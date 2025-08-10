Președintele României, Nicușor Dan, a venit în Moldova cu întreaga familie. Cu toții au făcut drumeții în pădurea de la Condrița, iar Igor Grosu i-a însoțit - VIDEO
ProTV.md, 10 august 2025 18:20
Președintele României, Nicușor Dan, a venit în Moldova cu întreaga familie. Cu toții au făcut drumeții în pădurea de la Condrița, iar Igor Grosu i-a însoțit - VIDEO
• • •
Acum 5 minute
18:40
Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska - VIDEO # ProTV.md
Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska - VIDEO
18:40
Au venit la protest contra unor sume de bani în adiacentul Penitenciarului unde stă Evghenia Guțul. Mai multe persoane - amendate. Cât li se oferea și ce au depistat polițiștii - VIDEO # ProTV.md
Au venit la protest contra unor sume de bani în adiacentul Penitenciarului unde stă Evghenia Guțul. Mai multe persoane - amendate. Cât li se oferea și ce au depistat polițiștii - VIDEO
18:40
Un nou cutremur major în peninsula rusă Kamceatka, la mai puțin de două săptămâni de la cel de 8,8 # ProTV.md
Un nou cutremur major în peninsula rusă Kamceatka, la mai puțin de două săptămâni de la cel de 8,8
Acum 15 minute
18:30
Trei înotători, uciși în explozii provocate aparent de mine pe țărmul Mării Negre, în regiunea ucraineană Odesa # ProTV.md
Trei înotători, uciși în explozii provocate aparent de mine pe țărmul Mării Negre, în regiunea ucraineană Odesa
Acum 30 minute
18:20
Președintele României, Nicușor Dan, a venit în Moldova cu întreaga familie. Cu toții au făcut drumeții în pădurea de la Condrița, iar Igor Grosu i-a însoțit - VIDEO # ProTV.md
Președintele României, Nicușor Dan, a venit în Moldova cu întreaga familie. Cu toții au făcut drumeții în pădurea de la Condrița, iar Igor Grosu i-a însoțit - VIDEO
Acum 2 ore
17:40
„Dormeam și s-a auzit o explozie puternică.” Primarul din Stăuceni vine cu detalii și povestește ce s-a întâmplat în noaptea când o persoană necunoscută a aruncat un explozibil în curtea sa - VIDEO # ProTV.md
„Dormeam și s-a auzit o explozie puternică.” Primarul din Stăuceni vine cu detalii și povestește ce s-a întâmplat în noaptea când o persoană necunoscută a aruncat un explozibil în curtea sa - VIDEO
17:20
Son Heung-Min a devenit recent cel mai scump transfer din liga americană de fotbal, iar impactul s-a văzut imediat - VIDEO # ProTV.md
Son Heung-Min a devenit recent cel mai scump transfer din liga americană de fotbal, iar impactul s-a văzut imediat - VIDEO
Acum 4 ore
16:30
În Grecia, pompierii duc o luptă contracronometru cu flăcările, în timp ce incendiile de vegetație amenință tot mai multe destinații de vacanță îndrăgite de moldoveni. Ce se întâmplă în Italia - VIDEO # ProTV.md
În Grecia, pompierii duc o luptă contracronometru cu flăcările, în timp ce incendiile de vegetație amenință tot mai multe destinații de vacanță îndrăgite de moldoveni. Ce se întâmplă în Italia - VIDEO
16:30
Tenismena din România Sorana Cîrstea face furori la turneul Masters din Cincinnati. Cîrstea a irosit două mingi de meci, dar a închis meciul din a treia și s-a calificat în șasprezecimi - VIDEO # ProTV.md
Tenismena din România Sorana Cîrstea face furori la turneul Masters din Cincinnati. Cîrstea a irosit două mingi de meci, dar a închis meciul din a treia și s-a calificat în șasprezecimi - VIDEO
16:20
Cele mai tari echipe din fotbalul European își etalează noile achiziții în partidele test înaintea starului sezonului. A fost un adevărat duel englezo-italian în Europa, în care forțele fotbalului mondial au dat tot ce au mai bun - VIDEO # ProTV.md
Cele mai tari echipe din fotbalul European își etalează noile achiziții în partidele test înaintea starului sezonului. A fost un adevărat duel englezo-italian în Europa, în care forțele fotbalului mondial au dat tot ce au mai bun - VIDEO
