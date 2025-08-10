Zelenski – despre declarația liderilor europeni: „Sfîrșitul războiului trebuie să fie unul onest”
Noi.md, 10 august 2025 15:00
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, le-a mulțumit liderilor europeni după declarația lor de urgență privind pacea în Ucraina.Președintele Ucrainei a subliniat că sfîrșitul războiului trebuie să fie onest.„Sfîrșitul războiului trebuie să fie onest și sînt recunoscător tuturor celor care sînt acum alături de Ucraina, alături de poporul nostru, pentru pacea în Ucraina, care apără intere
• • •
Acum 5 minute
15:30
Aproximativ 2.000 de locuitori din Sicilia au organizat o acțiune de protest pentru a cere investiții în rezolvarea problemelor insulei, nu în construirea unui pod către continent. După cum relatează publicația Politico, autoritățile italiene doresc să includă această construcție în cheltuielile de apărare.În orașul Messina, de pe insula italiană Sicilia, a avut loc o acțiune de protest împotr
15:30
Generalul-maior Marvin „Todd” Hunt, adjutantul general al statului Carolina de Nord, va efectua o vizită în Republica Moldova.Potrivit Ambasadei SUA la Chișinău, oficialul intenționează să se întîlnească cu vechi prieteni și noi colegi din cadrul Ministerului Apărării și IGSU, pentru a discuta despre evenimentele recente și viitoare legate de Garda Națională a Carolinei de Nord.Împreună cu
Acum o oră
15:00
Zelenski – despre declarația liderilor europeni: „Sfîrșitul războiului trebuie să fie unul onest"
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, le-a mulțumit liderilor europeni după declarația lor de urgență privind pacea în Ucraina.Președintele Ucrainei a subliniat că sfîrșitul războiului trebuie să fie onest.„Sfîrșitul războiului trebuie să fie onest și sînt recunoscător tuturor celor care sînt acum alături de Ucraina, alături de poporul nostru, pentru pacea în Ucraina, care apără intere
15:00
Astǎzi Poliția a documentat o serie de încǎlcǎri în timpul protestului organizat în adiacentul Penitenciarului 13. Zeci de persoane s-au ales cu procese verbale pentru primirea și oferirea de bani în schimbul participării la proteste. Polițiștii au stabilit cǎ celor care protestau li s-au oferit sume între 200 și 400 de lei, iar celor care aduceau protestatarii cu maşinile personale - între 10
Acum 2 ore
14:00
Cum să dezvoltăm medicina și sportul, să ducem un stil de viață sănătos și să ne alimentăm corect — aceasta este principala întrebare la care vor încerca să răspundă participanții celui de-al șaselea Dialog Național în format de masă rotundă.Tema noii dezbateri publice este: „Stil de viață sănătos: medicină modernă, alimentație și sport”.Masa rotundă va avea loc pe 11 august, la Chișinău,
Acum 4 ore
13:30
Administrația Pieței Centrale din Chișinău a publicat date actualizate privind prețurile la produsele agroalimentare comercializate, astfel încît cetățenii pot trage singuri concluzii despre ce s-a scumpit și ce s-a ieftinit în piața din capitală în ultimele zile, transmite Noi.md.Vizitatorii pot alege legume, fructe, fructe de pădure, verdețuri, carne, pește și alte produse alimentare la preț
13:30
Unele plaje din Spania, închise din cauza unor creaturi marine care au înțepat peste 30 de persoane. Turiștii au fost rugați să nu atingă galerele portugheze.Pe unele plaje din Țara Bascilor, în nordul Spaniei, a fost interzis înotul din cauza răspîndirii unor organisme marine simbiotice, numite galere portugheze. Acestea seamănă cu meduzele și au înțepat deja zeci de turiști, scrie Mirror, ci
13:00
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a aprobat mai multe hotărîri ce vizează alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.CEC a înregistrat lista de 54 candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa.Totodată, a fost înregistrat simbolul partidului, a fost confirma
13:00
Washingtonul a devenit cel mai periculos oraș de pe planetă din cauza criminalității.„Acest oraș a devenit unul dintre cele mai periculoase din lume. Dar în curînd va deveni unul dintre cele mai sigure”, a scris președintele SUA, Donald Trump, pe pagina sa de socializare Truth Social, relatează gazeta.ru.Declarația lui Trump a fost un comentariu la conferința de presă programată pentru 11
12:30
A fost publicată declarația comună a președintelui Franței, Emmanuel Macron, a prim-ministrei Italiei, Giorgia Meloni, a cancelarului Germaniei, Friedrich Merz, a prim-ministrului Poloniei, Donald Tusk, a prim-ministrului Regatului Unit, Keir Starmer, a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și a președintelui Finlandei, Alexander Stubb, privind pacea pentru Ucraina, înaintea întîlni
