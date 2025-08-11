SUA susțin că Israelul „are dreptul să decidă” ocuparea completă a Fâşiei Gaza. Genocidul asupra civililor, „categoric fals”
ProTV.md, 11 august 2025 08:40
SUA susțin că Israelul „are dreptul să decidă” ocuparea completă a Fâşiei Gaza. Genocidul asupra civililor, „categoric fals”
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
08:40
SUA susțin că Israelul „are dreptul să decidă” ocuparea completă a Fâşiei Gaza. Genocidul asupra civililor, „categoric fals” # ProTV.md
SUA susțin că Israelul „are dreptul să decidă” ocuparea completă a Fâşiei Gaza. Genocidul asupra civililor, „categoric fals”
Acum 15 minute
08:30
Doi morți într-un atac cu drone în Rusia. Moscova și alte regiuni au fost ținta loviturilor aeriene # ProTV.md
Doi morți într-un atac cu drone în Rusia. Moscova și alte regiuni au fost ținta loviturilor aeriene
08:30
Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a lovit vestul Turciei
Acum 30 minute
08:20
Curs valutar BNM pentru 11 august. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
„Europenii consideră acest lucru profund tulburător”. NATO și UE încearcă să sprijine Ucraina înaintea întâlnirii Trump – Putin, Moscova e furioasă # ProTV.md
„Europenii consideră acest lucru profund tulburător”. NATO și UE încearcă să sprijine Ucraina înaintea întâlnirii Trump – Putin, Moscova e furioasă
Acum o oră
08:10
Vreme frumoasă în toată țara. Câte grade se vor inregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Vreme frumoasă în toată țara. Câte grade se vor inregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 12 ore
22:10
Cei mai urâți câini din lume au urcat pe scenă, în California, nu pentru a stârni râsete, ci pentru a cuceri inimi. Care este scopul concursului - VIDEO # ProTV.md
Cei mai urâți câini din lume au urcat pe scenă, în California, nu pentru a stârni râsete, ci pentru a cuceri inimi. Care este scopul concursului - VIDEO
20:20
S-au reînviat lengendele dacilor și au cântat lupii în acest weekend la Orheiul Vechi. Cum a fost atmosfera și ce spun cei prezenți la eveniment - VIDEO # ProTV.md
S-au reînviat lengendele dacilor și au cântat lupii în acest weekend la Orheiul Vechi. Cum a fost atmosfera și ce spun cei prezenți la eveniment - VIDEO
20:20
De ce a ales președintele României sa-și petreacă concediul în Republica Moldova? Declarațiile făcute la Festivalul Lupilor care are loc în acest weekend la Orheiul Vechi - VIDEO # ProTV.md
De ce a ales președintele României sa-și petreacă concediul în Republica Moldova? Declarațiile făcute la Festivalul Lupilor care are loc în acest weekend la Orheiul Vechi - VIDEO
20:10
Vicepreședintele SUA, avertisment înainte de întâlnirea Trump – Putin: Acordul de pace din Ucraina nu va mulțumi nicio tabără # ProTV.md
Vicepreședintele SUA, avertisment înainte de întâlnirea Trump – Putin: Acordul de pace din Ucraina nu va mulțumi nicio tabără
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 10.08.2025
Acum 24 ore
19:10
Vârsta este doar o cifră. Mai multe femei de varsta a doua din Sîngerei pus bazele unui club de gimnastică: Își propun să îmbătrânească activ și cu voie bună - VIDEO # ProTV.md
Vârsta este doar o cifră. Mai multe femei de varsta a doua din Sîngerei pus bazele unui club de gimnastică: Își propun să îmbătrânească activ și cu voie bună - VIDEO
18:50
Liderul european care „presupune” că Zelenski va fi prezent la summitul Trump-Putin
18:50
Aur pentru Moldova la Jocurile Mondiale din China. Artiom Livădari a cucerit medalia supremă în proba de Muaythai - VIDEO # ProTV.md
Aur pentru Moldova la Jocurile Mondiale din China. Artiom Livădari a cucerit medalia supremă în proba de Muaythai - VIDEO