16:20
Încă un nume pe lista concurenților electorali pentru parlamentarele din toamnă. CEC a dat undă verde Partidului Politic Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa # ProTV.md
Încă un nume pe lista concurenților electorali pentru parlamentarele din toamnă. CEC a dat undă verde Partidului Politic Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa
16:20
Liderul mondial Jannik Sinner a reușit o victorie-fulger la masterul de la Cincinnati. Italianul a cedat doar 2 game-uri reușind cel mai rapid meci din cariera sa - VIDEO # ProTV.md
Liderul mondial Jannik Sinner a reușit o victorie-fulger la masterul de la Cincinnati. Italianul a cedat doar 2 game-uri reușind cel mai rapid meci din cariera sa - VIDEO
16:20
Ucraina a lansat un nou atac asupra unui obiectiv strategic din Rusia. La aproape o mie de kilometri de linia frontului, o rafinărie de petrol din Saratov a fost cuprinsă de flăcări. Un om a murit - VIDEO # ProTV.md
Ucraina a lansat un nou atac asupra unui obiectiv strategic din Rusia. La aproape o mie de kilometri de linia frontului, o rafinărie de petrol din Saratov a fost cuprinsă de flăcări. Un om a murit - VIDEO
16:10
PSV Eindhoven, campioana în exercițiu a Olandei are un start fabulos de sezon. Viitoarea echipă a românului Denis Man a reușit scorul primei runde în fața celor de la Sparta Rotterdam - VIDEO # ProTV.md
PSV Eindhoven, campioana în exercițiu a Olandei are un start fabulos de sezon. Viitoarea echipă a românului Denis Man a reușit scorul primei runde în fața celor de la Sparta Rotterdam - VIDEO
16:10
Campionatul național de fotbal are o nouă lideră. Petrocub Hâncești a învins-o pe CSF Bălți și a urcat pe primul loc, cu un punct peste Sheriff Tiraspol - VIDEO # ProTV.md
Campionatul național de fotbal are o nouă lideră. Petrocub Hâncești a învins-o pe CSF Bălți și a urcat pe primul loc, cu un punct peste Sheriff Tiraspol - VIDEO
15:40
Victoria lui Putin pe „pământul rusesc”. Impactul întâlnirii din Alaska care face Occidentul să tremure # ProTV.md
Victoria lui Putin pe „pământul rusesc”. Impactul întâlnirii din Alaska care face Occidentul să tremure
15:40
Armata Ucrainei, victorie rară în fața trupelor ruse, pe frontul de Est. Ce au „curăţat” complet forțele Kievului # ProTV.md
Armata Ucrainei, victorie rară în fața trupelor ruse, pe frontul de Est. Ce au „curăţat” complet forțele Kievului
14:50
Nicușor Dan și Maia Sandu - surprinși din nou împreună la un alt eveniment din țară. Șefii de stat participă la Festivalul Zemii din Sipoteni, Călărași - VIDEO # ProTV.md
Nicușor Dan și Maia Sandu - surprinși din nou împreună la un alt eveniment din țară. Șefii de stat participă la Festivalul Zemii din Sipoteni, Călărași - VIDEO
Acum 6 ore
14:40
Record de înscrieri la Universitatea din Cernăuți. De ce aleg tot mai mulți absolvenți de liceu din Ucraina să studieze aici # ProTV.md
Record de înscrieri la Universitatea din Cernăuți. De ce aleg tot mai mulți absolvenți de liceu din Ucraina să studieze aici
14:10
Tesla și-a anunțat absența de la cel mai mare eveniment auto din Germania
13:10
Crimă șocantă la Telenești. O femeie - ucisă cu toporul de un bărbat. Poliția: „A aruncat corpul neînsuflețit într-o fântână”. IGP vine cu detalii # ProTV.md
Crimă șocantă la Telenești. O femeie - ucisă cu toporul de un bărbat. Poliția: „A aruncat corpul neînsuflețit într-o fântână”. IGP vine cu detalii
13:10
Un nou tratament pentru cancerul pulmonar a fost aprobat în SUA. Cum ar putea contribui la stoparea simptomelor bolii # ProTV.md
Un nou tratament pentru cancerul pulmonar a fost aprobat în SUA. Cum ar putea contribui la stoparea simptomelor bolii
Acum 8 ore
12:40
Au venit la protest contra unor sume de bani în adiacentul Penitenciarului unde stă Evghenia Guțul. Mai multe persoane - amendate. Cât li se oferea și ce au depistat polițiștii - FOTO # ProTV.md
