Marian Lupu și Eugeniu Nichiforciuc, în vizită la Ghindești și Putinești, din raionul Florești
SafeNews, 10 august 2025 20:30
Președintele Partidului „Respect Moldova", Marian Lupu, și vicepreședintele pentru Dezvoltare Strategică al formațiunii, Eugeniu Nichiforciuc, au vizitat pe 10 august orașul Ghindești și satul Putinești, din raionul Florești. Liderii „Respect Moldova" au stat de vorbă cu localnicii cărora le-a dat asigurări că echipa formațiunii va readuce respectul în satele și orașele din țara noastră.
• • •
Acum 2 ore
20:30
Marian Lupu și Eugeniu Nichiforciuc, în vizită la Ghindești și Putinești, din raionul Florești
Președintele Partidului „Respect Moldova", Marian Lupu, și vicepreședintele pentru Dezvoltare Strategică al formațiunii, Eugeniu Nichiforciuc, au vizitat pe 10 august orașul Ghindești și satul Putinești, din raionul Florești. Liderii „Respect Moldova" au stat de vorbă cu localnicii cărora le-a dat asigurări că echipa formațiunii va readuce respectul în satele și orașele din țara noastră.
Acum 12 ore
10:40
Eleganța dansului Standard, focul dansului Latino și energia Breaking-ului au făcut din Jocurile Mondiale 2025 un spectacol unic, reunind cei mai buni sportivi din lume. În cadrul competiției, desfășurată în perioada 8–17 august, la Chengdu, Republica Populară Chineză, Republica Moldova a demonstrat încă o dată valoarea și tradiția sa în dansul sportiv mondial.
10:10
Un bărbat a înlocuit sarea de masă cu bromură de sodiu după recomandările ChatGPT: A ajuns la psihiatrie
Medicii americani au descris un caz din practica lor care arată clar la ce pot duce consultațiile cu ChatGPT în privința sănătății. Un bărbat a înlocuit sarea de masă cu bromură de sodiu după recomandările ChatGPT: A ajuns la psihiatrie. Oamenii de știință au avertizat de nenumărate ori că, din cauza riscului de erori și
09:50
Poliţia din Londra a arestat 466 de persoane pentru susţinerea grupării interzise Palestine Action
Poliţia a arestat 466 de persoane, sâmbătă, în centrul Londrei, pentru că au protestat faţă de decizia guvernului britanic de a interzice gruparea activistă pro-palestiniană Palestine Action, conform legilor anti-terorism, scrie CNN. "Până la ora 9 P.M., 466 de persoane au fost arestate pentru că şi-au arătat sprijinul pentru Palestine Action", a scris, pe X,
09:50
Canada a pierdut zeci de mii de locuri de muncă în iulie, pe fondul impactului tarifelor americane asupra angajărilor
Economia canadiană a pierdut 40.800 de locuri de muncă în iulie, după un câştig net de 83.000 în luna precedentă, ceea ce a dus rata ocupării la 60,7%, cel mai scăzut nivel din ultimele opt luni, arată datele publicate de Statistics Canada, transmite Reuters. Rata şomajului a rămas neschimbată, la 6,9%, aproape de un maxim
09:50
Un funcționar german arestat dă vina pe soția sa: Voia să meargă de trei ori pe an în Dubai
Funcționarul german Daniel B. și soția sa se bucurau de vacanțe luxoase în hoteluri scumpe, până când acesta a fost arestat. Un funcționar german arestat dă vina pe soția sa: Voia să meargă de trei ori pe an în Dubai. El se lăuda că îl consiliază pe premierul Bavariei, Markus Soder, și a înșelat investitori
09:20
Ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a transmis un mesaj de condoleanțe pentru familiile celor doi angajați ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), decedați în urma accidentului de la Telenești. „Astăzi, sistemul Afacerilor Interne a pierdut doi colegi, care și-au dedicat viața pentru siguranța noastră. În tragicul accident din raionul Telenești au decedat sergent-major
09:10
Președintele României, Nicuşor Dan, văzut la un festival din Moldova împreună cu Maia Sandu
