Un bărbat a pătruns ilegal în Turnul Eiffel și a sărit cu parașuta

20:00

Organismul uman este cunoscut ca fiind compus în proporție de 60% din lichid. Apa, îmbogățind celulele cu oxigen, le înnoiește zi cu zi, prevenind astfel obezitatea.Dar este important nu numai cît de mult bem, dar, de asemenea, ce bem. În afară de 2,5 litri de apă zilnic, oamenii de știință recomandă consumul a nouă băuturi care conțin o mulțime de vitamine și minerale, scrie GlobalScience.ru.