Au venit la protest contra unor sume de bani în adiacentul Penitenciarului unde stă Evghenia Guțul. Mai multe persoane - amendate. Cât li se oferea și ce au depistat polițiștii - FOTO
12:30
Cel mai mare jaf de diamante din istorie. Dezvăluiri făcute chiar de creierul operațiunii, într-un documentar pe Netflix # ProTV.md
Cel mai mare jaf de diamante din istorie. Dezvăluiri făcute chiar de creierul operațiunii, într-un documentar pe Netflix
11:50
Un producător elvețian de avioane suspendă livrările de aeronave către SUA, ca urmare a tarifelor vamale impuse de Trump # ProTV.md
Un producător elvețian de avioane suspendă livrările de aeronave către SUA, ca urmare a tarifelor vamale impuse de Trump
11:40
Încă un accident nocturn în capitală. Un automobil s-a răsturnat, după ce s-a lovit cu alte două mașini: Șoferul a fugit de la locul impactului. Imagini surprinse de martori - VIDEO # ProTV.md
Încă un accident nocturn în capitală. Un automobil s-a răsturnat, după ce s-a lovit cu alte două mașini: Șoferul a fugit de la locul impactului. Imagini surprinse de martori - VIDEO
11:10
Moscova anunță că a doborât peste 120 de drone ucrainene. O rafinărie din Saratov a luat foc # ProTV.md
Moscova anunță că a doborât peste 120 de drone ucrainene. O rafinărie din Saratov a luat foc
Acum 12 ore
10:40
„Un mod josnic și barbar de a încerca să fie speriați oamenii.” Reacția președintelui PAS, după ce primarului din Stăuceni i-a fost aruncat un explozibil în grădina casei # ProTV.md
„Un mod josnic și barbar de a încerca să fie speriați oamenii.” Reacția președintelui PAS, după ce primarului din Stăuceni i-a fost aruncat un explozibil în grădina casei
10:20
Universitatea Harvard, amenințată din nou de Administrația Trump. Vrea să-i retragă brevete în valoare de sute de milioane de dolari # ProTV.md
Universitatea Harvard, amenințată din nou de Administrația Trump. Vrea să-i retragă brevete în valoare de sute de milioane de dolari
09:50
Încă un accident nocturn în capitală. Un automobil s-a răsturnat, după ce s-a lovit cu o mașină. Imagini surprinse de martori - VIDEO # ProTV.md
Încă un accident nocturn în capitală. Un automobil s-a răsturnat, după ce s-a lovit cu o mașină. Imagini surprinse de martori - VIDEO
09:50
O persoană necunoscută a aruncat un explozibil în curtea primarului din Stăuceni și a fugit. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere - VIDEO # ProTV.md
O persoană necunoscută a aruncat un explozibil în curtea primarului din Stăuceni și a fugit. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere - VIDEO
09:50
Caz șocant în Italia. Un moldovean și-ar fi înjunghiat soția pe o stradă din Avezzano: Acesta a fost reținut # ProTV.md
Caz șocant în Italia. Un moldovean și-ar fi înjunghiat soția pe o stradă din Avezzano: Acesta a fost reținut
09:40
O persoană necunoscută a aruncat un explozibil în curtea primarului din Stăuceni și a fugit. Edilul a anunțat poliția: „Ceea ce s-a întâmplat e grav şi inexplicabil” - VIDEO # ProTV.md
O persoană necunoscută a aruncat un explozibil în curtea primarului din Stăuceni și a fugit. Edilul a anunțat poliția: „Ceea ce s-a întâmplat e grav şi inexplicabil” - VIDEO
09:20
Încă un accident nocturn în capitală. Un automobil s-a răsturnat. Imagini surprinse de martori - VIDEO # ProTV.md
Încă un accident nocturn în capitală. Un automobil s-a răsturnat. Imagini surprinse de martori - VIDEO
09:10
Două automobile s-au lovit violent într-o intersecție din capitală: Pompierii au intervenit. Momentul - surprins de o cameră de bord - VIDEO # ProTV.md
Două automobile s-au lovit violent într-o intersecție din capitală: Pompierii au intervenit. Momentul - surprins de o cameră de bord - VIDEO
09:00
Rusia condamnă planul Israelului de a prelua controlul asupra oraşului Gaza: Prezintă toate semnele unui dezastru umanitar # ProTV.md
