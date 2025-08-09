Cine este preotul reținut pentru trafic de droguri
SafeNews, 9 august 2025 09:50
Poliția a destructurat activitatea unei grupări infracționale, specializată în comercializarea drogurilor prin intermediul aplicației Telegram, pe teritoriul municipiului Chișinău și al raionului Strășeni, din care ar fi făcut parte și un preot. Jurnaliștii au aflat identitatea preotului implicat în această activitate ilegală. Individul în cauză, care anterior a făcut parte din cadrul Mitropoliei Moldovei, ar […] Articolul Cine este preotul reținut pentru trafic de droguri apare prima dată în SafeNews.
Acum 5 minute
10:00
Un milionar care ani de zile a ucis animale sălbatice a murit la vânătoare: A fost străpuns de coarnele unui bivol # SafeNews
Milionarul american și vânătorul pasionat Asher Watkins a murit în Africa de Sud. În timpul unei vânători de bivoli, animalul l-a atacat neașteptat pe bărbatul în vârstă de 52 de ani și i-a aplicat o lovitură mortală cu coarnele sale masive. Un milionar care ani de zile a ucis animale sălbatice a murit la vânătoare: […] Articolul Un milionar care ani de zile a ucis animale sălbatice a murit la vânătoare: A fost străpuns de coarnele unui bivol apare prima dată în SafeNews.
Acum 10 minute
09:50
Poliția a destructurat activitatea unei grupări infracționale, specializată în comercializarea drogurilor prin intermediul aplicației Telegram, pe teritoriul municipiului Chișinău și al raionului Strășeni, din care ar fi făcut parte și un preot. Jurnaliștii au aflat identitatea preotului implicat în această activitate ilegală. Individul în cauză, care anterior a făcut parte din cadrul Mitropoliei Moldovei, ar […] Articolul Cine este preotul reținut pentru trafic de droguri apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
09:40
Andrei Năstase și-a declarat averea: Apartament de 670.000 de euro și împrumuturi de peste 900.000 de euro # SafeNews
Andrei Năstase, care candidează independent la alegerile parlamentare, a depus declarația de avere pentru anul 2024 la Comisia Electorală Centrală. Andrei Năstase și-a declarat averea: Apartament de 670.000 de euro și împrumuturi de peste 900.000 de euro. În document este indicat inclusiv un apartament procurat cu 670.000 de euro și împrumuturi în sumă de peste […] Articolul Andrei Năstase și-a declarat averea: Apartament de 670.000 de euro și împrumuturi de peste 900.000 de euro apare prima dată în SafeNews.
09:30
Israelul a eliminat un membru de rang înalt al Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei # SafeNews
Ieri, 8 august, armata israeliană a efectuat un atac aerian precis asupra unui automobil în sudul Libanului. Israelul a eliminat un membru de rang înalt al Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei. Despre aceasta informează canalul de Telegram „Iranul Liber”, citând surse media externe, transmite media.az. În urma atacului a murit membrul comitetului central al Frontului Popular […] Articolul Israelul a eliminat un membru de rang înalt al Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
09:20
Operațiuni majore ale poliției împotriva mafiei chineze au avut loc în Germania și Italia # SafeNews
Săptămâna aceasta, în Germania a avut loc o operațiune de amploare cu participarea a peste 200 de polițiști. Ancheta este legată de introducerea ilegală a femeilor din China în Germania, fraude în domeniul serviciilor sexuale, precum și transferuri mari de bani în China. Operațiuni majore ale poliției împotriva mafiei chineze au avut loc în Germania […] Articolul Operațiuni majore ale poliției împotriva mafiei chineze au avut loc în Germania și Italia apare prima dată în SafeNews.
