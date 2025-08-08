AUR își extinde influența în Republica Moldova prin strategii de dezinformare și parteneriate dubioase
Ziarul National, 8 august 2025 16:45
Alegerile parlamentare din 28 septembrie vor decide direcția viitoare a Republicii Moldova. Rodica Pîrgari, expertă în monitorizarea dezinformării,...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum 30 minute
16:45
România, R. Moldova și Ucraina, alianță puternică împotriva dezinformării orchestrate de Rusia # Ziarul National
România, Republica Moldova și Ucraina au hotărât să colaboreze pentru a combate dezinformarea, având în vedere „atacurile masive” dinspre Rusia. Ac...
16:45
AUR își extinde influența în Republica Moldova prin strategii de dezinformare și parteneriate dubioase # Ziarul National
Alegerile parlamentare din 28 septembrie vor decide direcția viitoare a Republicii Moldova. Rodica Pîrgari, expertă în monitorizarea dezinformării,...
16:45
Hamas acuză Israelul de "aventură criminală" care pune în pericol ostaticii din Gaza # Ziarul National
Mişcarea islamistă palestiniană Hamas a criticat vineri un plan al Israelului de a prelua controlul asupra oraşului Gaza, descriindu-l drept „o nou...
Acum 2 ore
15:45
Miniștrii de Externe din R. Moldova, România și Ucraina se întâlnesc la Cernăuți pentru cooperare regională și combaterea dezinformării # Ziarul National
Miniștrii de Externe din R. Moldova, România și Ucraina s-au reunit astăzi, 8 august, la Cernăuți, pentru a discuta despre consolidarea cooperării ...
Acum 4 ore
13:30
Ucraina sărbătorește Ziua Limbii Române pe 31 august alături de România și Republica Moldova # Ziarul National
Ziua Limbii Române va fi celebrată și în Ucraina, pe 31 august. Ca și în Republica Moldova și România, Kievul va dedica această zi limbii române și...
13:30
Ce învață școlarii ruși despre R. Moldova: Aceste manuale rescriu istoria și distorsionează realitatea despre R. Moldova, sugerând că NU am avea dreptul la existență ca stat suveran # Ziarul National
Ce învață școlarii ruși despre R. Moldova: Aceste manuale rescriu istoria și distorsionează realitatea despre R. Moldova, sugerând că NU am avea...
Acum 6 ore
13:00
Profesorii din Moldova își îmbunătățesc competențele digitale prin programul KLIC 2025 în colaborare cu Coreea # Ziarul National
Douăzeci de profesori din întreaga țară iau parte la instruiri în domeniul Tehnologiilor Informaționale și Comunicaționale (TIC), prin programul de...
12:00
Gazprom se plânge după pierderea licenței Moldovagaz în R. Moldova și acuză Chișinăul de presiuni nejustificate # Ziarul National
Concernul rus „Gazprom” a reacționat după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a retras licența SA „Moldovagaz” pentru furniza...
12:00
Ultima zi pentru depunerea cererilor de sprijin financiar pentru crescătorii de ovine și caprine! # Ziarul National
8 august 2025, Chișinău - Data de 8 august marchează ultima oportunitate pentru crescătorii de oi și capre de a depune cereri pentru a obține plăți...
12:00
ULTIMA ORĂ // Dodon încearcă să se REABILITEZE, după ce i-a anunțat pe cetățeni că vor trebui „să strângă cureaua” dacă forțele proruse vin la guvernare. Socialistul anunță că va tăia salariile propriilor miniștri, procurorilor și judecătorilor # Ziarul National
Socialistul Igor Dodon încearcă să se reabiliteze în fața alegătorilor, după a recunoscut, în cadrul unei emisiuni de pe Youtube, că pe cetățen...
11:15
Percheziții la nivel național: zeci de locații vizate pentru corupție electorală și spălare de bani în beneficiul grupării „Șor” # Ziarul National
Procurorii PCCOCS, în cooperare cu ofițerii INI și cei ai subdiviziunilor teritoriale, sprijiniți de polițiștii din BPDS „Fulger”, au efectuat l...
