc, au vizitat pe 10 august orașul Ghindești și satul Putinești, din raionul Florești. Liderii „Respect Moldova" au stat de vorbă cu localnicii cărora le-a dat asigurări că echipa formațiunii va readuce respectul în satele și orașele din țara noastră. La […]
10:40
Eleganța dansului Standard, focul dansului Latino și energia Breaking-ului au făcut din Jocurile Mondiale 2025 un spectacol unic, reunind cei mai buni sportivi din lume. În cadrul competiției, desfășurată în perioada 8–17 august, la Chengdu, Republica Populară Chineză, Republica Moldova a demonstrat încă o dată valoarea și tradiția sa în dansul sportiv mondial. După medaliile […]
Ieri
10:10
Un bărbat a înlocuit sarea de masă cu bromură de sodiu după recomandările ChatGPT: A ajuns la psihiatrie # SafeNews
Medicii americani au descris un caz din practica lor care arată clar la ce pot duce consultațiile cu ChatGPT în privința sănătății. Un bărbat a înlocuit sarea de masă cu bromură de sodiu după recomandările ChatGPT: A ajuns la psihiatrie. Oamenii de știință au avertizat de nenumărate ori că, din cauza riscului de erori și […]
09:50
Poliţia din Londra a arestat 466 de persoane pentru susţinerea grupării interzise Palestine Action # SafeNews
Poliţia a arestat 466 de persoane, sâmbătă, în centrul Londrei, pentru că au protestat faţă de decizia guvernului britanic de
09:50
Canada a pierdut zeci de mii de locuri de muncă în iulie, pe fondul impactului tarifelor americane asupra angajărilor # SafeNews
Economia canadiană a pierdut 40.800 de locuri de muncă în iulie, după un câştig net de 83.000 în luna precedentă, ceea ce a dus rata ocupării la 60,7%, cel mai scăzut nivel din ultimele opt luni, arată datele publicate de Statistics Canada, transmite Reuters. Rata şomajului a rămas neschimbată, la 6,9%, aproape de un maxim […] Articolul Canada a pierdut zeci de mii de locuri de muncă în iulie, pe fondul impactului tarifelor americane asupra angajărilor apare prima dată în SafeNews.
09:50
Un funcționar german arestat dă vina pe soția sa: Voia să meargă de trei ori pe an în Dubai # SafeNews
Funcționarul german Daniel B. și soția sa se bucurau de vacanțe luxoase în hoteluri scumpe, până când acesta a fost arestat. Un funcționar german arestat dă vina pe soția sa: Voia să meargă de trei ori pe an în Dubai. El se lăuda că îl consiliază pe premierul Bavariei, Markus Soder, și a înșelat investitori […] Articolul Un funcționar german arestat dă vina pe soția sa: Voia să meargă de trei ori pe an în Dubai apare prima dată în SafeNews.
09:20
Ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a transmis un mesaj de condoleanțe pentru familiile celor doi angajați ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), decedați în urma accidentului de la Telenești. „Astăzi, sistemul Afacerilor Interne a pierdut doi colegi, care și-au dedicat viața pentru siguranța noastră. În tragicul accident din raionul Telenești au decedat sergent-major […] Articolul Reacția MAI după incidentul tragic din Telenești: „Suntem alături de familie” apare prima dată în SafeNews.
09:10
Președintele României, Nicuşor Dan, văzut la un festival din Moldova împreună cu Maia Sandu # SafeNews
Preşedintele României, Nicuşor Dan, se află într-o vizită privată în Republica Moldova. Oficialul român a fost văzut, sâmbătă seara, alături de preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la ”Festivalul Lupilor”, organizat în în Orheiul Vechi. Oamenii veniți la eveniment au stat la coadă pentru a face poze cu cei doi preşedinţi. Vizita lui Nicuşor Dan în […] Articolul Președintele României, Nicuşor Dan, văzut la un festival din Moldova împreună cu Maia Sandu apare prima dată în SafeNews.