09:10
VIDEO // Trageri de elită la Bulboaca: „Cupa Lunetiștilor” a reunit militari din trei țări # SafeNews
Poligonul de la Bulboaca a devenit punctul de întâlnire a lunetiștilor din Republica Moldova, România și Polonia, care și-au testat limitele în cadrul competiției internaționale „Cupa Lunetiștilor”. Organizată de Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” a Inspectoratului General al Poliției, competiția, ajunsă la a IV-a ediție, a reunit echipe de elită ale structurilor de […] Articolul VIDEO // Trageri de elită la Bulboaca: „Cupa Lunetiștilor” a reunit militari din trei țări apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
09:00
Victoria Furtună critică guvernarea, acuzând intenții de control asupra rețelelor sociale # SafeNews
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, susține că actuala guvernare folosește cenzura ca instrument de control și manipulare a opiniei publice. Într-un video publicat pe rețelele sociale, aceasta a declarat că, sub pretextul „luptei împotriva știrilor false”, autoritățile intervin nu doar în activitatea mass-mediei, ci și în ceea ce văd, citesc sau postează cetățenii pe […] Articolul Victoria Furtună critică guvernarea, acuzând intenții de control asupra rețelelor sociale apare prima dată în SafeNews.
08:50
Redacția CU SENS a publicat un video în care prezintă o serie de documente false, care ar fi fost folosite de fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc pentru a obține identități alternative și a se sustrage urmăririi penale. În imagini apar pașapoartele statelor pe care le deținea fostul politician. Vladimir Plahotniuc a fost reținut la Atena, […] Articolul VIDEO // Identitățile false care l-au ajutat pe Vladimir Plahotniuc să dispară apare prima dată în SafeNews.
08:40
Amenzi de până la 1.000 de euro pentru părinții care „uită” să-și ducă la școală copiii înainte sau după vacanță. Controale chiar și în aeroport, în Germania # SafeNews
Tot mai mulți părinți din Hamburg aleg să înceapă vacanțele cu câteva zile mai devreme sau să le prelungească, profitând de prețurile mai mici la biletele de avion, notează Der Spiegel. Autoritățile au observat fenomenul și au reacționat cu amenzi usturătoare pentru încălcarea obligației de școlarizare. În Hamburg, anul școlar s-a încheiat în 24 iulie […] Articolul Amenzi de până la 1.000 de euro pentru părinții care „uită” să-și ducă la școală copiii înainte sau după vacanță. Controale chiar și în aeroport, în Germania apare prima dată în SafeNews.
08:30
„Fără tehnologii, fără uzine, fără ingineri”. În Rusia, în jumătate de an s-a reușit asamblarea unui singur avion de pasageri, în ciuda cerinței lui Putin de a reînvia industria aviatică după modelul URSS. Programul amplu de revitalizare a industriei aviatice, lansat de autoritățile ruse la scurt timp după începutul războiului, cu scopul de a produce […] Articolul Avioane doar pe hârtie: Rusia nu are cu ce înlocui flota occidentală apare prima dată în SafeNews.
08:20
Cum arată harta teritoriilor ce ar putea fi schimbate între Ucraina și Rusia, la negocierile cu Trump? # SafeNews
Negocierile dintre Donald Trump și Vladimir Putin ar putea avea loc în următoarele zile, cu posibilitatea unui format extins la un summit trilateral alături de Volodimir Zelenski. Presa internațională scrie despre scenarii controversate privind un „schimb de teritorii” între Ucraina și Rusia, care ar putea fi puse pe masa discuțiilor. Pe fondul tot mai numeroaselor declarații ale […] Articolul Cum arată harta teritoriilor ce ar putea fi schimbate între Ucraina și Rusia, la negocierile cu Trump? apare prima dată în SafeNews.
08:10
Nepal: Acces liber pentru alpiniști pe 97 de vârfuri pentru a atenua presiunea asupra Everestului # SafeNews
Nepalul oferă, pentru următorii doi ani, acces liber pe 97 de vârfuri himalayene izolate în încercarea de a diversifica turismul montan și de a atenua presiunea crescândă asupra Everestului, care se confruntă, în fiecare sezon, cu supraaglomerare, risc de accidente și o deteriorare severă a mediului înconjurător, transmite agerpres.ro. Noile rute, situate în regiunile vestice Karnali […] Articolul Nepal: Acces liber pentru alpiniști pe 97 de vârfuri pentru a atenua presiunea asupra Everestului apare prima dată în SafeNews.