11:15
ULTIMA ORĂ // Ce se va întâmpla cu R. Moldova, dacă în viitorul Parlament am avea o majoritatea antieuropeană/antiromânească. Mesaj pentru cei care mai stau încă pe gânduri cu cine să voteze: „Ne așteaptă un colaps economic pe măsura celui din 1998” # Ziarul National
Ambasadorul R. Moldova la București, Victor Chirilă, a lansat un apel către cetățenii care mai stau încă pe gânduri cu cine să voteze la aleger...
11:15
Schimburi comerciale în creștere între Republica Moldova și Bulgaria: Volum de peste 267 milioane de dolari în 2024! # Ziarul National
8 august 2025, Chișinău - Bulgaria se clasează pe locul șase între cei mai importanți parteneri economici ai Republicii Moldova din Uniunea Europea...
Acum 8 ore
10:30
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Oamenii lui Șor au demarat operațiunea privind FRAUDAREA alegerilor parlamentare. Organele de drept oferă detalii despre cele 78 de percheziții efectuate în toată R. Moldova # Ziarul National
Oamenii din „organizația criminală Șor” au demarat deja o operațiune de cumpărare a voturilor și de fraudare a alegerilor parlamentare din 28 s...
09:45
„Gazpromul” lui Putin, reacție ISTERICĂ după ce Guvernul, prin intermediul „Energocom”, va fi responsabil de distribuția gazelor. Au vrut să ne deposedeze de 709 MILIOANE de dolari, iar acum reclamă că ar fi fost „deposedați” de investiția făcută # Ziarul National
Concernul rus „Gazprom”, care deține pachetul majoritar la „Moldovagaz”, este nemulțumit de faptul că Guvernul R. Moldova, prin intermediul c...
09:45
Om de afaceri din Chișinău, suspectat de evaziune fiscală și spălare de bani: bunuri de lux în valoare de 10,6 milioane lei confiscate în urma perchezițiilor # Ziarul National
Sub coordonarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fi...
09:30
Experți condamnă tactica de victimizare a Evgheniei Guțul și apără justiția moldovenească în fața criticilor politice # Ziarul National
Tactica de a o victimiza pe Evghenia Guțul, condamnată la șapte ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a Partidului Șor, prin folosirea copiil...
Acum 12 ore
09:00
️ BerbecBucură-te de un val de energie creativă care te inspiră să explorezi noi direcții. Este un moment prielnic pentru a începe proiecte sau a...
08:00
Moldova retrage licența Moldovagaz: Gazprom amenință cu represalii și avertizează asupra riscurilor energetice # Ziarul National
Agenţia Naţională pentru Reglementarea Energiei din Republica Moldova (ANRE) a anunţat recent că licenţa de distribuţie a gazelor a fost retrasă de...
08:00
Conflictul din Ucraina provocat de invazia rusa pe scara larga inceputa in februarie 2022 continua fara a da semne de incetinire. In estul Ucrainei...
Acum 24 ore
01:00
Necunoscuta întâlnire Trump-Putin: refuzul lui Putin de a vorbi cu Zelenski tensionează negocierile diplomatice # Ziarul National
Eforturile de a organiza o întâlnire față în față între Donald Trump și Vladimir Putin ar putea fi zădărnicite de refuzul liderului de la Kremlin d...
7 august 2025
22:00
Întâlnire la Kiev între Oana Țoiu și Volodimir Zelenski: sprijin românesc pentru integrarea europeană a Republicii Moldova # Ziarul National
Ministrul roman al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, s-a întâlnit la Kiev cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Ea i-a transmis un mesaj de su...
22:00
Planurile Rusiei pentru Moldova: Cum ar putea deveni o pârghie împotriva Ucrainei? # Ziarul National
Rusia intenționează să transforme Republica Moldova într-o unealtă pe care să o folosească împotriva Ucrainei. Aceasta este opinia expertului în se...
22:00
China își exprimă regretul pentru decesul lui Ion Iliescu, lider marcant al relațiilor bilaterale româno-chineze # Ziarul National
China își exprimă profundul regret pentru trecerea în neființă a fostului președinte al României, Ion Iliescu, a declarat joi purtătorul de cuvânt ...
