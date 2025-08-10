Ce să faci dimineața ca să afli dacă ești sănătoasă

Pe lîngă analizele generale pe care trebuie să ţi le faci periodic, este important să fii atentă la semnalele pe care corpul tău ţi le poate transmite, pentru a detecta la timp bolile.Vezi ce poţi face în fiecare dimineaţă, pentru a-ţi testa starea de sănătate:Analizează peria de păr!Dacă observi ca peria este plină de păr în fiecare dimineață, este cazul să mergi la medic, mai ales, d

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Noi.md