08:10
Armenia şi Azerbaidjan, care se află într-un conflict teritorial de zeci de ani, s-au angajat vineri la Washington să „înceteze definitiv”, potrivit lui Donald Trump, conflictul care le opune de zeci de ani. Alături de el, la Casa Albă, preşedintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, şi prim-ministrul Armeniei, Nikol Paşinian, au considerat că medierea preşedintelui american, cunoscut […] Articolul Azerbaidjan şi Armenia îl vor susţine pe Trump pentru premiul Nobel pentru pace apare prima dată în SafeNews.
08:10
Președintele rus Vladimir Putin a vorbit la telefon cu președintele chinez Xi Jinping și cu dictatorul belarus Aleksandr Lukașenko pe 8 august, cu câteva zile înainte de întâlnirea așteptată cu președintele american Donald Trump, au relatat presa de stat din Rusia. Atât Xi, cât și Lukașenko se numără printre cei mai apropiați aliați internaționali ai […] Articolul Putin a vorbit cu Xi Jinping și Lukașenko înainte de summitul cu Trump apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
08:00
Donald Trump a anunțat data și locul unde se va întâlni cu Vladimir Putin: „Mai multe detalii vor urma” # SafeNews
Președintele american Donald Trump a anunțat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, că întâlnirea sa cu președintele rus Vladimir Putin va avea loc vinerea viitoare. Dacă întâlnirea va avea loc, atunci aceasta va fi prima între liderii celor două țări din 2021 încoace, când Putin s-a întâlnit cu fostul președinte Joe Biden la Geneva, în […] Articolul Donald Trump a anunțat data și locul unde se va întâlni cu Vladimir Putin: „Mai multe detalii vor urma” apare prima dată în SafeNews.
08:00
Noi voluntari s-au înscris în Legiunea Ucraineană. Cei mai mulți tineri vor să devină operatori de drone # SafeNews
Al cincilea grup de luptători voluntari ai Legiunii Ucrainene a semnat vineri contracte cu Forțele Armate Ucrainene în Lublin, sud-estul Poloniei. Petro Horkusha, reprezentant al centrului de recrutare al Consulatului General al Ucrainei din Lublin, a declarat pentru Ukrinform că mai multe zeci de persoane au semnat contracte, majoritatea dintre ele având reședința în Polonia […] Articolul Noi voluntari s-au înscris în Legiunea Ucraineană. Cei mai mulți tineri vor să devină operatori de drone apare prima dată în SafeNews.
08:00
Jaf istoric în Anglia! O grupare de români au furat 50 de milioane de lire sterline de la Fiscul britanic # SafeNews
O grupare organizată de români a reușit să spargă aproape 100.000 de conturi ale Fiscului britanic și să fure aproape 50 de milioane de lire sterline, într-un jaf cibernetic fără precedent. Incidentul a declanșat un uriaș scandal în Marea Britanie, scrie adevărul.ro. Șefii instituției fiscale au fost chemați să dea explicații în Parlamentul Marii Britanii Autoritățile […] Articolul Jaf istoric în Anglia! O grupare de români au furat 50 de milioane de lire sterline de la Fiscul britanic apare prima dată în SafeNews.
07:50
VIDEO // Incendii violente în mai multe zone din Grecia. În unele locuri pompierii pot interveni doar pe cale aeriană # SafeNews
Un incendiu de vegetație a ucis cel puțin o persoană și a mistuit case și terenuri agricole într-o localitate de lângă Atena, vineri, în timp ce pompierii greci se străduiau să stingă o serie de incendii la începutul a ceea ce se prognozează a fi câteva zile de vânturi puternice, relatează Reuters. În zona Keratea, […] Articolul VIDEO // Incendii violente în mai multe zone din Grecia. În unele locuri pompierii pot interveni doar pe cale aeriană apare prima dată în SafeNews.
