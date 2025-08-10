Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită trec de la achiziționarea de drone la producția acestora
Noi.md, 11 august 2025 00:30
Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite (EAU) își extind activ programele de dezvoltare a aviației fără pilot, mizînd nu doar pe importul sistemelor gata făcute, ci și pe transfer tehnologic și producție localizată, scrie Forbes, preluat de unian.net.Potrivit surselor, holdingul de apărare EDGE Group din EAU poartă negocieri cu compania israeliană Elbit Systems pentru furnizarea dronelor de re
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 5 minute
01:00
Pe lîngă analizele generale pe care trebuie să ţi le faci periodic, este important să fii atentă la semnalele pe care corpul tău ţi le poate transmite, pentru a detecta la timp bolile.Vezi ce poţi face în fiecare dimineaţă, pentru a-ţi testa starea de sănătate:Analizează peria de păr!Dacă observi ca peria este plină de păr în fiecare dimineață, este cazul să mergi la medic, mai ales, d
Acum 30 minute
00:30
Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită trec de la achiziționarea de drone la producția acestora # Noi.md
Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite (EAU) își extind activ programele de dezvoltare a aviației fără pilot, mizînd nu doar pe importul sistemelor gata făcute, ci și pe transfer tehnologic și producție localizată, scrie Forbes, preluat de unian.net.Potrivit surselor, holdingul de apărare EDGE Group din EAU poartă negocieri cu compania israeliană Elbit Systems pentru furnizarea dronelor de re
Acum 2 ore
00:00
Sucurile de fructe si legume sînt la modă, dar nu degeaba. Sînt pline de vitamine si minerale si sînt o modalitate foarte plăcută de a consuma ratia de fructe si legume necesara zilnic organismului.In plus, smoothie-urile va ajuta sa consumati mai putine sucuri acidulate, atat de daunatoare organismului. Cocktailurile va ajuta nu doar sa va mentineti silueta sau sa slabiti, ci si pentru a trat
10 august 2025
23:30
Osteoporoza afectează peste jumătate dintre femeile trecute de vîrsta de 50 de ani. Este o boală care afectează oasele, acestea devenind poroase și fragile, de aceea osteoporoza mai este cunoscută sub denumirea de „boala oaselor poroase".Principalele cauze ale apariţiei osteoporozei sînt reprezentate de aportul insuficient de calciu şi vitamina D, precum şi lipsa cronică de mişcare. Deși debut
23:30
Obiecte din ceramică și figurine antropomorfe - sînt doar cîteva dintre unele descoperiri făcute de arheologii de la Universitatea de Stat din Moldova, care, timp de aproape o săptămînă, au desfășurat cercetări într-o zonă pitorească a satului Hansca, raionul Ialoveni.Se presupune că, în acest loc, a existat o cetate getică, iar artefactele descoperite oferă informații valoroase despre istoria
Acum 4 ore
23:00
În acest an, fermierii vor recolta mai mult grîu decît anul trecut, estimează Ministerul Agriculturii. Prognozele sînt atît de bune încît pîinea s-ar putea ieftini, mai spun specialiștii.Ștefan Vlas, din satul Sărata Galbenă, raionul Hîncești, cultivă grîul, orz și secară. El a încheiat recoltarea acum două săptămîni, iar acum face bilanțul.„Aici am recoltat 4 tone 250 kg de grîu, 2,870 kg
23:00
Cel puțin zece clădiri s-au prăbușit și un număr neprecizat de persoane sînt rănite în urma cutremurului cu magnitudinea de 6,1 care a avut loc duminică seară în vestul Turciei, au anunțat autoritățile, transmit agențiile AFP și EFE.Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a avut loc duminică în vestul Turciei, a anunțat Agenția turcă pentru gestionarea dezastrelor (AFAD), în timp ce presa locală re
22:30
Dacă îți dorești un sistem cardiovascular sănătos, trebuie să ai mare grijă la alimentele dăunătoare și la gustările nesănătoase. Află care sînt cele mai dăunătoare alimente pentru inima ta!Studiile arată că persoanele care consumă prăjeli sînt mult mai predispuse la a dezvolta boli cardiace. De asemenea, zahărul rafinat duce la obezitate, inflamații, colesterol mărit și diabet, toți factori d
22:00
Fază bizară în campionatul național de fotbal.În meciul dintre Spartanii-Sportul Chișinău și Dacia-Buiucani, jucat la Suruceni, a fost nevoie de prelungitor ca tabela electronică utilizată pentru schimbările de jucători să funcționeze.Partida s-a încheiat cu victoria formației Dacia-Buiucani, scor 1-0. Vlad Lupașco a marcat singurul gol, în minutul 88.