Preşedintele României, Nicuşor Dan, se află într-o vizită privată în Republica Moldova. Oficialul român a fost văzut, sâmbătă seara, alături de preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la "Festivalul Lupilor", organizat în în Orheiul Vechi. Oamenii veniți la eveniment au stat la coadă pentru a face poze cu cei doi preşedinţi. Vizita lui Nicuşor Dan în
09:10
Luni, 11 august, Partidul „Moldova Mare", condus de Victoria Furtună, își va deschide sediul din strada Alexei Mateevici nr. 86, municipiul Chișinău, pentru toți cei care doresc să participe la „Ziua Ușilor Deschise" alături de conducerea formațiunii. Evenimentul se va desfășura între orele 09:00 și 17:00 și are ca scop un dialog direct cu cetățenii,
09:00
Un mic obiect improvizat a explodat, noaptea trecută, în preajma casei primarului din comuna Stăuceni, municipiul Chișinău, Alexandru Vornicu. Despre incident a anunțat chiar alesul pe rețelele de socializare, care spune că a sesizat deja poliția, scrie ziua.md. Din imaginile publicate de pe o cameră de supraveghere se vede cum dispozitivul explodează lângă gardul din
Acum 24 ore
08:50
O tânără originară din Republica Moldova însărcinată în a opta lună de sarcină, a murit subit în somn, în locuința sa din localitate Tirano, provincia Sondrio (Lombardia) din Italia, scrie rotalianul.com Nadia Cigoreanu, în vârstă de numai 29 de ani, se afla acasă, miercuri, 6 august 2025, împreună numai cu fetița sa de trei ani. Potrivit
08:40
Un bulldog francez fără păr a fost declarat „cel mai urât câine din lume". Ce sumă a câştigat stăpânul
Petunia, un pui de bulldog francez fără păr, în vârstă de 2 ani, a fost declarată câştigătoare a concursului „Cel mai urât câine din lume", care a avut loc vineri în oraşul californian Santa Rosa. Concursul are loc în oraş încă din anii 1970. Proprietarul, Shannon Nyman, din statul Oregon, a acceptat premiul de 5.000
08:30
Trei bărbaţi au fost văzuţi sâmbătă urcând pe Turnul Eiffel, iar unul dintre ei a folosit o paraşută pentru a coborî. Toţi trei au fost reţinuţi de poliţie, relatează Le Figaro. Cei trei bărbaţi au fost observaţi de agenţii de securitate ai Turnului Eiffel în jurul orei locale 05:20, în timp ce se căţărau pe
08:20
Lovitură pentru sectorul de lux: Brexitul trimite britanicii în Europa după bunurile scumpe
Lobby-ul britanic din sectorul luxului este nemulțumit de modificările fiscale. Lovitură pentru sectorul de lux: Brexitul trimite britanicii în Europa după bunurile scumpe. Britanicii înlocuiesc vitrinele strălucitoare ale magazinelor londoneze cu buticuri din Paris și Milano, iar cifrele care reflectă această migrație a clienților din piața de lux sunt impresionante, relatează euronews.com. De când, în ianuarie
08:10
Liderii Azerbaidjanului și Armeniei au semnat, în cadrul unei ceremonii găzduite de președintele american Donald Trump, un acord menit să pună capăt deceniilor de conflict dintre cele două țări. Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, și prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, și-au strâns mâinile după ce liderul de la Casa Albă a descris evenimentul drept „istoric". Potrivit președintelui
08:00
Premierul Dorin Recean le răspunde moldovenilor nemulțumiți de prețurile majorate la produse, servicii și resurse energetice, în ultimii ani. „Una dintre cele mai mari plângeri pe care le au cetățenii în Republica Moldova se referă la prețurile foarte mari și la produse, și la servicii, și la resursele energetice. Unii fac comparație și cu Ucraina,
07:50