07:40
VIDEO // Doi cetățeni străini, reținuți la Chișinău: Lipeau afișe cu conținut ce incită la ură socială, interetnică și religioasă # SafeNews
Ieri, în jurul orei 16:00, polițiștii au reținut doi cetățeni străini care lipeau în Capitală afișe cu conținut ce îndeamnă la ură socială, interetnică și religioasă. Bărbații, cu vârstele de 22 și 28 de ani, vorbitori de limba rusă, au intrat în Republica Moldova în cursul dimineții. Autoritățile investighează ipoteza conform căreia aceștia ar fi […] Articolul VIDEO // Doi cetățeni străini, reținuți la Chișinău: Lipeau afișe cu conținut ce incită la ură socială, interetnică și religioasă apare prima dată în SafeNews.
07:30
Republica Moldova se numără printre țările cu cele mai mici salarii minime din Europa, cu un venit lunar minim de doar 285 de euro, conform datelor Euronews. Ţara noastră este devansată doar de Ucraina, unde salariul minim este de 164 de euro pe lună. De asemenea, alte state cu niveluri reduse ale salariului minim sunt Albania […] Articolul Republica Moldova, printre ţările cu cele mai mici salarii minime din Europa apare prima dată în SafeNews.
07:20
Moldova va înregistra o scădere de peste 30% a producției de mere în acest an, din cauza înghețurilor de primăvară # SafeNews
În acest an, producătorii de mere din Moldova vor recolta mai puține fructe, decât în 2024. Astfel, producția totală este evaluată preliminar la 277 mii tone, în scădere cu 31,5% față de volumul realizat în 2024 (404,6 mii tone). Scăderea producției globale este cauzată de cele două valuri de înghețuri de primăvară, precum și reducerii […] Articolul Moldova va înregistra o scădere de peste 30% a producției de mere în acest an, din cauza înghețurilor de primăvară apare prima dată în SafeNews.
07:10
Astăzi, 8 august, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare a lui Iaroslav Martin, fostul director al Serviciului Protecție și Pază de Stat (SPPS), pentru fals în acte publice. Instanța a stabilit o pedeapsa sub formă de amendă, în sumă de 100 de mii de lei, și privarea dreptului de a exercita funcții […] Articolul Fostul director al SPPS, condamnat pentru fals în acte apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
20:10
Afișele în care apare președinta Maia Sandu, anunțând un presupus pelerinaj organizat de Mitropolia Basarabiei, folosesc în mod abuziv imaginea șefei statului. Acestea nu au nicio legătură nici cu Președinția, nici cu Mitropolia Basarabiei, a declarat purtătorul de cuvânt al Președinției, Igor Zaharov. Potrivit lui Zaharov, afișele apărute pe străzile Chișinăului, care utilizează în mod […] Articolul Igor Zaharov: Afișele cu Maia Sandu și Mitropolia Basarabiei, falsuri apare prima dată în SafeNews.
19:10
Formațiunea Moldova Mare atrage atenția asupra provocărilor legate de identitatea națională # SafeNews
Partidul Moldova Mare avertizează, într-un comunicat publicat astăzi, asupra fenomenului de „identitate zdruncinată” aplicat, în opinia formațiunii, întregii societăți din Republica Moldova. Conceptul, preluat din psihologie, descrie o stare în care o persoană își pierde integritatea și sentimentul de sine, devenind vulnerabilă la manipulări și promisiuni de soluții rapide. „Această stare este cel mai frecvent […] Articolul Formațiunea Moldova Mare atrage atenția asupra provocărilor legate de identitatea națională apare prima dată în SafeNews.
17:30
Trei adolescenţi care voiau să comită un atac armat într-o şcoală, la Kolding, în Jutland, în sudul Danemarcei, au fost arestaţi, evitându-se astfel o dramă. ”Vineri, la 1 august, poliţia din sud-estul Jutland a primit o plângere cu privire la planificarea unui atac armat într-o şcoală, Sct. Michaels, la Kolding (sud)”, anunţă într-un comunicat poliţia […] Articolul Atac armat la o școală, oprit la timp în Danemarca: 3 tineri, arestați apare prima dată în SafeNews.