21:00
Vineri, 8 august, Republica Moldova va experimenta un cer senin pe întreg teritoriul său, cu o scădere ușoară a temperaturii. Majoritatea regiunilo...
21:00
Sportivii moldoveni se pregătesc să facă istorie la Jocurile Mondiale 2025 în China # Ziarul National
Sportivii și antrenorii lotului național de Kickboxing au primit astăzi Drapelul de Stat al Republicii Moldova pentru a participa la Jocurile Mondi...
18:00
Putin evită o întâlnire cu Zelenski, dar pregătește discuții cu Trump în Emiratele Arabe Unite # Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin nu este dispus să accepte o întâlnire în viitorul apropiat cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, menționând...
18:00
Zelenski solicită implicarea Europei în negocierile de pace cu Rusia, în timp ce Trump plănuiește întâlniri cruciale cu Putin # Ziarul National
Uniunea Europeană nu ar trebui să fie neglijată în cadrul negocierilor de pace dintre Rusia şi Ucraina, care sunt mediate de Statele Unite, a afirm...
17:30
Moldova debutează la Jocurile Mondiale 2025 în Kickboxing, Dans Sportiv și Muay Thai # Ziarul National
Sportivii și antrenorii echipei naționale de Kickboxing au primit astăzi Drapelul de Stat al Republicii Moldova pentru a participa la Jocurile Mond...
17:30
ULTIMA ORĂ // „Dorința” lui Plahotniuc de a reveni în R. Moldova, după fuga de acum șase ani, e pe cale să se îndeplinească. Curtea de Apel din Atena va examina cererea de EXTRĂDARE pe 13 august # Ziarul National
Curtea de Apel de la Atena va examina cererea de extrădare a lui Vlad Plahotniuc, inițiată încă pe 24 de iulie, pe 13 augist curent. Informați...
Ieri
17:00
Ministerul Educației anunță un nou Plan-cadru pentru grădinițe: schimbări esențiale în educația preșcolară din Moldova # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat un nou Plan-cadru destinat învățământului preșcolar. Scopul acestuia este de a organiza procesul educa...
17:00
Cadre didactice din 200 de grădinițe învață metode noi printr-un proiect susținut de Banca Mondială și MEC # Ziarul National
Peste 500 de cadre didactice din 200 de instituții de educație timpurie participă, în intervalul iulie-august, la sesiuni tematice menite să le îmb...
17:00
FOTO // Ce s-a dat de pomană la înmormântarea fostului președinte al României, Ion Iliescu # Ziarul National
Zeci de români au participat joi, 7 august, la înmormântarea fostului președinte al României Ion Iliescu. Ceremonia de înmormântare s-a de...
15:30
Femeile care au născut mai mulți copii prezintă un risc semnificativ mai mic de a dezvolta anumite tipuri de cancer. Aceasta este concluzia unui st...
15:30
MedLife aduce inovație la Summer Well: Testare BTS gratuită și transport rapid cu drona pentru rezultate în 24 de ore! # Ziarul National
După prezența remarcabilă la Electric Castle, MedLife își continuă campania națională axată pe sănătatea sexuală, revenind în mijlocul generație...
15:30
„Justițiarul” Stoianoglo, DESFIINȚAT pentru că ascunde sub preș „corupția electorală” de care e acuzată Guțul și scoate în evidență, la fel ca și Moscova, condamnarea „unei mame cu doi copii” # Ziarul National
„Justiția se face conform legii și nu ține cont de situația mai sensibilă a inculpatului. Un jurist care nu știe aceste lucruri banale nu merită...
15:00
Admitere reușită: 46% dintre absolvenții de gimnaziu sunt deja înmatriculați la liceu în prima etapă # Ziarul National
După finalizarea primei etape de admitere în liceele din Republica Moldova, 11 215 de elevi au fost deja înmatriculați. Acest număr reprezintă 46,0...