09:10
Luni, 11 august, Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, își va deschide sediul din strada Alexei Mateevici nr. 86, municipiul Chișinău, pentru toți cei care doresc să participe la „Ziua Ușilor Deschise” alături de conducerea formațiunii. Evenimentul se va desfășura între orele 09:00 și 17:00 și are ca scop un dialog direct cu cetățenii, […] Articolul Ziua Ușilor Deschise organizată de Partidul „Moldova Mare” la Chișinău apare prima dată în SafeNews.
09:00
Un mic obiect improvizat a explodat, noaptea trecută, în preajma casei primarului din comuna Stăuceni, municipiul Chișinău, Alexandru Vornicu. Despre incident a anunțat chiar alesul pe rețelele de socializare, care spune că a sesizat deja poliția, scrie ziua.md. Din imaginile publicate de pe o cameră de supraveghere se vede cum dispozitivul explodează lângă gardul din […] Articolul VIDEO // Alertă la Stăuceni: Deflagrație în preajma casei edilului local apare prima dată în SafeNews.
08:50
O tânără originară din Republica Moldova însărcinată în a opta lună de sarcină, a murit subit în somn, în locuința sa din localitate Tirano, provincia Sondrio (Lombardia) din Italia, scrie rotalianul.com Nadia Cigoreanu, în vârstă de numai 29 de ani, se afla acasă, miercuri, 6 august 2025, împreună numai cu fetița sa de trei ani. Potrivit […] Articolul O moldoveancă, în vârstă de 29 ani, a murit subit în somn. Detalii cutremurătoare apare prima dată în SafeNews.
08:40
Un bulldog francez fără păr a fost declarat „cel mai urât câine din lume”. Ce sumă a câştigat stăpânul # SafeNews
Petunia, un pui de bulldog francez fără păr, în vârstă de 2 ani, a fost declarată câştigătoare a concursului „Cel mai urât câine din lume”, care a avut loc vineri în oraşul californian Santa Rosa. Concursul are loc în oraş încă din anii 1970. Proprietarul, Shannon Nyman, din statul Oregon, a acceptat premiul de 5.000 […] Articolul Un bulldog francez fără păr a fost declarat „cel mai urât câine din lume”. Ce sumă a câştigat stăpânul apare prima dată în SafeNews.
08:30
Trei bărbaţi au fost văzuţi sâmbătă urcând pe Turnul Eiffel, iar unul dintre ei a folosit o paraşută pentru a coborî. Toţi trei au fost reţinuţi de poliţie, relatează Le Figaro. Cei trei bărbaţi au fost observaţi de agenţii de securitate ai Turnului Eiffel în jurul orei locale 05:20, în timp ce se căţărau pe […] Articolul Paris: Un paraşutist, reţinut după ce a sărit de pe Turnul Eiffel apare prima dată în SafeNews.
08:20
Lovitură pentru sectorul de lux: Brexitul trimite britanicii în Europa după bunurile scumpe # SafeNews
Lobby-ul britanic din sectorul luxului este nemulțumit de modificările fiscale. Lovitură pentru sectorul de lux: Brexitul trimite britanicii în Europa după bunurile scumpe. Britanicii înlocuiesc vitrinele strălucitoare ale magazinelor londoneze cu buticuri din Paris și Milano, iar cifrele care reflectă această migrație a clienților din piața de lux sunt impresionante, relatează euronews.com. De când, în ianuarie […] Articolul Lovitură pentru sectorul de lux: Brexitul trimite britanicii în Europa după bunurile scumpe apare prima dată în SafeNews.
08:10
Liderii Azerbaidjanului și Armeniei au semnat, în cadrul unei ceremonii găzduite de președintele american Donald Trump, un acord menit să pună capăt deceniilor de conflict dintre cele două țări. Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, și prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, și-au strâns mâinile după ce liderul de la Casa Albă a descris evenimentul drept „istoric”. Potrivit președintelui […] Articolul Maia Sandu salută acordul de pace încheiat de Azerbaidjan și Armenia apare prima dată în SafeNews.
08:00
Premierul Dorin Recean le răspunde moldovenilor nemulțumiți de prețurile majorate la produse, servicii și resurse energetice, în ultimii ani. „Una dintre cele mai mari plângeri pe care le au cetățenii în Republica Moldova se referă la prețurile foarte mari și la produse, și la servicii, și la resursele energetice. Unii fac comparație și cu Ucraina, […] Articolul Cum le răspunde Recean moldovenilor care se plâng de tarifele mari apare prima dată în SafeNews.