17:20
Parlamentare 2025 // A fost înregistrat blocul electoral „Împreună” pentru participarea în alegeri # SafeNews
Astăzi, 8 august, Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat blocul electoral „Împreună” pentru participarea în alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Tot în cadrul ședinței de astăzi, CEC a înregistrat și simbolul electoral al blocului. Menționăm, că Blocul Electoral „ÎMPREUNĂ” este constituit din: Partidul Politic „Partidul Schimbării” și Partidul Politic Partidul Verde Ecologist. De asemenea, […] Articolul Parlamentare 2025 // A fost înregistrat blocul electoral „Împreună” pentru participarea în alegeri apare prima dată în SafeNews.
17:20
Corupere electorală: Cele două persoane reținute în urma perchezițiilor de ieri, plasate în arest # SafeNews
Cele două persoane reținute ieri în cadrul unei anchete extinse privind coruperea electorală au primit mandate de arest pentru 30 de zile, anunță Poliția Republicii Moldova. Acestea dețin deja statutul de inculpat într-un dosar penal examinant faptele de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani, aflat pe rol la Judecătoria Soroca. […] Articolul Corupere electorală: Cele două persoane reținute în urma perchezițiilor de ieri, plasate în arest apare prima dată în SafeNews.
16:40
Mihai Popșoi: Aderarea R. Moldova și a Ucrainei la UE va contribui substanțial la construirea unei Europe unite, pașnice și sigure # SafeNews
Ministerul de Externe vine cu detalii privind trilaterala R. Moldova – România – Ucraina care s-a desfășurat astăzi la Cernăuți. Potrivit unui comunicat al MAE,discuțiile s-au axat pe cooperarea economică, integrarea europeană, securitatea energetică, modernizarea punctelor de trecere a frontierei, combaterea dezinformării și a amenințărilor hibride, precum și situația de securitate din regiune. Șefii diplomațiilor […] Articolul Mihai Popșoi: Aderarea R. Moldova și a Ucrainei la UE va contribui substanțial la construirea unei Europe unite, pașnice și sigure apare prima dată în SafeNews.
16:30
Administratorul interimar al „Aeroportului Internaţional Chişinău”, Sergiu Spoială a câştigat concursul pentru funcţia de director al aerogării # SafeNews
Actualul administrator interimar al Aeroportului Internațional Chișinău, Sergiu Spoială, a câștigat concursul pentru funcția de director al aerogării. Anunțul a fost făcut vineri, 8 august, de către Agenția Proprietăți Publice. Interviul final s-a desfășurat în aceeași zi, în fața Consiliului de administrație al Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”. Candidații au prezentat viziunea lor privind dezvoltarea activității […] Articolul Administratorul interimar al „Aeroportului Internaţional Chişinău”, Sergiu Spoială a câştigat concursul pentru funcţia de director al aerogării apare prima dată în SafeNews.
13:50
VIDEO // Boris Volosatîi: “AUR din Republica Moldova nu este un partid subordonat sau o filială județeană” # SafeNews
Liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, reacționează public la speculațiile vehiculate în spațiul mediatic și pe rețelele sociale privind statutul formațiunii pe care o conduce. „Declar cu toată responsabilitatea că partidul AUR din Republica Moldova nu este un partid subordonat sau o filială județeană a partidului AUR din România. Partidul AUR din Republica Moldova […] Articolul VIDEO // Boris Volosatîi: “AUR din Republica Moldova nu este un partid subordonat sau o filială județeană” apare prima dată în SafeNews.
12:30
Accident rutier grav pe strada Liviu Deleanu din sectorul Buiucani din municipiul Chișinău, cu implicarea unui automobil şi a unei motociclete. Totul s-a întâmplat acum o orǎ. Potrivit Poliției, un bărbat de 41 ani, la volanul unui Ford, nu s-ar fi asigurat în timp ce efectua manevra de întoarcere, moment în care a intrat în […] Articolul Motociclist de 33 de ani, decedat într-un accident rutier în Capitală apare prima dată în SafeNews.