12:30
CEC a înregistrat lista de candidați la funcția de deputat în Parlamentul din partea Partidului ALDE
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a aprobat mai multe hotărîri ce vizează alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.CEC a înregistrat lista de 54 candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa.Totodată, a fost înregistrat simbolul partidului, a fost confirma
12:00
Explozibil aruncat în preajma casei primarului din Stăuceni. Reacția liderului PAS și detalii din partea poliției
Un incident grav a avut loc noaptea trecută la Stăuceni, unde un explozibil a fost aruncat în grădina locuinței primarului localității, Alexandru Vornicu, membru PAS.Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a condamnat ferm atacul, calificîndu-l drept „un mod josnic și barbar de a încerca să fie speriați oamenii care luptă pentru dreptate și un trai bun acasă”.Președintele P
Acum 6 ore
11:30
Chiar dacă în Republica Moldova facultățile de drept și economie rămîn cele mai populare, tot mai mulți tineri încep să prezinte interes față de un domeniu la fel de important – agricultura, a declarat decanul Facultății Științe Agricole, Silvice și ale Mediului de la Universitatea Tehnică a Moldovei, Sergiu Popa, la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.Potrivit acestuia, printre cele mai
11:30
Ministerul Mediului din Turcia a anunțat, că luna iulie a fost cea mai călduroasă din ultimii 55 de ani.În 66 din cele 220 de stații meteorologice ale țării, temperaturile au fost în medie cu 1,9°C mai ridicate față de anii precedenți , scrie eurointegration.com.ua cu referire la AFP.Recordul de temperatură al Turciei a fost doborît la sfîrșitul lunii iulie în orașul Silopi, situat în sud-
11:00
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, împreună cu liderii statelor membre ale UE și Regatului Unit, i-au cerut președintelui SUA, Donald Trump, să apere „interesele vitale ale Ucrainei și Europei” în cadrul negocierilor cu omologul său rus, Vladimir Putin.Acest apel este formulat într-o declarație comună publicată în noaptea de 10 august.Declarația a fost semnată după o serie
10:30
„Grav și inexplicabil": Momentul în care un pachet suspect explodează lîngă locuința primarului de Stăuceni
Un pachet suspect, lăsat noaptea trecută lîngă casa primarului de Stăuceni, suburbie a Chișinăului, Alexandru Vornicu, a explodat.Poliția a intervenit la fața locului și documentează cazul.Explozia s-a produs aproape de ora 2.00.Din imaginile video surprinse de camerele de supraveghere, făcute publice de Alexandru Vornicu, se vede cum, înainte de explozie, o mașină lasă un pachet suspe
10:30
Casa Albă analizează posibilitatea invitării președintelui Ucrainei, Vladimir Zelenski, în Alaska, unde săptămîna viitoare va avea loc o întîlnire între președinții SUA și Rusiei, Donald Trump și Vladimir Putin.Despre acest lucru a relatat postul de televiziune NBC, citînd un oficial american de rang înalt și trei persoane informate despre discuțiile interne.„Este în discuție”, a declarat
10:30
În satul Valea Perjei, raionul Cimișlia a fost iniţiată reproiectarea în vederea finalizării sistemului local de canalizare, transmite moldpres.Potrivit Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud, prin acest demers, finanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, cu o valoare estimată de peste 6 milioane de lei, se va asigura accesul la servicii moderne de canalizare pentru
10:00
Președintele României. Nicușor Dan, a efectuat sîmbătă, 9 august, o vizită privată în R. Moldova.Șeful statului român a fost surprins, alături de președinta Maia Sandu, la Festivalul Lupilor, un eveniment care are loc în Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi”, în perioada 8 – 10 august.Vizita a fost una neanunțată și a ieșit la iveală abia după ce participanții la festival i-au filma
10:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:10 august — a 222-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 143 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Ap. Prohor, Nicanor, Timon şi ParmenaCe se sărbătorește în lume: Zi
Acum 8 ore
09:30
Astăzi se așteaptă vreme caldă și însorită. Presiunea atmosferică va rămîne ridicată. Cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd.Vîntul va fi predominant slab, pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +31...+33°C.În centru se așteaptă +29...+31°C, iar în nord termometrele vor indica +26...+28.
