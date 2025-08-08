O nouă cerere de extrădare transmisă autorităților din Grecia pe numele lui Vladimir Plahotniuc

Oficial.md, 8 august 2025 18:20

Procuratura informează că, la 08 august 2025, a transmis autorităților elene o cerere de extrădare..

Acum 4 ore
16:20
Blocul „Împreună” a fost înregistrat de CEC pentru a participa la parlamentare Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a înregistrat Blocul Electoral „ÎMPREUNĂ” pentru..
16:20
Consiliul Politic al PSDE a aprobat lista candidaților la funcția de deputat pentru alegerile parlamentare Oficial.md
Astăzi, Consiliul Politic Național al Partidului Social Democrat European (PSDE) a aprobat lista candidaților la..
16:20
Trafic rutier suspendat parțial pe anumite străzi din Chișinău Oficial.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: 11-20 august 2025, va fi suspendat parțial (pe..
16:20
PNM a depus actele la CEC pentru a participa la parlamentare Oficial.md
Astăzi, 8 august 2025, Partidul Național Moldovenesc a depus oficial la Comisia Electorală Centrală dosarul..
16:10
Unde mergem în weekend să privim fotbal Oficial.md
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea..
15:30
Activitatea SPIA al MAI în primul semestru din 2025 Oficial.md
Transparența, corectitudinea și reacția promptă în fața abaterilor rămân principii de bază în activitatea Serviciului..
15:30
Mihai Popșoi a participat la cea de-a patra reuniune a Trilateralei miniștrilor afacerilor externe din Republica Moldova, Ucraina și România Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a participat la cea de-a patra reuniune a Trilateralei..
15:30
Cine este noul administrator al Aeroportului Internațional Chișinău Oficial.md
Agenția Proprietății Publice informează că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 246/2017 privind întreprinderea de..
15:30
Ministra Finanțelor marți va merge la Ungheni Oficial.md
Victoria Belous – Ministra Finanțelor, va întreprinde marți, 12 august 2025, o vizită de lucru..
15:10
VIDEO// Boris Volosatîi, despre statutul partidului AUR din Republica Moldova: Nu primim ordine, bani, indicații din partea nimănui din afară Oficial.md
Partidul AUR din Republica Moldova nu este un partid subordonat sau o filială județeană a..
Acum 6 ore
14:00
Fiecare al unsprezecelea act adoptat de Parlamentul de legislatura a XI-a a fost cu sigla UE Oficial.md
În perioada 2021-2025 Parlamentul a adoptat 139 de acte normative de armonizare a legislației naționale la standardele..
13:00
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei, în weekendul: 09 – 10 august 2025 Oficial.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 09 – 10 august 2025, în sectoarele capitalei..
Acum 8 ore
12:20
Accident în Capitală. Un motociclist a decedat Oficial.md
Acum o oră, Poliția a fost sesizată despre producerea unui accident rutier pe strada Liviu..
12:10
IGSU: Cazurile de înec au scăzut cu 50% comparativ cu anul 2024 Oficial.md
Datorită activităților de conștientizare și informare a populației, numărul cazurilor de înec a scăzut cu..
12:00
Stații noi pentru Serviciul Hidrometeorologic de Stat Oficial.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat va oferi date mai exact despre starea vremii și nivelul apei...
11:40
Blocul electoral Patriotic va depune luni lista candidaților pentru înregistrare la parlamentare Oficial.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), a anunțat că, luni, 11 august,..
11:10
Partidul Republican „Inima Moldovei”: PAS cere să fie interzisă folosirea denumirii sale în context negativ Oficial.md
Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, își exprimă indignarea în raport cu sesizarea..
11:10
(VIDEO) Ion Ceban: Am decis să merg în Parlament ca să pot ajuta nu doar Chișinăul, ci și alte localități, pentru ca să fie regulă și să nu fie împărțite proiectele pe criterii politice Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, unul dintre liderii Blocului Alternativa, afirmă că are un angajament clar..
10:40
Autorizaţiile de construire: o tendinţă îngrijorătoare Oficial.md
În ultimii trei ani, numărul autorizaţiilor de construire eliberate de către autorităţile abilitate a fost..
Acum 12 ore
10:30
Un program de relansare economică va fi elaborat de Partidul „NOI – Noua Opţiune Istorică” și implementat după parlamentare Oficial.md
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”, ținând cont de „situaţia complicată ce s-a creat..
10:20
Un nou edificiu pentru „Ungheni-gaz” Oficial.md
Lucrările de construcție a noului edificiu a întreprinderii de distribuție a gazelor „Ungheni-gaz”, parte a..
10:20
Roman Roșca a vizitat raionul Căușeni Oficial.md
Pe 7 august curent, viceprim-ministrul pentru reintegrare Roman Roșca a efectuat o vizită de lucru..
09:40
Ion Ceban a spus când Blocul Alternativa va depune actele de participare la alegeri Oficial.md
Săptămâna viitoare, Blocul Alternativa va depune la Comisia Electorală Centrală (CEC) lista candidaților la alegerile..
09:40
Crescătorii de oi și capre pot solicita plăți directe per cap de animal Oficial.md
Crescătorii de oi și capre pot depune, începând cu 23 iunie, cereri pentru obținerea plăților..
09:40
Un bărbat din Chișinău, bănuit de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor Oficial.md
Sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, ofițerii Direcției generale antifraudă a..
09:40
78 de percheziții în mai multe localități ale țării și două persoane reținute într-un dosar de corupere electorală Oficial.md
Ofițerii INI și cei ai subdiviziunilor teritoriale, în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul polițiștilor..
09:00
2 candidați la funcția de administrator al „Poștei Moldovei” Oficial.md
Agenția Proprietății Publice informează despre încheierea termenului de depunere a dosarelor pentru concursul privind ocuparea..
08:20
Ambasadorul Israelului, în vizită la FMF Oficial.md
Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) a găzduit vizita oficială a Excelenței Sale, dl. Yoram Elron,..
Ieri
17:10
PG: Procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc este în derulare Oficial.md
Procuratura Republicii Moldova informează că procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc din Republica Elenă..
15:50
Propunerea CUB pentru Diaspora Oficial.md
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) propune diasporei un parteneriat de încredere cu diaspora,..
15:20
(FOTO) Igor Grosu în sudul țării: A mers pe drum nou și a văzut o parte din linia electrică Vulcănești-Chișinău Oficial.md
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, în drum spre întâlnirea cu cetățenii din Frumușica,..
15:20
Irina Vlah: Mi-a răspuns Grosu la cererea mea prealabilă. S-a ascuns în spatele statutului de deputat Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a anunțat că a primit răspuns de la..
15:00
Republica Moldova și Ucraina prelungesc Acordul de liberalizare a transportului bilateral și de tranzit până la sfârșitul anului 2027 Oficial.md
Republica Moldova și Ucraina prelungesc Acordul de liberalizare a transportului bilateral și de tranzit până..
14:50
Peste 2 100 de companii cu capital străin și mixt au fost înregistrate în Moldova în ultimii patru ani Oficial.md
2.109 companii cu capital străin și mixt au fost înregistrate în Republica Moldova în perioada..
14:30
Mark Tkaciuk: Soluționarea conflictului transnistrean nu este doar o chestiune de unitate națională, ci și cheia modernizării economiei Oficial.md
Potrivit unuia dintre liderii Blocului politic Alternativa, Mark Tkaciuk, soluționarea conflictului transnistrean nu este doar..
14:20
Semafoare noi în sectorul Rîșcani Oficial.md
Pentru sporirea siguranței pietonilor care traversează bd. Moscova, în zona CC „Soiuz” și McDonald’s, au..
14:20
Peste 11 mii de elevi au fost înmatriculați la liceu după prima etapă de admitere Oficial.md
După încheierea primei etape de admitere în învățământul liceal, 11 215 elevi au fost deja..
14:10
Maxim Moroșan: Noi reguli pentru cetățenii moldoveni din Rusia Oficial.md
Maxim Moroșan, președintele Organizației Teritoriale Bălți a PSRM, consilier municipal, a anunțat vești bune pentru..
14:10
Circa 60 de mii de permise de conducere de model național sunt deținute de locuitorii din regiunea transnistreană Oficial.md
Potrivit datelor extrase din Registrul de stat al conducătorilor auto și din Registrul de stat..
13:20
Copii refugiați înmatriculați în instituțiile de învățământ din Chișinău Oficial.md
Din cele peste 9.500 de cereri depuse pentru clasa I în municipiul Chișinău, până la..
13:10
Cadrul normativ fiscal și vamal, actualizat pentru a facilita interacțiunea contribuabililor cu autoritățile Oficial.md
În ședința Guvernului a fost aprobat proiectul de hotărâre elaborat de Ministerul Finanțelor, care introduce modificări ce..
12:40
Venituri de circa 22,6 miliarde de lei au fost încasate de Serviciul Vamal și transferate către bugetul de stat Oficial.md
În perioada ianuarie–iulie 2025, la bugetul de stat au fost încasate venituri administrate de Serviciul..
12:20
Primăria Chișinău organizează Festivalul-Concurs Internațional „Vocea Generațiilor” Oficial.md
Primăria Chișinău în colaborare cu Cenaclul Literar-Artistic „Vocea Generațiilor”, organizează Festivalul-Concurs Internațional „Vocea Generațiilor”, (ediția..
12:10
Progresul de pe șantierul liniei electrice aeriene de Vulcănești–Chișinău: circa 75% din piloni asamblați Oficial.md
Lucrările pe șantierele liniei electrice aeriene (LEA) de 400 kV Vulcănești–Chișinău înaintează într-un ritm activ..
11:50
Programul „EcoVoucher”. Alte 9 500 de familii beneficiază de vouchere de 6 mii lei Oficial.md
Alte 9.500 de familii beneficiază de sprijin prin programul EcoVoucher, primind vouchere în valoare de..
11:50
Partidul Noua Opţiune Istorică pledează pentru o nouă amnistie a capitalurilor Oficial.md
Partidul Politic Noua Opţiune Istorică este îngrijorat de stagnarea economiei naţionale în general, dar şi..
11:40
FMF caută o companie pentru modernizarea sistemului de încălzire la CPSN de la Vadul lui Vodă Oficial.md
FMF organizează un concurs pentru identificarea unei companii, care va efectua la cheie toate lucrările..
11:20
Analist politic: Toate afirmațiile pe care le fac liderii politici moldoveni conțin elemente de marketing politico-electoral Oficial.md
Oricare ar fi coaliția majoritară din viitorul Parlament, inclusiv una fără PAS, Republica Moldova nu..
11:10
(VIDEO) Ion Ceban: Ne-au împărțit în două tabere, iar cetățenii sunt împinși forțat în extreme Oficial.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului AAlternativa, a avertizat că polarizarea actuală din campania electorală..