12:00
Oamenii și companiile din Rusia au început să apeleze la un serviciu de comunicare care a devenit aproape irelevant odată cu avansarea tehnologiei. Totul este pus pe seama întreruperilor regulate ale internetului mobil de către autorități, care încearcă să se protejeze de dronele ucrainene, relatează publicația independentă rusă The Moscow Times. Reprezentanții operatorilor de telecomunicații spun […] Articolul O tehnologie „aproape uitată” reînvie în Rusia după tăierea internetului mobil apare prima dată în SafeNews.
11:50
Gazprom se victimizează după ce a fost scos din joc în R. Moldova. Reacția isterică a concernului rus după ce Moldovagaz a rămas fără licență # SafeNews
Concernul rus „Gazprom” a venit cu o reacție după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a retras companiei SA „Moldovagaz” licența pentru furnizarea gazelor naturale. Într-un comunicat de presă, compania rusă menționează că „își va apăra drepturile și interesele sale legitime prin toate mijloacele disponibile”. Gazprom susține că, în calitate de cel mai mare […] Articolul Gazprom se victimizează după ce a fost scos din joc în R. Moldova. Reacția isterică a concernului rus după ce Moldovagaz a rămas fără licență apare prima dată în SafeNews.
11:50
A vrut să fugă de război cu o parapantă: Ucrainean reținut în timp ce încerca să ajungă ilegal în Moldova # SafeNews
Un bărbat de 48 de ani din regiunea Hmelnițki, Ucraina, a fost reținut de grănicerii ucraineni după ce a încercat să treacă ilegal frontiera spre Republica Moldova folosind o parapantă, pe care a achiziționat-o de pe internet. Potrivit Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, acesta a plătit 500 de euro pentru aparatul de zbor și a […] Articolul A vrut să fugă de război cu o parapantă: Ucrainean reținut în timp ce încerca să ajungă ilegal în Moldova apare prima dată în SafeNews.
10:50
Exporturile de porumb ale Republicii Moldova au înregistrat o scădere dramatică în sezonul 2024/2025, confirmând o tendință negativă ce se accentuează de patru ani consecutiv, arată o analiză realizată de economistul Iurie Rija, scrie bani.md. Între iulie 2024 și iunie 2025, Moldova a exportat doar 180,7 mii tone de porumb – cu 64,7% mai puțin […] Articolul Exporturile de porumb, în picaj: scădere de peste 64% într-un singur sezon apare prima dată în SafeNews.
10:40
Trump anunță semnarea unui acord de pace la Washington între Armenia și Azerbaidjan. „Acest lucru se întâmplă datorită mie” # SafeNews
Liderii Armeniei şi Azerbaidjanului vor semna vineri la Washington un acord de pace „istoric”, mediat de Statele Unite. Asta pentru a pune capăt conflictului teritorial de zeci de ani dintre cele două foste republici sovietice, a declarat joi preşedintele american Donald Trump, relatează Digi24.ro cu referire la AFP și Agerpres. „Mulţi lideri au încercat să pună capăt […] Articolul Trump anunță semnarea unui acord de pace la Washington între Armenia și Azerbaidjan. „Acest lucru se întâmplă datorită mie” apare prima dată în SafeNews.
10:20
FOTO // Marian Lupu, în dialog cu legumicultori și muncitori din Soroca, afectați de legea care limitează plățile în numerar # SafeNews
Lipsa forței de muncă și legea care limitează plățile în numerar sunt principalele dificultăți semnalate de legumicultorii și muncitorii sezonieri din raionul Soroca. Despre aceste probleme a discutat liderul Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, în cadrul unei vizite desfășurate joi, alături de președintele Organizației Teritoriale Soroca, Victor Său, și vicepreședintele formațiunii, Radu Burduja. Fermierii care cultivă castraveți spun […] Articolul FOTO // Marian Lupu, în dialog cu legumicultori și muncitori din Soroca, afectați de legea care limitează plățile în numerar apare prima dată în SafeNews.