08:00
Cu 80 000 de ani în urmă, indigenii din Mexic au început să cultive strămoşul sălbatic al porumbului – maisul – aşa se numeşte această plantă în mai multe limbi ale lumii. Odată cu dezvoltarea agriculturii, a avut loc procesul de selecţie a soiurilor rezistente la frig, timpurii şi cu seminţe mari, precum şi constituirea treptată a cultului porumbului, deoarece indienii primii au studiat toate pro
Acum 12 ore
07:00
Problema prelungirii tinereții a ocupat mințile omenirii mult timp. Cei mai buni oameni de știință se luptă să rezolve această problemă. Începem să îmbătrînim,corpul nu mai are energie, pe piele și păr apar semne de ofilire. Îmbătrînirea apare la nivel celular, țesuturile nu au timp să se reînnoiască, ceea ce duce la o deteriorare a sănătății.Cu toate acestea, știința nu stă nemișcată. Oamenii
06:30
Experții au remarcat că romantismul anilor '90 a influențat formarea economiei de piață în țară.Economistul și fostul vicepremier Alexandru Muravschi a declarat la cea de-a patra Masă rotundă națională de la Chișinău că modelul economic liberal, bazat pe neintervenția statului în procesele de piață, a eșuat, relatează NOI.Muravschi a evaluat critic abordările economice din ultimele decenii
06:00
Pentru a fi sănătos trebuie sa consumi și alimente sănătoase. Pe lîngă stilul de viață activ și lipsa exceselor de orice fel, o dietă bazată pe alimente sănătoase contribuie din plin la buna funcționare a organismului, la păstrarea tonusului bun și la menținerea sănătății fizice și psihice. Iată o listă cu alimente sănătoase pentru stomac și intestine, alcătuită de nutritioniștii germani. Ti
05:30
„Sistemul este creat în așa mod, încît băncile sînt nevoite să acorde credite la rate ale dobînzii la fel de mari”, a declarat omul de afaceri Iurie Mihalachi despre monopolul Băncii Naționale.Iurie Mihalache a declarat la cea de-a patra Masă rotundă națională de la Chișinău că sistemul bancar din Moldova a fost creat încă din prima zi astfel, încît să nu poată fi aplicat pentru dezvoltarea ec
05:00
Vîrsta la care sîntem cel mai fericiți nu are neapărat legătură cu evenimentele petrecute în acea perioadă, explică cercetătorii.Vîrsta la care sîntem cel mai fericiți în viață este 23, respectiv 69 de ani, potrivit unui studiu. Cercetarea arată că bunăstarea și mulțumirea noastră parcurge un grafic în formă de ”U” de-a lungul vieții.{{289991}}La 23 de ani sîntem entuziaști, visăm la călăt
04:30
Pentru om este important nu numai să doarmă suficient, dar și să se trezească la timp.Despre acest lucru a vorbit medicul neurolog, specialistul în medicina somnului, Adrian Lupuşor, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahurschi” de la postul de televiziune N4, relatează Noi.mdEl a menționat că în corpul nostru există aproximativ 37 de trilioane de celule și că în fiecare secu
04:00
Levantica, mirosul specific din dulapul bunicii.Dar lista beneficiilor acestei plante este mult mai lunga, avand in vedere ca ea poate fi folosita, sub forma de ulei sau tinctura, la fabricarea parfumurilor, dezinfectantelor, sau la ameliorarea starilor de neliniste.Iata cateva dintre intrebuintarile lavandei: Putin ulei aplicat pe tampe si masat indeparteaza treptat durerea de cap.
