Combaterea dezinformării și a amenințărilor hibride, precum și securitatea din regiune, discutate la Cernăuți, la reuniunea trilaterală „Ucraina-Moldova-România”
Moldpres, 8 august 2025 15:20
Cooperarea economică, integrarea europeană, securitatea energetică, infrastructura și modernizarea punctelor de trecere a frontierei, combaterea dezinformării și a amenințărilor hibride, precum și situația de securitate din regiune au fost subiectele abordate în c...
Acum 10 minute
15:20
Acum 2 ore
14:30
Ucraina și România își vor intensifica cooperarea în implementarea proiectelor de interconectivitate # Moldpres
Ucraina și România au trecut în revistă proiectele de interconectivitate, precum podul aflat în construcție peste râul Tisa, și au convenit să-și intensifice cooperarea acest domeniu, a comunicat șefa diplomației române, Oana Țoiu, după &ic...
14:30
Meteorologii au emis pentru zilele de sâmbătă și duminică un Cod galben de caniculă. În această perioadă, maximele vor depăși +33°C, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Codul galben de caniculă va fi valabil în ...
14:10
VIDEO // Trei persoane, printre care un preot, cercetate penal pentru trafic de substanțe narcotice # Moldpres
Trei persoane, printre care un preot, sunt cercetate penal pentru trafic de droguri. Organele de forță au destructurat activitatea unei grupări infracționale specializată în comercializarea drogurilor prin intermediul aplicației Telegram, pe teritoriul municipiului Ch...
14:00
Poliția de Frontieră infirmă declarațiile privind accesul grănicerilor din Ucraina pe teritoriul Republicii Moldova # Moldpres
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) respinge informațiile apărute în spațiul public conform cărora „grănicerii din Ucraina ar avea permisiunea de a intra până la 1,5 km pe teritoriul Republicii Moldova pentru a urmări persoane care evi...
14:00
Ziua limbii române ar putea fi sărbătorită și în Ucraina. Despre aceasta a anunțat ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, după întrevederea de la Kiev cu omologul său din Ucraina, Andrii Sybiha, informează MOLDPRES.„Am salutat intenția aut...
Acum 4 ore
13:30
Peste 350 de contribuabili din domeniul transportului și depozitării, monitorizați de Fisc # Moldpres
Peste 350 de contribuabili care activează în domeniul transportului și depozitării au fost monitorizați de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) în perioada iulie 2024 - iunie 2025. Ca rezultat, obligațiile fiscale calculate la buget s-au m...
13:30
Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță restricții de circulație în sectorul Râșcani al capitalei în contextul realizării unor lucrări de amenajare pe strada Calea Orheiului, informează MOLDPRES.Potrivit IGP, traficul rutier va fi suspendat p...
13:30
Legislația națională, tot mai aproape de standardele europene. Fiecare al unsprezecelea act adoptat de Parlament a fost cu sigla UE # Moldpres
În cei patru ani de mandat, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat 139 de acte normative pentru armonizarea legislației naționale cu standardele Uniunii Europene, comunică MOLDPRES.Potrivit Direcției comunicare și relații publice a Legislativului, dintre acestea...
13:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile-plafon la carburanți pentru următoarele trei zile. Astfel, motorina se ieftinește, iar benzina se scumpește ușor, informează MOLDPRES.Potrivit ANRE, un litru de motorină va fi ma...
13:10
R. Moldova își modernizează rețeaua de stații meteorologice și hidrologice. SHS va oferi date mai exacte despre starea vremii, apei și solului # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) va oferi date mai exact despre starea vremii și nivelul apei. Acest lucru va fi posibil după ce instituția a fost dotată cu stații meteorologice și hidrologice avansate, precum și cu 14 senzori pentru monitorizarea temperatur...
13:00
IGSU: În 2025, cazurile de înec în Republica Moldova s-au redus în jumătate față de anul trecut # Moldpres
Numărul cazurilor de înec înregistrate la nivel național a scăzut cu 50% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), comunică MOLDPRES.Conform sursei citate, această reducere...
