Prim-ministrul Dorin Recean: „Din punct de vedere strategic nu mai putem să fim șantajați de Federația Rusă”
Moldpres, 9 august 2025 16:00
Din punct de vedere strategic nu mai putem să fim șantajați de Federația Rusă. Noi acum suntem liberi să alegem de unde cumpărăm gaze naturale, de unde cumpărăm energie electrică, susţine prim-ministrul Dorin Recean în cadrul Podcast ZdCe, transmite MOLDPRES....
• • •
Acum 15 minute
16:00
Acum 2 ore
14:20
Un accident rutier deosebit de grav s-a produs, în această după-amiază, în raionul Telenești, implicând un camion și o autospecială a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), aflată în misiune, transmite MOLDPRES.În ur...
Acum 4 ore
13:20
În satul Valea Perjei, raionul Cimișlia a fost iniţiată reproiectarea în vederea finalizării sistemului local de canalizare, transmite MOLDPRES.Potrivit Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud, prin acest demers, finanțat din Fondul Național pentru Dezv...
13:00
FOTO// Cultura şi cooperarea intercomunitară, promovate prin turul fluvial „Patrimoniu, Dialog, Identitate” pe Nistru # Moldpres
„Patrimoniu, Dialog, Identitate” a fost genericul unui tur informativ pe râul Nistru, ce a avut loc ieri în cadrul unui proiect dedicat valorificării bogatului patrimoniu cultural și natural al regiunii, precum și consolidării dialogului între co...
12:40
Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) a găzduit în această săptămână o ședință de lucru cu experți internaționali, în special din partea Consorțiului HYDROPHIL GmbH (Austria) și SKAT Consulting (Elveția), care contribuie la elaborare...
Acum 6 ore
11:30
Preşedintele american, Donald Trump a declarat vineri că „vor exista schimburi de teritorii în beneficiul tuturor”, fără a da detalii. Aceste comentarii au fost criticate sâmbătă de Volodimir Zelenski, informează MOLDPRES.Preşedintele ucrainean...
11:10
Creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon. Cu această ocazie, în toate lăcașurile sfinte din țară sunt oficiate servicii divine. În popor, sfântul mai este numit și Pin...
11:10
Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni săptămâna viitoare în Alaska pentru discuţii privind Ucraina # Moldpres
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, se vor întâlni la 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina, transmite MOLDPRES, cu referire la news.ro.Trump a anunţat întâlnirea din 1...
11:10
Premierul armean Nikol Pașinian și președintele azer Ilham Aliev au semnat vineri la Casa Albă un acord de pace, în cadrul unei ceremonii găzduite de președintele american Donald Trump, transmite Reuters, citat de AGERPRES şi MOLDPRES.Trump a declarat că Armenia...
10:50
Autorităţile din Râșcani au aprobat proiectul pentru un nou sistem regional de alimentare cu apă potabilă din râul Prut # Moldpres
Consiliul raional Râșcani a aprobat versiunea finală a proiectului de execuție pentru construcția sistemului regional de alimentare cu apă în clusterul Prut, un pas important pentru asigurarea accesului la apă potabilă a circa 9.000 de locuitori din mai multe l...
10:40
Proiecte majore pentru nordul R. Moldova: 20 de inițiative de dezvoltare regională, aprobate la Bălţi # Moldpres
Regiunea de Dezvoltare Nord se pregătește pentru investiții semnificative în infrastructură, turism, apă și canalizare, după ce Consiliul Regional pentru Dezvoltare (CRD) Nord a aprobat ieri lista celor 20 de proiecte care vor fi propuse spre finanțare din Fondul Na...
10:20
O grădiniță din Hâncești va începe noul an educaţional într-o clădire renovată, parte a unui program european de revitalizare urbană # Moldpres
Cei 160 de copii care frecventează grădinița „Albinuța” din Hâncești vor începe în această toamnă noul an educațional într-un spațiu modernizat din temelii. Datorită unei investiții de peste 3,8 milioane de lei din partea Uniunii Eur...
Acum 8 ore
10:10
Drumarii au finalizat lucrări esențiale pe traseul național M5, ce vor asigura stabilitate și siguranță pentru șoferi # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a anunțat finalizarea unor lucrări importante pe drumul național M5 frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina, la kilometrul 182,0 – 182,4, parte st&ac...