18:40
Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska - VIDEO # ProTV.md
Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska - VIDEO
18:40
Au venit la protest contra unor sume de bani în adiacentul Penitenciarului unde stă Evghenia Guțul. Mai multe persoane - amendate. Cât li se oferea și ce au depistat polițiștii - VIDEO # ProTV.md
Au venit la protest contra unor sume de bani în adiacentul Penitenciarului unde stă Evghenia Guțul. Mai multe persoane - amendate. Cât li se oferea și ce au depistat polițiștii - VIDEO
18:40
Un nou cutremur major în peninsula rusă Kamceatka, la mai puțin de două săptămâni de la cel de 8,8 # ProTV.md
Un nou cutremur major în peninsula rusă Kamceatka, la mai puțin de două săptămâni de la cel de 8,8
18:30
Trei înotători, uciși în explozii provocate aparent de mine pe țărmul Mării Negre, în regiunea ucraineană Odesa # ProTV.md
Trei înotători, uciși în explozii provocate aparent de mine pe țărmul Mării Negre, în regiunea ucraineană Odesa
18:20
Președintele României, Nicușor Dan, a venit în Moldova cu întreaga familie. Cu toții au făcut drumeții în pădurea de la Condrița, iar Igor Grosu i-a însoțit - VIDEO # ProTV.md
Președintele României, Nicușor Dan, a venit în Moldova cu întreaga familie. Cu toții au făcut drumeții în pădurea de la Condrița, iar Igor Grosu i-a însoțit - VIDEO
17:40
„Dormeam și s-a auzit o explozie puternică.” Primarul din Stăuceni vine cu detalii și povestește ce s-a întâmplat în noaptea când o persoană necunoscută a aruncat un explozibil în curtea sa - VIDEO # ProTV.md
„Dormeam și s-a auzit o explozie puternică.” Primarul din Stăuceni vine cu detalii și povestește ce s-a întâmplat în noaptea când o persoană necunoscută a aruncat un explozibil în curtea sa - VIDEO
17:20
Son Heung-Min a devenit recent cel mai scump transfer din liga americană de fotbal, iar impactul s-a văzut imediat - VIDEO # ProTV.md
Son Heung-Min a devenit recent cel mai scump transfer din liga americană de fotbal, iar impactul s-a văzut imediat - VIDEO
16:30
În Grecia, pompierii duc o luptă contracronometru cu flăcările, în timp ce incendiile de vegetație amenință tot mai multe destinații de vacanță îndrăgite de moldoveni. Ce se întâmplă în Italia - VIDEO # ProTV.md
În Grecia, pompierii duc o luptă contracronometru cu flăcările, în timp ce incendiile de vegetație amenință tot mai multe destinații de vacanță îndrăgite de moldoveni. Ce se întâmplă în Italia - VIDEO
16:30
Tenismena din România Sorana Cîrstea face furori la turneul Masters din Cincinnati. Cîrstea a irosit două mingi de meci, dar a închis meciul din a treia și s-a calificat în șasprezecimi - VIDEO # ProTV.md
Tenismena din România Sorana Cîrstea face furori la turneul Masters din Cincinnati. Cîrstea a irosit două mingi de meci, dar a închis meciul din a treia și s-a calificat în șasprezecimi - VIDEO
16:20
Cele mai tari echipe din fotbalul European își etalează noile achiziții în partidele test înaintea starului sezonului. A fost un adevărat duel englezo-italian în Europa, în care forțele fotbalului mondial au dat tot ce au mai bun - VIDEO # ProTV.md
Cele mai tari echipe din fotbalul European își etalează noile achiziții în partidele test înaintea starului sezonului. A fost un adevărat duel englezo-italian în Europa, în care forțele fotbalului mondial au dat tot ce au mai bun - VIDEO
16:20
Încă un nume pe lista concurenților electorali pentru parlamentarele din toamnă. CEC a dat undă verde Partidului Politic Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa # ProTV.md
Încă un nume pe lista concurenților electorali pentru parlamentarele din toamnă. CEC a dat undă verde Partidului Politic Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa
16:20
Liderul mondial Jannik Sinner a reușit o victorie-fulger la masterul de la Cincinnati. Italianul a cedat doar 2 game-uri reușind cel mai rapid meci din cariera sa - VIDEO # ProTV.md
Liderul mondial Jannik Sinner a reușit o victorie-fulger la masterul de la Cincinnati. Italianul a cedat doar 2 game-uri reușind cel mai rapid meci din cariera sa - VIDEO
16:20
Ucraina a lansat un nou atac asupra unui obiectiv strategic din Rusia. La aproape o mie de kilometri de linia frontului, o rafinărie de petrol din Saratov a fost cuprinsă de flăcări. Un om a murit - VIDEO # ProTV.md
Ucraina a lansat un nou atac asupra unui obiectiv strategic din Rusia. La aproape o mie de kilometri de linia frontului, o rafinărie de petrol din Saratov a fost cuprinsă de flăcări. Un om a murit - VIDEO
16:10
PSV Eindhoven, campioana în exercițiu a Olandei are un start fabulos de sezon. Viitoarea echipă a românului Denis Man a reușit scorul primei runde în fața celor de la Sparta Rotterdam - VIDEO # ProTV.md
PSV Eindhoven, campioana în exercițiu a Olandei are un start fabulos de sezon. Viitoarea echipă a românului Denis Man a reușit scorul primei runde în fața celor de la Sparta Rotterdam - VIDEO
16:10
Campionatul național de fotbal are o nouă lideră. Petrocub Hâncești a învins-o pe CSF Bălți și a urcat pe primul loc, cu un punct peste Sheriff Tiraspol - VIDEO # ProTV.md
Campionatul național de fotbal are o nouă lideră. Petrocub Hâncești a învins-o pe CSF Bălți și a urcat pe primul loc, cu un punct peste Sheriff Tiraspol - VIDEO
15:40
Victoria lui Putin pe „pământul rusesc”. Impactul întâlnirii din Alaska care face Occidentul să tremure # ProTV.md
Victoria lui Putin pe „pământul rusesc”. Impactul întâlnirii din Alaska care face Occidentul să tremure
15:40
Armata Ucrainei, victorie rară în fața trupelor ruse, pe frontul de Est. Ce au „curăţat” complet forțele Kievului # ProTV.md
Armata Ucrainei, victorie rară în fața trupelor ruse, pe frontul de Est. Ce au „curăţat” complet forțele Kievului
14:50
Nicușor Dan și Maia Sandu - surprinși din nou împreună la un alt eveniment din țară. Șefii de stat participă la Festivalul Zemii din Sipoteni, Călărași - VIDEO # ProTV.md
Nicușor Dan și Maia Sandu - surprinși din nou împreună la un alt eveniment din țară. Șefii de stat participă la Festivalul Zemii din Sipoteni, Călărași - VIDEO
14:40
Record de înscrieri la Universitatea din Cernăuți. De ce aleg tot mai mulți absolvenți de liceu din Ucraina să studieze aici # ProTV.md
Record de înscrieri la Universitatea din Cernăuți. De ce aleg tot mai mulți absolvenți de liceu din Ucraina să studieze aici
14:10
Tesla și-a anunțat absența de la cel mai mare eveniment auto din Germania
13:10
Crimă șocantă la Telenești. O femeie - ucisă cu toporul de un bărbat. Poliția: „A aruncat corpul neînsuflețit într-o fântână”. IGP vine cu detalii # ProTV.md
Crimă șocantă la Telenești. O femeie - ucisă cu toporul de un bărbat. Poliția: „A aruncat corpul neînsuflețit într-o fântână”. IGP vine cu detalii
13:10
Un nou tratament pentru cancerul pulmonar a fost aprobat în SUA. Cum ar putea contribui la stoparea simptomelor bolii # ProTV.md
Un nou tratament pentru cancerul pulmonar a fost aprobat în SUA. Cum ar putea contribui la stoparea simptomelor bolii
12:40
Au venit la protest contra unor sume de bani în adiacentul Penitenciarului unde stă Evghenia Guțul. Mai multe persoane - amendate. Cât li se oferea și ce au depistat polițiștii - FOTO # ProTV.md
Au venit la protest contra unor sume de bani în adiacentul Penitenciarului unde stă Evghenia Guțul. Mai multe persoane - amendate. Cât li se oferea și ce au depistat polițiștii - FOTO
12:30
Cel mai mare jaf de diamante din istorie. Dezvăluiri făcute chiar de creierul operațiunii, într-un documentar pe Netflix # ProTV.md