Partenerii occidentali antrenează soldați ucraineni cu baloane cu apă lansate de pe drone. Alte armate au încercat lucruri precum mingi de tenis, dar în Regatul Unit baloanele cu apă imită grenadele și alți explozibili care cad de pe drone în războiul din Ucraina, potrivit Business Insider. Pe măsură ce războiul cu drone capătă o importanță
07:40
Lukașenko își anunță retragerea. După 30 de ani la conducerea Belarusului, spune că nu va mai candida
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, cunoscut drept „ultimul dictator al Europei", a anunțat că nu intenționează să candideze pentru un nou mandat. „Nu, nu intenționez să fac asta", a declarat Lukașenko, în vârstă de 70 de ani. Lukașenko a preluat puterea în 1994 și de atunci a devenit unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui
07:30
Ministerul rus al Apărării afirmă că a preluat controlul asupra satului Yablunivka din regiunea Doneţk, în estul Ucrainei, potrivit BBC. Forţele Moscovei au avansat încet prin estul Ucrainei, pe câmpurile larg deschise din regiunile Luhansk şi Doneţk, înconjurând sate şi oraşe. Rusia nu a reuşit o pătrundere decisivă în invazia sa la scară largă, dar
07:20
„Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni", a afirmat sâmbătă preşedintele francez Emmanuel Macron, în urma unei convorbiri telefonice cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, pe fondul unor intense manevre diplomatice în perspectiva summitului dintre Donald Trump şi Vladimir Putin. Preşedintele american a anunţat că se va întâlni cu omologul său rus în data
07:10
Selena Gomez, cunoscută pentru stilul ei rafinat, a atras toate privirile joi seară, la lansarea oficială a noului parfum Rare Beauty, desfășurată într-un cadru exclusivist, la Oficiul Poștal din Santa Monica, scrie Daily Mail. Vedeta în vârstă de 33 de ani a celebrat lansarea noii sale arome cu o serie de petreceri în ultima săptămână, dar
Ieri
16:00
AUR din Republica Moldova reacționează la acuzațiile lansate de Deschide.md și WatchDog precum că ar avea conexiuni cu influențe rusești
Partidul AUR din Republica Moldova a criticat într-un comunicat de presă publicat pe 9 august acuzațiile formulate într-un articol al publicației Deschide.md, bazat pe o analiză semnată de Rodica Pîrgari pentru organizația WatchDog. Potrivit formațiunii, materialul sugerează că AUR din Republica Moldova ar fi o filială a AUR din România și ar avea conexiuni cu
14:00
Un pompier și-ar fi pierdut viața, după ce autospeciala în care se afla a fost implicată într-un grav accident rutier, în localitatea Mihălașa, raionul Telenești, informează reprezentanții poliției. Potrivit informațiilor preliminare, autospeciala Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) ar fi intrat în coliziune cu un camion. Impactul puternic s-a soldat cu decesul unui angajat
10:50
Pompierii moldoveni aflați în Grecia au intervenit pe parcursul zilei de vineri, 8 august, la douǎ misiuni de lichidare a incendiilor de vegetație. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgențǎ (IGSU),o suprafață extinsă de vegetație și arbori uscați a fost afectată de mai multe focare izbucnite în extravilanul localității Riolos, situată la
10:40
O anchetă, deschisă în Franța în urma amenințărilor cu
Ministerul de Interne al Franței s-a adresat procuraturii în legătură cu amenințările cu moartea la adresa președintelui Emmanuel Macron, venite din partea unui rabin francofon indignat de intențiile de a recunoaște Palestina. O anchetă, deschisă în Franța în urma amenințărilor cu moartea făcute de un rabin la adresa lui Macron. Ministerul de Interne al Franței […] Articolul O anchetă, deschisă în Franța în urma amenințărilor cu moartea făcute de un rabin la adresa lui Macron apare prima dată în SafeNews.