12:20
Accident fatal în capitală. Un motociclist în vârstă de 33 de ani a decedat după ce a fost lovit de un automobil # Moldpres
Un motociclist în vârstă de 33 de ani a decedat, după ce a fost lovit de un automobil. Impactul s-a produs, vineri, pe strada Liviu Deleanu din capitală, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției, un bărbat în vârstă de 41...
12:00
Circa 3 600 de camioane programate au traversat frontiera de la lansarea sistemului digital BQS # Moldpres
Circa 3 600 de camioane programate au traversat postul vamal Costești, pe sensul de ieșire din țară, prin sistemul digital BQS (Border Queuing System). Acesta a fost lansat în regim pilot la 30 ianuarie 2025, informează MOLDPRES.Sistemul permite rezervarea online a...
Acum 6 ore
11:30
Moldova is among the winners of Sustainable Cultural Tourism Destinations 2025 competition, organized by the European Cultural Tourism Network in partnership with the European Travel Commission. DescOperă Festival has received the distinction in Resilience in Sustainable Cultura...
11:20
Sistemul de plăți instant MIA va fi disponibil și pentru operațiuni efectuate între companii. Noua facilitate ar urma să fie lansată peste câteva luni. Despre aceasta a anunțat guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, la emisiunea „&...
11:10
Republica Moldova se numără printre câștigătorii competiției „Destinații ale Turismului Cultural Durabil 2025”, organizată de European Cultural Tourism Network în parteneriat cu European Travel Commission. Festivalul internațional DescOperă a obț...
11:00
VIDEO // Scheme de evaziune fiscală și spălare de bani de milioane de lei, descoperite în capitală # Moldpres
Un bărbat din Chișinău este cercetat penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani, după ce ar fi desfășurat activități economice ilegale, cauzând un prejudiciu considerabil bugetului de stat, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Crim...
11:00
FOTO // Igor Grosu la Cahul: „Vom mări turațiile pentru ca Europa să se vadă și să se simtă în fiecare localitate din țară” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a discutat cu locuitorii satului Brînza, raionul Cahul, despre proiectele implementate prin programul „Satul European”. Oficialul a remarcat că aici rezultatele sunt deja vizibile: Casa de Cultură a fost reconstruită, ...
10:40
Bulgaria este al șaselea cel mai important partener economic al Republicii Moldova din UE. Schimburi comerciale, în creștere cu 14,8 la sută în 2024 # Moldpres
Bulgaria este al șaselea cel mai important partener economic al Republicii Moldova din Uniunea Europeană. În 2024, valoarea totală a schimburilor comerciale dintre cele două țări a crescut cu 14,8 % față de 2023 și a depășit 267 milioane de dolari, transmite MOLD...
10:30
Liderii Armeniei şi Azerbaidjanului vor semna vineri la Washington un acord de pace „istoric”, mediat de Statele Unite, pentru a pune capăt conflictului teritorial de zeci de ani dintre cele două foste republici sovietice, a declarat joi preşedintele american Dona...
10:30
The Telegraph: Ucraina ar accepta un armistițiu pe linia frontului, dar respinge recunoașterea controlului rus asupra teritoriilor ocupate # Moldpres
Ucraina este dispusă să accepte un armistițiu pe actuala linie a frontului, însă nu va admite recunoașterea internațională a controlului Rusiei asupra teritoriilor ocupate, relatează The Telegraph, citând surse apropiate negocierilor preconizate între pr...
10:20
VIDEO // Percheziții în zeci de localități ale țării. Două persoane, reținute într-un dosar de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor și spălare de bani în beneficiul organizației „Șor” # Moldpres
Forțele de ordine au efectuat 78 de percheziții în mai multe localități ale țării într-un dosar penal inițiat pe fapte de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani în beneficiul organizației criminale „Șo...
10:20
Ucraina, atacată cu peste 100 de drone rusești în ziua expirării ultimatumului lui Donald Trump către Vladimir Putin # Moldpres
În noaptea de vineri, 8 august, în ziua în care expiră ultimatumul președintelui SUA, Donald Trump, adresat omologului său rus, Vladimir Putin, privind încetarea focului în Ucraina, forțele ruse au lansat un atac masiv cu peste 100 de drone asupr...