Rusia condamnă planul Israelului de a prelua controlul asupra oraşului Gaza: Prezintă toate semnele unui dezastru umanitar
08:40
Parașutist încătușat la aterizarea de pe Turnul Eiffel. Doi complici au preferat să coboare pe jos # ProTV.md
Parașutist încătușat la aterizarea de pe Turnul Eiffel. Doi complici au preferat să coboare pe jos
08:20
Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska # ProTV.md
Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
08:20
Aliații Kievului, mesaj categoric înainte de întâlnirea dintre Trump și Putin privind războiul din Ucraina # ProTV.md
Aliații Kievului, mesaj categoric înainte de întâlnirea dintre Trump și Putin privind războiul din Ucraina
08:20
Netanyahu, contestat din interior: Mii de persoane au protestat la Tel Aviv împotriva planului de ocupare a Gazei # ProTV.md
Netanyahu, contestat din interior: Mii de persoane au protestat la Tel Aviv împotriva planului de ocupare a Gazei
08:10
Maxime de până la 32 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Maxime de până la 32 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 24 ore
00:00
Încă un angajat IGSU, preluat de medici în stare gravă după accidentul de la Telenești, a decedat cu puțin timp în urmă. Anunțul poliției - VIDEO # ProTV.md
Încă un angajat IGSU, preluat de medici în stare gravă după accidentul de la Telenești, a decedat cu puțin timp în urmă. Anunțul poliției - VIDEO
9 august 2025
22:50
Vizită surpriză a președintelui României în Moldova. Nicușor Dan și Maia Sandu sunt la festivalul Lupilor. Șefii de stat au făcut fotografii cu cei prezenți la eveniment - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Vizită surpriză a președintelui României în Moldova. Nicușor Dan și Maia Sandu sunt la festivalul Lupilor. Șefii de stat au făcut fotografii cu cei prezenți la eveniment - FOTO/VIDEO
22:00
Vizită surpriză a președintelui României în Moldova. Nicușor Dan și Maia Sandu sunt la festivalul Lupilor. Cei doi șefi de stat au făcut fotografii cu oamenii - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Vizită surpriză a președintelui României în Moldova. Nicușor Dan și Maia Sandu sunt la festivalul Lupilor. Cei doi șefi de stat au făcut fotografii cu oamenii - FOTO/VIDEO
21:50
Președintele României, Nicușor Dan, vizită privată în Republica Moldova: Participa împreună cu Maia Sandu la Festivalul Lupilor - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Președintele României, Nicușor Dan, vizită privată în Republica Moldova: Participa împreună cu Maia Sandu la Festivalul Lupilor - FOTO/VIDEO
21:30
Începând cu acest an, Universitatea de Stat din Moldova lansează, în premieră, programul de învățământ dual. Ce presupune acesta - VIDEO # ProTV.md
Începând cu acest an, Universitatea de Stat din Moldova lansează, în premieră, programul de învățământ dual. Ce presupune acesta - VIDEO
21:30
De mai bine de jumătate de an, echipele de salvatori din nordul și sudul țării muncesc în condiții europene, în stații moderne, dotate și independente energetic. Cum arată acestea și ce spun angajații IGSU - VIDEO # ProTV.md
De mai bine de jumătate de an, echipele de salvatori din nordul și sudul țării muncesc în condiții europene, în stații moderne, dotate și independente energetic. Cum arată acestea și ce spun angajații IGSU - VIDEO
20:40
„Străinii vor fi excluși. Fără Zelenski, fără Europa”. De ce a fost ales statul Alaska pentru summitul dintre Trump și Putin # ProTV.md
„Străinii vor fi excluși. Fără Zelenski, fără Europa”. De ce a fost ales statul Alaska pentru summitul dintre Trump și Putin
20:20
Expert în politica rusă, despre mesajul summitului Trump-Putin și paradoxul din abordarea liderului de la Kremlin # ProTV.md
Expert în politica rusă, despre mesajul summitului Trump-Putin și paradoxul din abordarea liderului de la Kremlin
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 09.08.2025