10:30
Una dintre cele mai mari companii aeriene din lume a interzis bateriile externe pe zborurile sale. Motivul îl constituie riscurile de incendiu provocate de bateriile de calitate slabă la bord. Una dintre cele mai mari companii aeriene din lume a interzis bateriile externe în avion. Compania aeriană Emirates din Dubai, precum și Turkish Airlines, au […] Articolul Una dintre cele mai mari companii aeriene din lume a interzis bateriile externe în avion apare prima dată în SafeNews.
10:20
UEFA a amendat doi fotbaliști ai echipei Barcelona pentru încălcarea regulilor privind testarea antidoping după meciul retur din semifinalele Ligii Campionilor împotriva echipei italiene Inter Milano din sezonul trecut. UEFA a amendat doi jucători de la Barcelona pentru încălcarea regulilor antidoping. Atacanții Lamine Yamal și Robert Lewandowski nu au respectat indicațiile ofițerului antidoping și nu […] Articolul UEFA a amendat doi jucători de la Barcelona pentru încălcarea regulilor antidoping apare prima dată în SafeNews.
10:10
Primari, consilieri raionali și antreprenori din raionul Orhei au aderat la echipa Partidului „Respect Moldova” # SafeNews
Doi primari, doi consilieri raionali și un grup de antreprenori din raionul Orhei s-au alăturat astăzi, 8 august, Partidului „Mișcarea Respect Moldova”, condus de Marian Lupu. Aderările consolidează echipa formațiunii atât la nivel local, cât și național. Printre noii membri se numără primarul comunei Mălăiești, Oleg Răilean, primarul satului Brăviceni, Anatolie Cociorvă, precum și consilierii raionali […] Articolul Primari, consilieri raionali și antreprenori din raionul Orhei au aderat la echipa Partidului „Respect Moldova” apare prima dată în SafeNews.
10:10
Canalul de YouTube a jurnalistului acuzat de amenințări la adresa lui Erdogan va fi blocat # SafeNews
O instanța turcă a decis blocarea popularului canal de YouTube al jurnalistului independent Fatih Altayli, arestat sub acuzația de amenințări la adresa președintelui țării, Recep Tayyip Erdogan. Canalul de YouTube a jurnalistului acuzat de amenințări la adresa lui Erdogan va fi blocat. Instanța din Istanbul, pe lângă blocarea popularului canal de YouTube, a decis să […] Articolul Canalul de YouTube a jurnalistului acuzat de amenințări la adresa lui Erdogan va fi blocat apare prima dată în SafeNews.
10:00
Un milionar care ani de zile a ucis animale sălbatice a murit la vânătoare: A fost străpuns de coarnele unui bivol # SafeNews
Milionarul american și vânătorul pasionat Asher Watkins a murit în Africa de Sud. În timpul unei vânători de bivoli, animalul l-a atacat neașteptat pe bărbatul în vârstă de 52 de ani și i-a aplicat o lovitură mortală cu coarnele sale masive. Un milionar care ani de zile a ucis animale sălbatice a murit la vânătoare: […] Articolul Un milionar care ani de zile a ucis animale sălbatice a murit la vânătoare: A fost străpuns de coarnele unui bivol apare prima dată în SafeNews.
09:50
Poliția a destructurat activitatea unei grupări infracționale, specializată în comercializarea drogurilor prin intermediul aplicației Telegram, pe teritoriul municipiului Chișinău și al raionului Strășeni, din care ar fi făcut parte și un preot. Jurnaliștii au aflat identitatea preotului implicat în această activitate ilegală. Individul în cauză, care anterior a făcut parte din cadrul Mitropoliei Moldovei, ar […] Articolul Cine este preotul reținut pentru trafic de droguri apare prima dată în SafeNews.