09:50
Tineri din R. Moldova, sprijiniți de profesioniști din diasporă prin programul de mentorat „Busola Tineretului” # Moldpres
Asociația Obștească „FĂCLIA”, cu sprijinul Guvernului Germaniei și al GIZ Moldova, lansează programul de mentorat „Busola Tineretului”, o inițiativă-pilot menită să conecteze tinerii din Republica Moldova cu profesioniști moldoveni stabiliți pe...
09:10
Prima Asociație a Cadrelor Didactice Debutante, fondată de tineri profesori în cadrul unei tabere de vară # Moldpres
Un grup de tineri profesori din Republica Moldova, în perioada 5–8 august 2025, a pus bazele primei Asociații a Cadrelor Didactice Debutante, o structură care își propune să devină o platformă națională de colaborare între profesori aflați l...
09:00
Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală va edita un buletin informativ lunar pentru fermieri # Moldpres
Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală (CCAR) anunță lansarea unui buletin informativ lunar dedicat fermierilor, menit să ofere informații utile, recomandări practice și oportunități de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor din domeniul agricol, transmite MOLDPRES....
Acum 24 ore
19:10
FOTO // Cristina Gherasimov a discutat cu copiii din diaspora participanți la tabăra DOR despre parcursul european al Moldovei # Moldpres
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, s-a întâlnit astăzi cu cei peste 100 de copii și adolescenți din diaspora care participă la ediția din acest an a taberei guvernamentale DOR – DiasporaOriginiReveniri, organizată de Biroul...
18:40
Producătorii de mere din Republica Moldova vor înregistra în acest an o recoltă estimată la 277 de mii de tone, cu 31,5% mai mică decât în 2024, când au fost obținute 404,6 mii de tone. Datele preliminare au fost prezentate de Asociația „...
18:40
VIDEO // Doi cetățeni străini au fost reținuți la Chișinău pentru afișe cu mesaje de ură și suspiciuni de implicare în perturbarea procesului electoral # Moldpres
Doi bărbați, cetățeni străini, au fost reținuți astăzi în jurul orei 16:00 în capitală, după ce au fost surprinși lipind afișe cu mesaje ce incitau la ură socială, interetnică și religioasă, transmite MOLDPRES.Potrivit Poliției, cei doi, în...
18:10
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunţă că România se alătură Declaraţiei Comune privind Securitatea şi Rezilienţa Cablurilor Submarine într-o Lume Digitalizată Globală, în coordonare cu SUA şi partenerii din UE, transmite MOLDPRES, cu referire a D...
18:10
CEC a recepționat mai multe cereri de înregistrare a listelor de candidați la funcția de deputat, inclusiv a unui bloc electoral # Moldpres
Comisia Electorală Centrală a recepționat, vineri, 8 august, mai multe cereri de înregistrare a listelor de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea a trei formațiuni politice și o solicitare de înregistrare a unui...
18:00
Procuratura generală a transmis o nouă cerere de extrădare pe numele lui Vladimir Plahotniuc # Moldpres
Procuratura generală a transmis, vineri, 8 august, autorităților elene o cerere de extrădare suplimentară referitoare la Vladimir Plahotniuc, adițional la cea expediată pe 24 iulie, informează MOLDPRES.Potrivit unui comunicat al Procuraturii generale, cererea men...
17:40
Declarația Trilateralei de la Cernăuți: sprijin ferm pentru Kiev, condamnarea agresiunii ruse și denunțarea atacurilor hibride # Moldpres
Șefii diplomațiilor din Ucraina, Republica Moldova și România au adoptat vineri, la Cernăuți, o declarație comună prin care reafirmă sprijinul ferm pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și condamnă războiul de agresiune declanșat de Feder...
17:30
FOTO // Inovație digitală în serviciile de sănătate. În Republica Moldova va fi creat HealthTech Hub # Moldpres
În Republica Moldova va fi creat HealthTech Hub – o platformă națională dedicată inovării și internaționalizării în domeniul sănătății. Un memorandum în acest sens a fost semnat astăzi de autorități din domeniul sănătății, educației și...
17:00
FOTO // Igor Grosu, în vizită la Cahul: „Vom veni cu mai multe proiecte pentru ca Europa să se vadă și să se simtă în fiecare localitate” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Cahul. În cadrul acesteia, oficialul a discutat cu cetățenii și a vizitat proiectele de modernizare a infrastructurii implementate în regiune, comunică MOLDPRES.Vizita de l...