07:50
Partenerii occidentali antrenează soldați ucraineni cu baloane cu apă lansate de pe drone. Alte armate au încercat lucruri precum mingi de tenis, dar în Regatul Unit baloanele cu apă imită grenadele și alți explozibili care cad de pe drone în războiul din Ucraina, potrivit Business Insider. Pe măsură ce războiul cu drone capătă o importanță […] Articolul Metoda prin care ucrainenii sunt antrenați pentru atacurile cu drone apare prima dată în SafeNews.
07:40
Lukașenko își anunță retragerea. După 30 de ani la conducerea Belarusului, spune că nu va mai candida # SafeNews
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, cunoscut drept „ultimul dictator al Europei”, a anunțat că nu intenționează să candideze pentru un nou mandat. „Nu, nu intenționez să fac asta”, a declarat Lukașenko, în vârstă de 70 de ani. Lukașenko a preluat puterea în 1994 și de atunci a devenit unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui […] Articolul Lukașenko își anunță retragerea. După 30 de ani la conducerea Belarusului, spune că nu va mai candida apare prima dată în SafeNews.
07:30
Ministerul rus al Apărării afirmă că a preluat controlul asupra satului Yablunivka din regiunea Doneţk, în estul Ucrainei, potrivit BBC. Forţele Moscovei au avansat încet prin estul Ucrainei, pe câmpurile larg deschise din regiunile Luhansk şi Doneţk, înconjurând sate şi oraşe. Rusia nu a reuşit o pătrundere decisivă în invazia sa la scară largă, dar […] Articolul Autoritățile ruse anunță că au preluat controlul asupra unui sat din regiunea Doneţk apare prima dată în SafeNews.
07:20
„Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni”, a afirmat sâmbătă preşedintele francez Emmanuel Macron, în urma unei convorbiri telefonice cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, pe fondul unor intense manevre diplomatice în perspectiva summitului dintre Donald Trump şi Vladimir Putin. Preşedintele american a anunţat că se va întâlni cu omologul său rus în data […] Articolul Emmanuel Macron: Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni apare prima dată în SafeNews.
07:10
Selena Gomez, cunoscută pentru stilul ei rafinat, a atras toate privirile joi seară, la lansarea oficială a noului parfum Rare Beauty, desfășurată într-un cadru exclusivist, la Oficiul Poștal din Santa Monica, scrie Daily Mail. Vedeta în vârstă de 33 de ani a celebrat lansarea noii sale arome cu o serie de petreceri în ultima săptămână, dar […] Articolul Selena Gomez, apariție spectaculoasă la lansarea noului său parfum apare prima dată în SafeNews.
9 august 2025
16:00
AUR din Republica Moldova reacționează la acuzațiile lansate de Deschide.md și WatchDog precum că ar avea conexiuni cu influențe rusești # SafeNews
Partidul AUR din Republica Moldova a criticat într-un comunicat de presă publicat pe 9 august acuzațiile formulate într-un articol al publicației Deschide.md, bazat pe o analiză semnată de Rodica Pîrgari pentru organizația WatchDog. Potrivit formațiunii, materialul sugerează că AUR din Republica Moldova ar fi o filială a AUR din România și ar avea conexiuni cu […] Articolul AUR din Republica Moldova reacționează la acuzațiile lansate de Deschide.md și WatchDog precum că ar avea conexiuni cu influențe rusești apare prima dată în SafeNews.
14:00
Un pompier și-ar fi pierdut viața, după ce autospeciala în care se afla a fost implicată într-un grav accident rutier, în localitatea Mihălașa, raionul Telenești, informează reprezentanții poliției. Potrivit informațiilor preliminare, autospeciala Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) ar fi intrat în coliziune cu un camion. Impactul puternic s-a soldat cu decesul unui angajat […] Articolul NEWS ALERT // Pompier mort într-un grav accident rutier la Telenești apare prima dată în SafeNews.