09:40
Andrei Năstase și-a declarat averea: Apartament de 670.000 de euro și împrumuturi de peste 900.000 de euro # SafeNews
Andrei Năstase, care candidează independent la alegerile parlamentare, a depus declarația de avere pentru anul 2024 la Comisia Electorală Centrală. Andrei Năstase și-a declarat averea: Apartament de 670.000 de euro și împrumuturi de peste 900.000 de euro. În document este indicat inclusiv un apartament procurat cu 670.000 de euro și împrumuturi în sumă de peste […] Articolul Andrei Năstase și-a declarat averea: Apartament de 670.000 de euro și împrumuturi de peste 900.000 de euro apare prima dată în SafeNews.
09:30
Israelul a eliminat un membru de rang înalt al Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei # SafeNews
Ieri, 8 august, armata israeliană a efectuat un atac aerian precis asupra unui automobil în sudul Libanului. Israelul a eliminat un membru de rang înalt al Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei. Despre aceasta informează canalul de Telegram „Iranul Liber”, citând surse media externe, transmite media.az. În urma atacului a murit membrul comitetului central al Frontului Popular […] Articolul Israelul a eliminat un membru de rang înalt al Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei apare prima dată în SafeNews.
09:20
Operațiuni majore ale poliției împotriva mafiei chineze au avut loc în Germania și Italia # SafeNews
Săptămâna aceasta, în Germania a avut loc o operațiune de amploare cu participarea a peste 200 de polițiști. Ancheta este legată de introducerea ilegală a femeilor din China în Germania, fraude în domeniul serviciilor sexuale, precum și transferuri mari de bani în China. Operațiuni majore ale poliției împotriva mafiei chineze au avut loc în Germania […] Articolul Operațiuni majore ale poliției împotriva mafiei chineze au avut loc în Germania și Italia apare prima dată în SafeNews.
09:10
VIDEO // Trageri de elită la Bulboaca: „Cupa Lunetiștilor” a reunit militari din trei țări # SafeNews
Poligonul de la Bulboaca a devenit punctul de întâlnire a lunetiștilor din Republica Moldova, România și Polonia, care și-au testat limitele în cadrul competiției internaționale „Cupa Lunetiștilor”. Organizată de Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” a Inspectoratului General al Poliției, competiția, ajunsă la a IV-a ediție, a reunit echipe de elită ale structurilor de […] Articolul VIDEO // Trageri de elită la Bulboaca: „Cupa Lunetiștilor” a reunit militari din trei țări apare prima dată în SafeNews.
09:00
Victoria Furtună critică guvernarea, acuzând intenții de control asupra rețelelor sociale # SafeNews
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, susține că actuala guvernare folosește cenzura ca instrument de control și manipulare a opiniei publice. Într-un video publicat pe rețelele sociale, aceasta a declarat că, sub pretextul „luptei împotriva știrilor false”, autoritățile intervin nu doar în activitatea mass-mediei, ci și în ceea ce văd, citesc sau postează cetățenii pe […] Articolul Victoria Furtună critică guvernarea, acuzând intenții de control asupra rețelelor sociale apare prima dată în SafeNews.
08:50
Redacția CU SENS a publicat un video în care prezintă o serie de documente false, care ar fi fost folosite de fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc pentru a obține identități alternative și a se sustrage urmăririi penale. În imagini apar pașapoartele statelor pe care le deținea fostul politician. Vladimir Plahotniuc a fost reținut la Atena, […] Articolul VIDEO // Identitățile false care l-au ajutat pe Vladimir Plahotniuc să dispară apare prima dată în SafeNews.
08:40
Amenzi de până la 1.000 de euro pentru părinții care „uită” să-și ducă la școală copiii înainte sau după vacanță. Controale chiar și în aeroport, în Germania # SafeNews
Tot mai mulți părinți din Hamburg aleg să înceapă vacanțele cu câteva zile mai devreme sau să le prelungească, profitând de prețurile mai mici la biletele de avion, notează Der Spiegel. Autoritățile au observat fenomenul și au reacționat cu amenzi usturătoare pentru încălcarea obligației de școlarizare. În Hamburg, anul școlar s-a încheiat în 24 iulie […] Articolul Amenzi de până la 1.000 de euro pentru părinții care „uită” să-și ducă la școală copiii înainte sau după vacanță. Controale chiar și în aeroport, în Germania apare prima dată în SafeNews.