Acum 8 ore
09:20
Agenția Proprietății Publice (APP) a anunțat că doi candidați au fost selectați pentru etapa următoare, cea a interviului. Aceștia sunt Marcel Chircă și Violeta Cojocaru, transmite MOLDPRES.Interviul va avea loc la data 15 august 2025.Concursul pentru funcția ...
09:10
Statele Unite au dublat la 50 de milioane de dolari recompensa pentru informaţii care să ducă la arestarea preşedintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, pe care îl acuză că este „unul dintre cei mai mari traficanţi de droguri din lume”, relatează BBC,...
09:00
Cotațiile valutare, anunțate de Banca Națională a Moldovei (BNM) pentru moneda unică europeană și dolarul american sunt în scădere la sfârșit de săptămână, transmite MOLDPRES. Astfel, euro se ieftinește cu trei bani și are o valoare de 19 ...
Acum 24 ore
21:10
Meteorologii prognozează pentru ziua de vineri, 8 august, vreme frumoasă, fără precipitații, și temperaturi de peste 31 de grade Celsius, transmite MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vântul va sufla slab, predominant din sectorul ...
19:30
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, l-a primit astăzi, 7 august, la sediul instituției, pe însărcinatul cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz, aflat la început de mandat în Republica Moldova, comunică MOLDPRES.Po...
18:40
Republica Moldova va lansa oficial HealthTech Hub – o platformă națională dedicată inovării și internaționalizării în domeniul sănătății. Evenimentul de semnare a Memorandumului de colaborare pentru crearea acestui hub va avea loc vineri, 8 august, î...
18:30
Operatorii centrelor de preluare a apelurilor de urgență 112 vor participa, începând de săptămâna viitoare, la cursuri de perfecționare a limbii engleze, comunică MOLDPRES.Potrivit Serviciului 112, inițiativa are drept scop îmbunătățirea comu...
17:50
Președintele rus Vladimir Putin a confirmat joi un interes reciproc pentru o întâlnire cu președintele american Donald Trump, în schimb a estimat că încă nu sunt întrunite condițiile pentru a se întâlni direct cu președintele ucrain...
17:40
Numărul companiilor cu capital străin și mixt, în creștere în ultimii patru ani. Doina Nistor: „Moldova devine o alegere strategică pentru investitori” # Moldpres
Peste 2100 de companii cu capital străin și mixt au fost înregistrate în Republica Moldova în ultimii patru ani, numărul acestora fiind în continuă creștere. În același timp, investițiile străine directe s-au majorat de 2,7 ori în primu...
17:30
Peste 13 mii de cetățeni au fost plasați în câmpul muncii în acest an. Alexei Buzu: „Fiecare persoană angajată înseamnă un pas înainte” # Moldpres
Peste 13 mii de persoane au fost plasate în câmpul muncii de la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), transmite MOLDPRES.Din numărul total al persoanelor angaj...
17:30
Republica Moldova va fi reprezentată în premieră la Jocurile Mondiale, la trei probe sportive # Moldpres
Republica Moldova va participa în premieră la Jocurile Mondiale, care se vor desfășura în perioada 9–15 august 2025, la Chengdu, China. Țara noastră va fi reprezentată de patru sportivi, delegați ai Federației de Kickboxing WAKO, Federației de Dans Spor...
17:30
Un nou caz de pestă porcină în nordul țării. A fost convocată Comisia raională pentru Situații Excepționale # Moldpres
În localitatea Braniște, raionul Rîșcani, a fost depistat un focar de presă porcină. În acest sens a fost convocată ședința extraordinară a Comisiei raionale pentru Situații Excepționale, informează MOLDPRES.Virusul a fost depistat pe 6 august &ic...
17:20
Procuratura Generală a Republicii Moldova anunță că procedura de extrădare a fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, este în desfășurare. Autoritățile elene au informat că ședința Curții de Apel din Atena pentru examinarea cererii de extrăd...
16:40
Încă un candidat independent ar putea intra în cursa pentru parlamentare. CEC a recepționat o cerere de înregistrare a unui grup de inițiativă # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a recepționat astăzi o cerere de înregistrare a unui grup de inițiativă pentru susținerea unui candidat independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie, comunică MOLDPRES.Potrivit CEC, solicitarea a fost depusă de cătr...