21:30
Nu știam că ceapa este atît de folositoare!Ceapa combate perfect voma cronică, datorită proprietăților sale antiinflamatorii care întăresc sistemul imunitar.Ceapa este bogată în antioxidanți, cum ar fi quercetin, care curăță organismul de radicalii liberi și protejează sănătatea generală.În plus, ceapa se folosește în:tratamentul bolilor cardiovascularetratarea artriteiregl
Acum 6 ore
20:00
Cîndva sforăitul semnul sănătății de fier, apoi - cauza conflictelor în familie, iar acum acestor persoane li se recomandă insistent să se supună unui examen medical.De regulă, noi încercăm să scăpăm de sforăit numai de dragul celor apropiaţi, crezînd că noi înşine sîntem complet sănătoşi. Dar nu este aşa. Sforăitul împiedică ventilaţia plămînilor, ceea ce duce la o deficienţă de oxigen în sîn
19:30
Președintele partidului politic Alianța „MOLDOVENII”, Denis Roșca, a recunoscut că s-a implicat în politică pentru a pune în practică Planul de industrializare a Moldovei.În cadrul emisiunii „Главное” de la TVC-21, el a menționat că cel mai bine se descurcă în industrializare, domeniu în care activează din 2016.„Din 2019 eram deja pregătit să particip activ la dezvoltarea industrializării
Acum 8 ore
19:00
Amigdalele roşii şi imflamate, durerile în gît şi febra sunt semnele anginei. Descoperă care sunt ceaiurile benefice în tratarea acestor simptome neplăcute!Atunci cînd te confrunţi cu această infecţie, hidratarea organismului este foarte importantă. Trebuie să consumi multe băuturi calde pentru a vindeca angina.Ceaiul verde cu miereUn bun detoxifiant, ceaiul verde este recomandat în an
18:30
Luni, 11 august, miniștrii de externe ai Uniunii Europene vor avea o reuniune pentru a discuta acțiunile blocului în contextul pregătirilor pentru întîlnirea președinților Vladimir Putin și Donald Trump, a declarat pentru Reuters șefa diplomației europene, Kaja Kallas.„Statele Unite au oportunitatea de a determina Rusia să poarte negocieri serioase. Orice acord între SUA și Rusia trebuie să ți
18:30
Fundașul moldovean Dinis Ieșeanu a marcat primul său gol pentru echipa Gloria Bistrița în meciul din etapa a doua din Liga 2 a României.Reușita jucătorului în vîrstă de 25 de ani din minutul 57 a ajutat Gloria să egaleze scorul în meciul de pe teren propriu contra formației Afumați. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 1:1.Ieșeanu s-a transferat la Gloria, nou promovata eșalonului secun
18:00
Sportivul moldovean Artiom Livadari a devenit campion la Jocurile Mondiale la box thailandez, care se desfășoară în perioada 7–17 august în orașul Chengdu, China.Potrivit Media Sport, pe drumul spre finala turneului de muay-thai la categoria de greutate de pînă la 86 kg, tînărul de 23 de ani originar din satul Făurești (comuna Ciorescu) i-a învins pe sportivii Vito Kosar din Croația și Zhang C
17:30
Clubul din cel mai nordic oraș al ligii a semnat cu mijlocașul Mihai Plătică. Acesta era liber de contract după plecarea de la Petrocub Hîncești.CSF Bălți a anunțat pe sursele oficiale din mediul online că fotbalistul va juca la echipă pînă la finalul acestui sezon.Plătică are 35 de ani și e discipol al clubului Sfîntul Gheorghe Suruceni. În Republica Moldova, el a mai jucat la Academia Ch
17:30
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, ar putea să se afle în Alaska în timpul întîlnirii liderilor Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump, însă nu va participa la aceasta. Despre acest lucru relatează CNN, citînd surse.„Un reprezentant al Casei Albe a subliniat că orice eveniment cu participarea lui Zelenski va avea loc, cel mai probabil, după negocierile dintre Trump și Putin”, se
Acum 12 ore
17:00
Președintele R. Moldova, Maia Sandu, a venit cu o reacție în contextul întîlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin din 15 august, la care s-ar putea decide soarta Ucrainei.Potrivit șefului statului, o pace dreaptă și durabilă poate fi obținută doar cu Ucraina la masa negocierilor, hotărîndu-și propriul viitor, transmite deschide.md.„Moldova stă ferm alături de Ucraina. O pace dreaptă
17:00
Un bărbat care a sărit cu parașuta de pe Turnul Eiffel a fost reținut la Paris.Trei bărbați au fost arestați la Paris pentru pătrundere ilegală în Turnul Eiffel, unul dintre ei sărind cu parașuta. Despre acest lucru scrie Journal du Dimanche, citat de gazeta.ru.Potrivit ziarului, bărbații au urcat pe monumentul arhitectural în jurul orei 5:20 dimineața, 9 august. După o oră, unul dintre ei
16:30