08:30
„Fără tehnologii, fără uzine, fără ingineri”. În Rusia, în jumătate de an s-a reușit asamblarea unui singur avion de pasageri, în ciuda cerinței lui Putin de a reînvia industria aviatică după modelul URSS. Programul amplu de revitalizare a industriei aviatice, lansat de autoritățile ruse la scurt timp după începutul războiului, cu scopul de a produce […] Articolul Avioane doar pe hârtie: Rusia nu are cu ce înlocui flota occidentală apare prima dată în SafeNews.
08:20
Cum arată harta teritoriilor ce ar putea fi schimbate între Ucraina și Rusia, la negocierile cu Trump? # SafeNews
Negocierile dintre Donald Trump și Vladimir Putin ar putea avea loc în următoarele zile, cu posibilitatea unui format extins la un summit trilateral alături de Volodimir Zelenski. Presa internațională scrie despre scenarii controversate privind un „schimb de teritorii” între Ucraina și Rusia, care ar putea fi puse pe masa discuțiilor. Pe fondul tot mai numeroaselor declarații ale […] Articolul Cum arată harta teritoriilor ce ar putea fi schimbate între Ucraina și Rusia, la negocierile cu Trump? apare prima dată în SafeNews.
08:10
Nepal: Acces liber pentru alpiniști pe 97 de vârfuri pentru a atenua presiunea asupra Everestului # SafeNews
Nepalul oferă, pentru următorii doi ani, acces liber pe 97 de vârfuri himalayene izolate în încercarea de a diversifica turismul montan și de a atenua presiunea crescândă asupra Everestului, care se confruntă, în fiecare sezon, cu supraaglomerare, risc de accidente și o deteriorare severă a mediului înconjurător, transmite agerpres.ro. Noile rute, situate în regiunile vestice Karnali […] Articolul Nepal: Acces liber pentru alpiniști pe 97 de vârfuri pentru a atenua presiunea asupra Everestului apare prima dată în SafeNews.
08:10
Armenia şi Azerbaidjan, care se află într-un conflict teritorial de zeci de ani, s-au angajat vineri la Washington să „înceteze definitiv”, potrivit lui Donald Trump, conflictul care le opune de zeci de ani. Alături de el, la Casa Albă, preşedintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, şi prim-ministrul Armeniei, Nikol Paşinian, au considerat că medierea preşedintelui american, cunoscut […] Articolul Azerbaidjan şi Armenia îl vor susţine pe Trump pentru premiul Nobel pentru pace apare prima dată în SafeNews.
08:10
Președintele rus Vladimir Putin a vorbit la telefon cu președintele chinez Xi Jinping și cu dictatorul belarus Aleksandr Lukașenko pe 8 august, cu câteva zile înainte de întâlnirea așteptată cu președintele american Donald Trump, au relatat presa de stat din Rusia. Atât Xi, cât și Lukașenko se numără printre cei mai apropiați aliați internaționali ai […] Articolul Putin a vorbit cu Xi Jinping și Lukașenko înainte de summitul cu Trump apare prima dată în SafeNews.
08:00
Donald Trump a anunțat data și locul unde se va întâlni cu Vladimir Putin: „Mai multe detalii vor urma” # SafeNews
Președintele american Donald Trump a anunțat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, că întâlnirea sa cu președintele rus Vladimir Putin va avea loc vinerea viitoare. Dacă întâlnirea va avea loc, atunci aceasta va fi prima între liderii celor două țări din 2021 încoace, când Putin s-a întâlnit cu fostul președinte Joe Biden la Geneva, în […] Articolul Donald Trump a anunțat data și locul unde se va întâlni cu Vladimir Putin: „Mai multe detalii vor urma” apare prima dată în SafeNews.