16:30
Opera sculptorului Dumitru Verdianu, prezentată într-o amplă expoziție personală la Muzeul Național de Artă al Moldovei # Moldpres
Muzeul Național de Artă al Moldovei a inaugurat expoziția personală a artistului plastic Dumitru Verdianu, o prezență marcantă pe scena artistică internațională. Evenimentul reunește lucrări de sculptură, grafică și pictură ce reflectă o carieră de peste jumăta...
16:20
Germania va prelungi controalele temporare la frontiere, a anunțat joi ministrul de interne, Alexander Dobrindt, referitor la o măsură menită să combată migrația ilegală, care a condus la tensiuni cu țările vecine, relatează AFP, citată de Agerpres.'Vom contin...
16:00
Fostul primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, va rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile. Decizia a fost luată astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău, comunică MOLDPRES.Hotărârea a fost luată la solicitarea procurorilor ...
15:50
FOTO // Igor Grosu la Cahul: „Treptat construim infrastructura strategică a țării – drumuri, linii electrice, spitale, școli – toate menite să ne paveze calea spre UE” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a aflat astăzi într-o vizită de lucru în raionul Cahul, unde a inspectat un drum recent renovat – o lucrare așteptată de localnici de peste 45 de ani. Tronsonul modernizat asigură legătura între localități...
15:50
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, în vizită la Kiev: „Victoriile Ucrainei sunt și ale noastre” # Moldpres
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a început astăzi o vizită oficială la Kiev, prima de acest fel din partea unui ministru român de externe de la declanșarea invaziei nejustificate a Rusiei în 2022. Potrivit oficialei, vizita are ca scop transmiter...
15:40
Contribuabili din domeniul industriei prelucrătoare, în vizorul Fiscului. Obligații fiscale în creștere cu 10% # Moldpres
Circa 180 de contribuabili care activează în domeniul industriei prelucrătoare au fost monitorizați de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), informează MOLDPRES.Astfel, colaboratorii SFS au efectuat circa 400 de vizite fiscale pentru a monitoriza aspecte ce vize...
Ieri
14:50
Peste 11 mii de elevi înmatriculați la liceu după prima etapă de admitere. Mai rămân disponibile 2200 de locuri # Moldpres
Un număr de 11 215 elevi au fost înmatriculați la studii liceale după prima etapă de admitere. 70 la sută dintre liceele din țară au reușit să formeze cel puțin două clase de a X-a, iar mai mult de jumătate dintre candidați au optat pentru profilul umanist. Pen...
14:50
Granturi de până la 500 mii de dolari pentru investiții în infrastructura de irigare în șase localități # Moldpres
În șase localități din Republica Moldova vor fi construite sau reabilitate sisteme de irigare și lacuri de acumulare. Fiecare proiect beneficiază de granturi de până la 500 de mii de dolari prin intermediul Programelor IFAD, informează MOLDPRES.Investițiil...
14:40
Meteorologii au emis cod galben de pericol de incendiu, valabil în perioada 8 – 14 august în raioanele din sudul, parțial centrul și estul țării, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în zonele vizate, se prevede peri...
14:40
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate din cadrul INI și procurorii de la Procuratura Chișinău au destructurat o rețea de distribuție de droguri în proporții deosebit de mari, care acționa în zona capitalei, comunică MOLDPRES.Potrivit ...
14:00
Circa 60 de mii de permise de conducere de model național sunt deținute de locuitorii din regiunea transnistreană # Moldpres
Circa 60 de mii de permise de conducere de model național sunt deținute de cetățeni ai Republicii Moldova, cu domiciliu în regiunea transnistreană, transmite MOLDPRES.Datele au fost prezentate de Biroul politici de reintegrare, în baza informațiilor din Regi...
14:00
Peste 12.000 de intervenții chirurgicale au fost efectuate la Institutul de Medicină Urgentă în anul curent # Moldpres
Peste 12.000 de intervenții chirurgicale au fost efectuate și 16.000 de pacienți au fost tratați în primele șase luni din 2025 la Institutul de Medicină Urgentă (IMU) din capitală, comunică MOLDPRES.Potrivit administrației IMU, instituția dispune de o infrast...