Cel mai mare jaf de diamante din istorie. Dezvăluiri făcute chiar de creierul operațiunii, într-un documentar pe Netflix
11:50
Un producător elvețian de avioane suspendă livrările de aeronave către SUA, ca urmare a tarifelor vamale impuse de Trump # ProTV.md
Un producător elvețian de avioane suspendă livrările de aeronave către SUA, ca urmare a tarifelor vamale impuse de Trump
11:40
Încă un accident nocturn în capitală. Un automobil s-a răsturnat, după ce s-a lovit cu alte două mașini: Șoferul a fugit de la locul impactului. Imagini surprinse de martori - VIDEO # ProTV.md
Încă un accident nocturn în capitală. Un automobil s-a răsturnat, după ce s-a lovit cu alte două mașini: Șoferul a fugit de la locul impactului. Imagini surprinse de martori - VIDEO
11:10
Moscova anunță că a doborât peste 120 de drone ucrainene. O rafinărie din Saratov a luat foc # ProTV.md
Moscova anunță că a doborât peste 120 de drone ucrainene. O rafinărie din Saratov a luat foc
10:40
„Un mod josnic și barbar de a încerca să fie speriați oamenii.” Reacția președintelui PAS, după ce primarului din Stăuceni i-a fost aruncat un explozibil în grădina casei # ProTV.md
„Un mod josnic și barbar de a încerca să fie speriați oamenii.” Reacția președintelui PAS, după ce primarului din Stăuceni i-a fost aruncat un explozibil în grădina casei
10:20
Universitatea Harvard, amenințată din nou de Administrația Trump. Vrea să-i retragă brevete în valoare de sute de milioane de dolari # ProTV.md
Universitatea Harvard, amenințată din nou de Administrația Trump. Vrea să-i retragă brevete în valoare de sute de milioane de dolari
09:50
Încă un accident nocturn în capitală. Un automobil s-a răsturnat, după ce s-a lovit cu o mașină. Imagini surprinse de martori - VIDEO # ProTV.md
Încă un accident nocturn în capitală. Un automobil s-a răsturnat, după ce s-a lovit cu o mașină. Imagini surprinse de martori - VIDEO
09:50
O persoană necunoscută a aruncat un explozibil în curtea primarului din Stăuceni și a fugit. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere - VIDEO # ProTV.md
O persoană necunoscută a aruncat un explozibil în curtea primarului din Stăuceni și a fugit. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere - VIDEO
09:50
Caz șocant în Italia. Un moldovean și-ar fi înjunghiat soția pe o stradă din Avezzano: Acesta a fost reținut # ProTV.md
Caz șocant în Italia. Un moldovean și-ar fi înjunghiat soția pe o stradă din Avezzano: Acesta a fost reținut
09:40
O persoană necunoscută a aruncat un explozibil în curtea primarului din Stăuceni și a fugit. Edilul a anunțat poliția: „Ceea ce s-a întâmplat e grav şi inexplicabil” - VIDEO # ProTV.md
O persoană necunoscută a aruncat un explozibil în curtea primarului din Stăuceni și a fugit. Edilul a anunțat poliția: „Ceea ce s-a întâmplat e grav şi inexplicabil” - VIDEO
09:20
Încă un accident nocturn în capitală. Un automobil s-a răsturnat. Imagini surprinse de martori - VIDEO # ProTV.md
Încă un accident nocturn în capitală. Un automobil s-a răsturnat. Imagini surprinse de martori - VIDEO
09:10
Două automobile s-au lovit violent într-o intersecție din capitală: Pompierii au intervenit. Momentul - surprins de o cameră de bord - VIDEO # ProTV.md
Două automobile s-au lovit violent într-o intersecție din capitală: Pompierii au intervenit. Momentul - surprins de o cameră de bord - VIDEO
09:00
Rusia condamnă planul Israelului de a prelua controlul asupra oraşului Gaza: Prezintă toate semnele unui dezastru umanitar # ProTV.md
Rusia condamnă planul Israelului de a prelua controlul asupra oraşului Gaza: Prezintă toate semnele unui dezastru umanitar
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.