10:10
Cabinetul de securitate al Israelului aprobă ocuparea orașului Gaza. Opoziția califică decizia drept „un dezastru” # SafeNews
Cabinetul politic și de securitate al Israelului a aprobat vineri dimineața un plan pentru preluarea controlului asupra orașului Gaza, în contextul în care țara își extinde operațiunile militare, în ciuda criticilor tot mai intense din țară și din străinătate cu privire la războiul devastator care durează de aproape doi ani, relatează Reuters. „IDF se va […] Articolul Cabinetul de securitate al Israelului aprobă ocuparea orașului Gaza. Opoziția califică decizia drept „un dezastru” apare prima dată în SafeNews.
Ieri
09:50
Ofițerii INI și cei ai subdiviziunilor teritoriale, în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger” la 7 august, au efectuat 78 de percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani. […] Articolul VIDEO // Două persoane reținute în dosarul finanțării ilegale a partidelor politice apare prima dată în SafeNews.
09:30
Sub coordonarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat investighează o schemă amplă de evaziune fiscală și spălare de bani, având în vizor un bărbat din municipiul Chișinău. Potrivit anchetatorilor, suspectul ar fi desfășurat, în perioada 2020–2025, activități economice nedeclarate, prejudiciind astfel bugetul de […] Articolul VIDEO // Un chișinăuian, anchetat pentru evaziune fiscală de peste 10 milioane lei apare prima dată în SafeNews.
09:30
O insulă populară printre moldoveni din Grecia limitează accesul în mai multe zone din cauza incendiilor # SafeNews
Autoritățile elene au închis temporar accesul în zonele forestiere de pe insula Thasos, foarte populară în rândul turiștilor din Moldova și România. O insulă populară printre moldoveni din Grecia limitează accesul în mai multe zone din cauza incendiilor. Restricțiile au fost impuse începând cu 8 august din cauza riscului crescut de incendii de vegetație, transmite libertatea.ro. […] Articolul O insulă populară printre moldoveni din Grecia limitează accesul în mai multe zone din cauza incendiilor apare prima dată în SafeNews.
08:50
Legea europeană privind libertatea mass-media (The European Media Freedom Act, EMFA), ce consacră principiul informării ca bun public și protejează și promovează libertatea, independența și pluralismul presei în cadrul pieței interne, intră deplin în vigoare vineri, 8 august, și statele membre trebuie să o aplice. „Ziua de 8 august 2025 marchează intrarea în vigoare a […] Articolul Statele din UE trebuie să aplice de vineri Legea europeană privind libertatea mass-media apare prima dată în SafeNews.
08:20
Persoanele de încredere ale lui Zelenski, suspectate de corupție: Drone în schimbul unei mite # SafeNews
Primul dosar penal răsunător după restabilirea independenței organelor anticorupție NABU și SAPO a lovit în persoane de încredere ale președintelui Ucrainei, acuzate de luare de mită pentru livrările către militari de drone și sisteme de război electronic (REB). Persoanele de încredere ale lui Zelenski, suspectate de corupție: Drone în schimbul unei mite. Au fost necesare […] Articolul Persoanele de încredere ale lui Zelenski, suspectate de corupție: Drone în schimbul unei mite apare prima dată în SafeNews.
08:10
O nouă ofensivă a administraţiei Trump împotriva Europei. Ce le-a ordonat Rubio diplomaţilor americani # SafeNews
Administraţia preşedintelui Donald Trump a instruit diplomaţii americani din Europa să lanseze o campanie de lobby împotriva Legii Serviciilor Digitale (DSA) a Uniunii Europene, care, potrivit Washingtonului, îngrădeşte libertatea de exprimare şi impune costuri companiilor americane din domeniul tehnologiei, arată o telegramă diplomatică internă văzută de agenția de presă Reuters, preluată de News.ro. Într-o telegramă […] Articolul O nouă ofensivă a administraţiei Trump împotriva Europei. Ce le-a ordonat Rubio diplomaţilor americani apare prima dată în SafeNews.
