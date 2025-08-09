Noi voluntari s-au înscris în Legiunea Ucraineană. Cei mai mulți tineri vor să devină operatori de drone

08:00

Cel mai grav incendiu din ultimii cel puţin 50 de ani din zona mediteraneeană franceză, care a provocat moartea unei persoane, a fost pus sub control joi seara în departamentul Aude, după ce a distrus 17.000 de hectare de vegetaţie în puţin peste 48 de ore, relatează AFP. „Incendiul este sub control", a declarat pentru