15:00
ULTIMA ORĂ, VIDEO // R. Moldova este foarte aproape să-și asigure în totalitate INDEPENDENȚA energetică, prin intermediul LEA de 400 kV Vulcănești-Chișinău. Rusia nu va putea să ne mai ȘANTAJEZE prin Centrala de la Cuciurgan # Ziarul National
Lucrările pe șantierele liniei electrice aeriene (LEA) de 400 kV Vulcănești–Chișinău înaintează într-un ritm activ și cu un progres vizibil de p...
14:30
Consultări strategice pentru integrarea europeană a sectorului agricol: pregătiri intense pentru Moldova # Ziarul National
7 august 2025, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a prezentat progresele realizate în procesul de integrare europea...
14:30
Investițiile străine în Moldova, pe un trend ascendent: 2.109 companii noi în ultimii patru ani # Ziarul National
7 august 2025, Chișinău – În Republica Moldova, între 2021 și 2024, au fost înregistrate 2.109 companii cu capital străin și mixt. Potrivit d...
14:30
Lipsuri majore în reformele Moldovei către integrarea europeană: Raport critic al Ombudsmanului Ceslav Panico # Ziarul National
Mai multe lacune persistă încă în Republica Moldova în ceea ce privește realizarea reformelor esențiale și progresele autorităților de la Chișinău ...
13:30
Portofelul cripto al lui Șor, cu ajutorul căruia vrea să FRAUDEZE alegerile parlamentare din 28 septembrie și să deturneze parcursul european, DECONSPIRAT # Ziarul National
Ilan Șor a intrat în istoria Republicii Moldova ca unul dintre arhitecții „furtului miliardului”. Astăzi, el jonglează din nou cu miliarde, dar ...
13:30
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a avut o întrevedere cu însărcinatul cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz. C...
13:00
Zelenski insistă pe importanța unei întâlniri directe cu Putin pentru pacea Ucrainei # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski subliniază joi că o întâlnire cu omologul său rus Vladimir Putin constituie o "prioritate foarte clară&qu...
12:00
Aproape 10 000 de persoane vor primi pe GRATIS câte 6 000 de lei de la Uniunea Europeană pentru procurarea frigiderelor și altor eletrocasnice eficiente energetic. Cum puteți beneficia de acest suport # Ziarul National
Aproape 10 000 de persoane vor primi pe GRATIS câte 6 000 de lei de la Uniunea Europeană pentru procurarea frigiderelor și altor eletrocasnice e...
12:00
Întâlnire de gradul ZERO între Trump și Putin. ULTIMATUMUL impus de președinte SUA liderului de la Kremlin EXPIRĂ pe 8 august # Ziarul National
Rusia și Statele Unite au ajuns la un acord privind organizarea unei întâlniri între președinții Vladimir Putin și Donald Trump în zilele următ...
11:15
Republica Moldova simte deja beneficiile integrării europene în etapa de preaderare, potrivit viceprim-ministrului Cristina Gherasimov # Ziarul National
Republica Moldova începe să simtă deja beneficiile integrării europene încă din faza de preaderare. Această declarație aparține viceprim-ministrulu...
10:00
Rusia își crește exporturile de petrol după atacurile cu drone, afectând rafinăriile Ryazan și Novokuibyshevsk # Ziarul National
Rusia intenționează să își crească exporturile de petrol din porturile vestice la aproape 2 milioane de barili pe zi în august. Aceasta reprezintă ...
10:00
VIDEO // Un escroc a fost luat pe sus de „Fulger”, după ce și-a însușit peste 1 000 000 de lei de la cetățenii care își doreau automobile din SUA. Acesta a început schema în Ucraina, după care a implementat-o și în R. Moldova # Ziarul National
Un ucrainean de 37 de ani a fost reținut de organele de drept din R. Moldova, după ce și-a însușit peste 1 000 000 de lei de la cetățenii care ...
10:00
Antreprenorii beneficiază de compensații energetice de 81,1 milioane lei în primele șapte luni ale anului 2025 # Ziarul National
7 august 2025, Chișinău – Compensațiile oferite antreprenorilor pentru energia electrică au atins suma de 81,1 milioane lei. Aceste date acoperă pe...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.