08:10
FBI, vizat de o nouă epurare majoră. Directori incomozi pentru actuala putere, dați afară pe repede înainte, fără „niciun motiv” # SafeNews
FBI-ul concediază o nouă serie de angajați, printre care și fostul director interimar Brian Driscoll, în cadrul celor mai recente măsuri împotriva oficialilor care au lucrat la dosare ce au stârnit furia președintelui Donald Trump, au declarat joi patru persoane informate în legătură cu acest subiect pentru agenția de presă Reuters. Driscoll, care a ocupat […] Articolul FBI, vizat de o nouă epurare majoră. Directori incomozi pentru actuala putere, dați afară pe repede înainte, fără „niciun motiv” apare prima dată în SafeNews.
08:00
Cel mai amplu incendiu din Franţa din ultima jumătate de secol este sub control. A distrus 17.000 de hectare în puţin peste 48 de ore # SafeNews
Cel mai grav incendiu din ultimii cel puţin 50 de ani din zona mediteraneeană franceză, care a provocat moartea unei persoane, a fost pus sub control joi seara în departamentul Aude, după ce a distrus 17.000 de hectare de vegetaţie în puţin peste 48 de ore, relatează AFP. „Incendiul este sub control”, a declarat pentru […] Articolul Cel mai amplu incendiu din Franţa din ultima jumătate de secol este sub control. A distrus 17.000 de hectare în puţin peste 48 de ore apare prima dată în SafeNews.
08:00
NASA lansează exploatarea asteroidului care valorează mai mult decât întreaga economie a Pământului # SafeNews
NASA lansează cea mai ambițioasă misiune de până acum către Psyche 16, asteroidul care valorează mai mult decât întreaga economie a Pământului. NASA a lansat o sondă care se îndreaptă către un corp ceresc care, dacă toate presupunerile sunt adevărate, ar putea schimba economia planetei. Se numește Psyche 16 și nu este un asteroid oarecare. Se […] Articolul NASA lansează exploatarea asteroidului care valorează mai mult decât întreaga economie a Pământului apare prima dată în SafeNews.
07:50
Șeful gigantului Intel trebuie să-și dea demisia „imediat”, solicită Trump, arătând cu degetul spre China # SafeNews
Președintele american Donald Trump a cerut joi demisia „imediată” a noului șef al companiei americane de semiconductori și procesoare Intel, la o zi după ce un senator republican și-a exprimat îngrijorarea cu privire la posibile legături cu companii chineze, despre care a spus că reprezintă un pericol pentru securitatea națională, informează AFP. „CEO-ul Intel se […] Articolul Șeful gigantului Intel trebuie să-și dea demisia „imediat”, solicită Trump, arătând cu degetul spre China apare prima dată în SafeNews.
07:50
În luna mai, poliția din Germania a arestat un bărbat din Mannheim pentru că ar fi furat o mașină din Dortmund. În urma cercetărilor s-a constatat că BMW-ul îi aparținea, ieșind la iveală mai multe detalii incredibile. În urma cercetărilor s-a stabilit că unui bărbat din Mannheim i s-a furat mașina, marca BMW, în aprilie, […] Articolul Un român a fost reținut în Germania după ce „și-a furat” propria mașină apare prima dată în SafeNews.
07:40
Marcel Chircă și Violeta Cojocaru au promovat prima etapă a concursului pentru ocuparea funcției de administrator al întreprinderii de stat „Poșta Moldovei” și au fost invitați la interviu, transmite IPN. Potrivit Agenției Proprietății Publice, în termenul stabilit pentru depunerea dosarelor – care a expirat pe 6 august – trei candidați și-au prezentat documentele. În urma evaluării, […] Articolul Doi candidați luptă pentru funcția de administrator al Poștei Moldovei apare prima dată în SafeNews.