Pe plajele din regiunea Odesa, Ucraina, în data de 10 august au avut loc două explozii, în urma cărora trei turiști au decedat.Despre acest incident a relatat RBK-Ucraina, cu referire la poliția din regiunea Odesa și șeful Administrației Militare Regionale Odesa (AMRO), Oleg Kiper.Potrivit datelor preliminare, în timpul scăldatului în mare, în urma detonării unor obiecte necunoscute, au mu
16:00
Serviciul Vamal informează că, la această oră, în PVFI Sculeni se înregistrează flux sporit de călători și mijloace de transport, în special pe sensul de ieșire din Republica Moldova.Pentru fluidizarea traficului, controlul se desfășoară pe patru piste la ieșire, cu implicarea tuturor capacităților disponibile, în cooperare cu autoritățile de control din post."Recomandăm persoanelor care p
15:30
Aproximativ 2.000 de locuitori din Sicilia au organizat o acțiune de protest pentru a cere investiții în rezolvarea problemelor insulei, nu în construirea unui pod către continent. După cum relatează publicația Politico, autoritățile italiene doresc să includă această construcție în cheltuielile de apărare.În orașul Messina, de pe insula italiană Sicilia, a avut loc o acțiune de protest împotr
15:30
Generalul-maior Marvin „Todd” Hunt, adjutantul general al statului Carolina de Nord, va efectua o vizită în Republica Moldova.Potrivit Ambasadei SUA la Chișinău, oficialul intenționează să se întîlnească cu vechi prieteni și noi colegi din cadrul Ministerului Apărării și IGSU, pentru a discuta despre evenimentele recente și viitoare legate de Garda Națională a Carolinei de Nord.Împreună cu
15:00
Zelenski – despre declarația liderilor europeni: „Sfîrșitul războiului trebuie să fie unul onest” # Noi.md
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, le-a mulțumit liderilor europeni după declarația lor de urgență privind pacea în Ucraina.Președintele Ucrainei a subliniat că sfîrșitul războiului trebuie să fie onest.„Sfîrșitul războiului trebuie să fie onest și sînt recunoscător tuturor celor care sînt acum alături de Ucraina, alături de poporul nostru, pentru pacea în Ucraina, care apără intere
15:00
Astǎzi Poliția a documentat o serie de încǎlcǎri în timpul protestului organizat în adiacentul Penitenciarului 13. Zeci de persoane s-au ales cu procese verbale pentru primirea și oferirea de bani în schimbul participării la proteste. Polițiștii au stabilit cǎ celor care protestau li s-au oferit sume între 200 și 400 de lei, iar celor care aduceau protestatarii cu maşinile personale - între 10
14:00
Cum să dezvoltăm medicina și sportul, să ducem un stil de viață sănătos și să ne alimentăm corect — aceasta este principala întrebare la care vor încerca să răspundă participanții celui de-al șaselea Dialog Național în format de masă rotundă.Tema noii dezbateri publice este: „Stil de viață sănătos: medicină modernă, alimentație și sport”.Masa rotundă va avea loc pe 11 august, la Chișinău,
13:30
Administrația Pieței Centrale din Chișinău a publicat date actualizate privind prețurile la produsele agroalimentare comercializate, astfel încît cetățenii pot trage singuri concluzii despre ce s-a scumpit și ce s-a ieftinit în piața din capitală în ultimele zile, transmite Noi.md.Vizitatorii pot alege legume, fructe, fructe de pădure, verdețuri, carne, pește și alte produse alimentare la preț
13:30
Unele plaje din Spania, închise din cauza unor creaturi marine care au înțepat peste 30 de persoane. Turiștii au fost rugați să nu atingă galerele portugheze.Pe unele plaje din Țara Bascilor, în nordul Spaniei, a fost interzis înotul din cauza răspîndirii unor organisme marine simbiotice, numite galere portugheze. Acestea seamănă cu meduzele și au înțepat deja zeci de turiști, scrie Mirror, ci
13:00
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a aprobat mai multe hotărîri ce vizează alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.CEC a înregistrat lista de 54 candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa.Totodată, a fost înregistrat simbolul partidului, a fost confirma
13:00
Washingtonul a devenit cel mai periculos oraș de pe planetă din cauza criminalității.„Acest oraș a devenit unul dintre cele mai periculoase din lume. Dar în curînd va deveni unul dintre cele mai sigure”, a scris președintele SUA, Donald Trump, pe pagina sa de socializare Truth Social, relatează gazeta.ru.Declarația lui Trump a fost un comentariu la conferința de presă programată pentru 11
12:30
A fost publicată declarația comună a președintelui Franței, Emmanuel Macron, a prim-ministrei Italiei, Giorgia Meloni, a cancelarului Germaniei, Friedrich Merz, a prim-ministrului Poloniei, Donald Tusk, a prim-ministrului Regatului Unit, Keir Starmer, a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și a președintelui Finlandei, Alexander Stubb, privind pacea pentru Ucraina, înaintea întîlni