03:30
Un oraș pierdut în junglă al indienilor mayași, descoperit în Mexic. Cercetătorii au creat deja o hartă a sitului și au reușit să efectueze săpături preliminare pentru a determina perioada de locuire a orașului.ndienii mayași au lăsat în urmă multe mistere, iar cu fiecare an pare că acestea devin tot mai multe. Recent, oamenii de știință au descoperit un nou oraș antic mayaș în Mexic, relateaz
03:00
Nisipul, care în timp se transformă în pietricele, este o adevărată pacoste, fără să punem la socoteală durerile îngrozitoare care apar la eliminarea calculilor.Un tratament preventiv pentru persoanele care se ştiu cu probleme, dar şi un remediu pentru cele aflate în criză de rinichi este pe bază de ceaiuri, cîteva dintre avînd efecte excepţionale, scrie femeia.ro.Cozi de cireşeAu un c
Acum 24 ore
02:30
Marea Britanie a demarat arestări pe scară largă din cauza muncii ilegale a migranților curieri
Marea Britanie a arestat sute de persoane în cadrul unei campanii împotriva migranților care lucrau ilegal ca șoferi în companii de livrare.Ministerul de Interne al țării a anunțat că, în urma unei operațiuni desfășurate între 20 și 27 iulie de serviciile de imigrare, au fost arestate 280 de persoane pentru muncă ilegală, scrie Bloomberg, transmite eurointegration.com.ua.În consecință, apr
02:00
Alege alimente alcaline și nu junk food pentru a nu perturba nivelul pH-ului din organism. Sistemul imunitar este deranjat, iar astfel pot să apară multe afecțiuni și boli nedorite.Organismul este alcalin și așa ar trebui menținut din alimentație. Alimentele procesate, mezelurile, produsele de patiserie, fast-food, dulciurile, băuturile carbogazoase afectează pH-ul.12 alimente alcaline car
01:30
Părinți din Germania, amendați pentru absențele copiilor de la școală înainte sau după vacanțe
Tot mai mulți părinți din Germania aleg să plece în vacanță înainte de începerea oficială a vacanțelor școlare sau să se întoarcă mai tîrziu pentru a economisi la bilete.Mai ales frecvent se întîmplă la Hamburg, unde autoritățile reacționează cu amenzi serioase — pînă la 1.000 de euro, transmite profit.ro.Doar în 2024 (pînă în prezent), la Hamburg au fost aplicate deja 118 amenzi, iar în 2
01:00
Mult timp a trebuit să urmez un tratament pentru disfuncția glandei tiroide.M-am tratat în diferite moduri, am reușit să fac multe, am început să mă simt, așa cum se spune acum, aproape sănătoasă, cred că mult m-a ajutat un terci special, care are un efect foarte benefic nu numai asupra glandei tiroide, ci și asupra întregului tract digestiv.Rețetă terciului vindecativ Trebuie să luați
00:30
Țările Uniunii Europene au crescut în 2024 producția de bere cu 0,2 miliarde de litri (cu 0,6%) — pînă la 32,7 miliarde de litri.Producția de bere fără alcool a crescut, de asemenea, cu 0,2 miliarde de litri (cu 11,1%) și a ajuns la două miliarde de litri, informează Biroul de Statistică al UE, transmite epravda.com.ua.Principalul producător rămîne Germania, care a reprezentat 22,2% din vo
00:00
Patru linguriţe de măsline reduc riscul apariţiei infarctului în doar şase săptămîni, susţin cercetătorii Universităţii din Glasgow.Consumul regulat de ulei de măsline (combinat, de exemplu, cu pîinea), poate îmbunătăţi starea de sănătate şi reduce riscul apariţiei bolilor de inimă. Pentru a ajunge la acest echilibru, consumatorii ar avea nevoie de patru linguriţe de ulei de măsline pe zi, car
9 august 2025
23:00
Cercetările mai amănunţite efectuate de antropologii americani de la Universitatea din Berkeley, California, au demonstrat că pulpa fructului de ananas conţine o serie de asa-numite principii active, adică substanţe care pot influenţa eficient unele mecanisme chimice si biologice ale organismului, transmite antenasatelor.ro.Tot în pulpa de ananas se regăsesc zaharuri bazate pe levo-fructoză si
22:30
Agenția Rezerve Materiale a demarat procedura de înnoire a grîului alimentar destinat rezervelor de stat, o activitate esențială pentru securitatea alimentară a țării.Potrivit directorului Agenției Rezerve Materiale, Marin Lisî, în acest an, a fost atinsă cea mai înaltă cotă înregistrată de Republica Moldova de la obținerea independenței. Se datorează faptului că începînd cu anul 2022, cantita
22:00
Nu toate produsele ne fac rau daca le consumam dupa data de expirare, scrisa pe ambalaje. La aceasta concluzie a ajuns un om de afaceri din Marea Britanie, care face milioane din vanzarea unor alimente expirate.Dan Cluderay, patronul firmei "Approved Food", a explicat cum reuseste sa vanda astfel de produse persoanelor dornice de chilipiruri sau mamelor ocupate, relateaza Daily Mail. Barbatul