08:00
Noi voluntari s-au înscris în Legiunea Ucraineană. Cei mai mulți tineri vor să devină operatori de drone # SafeNews
Al cincilea grup de luptători voluntari ai Legiunii Ucrainene a semnat vineri contracte cu Forțele Armate Ucrainene în Lublin, sud-estul Poloniei. Petro Horkusha, reprezentant al centrului de recrutare al Consulatului General al Ucrainei din Lublin, a declarat pentru Ukrinform că mai multe zeci de persoane au semnat contracte, majoritatea dintre ele având reședința în Polonia […] Articolul Noi voluntari s-au înscris în Legiunea Ucraineană. Cei mai mulți tineri vor să devină operatori de drone apare prima dată în SafeNews.
08:00
Jaf istoric în Anglia! O grupare de români au furat 50 de milioane de lire sterline de la Fiscul britanic # SafeNews
O grupare organizată de români a reușit să spargă aproape 100.000 de conturi ale Fiscului britanic și să fure aproape 50 de milioane de lire sterline, într-un jaf cibernetic fără precedent. Incidentul a declanșat un uriaș scandal în Marea Britanie, scrie adevărul.ro. Șefii instituției fiscale au fost chemați să dea explicații în Parlamentul Marii Britanii Autoritățile […] Articolul Jaf istoric în Anglia! O grupare de români au furat 50 de milioane de lire sterline de la Fiscul britanic apare prima dată în SafeNews.
07:50
VIDEO // Incendii violente în mai multe zone din Grecia. În unele locuri pompierii pot interveni doar pe cale aeriană # SafeNews
Un incendiu de vegetație a ucis cel puțin o persoană și a mistuit case și terenuri agricole într-o localitate de lângă Atena, vineri, în timp ce pompierii greci se străduiau să stingă o serie de incendii la începutul a ceea ce se prognozează a fi câteva zile de vânturi puternice, relatează Reuters. În zona Keratea, […] Articolul VIDEO // Incendii violente în mai multe zone din Grecia. În unele locuri pompierii pot interveni doar pe cale aeriană apare prima dată în SafeNews.
07:40
VIDEO // Doi cetățeni străini, reținuți la Chișinău: Lipeau afișe cu conținut ce incită la ură socială, interetnică și religioasă # SafeNews
Ieri, în jurul orei 16:00, polițiștii au reținut doi cetățeni străini care lipeau în Capitală afișe cu conținut ce îndeamnă la ură socială, interetnică și religioasă. Bărbații, cu vârstele de 22 și 28 de ani, vorbitori de limba rusă, au intrat în Republica Moldova în cursul dimineții. Autoritățile investighează ipoteza conform căreia aceștia ar fi […] Articolul VIDEO // Doi cetățeni străini, reținuți la Chișinău: Lipeau afișe cu conținut ce incită la ură socială, interetnică și religioasă apare prima dată în SafeNews.
07:30
Republica Moldova se numără printre țările cu cele mai mici salarii minime din Europa, cu un venit lunar minim de doar 285 de euro, conform datelor Euronews. Ţara noastră este devansată doar de Ucraina, unde salariul minim este de 164 de euro pe lună. De asemenea, alte state cu niveluri reduse ale salariului minim sunt Albania […] Articolul Republica Moldova, printre ţările cu cele mai mici salarii minime din Europa apare prima dată în SafeNews.
07:20
Moldova va înregistra o scădere de peste 30% a producției de mere în acest an, din cauza înghețurilor de primăvară # SafeNews
În acest an, producătorii de mere din Moldova vor recolta mai puține fructe, decât în 2024. Astfel, producția totală este evaluată preliminar la 277 mii tone, în scădere cu 31,5% față de volumul realizat în 2024 (404,6 mii tone). Scăderea producției globale este cauzată de cele două valuri de înghețuri de primăvară, precum și reducerii […] Articolul Moldova va înregistra o scădere de peste 30% a producției de mere în acest an, din cauza înghețurilor de primăvară apare prima dată în SafeNews.