12:30
CEC a înregistrat lista de candidați la funcția de deputat în Parlamentul din partea Partidului ALDE # Noi.md
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a aprobat mai multe hotărîri ce vizează alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.CEC a înregistrat lista de 54 candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa.Totodată, a fost înregistrat simbolul partidului, a fost confirma
Acum 24 ore
12:00
Explozibil aruncat în preajma casei primarului din Stăuceni. Reacția liderului PAS și detalii din partea poliției # Noi.md
Un incident grav a avut loc noaptea trecută la Stăuceni, unde un explozibil a fost aruncat în grădina locuinței primarului localității, Alexandru Vornicu, membru PAS.Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a condamnat ferm atacul, calificîndu-l drept „un mod josnic și barbar de a încerca să fie speriați oamenii care luptă pentru dreptate și un trai bun acasă”.Președintele P
11:30
Chiar dacă în Republica Moldova facultățile de drept și economie rămîn cele mai populare, tot mai mulți tineri încep să prezinte interes față de un domeniu la fel de important – agricultura, a declarat decanul Facultății Științe Agricole, Silvice și ale Mediului de la Universitatea Tehnică a Moldovei, Sergiu Popa, la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.Potrivit acestuia, printre cele mai
11:30
Ministerul Mediului din Turcia a anunțat, că luna iulie a fost cea mai călduroasă din ultimii 55 de ani.În 66 din cele 220 de stații meteorologice ale țării, temperaturile au fost în medie cu 1,9°C mai ridicate față de anii precedenți , scrie eurointegration.com.ua cu referire la AFP.Recordul de temperatură al Turciei a fost doborît la sfîrșitul lunii iulie în orașul Silopi, situat în sud-
11:00
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, împreună cu liderii statelor membre ale UE și Regatului Unit, i-au cerut președintelui SUA, Donald Trump, să apere „interesele vitale ale Ucrainei și Europei” în cadrul negocierilor cu omologul său rus, Vladimir Putin.Acest apel este formulat într-o declarație comună publicată în noaptea de 10 august.Declarația a fost semnată după o serie
10:30
„Grav și inexplicabil”: Momentul în care un pachet suspect explodează lîngă locuința primarului de Stăuceni # Noi.md
Un pachet suspect, lăsat noaptea trecută lîngă casa primarului de Stăuceni, suburbie a Chișinăului, Alexandru Vornicu, a explodat.Poliția a intervenit la fața locului și documentează cazul.Explozia s-a produs aproape de ora 2.00.Din imaginile video surprinse de camerele de supraveghere, făcute publice de Alexandru Vornicu, se vede cum, înainte de explozie, o mașină lasă un pachet suspe
10:30
Casa Albă analizează posibilitatea invitării președintelui Ucrainei, Vladimir Zelenski, în Alaska, unde săptămîna viitoare va avea loc o întîlnire între președinții SUA și Rusiei, Donald Trump și Vladimir Putin.Despre acest lucru a relatat postul de televiziune NBC, citînd un oficial american de rang înalt și trei persoane informate despre discuțiile interne.„Este în discuție”, a declarat
10:30
În satul Valea Perjei, raionul Cimișlia a fost iniţiată reproiectarea în vederea finalizării sistemului local de canalizare, transmite moldpres.Potrivit Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud, prin acest demers, finanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, cu o valoare estimată de peste 6 milioane de lei, se va asigura accesul la servicii moderne de canalizare pentru
10:00
Președintele României. Nicușor Dan, a efectuat sîmbătă, 9 august, o vizită privată în R. Moldova.Șeful statului român a fost surprins, alături de președinta Maia Sandu, la Festivalul Lupilor, un eveniment care are loc în Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi”, în perioada 8 – 10 august.Vizita a fost una neanunțată și a ieșit la iveală abia după ce participanții la festival i-au filma
10:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:10 august — a 222-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 143 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Ap. Prohor, Nicanor, Timon şi ParmenaCe se sărbătorește în lume: Zi
09:30
Astăzi se așteaptă vreme caldă și însorită. Presiunea atmosferică va rămîne ridicată. Cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd.Vîntul va fi predominant slab, pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +31...+33°C.În centru se așteaptă +29...+31°C, iar în nord termometrele vor indica +26...+28.