16:50
Încă un bloc electoral înregistrat la CEC, iar un alt bloc și-a schimbat componența și denumirea # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC), a înregistrat, vineri, 8 august, Blocul Electoral „ÎMPREUNĂ” pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Blocul este constituit de către Partidul Politic „PARTIDUL SCHIMBĂRII” ș...
16:40
Ex-ministrul de Externe, Nicu Popescu: „Obiectivul primordial rămâne a fi ca viitorul Parlament să reprezinte dorința cetățenilor de a vedea țara în UE” # Moldpres
Riscurile la care este supusă Republica Moldova sunt foarte mari, de aceea obiectivul primordial rămâne a fi ca viitorul Parlament, printr-o majoritate pro-europeană, să reprezinte dorința cetățenilor de a vedea țara în Uniunea Europeană. Astfel, în act...
16:20
FOTO // Fructele de sezon s-au ieftinit considerabil. Cât costă piersicile și prunele în piețele din Chișinău # Moldpres
Piersicile și prunele s-au ieftinit semnificativ în piețele din Chișinău față de săptămâna trecută. De asemenea, au devenit mai accesibile și legumele, precum ardeii, cartofii și roșiile. În același timp, peștele proaspăt rămâne la prețuri...
Ieri
15:40
Sergiu Spoială a câștigat concursul pentru ocuparea funcției de administrator al Aeroportului Internațional Chișinău # Moldpres
Sergiu Spoială a câștigat concursul pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii de Stat (Î.S.) „Aeroportul Internațional Chișinău”. Agenția Proprietății Publice (APP) a anunțat astăzi rezultatul concursului organizat pentru...
15:20
Combaterea dezinformării și a amenințărilor hibride, precum și securitatea din regiune, discutate la Cernăuți, la reuniunea trilaterală „Ucraina-Moldova-România” # Moldpres
Cooperarea economică, integrarea europeană, securitatea energetică, infrastructura și modernizarea punctelor de trecere a frontierei, combaterea dezinformării și a amenințărilor hibride, precum și situația de securitate din regiune au fost subiectele abordate în c...
14:30
Ucraina și România își vor intensifica cooperarea în implementarea proiectelor de interconectivitate # Moldpres
Ucraina și România au trecut în revistă proiectele de interconectivitate, precum podul aflat în construcție peste râul Tisa, și au convenit să-și intensifice cooperarea acest domeniu, a comunicat șefa diplomației române, Oana Țoiu, după &ic...
14:30
Meteorologii au emis pentru zilele de sâmbătă și duminică un Cod galben de caniculă. În această perioadă, maximele vor depăși +33°C, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Codul galben de caniculă va fi valabil în ...
14:10
VIDEO // Trei persoane, printre care un preot, cercetate penal pentru trafic de substanțe narcotice # Moldpres
Trei persoane, printre care un preot, sunt cercetate penal pentru trafic de droguri. Organele de forță au destructurat activitatea unei grupări infracționale specializată în comercializarea drogurilor prin intermediul aplicației Telegram, pe teritoriul municipiului Ch...
14:00
Poliția de Frontieră infirmă declarațiile privind accesul grănicerilor din Ucraina pe teritoriul Republicii Moldova # Moldpres
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) respinge informațiile apărute în spațiul public conform cărora „grănicerii din Ucraina ar avea permisiunea de a intra până la 1,5 km pe teritoriul Republicii Moldova pentru a urmări persoane care evi...
14:00
Ziua limbii române ar putea fi sărbătorită și în Ucraina. Despre aceasta a anunțat ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, după întrevederea de la Kiev cu omologul său din Ucraina, Andrii Sybiha, informează MOLDPRES.„Am salutat intenția aut...
13:30
Peste 350 de contribuabili din domeniul transportului și depozitării, monitorizați de Fisc # Moldpres
Peste 350 de contribuabili care activează în domeniul transportului și depozitării au fost monitorizați de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) în perioada iulie 2024 - iunie 2025. Ca rezultat, obligațiile fiscale calculate la buget s-au m...
13:30
Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță restricții de circulație în sectorul Râșcani al capitalei în contextul realizării unor lucrări de amenajare pe strada Calea Orheiului, informează MOLDPRES.Potrivit IGP, traficul rutier va fi suspendat p...