21:30
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni.Acest lucru a fost relatat de RBC-Ucraina cu referire la postarea sa de pe rețeaua de socializare X.Macron a relatat că a avut o altă conversație cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, precum și cu cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul Keir Starmer.„Rămînem hotărîți
21:00
Oamenii de știință din India au alcătuit o listă de superalimente, care ajuta la păstrarea memoriei și menținerea funcției cerebrale. Iată 5 alimente cele mai necesare pentru creier.1. Peștele gras. Acizii Omega-3, care se regăsesc în sardine, somon, macrou, influențează pozitiv asupra stării de sănătate a creierului. Nutriționiștii recomandă consumul de pește gras de cel puțin două ori pe săp
20:30
SPIA: 27 de cazuri de corupție și abuz în rîndul angajaților MAI, trimise organelor de urmărire penală
Serviciului Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) al Ministerului Afacerilor Interne a examinat, în prima jumătate a anului, peste 230 de sesizări privind presupuse fapte de corupție, abuz de putere, neglijență în serviciu și alte abateri disciplinare ale angajaților MAI.Dintre acestea, 116 sesizări au fost admise spre examinare, iar 27 de cazuri au fost transmise organelor de urmărire pena
20:00
Doi salvatori și-au pierdut viața într-un accident rutier la Telenești, produs în timp ce se aflau în misiune
Doi angajaţi din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au murit astăzi în urma unui grav accident rutier, produs în timp ce se aflau în misiune, transmite moldpres.Potrivit informațiilor actualizate, impactul a avut loc între o autospecială a IGSU și un camion. Unul dintre salvatori a decedat pe loc, iar un al doilea coleg, transportat inițial la spital în stare grav
20:00
Organismul uman este cunoscut ca fiind compus în proporție de 60% din lichid. Apa, îmbogățind celulele cu oxigen, le înnoiește zi cu zi, prevenind astfel obezitatea.Dar este important nu numai cît de mult bem, dar, de asemenea, ce bem. În afară de 2,5 litri de apă zilnic, oamenii de știință recomandă consumul a nouă băuturi care conțin o mulțime de vitamine și minerale, scrie GlobalScience.ru.
19:30
Oamenii din Moldova au început să înțeleagă că putem produce noi înșine produsele necesare în țară și că nu este nevoie să le cumpărăm din străinătate. Acest lucru se referă la același lapte.Această opinie a fost exprimată de președintele partidului politic Alianța „MOLDOVENII”, Denis Roșca, în cadrul emisiunii „Главное” de la postul de televiziune TVC-21.„Oamenii au început să înțeleagă c
19:00
Stii ca cine se aseamana se aduna, nu? Asa se intampla si cu energiile. Oamenii pozitivi atrag energii si situatii pozitive, in timp ce oamenii negativi atrag energii si situatii negative.Negativitatea poate exista in fiecare om, desi multi dintre cei „pozitivi" sînt convinsi ca numai altii sînt „negativisti", in timp ce ei insisi, cand au ganduri negre sînt „realisti".In realitatea, oamen
18:30
Apă neagră în rîul Nistru și stepă în loc de păduri: experții au numit principalele amenințări la adresa ecologiei din Moldova
Cea de-a cincea Masă rotundă națională a reunit experți din diverse domenii pentru a discuta despre problemele ecologice actuale. Participanții au analizat starea resurselor de apă, problemele privind gestionarea deșeurilor, calitatea produselor alimentare și perspectivele de restabilire a pădurilor în republică.Problemele privind gestionarea deșeurilorSecretarul general al partidului Ali
18:30
Dansatorii moldoveni Anastasia Glazunova și Alexei Gluhov au cîștigat medalia de aur la competițiile de dans sportiv din cadrul Jocurilor Mondiale 2025, desfășurate în China.Locul al doilea a fost ocupat de dansatorii din România, Rareș Cojoc, iar pe locul al treilea s-au clasat Dariush Mychka și Madara Freiberga din Polonia.Amintim că sportivii moldoveni participă pentru prima dată la Joc
18:30
Ministerul Apărării despre imaginile false prezentate drept scene de la exercițiul „Scutul de Foc 2025"
În ultimele zile, pe anumite canale de Telegram este distribuit intenționat un videoclip fals, care pretinde în mod mincinos că ar prezenta imagini de la exercițiul „Scutul de Foc 2025”, desfășurat în perioada 4–18 august curent, la Centrul de Instruire al Armatei Naționale, atenționează Ministerul Apărării.Potrivit sursei citate, în realitate, videoclipul conține secvențe trucate cu ajutorul