08:00
Cu 80 000 de ani în urmă, indigenii din Mexic au început să cultive strămoşul sălbatic al porumbului – maisul – aşa se numeşte această plantă în mai multe limbi ale lumii. Odată cu dezvoltarea agriculturii, a avut loc procesul de selecţie a soiurilor rezistente la frig, timpurii şi cu seminţe mari, precum şi constituirea treptată a cultului porumbului, deoarece indienii primii au studiat toate pro
07:00
Problema prelungirii tinereții a ocupat mințile omenirii mult timp. Cei mai buni oameni de știință se luptă să rezolve această problemă. Începem să îmbătrînim,corpul nu mai are energie, pe piele și păr apar semne de ofilire. Îmbătrînirea apare la nivel celular, țesuturile nu au timp să se reînnoiască, ceea ce duce la o deteriorare a sănătății.Cu toate acestea, știința nu stă nemișcată. Oamenii
06:30
Experții au remarcat că romantismul anilor '90 a influențat formarea economiei de piață în țară.Economistul și fostul vicepremier Alexandru Muravschi a declarat la cea de-a patra Masă rotundă națională de la Chișinău că modelul economic liberal, bazat pe neintervenția statului în procesele de piață, a eșuat, relatează NOI.Muravschi a evaluat critic abordările economice din ultimele decenii
06:00
Pentru a fi sănătos trebuie sa consumi și alimente sănătoase. Pe lîngă stilul de viață activ și lipsa exceselor de orice fel, o dietă bazată pe alimente sănătoase contribuie din plin la buna funcționare a organismului, la păstrarea tonusului bun și la menținerea sănătății fizice și psihice. Iată o listă cu alimente sănătoase pentru stomac și intestine, alcătuită de nutritioniștii germani. Ti
05:30
„Sistemul este creat în așa mod, încît băncile sînt nevoite să acorde credite la rate ale dobînzii la fel de mari”, a declarat omul de afaceri Iurie Mihalachi despre monopolul Băncii Naționale.Iurie Mihalache a declarat la cea de-a patra Masă rotundă națională de la Chișinău că sistemul bancar din Moldova a fost creat încă din prima zi astfel, încît să nu poată fi aplicat pentru dezvoltarea ec
05:00
Vîrsta la care sîntem cel mai fericiți nu are neapărat legătură cu evenimentele petrecute în acea perioadă, explică cercetătorii.Vîrsta la care sîntem cel mai fericiți în viață este 23, respectiv 69 de ani, potrivit unui studiu. Cercetarea arată că bunăstarea și mulțumirea noastră parcurge un grafic în formă de ”U” de-a lungul vieții.{{289991}}La 23 de ani sîntem entuziaști, visăm la călăt
04:30
Pentru om este important nu numai să doarmă suficient, dar și să se trezească la timp.Despre acest lucru a vorbit medicul neurolog, specialistul în medicina somnului, Adrian Lupuşor, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahurschi” de la postul de televiziune N4, relatează Noi.mdEl a menționat că în corpul nostru există aproximativ 37 de trilioane de celule și că în fiecare secu
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.