13:30
Legislația națională, tot mai aproape de standardele europene. Fiecare al unsprezecelea act adoptat de Parlament a fost cu sigla UE # Moldpres
În cei patru ani de mandat, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat 139 de acte normative pentru armonizarea legislației naționale cu standardele Uniunii Europene, comunică MOLDPRES.Potrivit Direcției comunicare și relații publice a Legislativului, dintre acestea...
13:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile-plafon la carburanți pentru următoarele trei zile. Astfel, motorina se ieftinește, iar benzina se scumpește ușor, informează MOLDPRES.Potrivit ANRE, un litru de motorină va fi ma...
13:10
R. Moldova își modernizează rețeaua de stații meteorologice și hidrologice. SHS va oferi date mai exacte despre starea vremii, apei și solului # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) va oferi date mai exact despre starea vremii și nivelul apei. Acest lucru va fi posibil după ce instituția a fost dotată cu stații meteorologice și hidrologice avansate, precum și cu 14 senzori pentru monitorizarea temperatur...
13:00
IGSU: În 2025, cazurile de înec în Republica Moldova s-au redus în jumătate față de anul trecut # Moldpres
Numărul cazurilor de înec înregistrate la nivel național a scăzut cu 50% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), comunică MOLDPRES.Conform sursei citate, această reducere...
12:20
Accident fatal în capitală. Un motociclist în vârstă de 33 de ani a decedat după ce a fost lovit de un automobil # Moldpres
Un motociclist în vârstă de 33 de ani a decedat, după ce a fost lovit de un automobil. Impactul s-a produs, vineri, pe strada Liviu Deleanu din capitală, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției, un bărbat în vârstă de 41...
12:00
Circa 3 600 de camioane programate au traversat frontiera de la lansarea sistemului digital BQS # Moldpres
Circa 3 600 de camioane programate au traversat postul vamal Costești, pe sensul de ieșire din țară, prin sistemul digital BQS (Border Queuing System). Acesta a fost lansat în regim pilot la 30 ianuarie 2025, informează MOLDPRES.Sistemul permite rezervarea online a...
11:30
Moldova is among the winners of Sustainable Cultural Tourism Destinations 2025 competition, organized by the European Cultural Tourism Network in partnership with the European Travel Commission. DescOperă Festival has received the distinction in Resilience in Sustainable Cultura...
11:20
Sistemul de plăți instant MIA va fi disponibil și pentru operațiuni efectuate între companii. Noua facilitate ar urma să fie lansată peste câteva luni. Despre aceasta a anunțat guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, la emisiunea „&...
11:10
Republica Moldova se numără printre câștigătorii competiției „Destinații ale Turismului Cultural Durabil 2025”, organizată de European Cultural Tourism Network în parteneriat cu European Travel Commission. Festivalul internațional DescOperă a obț...
11:00
VIDEO // Scheme de evaziune fiscală și spălare de bani de milioane de lei, descoperite în capitală # Moldpres
Un bărbat din Chișinău este cercetat penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani, după ce ar fi desfășurat activități economice ilegale, cauzând un prejudiciu considerabil bugetului de stat, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Crim...
11:00
FOTO // Igor Grosu la Cahul: „Vom mări turațiile pentru ca Europa să se vadă și să se simtă în fiecare localitate din țară” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a discutat cu locuitorii satului Brînza, raionul Cahul, despre proiectele implementate prin programul „Satul European”. Oficialul a remarcat că aici rezultatele sunt deja vizibile: Casa de Cultură a fost reconstruită, ...
10:40
Bulgaria este al șaselea cel mai important partener economic al Republicii Moldova din UE. Schimburi comerciale, în creștere cu 14,8 la sută în 2024 # Moldpres
Bulgaria este al șaselea cel mai important partener economic al Republicii Moldova din Uniunea Europeană. În 2024, valoarea totală a schimburilor comerciale dintre cele două țări a crescut cu 14,8 % față de 2023 și a depășit 267 milioane de dolari, transmite MOLD...
10:30
Liderii Armeniei şi Azerbaidjanului vor semna vineri la Washington un acord de pace „istoric”, mediat de Statele Unite, pentru a pune capăt conflictului teritorial de zeci de ani dintre cele două foste republici sovietice, a declarat joi preşedintele american Dona...
