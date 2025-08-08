Ziua internațională a pisicii este celebrată anual pe 8 august
Realitatea.md, 8 august 2025 15:00
În fiecare an, pe 8 august, este celebrată ziua internațională a pisicii, eveniment inițiat în 2002 de Fondul Internațional pentru Bunăstarea Animalelor (IFAW). Scopul sărbătorii este de a atrage atenția asupra îngrijirii și protecției pisicilor, inclusiv a celor fără stăpân. La nivel global, populația de pisici este estimată la aproximativ 600 de milioane de exemplare, […] Articolul Ziua internațională a pisicii este celebrată anual pe 8 august apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 15 minute
15:00
În fiecare an, pe 8 august, este celebrată ziua internațională a pisicii, eveniment inițiat în 2002 de Fondul Internațional pentru Bunăstarea Animalelor (IFAW). Scopul sărbătorii este de a atrage atenția asupra îngrijirii și protecției pisicilor, inclusiv a celor fără stăpân. La nivel global, populația de pisici este estimată la aproximativ 600 de milioane de exemplare, […] Articolul Ziua internațională a pisicii este celebrată anual pe 8 august apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
14:50
Tusk, după discuția cu Zelenski: Războiul ar putea fi „înghețat” în scurt timp. Ce au vorbit despre Moldova # Realitatea.md
Premierul polonez, Donald Tusk, a declarat că există semnale și o „intuiție” personală că invazia Rusiei în Ucraina ar putea fi „înghețată” în viitorul apropiat, fără a însemna însă încheierea definitivă a războiului. Declarația a fost făcută după o discuție pe care a avut-o în această dimineață cu președintele ucrainean, Vladimir Zelenski, relatează The Guardian. […] Articolul Tusk, după discuția cu Zelenski: Războiul ar putea fi „înghețat” în scurt timp. Ce au vorbit despre Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
14:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis vineri, 8 august, o avertizare cod galben de caniculă valabilă pentru perioada 9–10 august 2025. Potrivit meteorologilor, în zonele vizate temperaturile maxime vor urca la +33°C sau mai mult. Harta regiunilor afectate poate fi consultată pe site-ul oficial al SHS. Instituția avertizează că avertizarea și zonele vizate ar putea […] Articolul Meteorologii au emis cod galben de caniculă în weekend apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
14:10
Prețurile mondiale ale produselor alimentare au crescut în iulie la cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, determinate de creșterea prețurilor internaționale la carne și uleiuri vegetale, a anunțat vineri Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, transmite profit.ro. Indicele FAO al prețurilor la alimente, care servește drept referință globală pentru prețurile produselor alimentare, […] Articolul FAO: Prețurile mondiale la alimente, la cel mai înalt nivel din ultimii doi ani apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
VIDEO A căzut în păcat! Un preot, alături de două persoane, reținuți pentru trafic de droguri # Realitatea.md
Trei persoane, printre care un preot, au fost reținute de oamenii legii și sunt cercetate penal pentru trafic de droguri. „În urma investigațiilor desfășurate timp de o lună, polițiștii au identificat un bărbat de 26 de ani și pe concubina acestuia, de 18 ani, bănuiți că activau în calitate de curieri în favoarea unei grupări […] Articolul VIDEO A căzut în păcat! Un preot, alături de două persoane, reținuți pentru trafic de droguri apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Un moldovean a rămas fără aproape 30.000 de euro la vama Albița. Bărbatul, care deține și cetățenia României, ieșea din Republica Moldova și a fost supus controlului amănunțit. Cazul a avut loc pe 7 august, în jurul orei 13:00. Cetățeanul are 33 de ani și nu a declarat mijloacele financiare, ascunse sub scaunul șoferului. Pentru […] Articolul Un moldovean a rămas fără aproape 30.000 de euro la Albița. Riscă și amendă apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Trump anunță că Armenia și Azerbaidjanul vor semna vineri un acord de pace la Washington # Realitatea.md
Armenia și Azerbaidjan vor semna vineri, la Washington, un acord de pace „istoric” mediat de Statele Unite, a anunțat președintele american Donald Trump. Documentul ar urma să pună capăt conflictului de zeci de ani dintre cele două foste republici sovietice, transmite Agerpres. Trump a declarat pe rețeaua sa Truth Social că „mulți lideri au încercat […] Articolul Trump anunță că Armenia și Azerbaidjanul vor semna vineri un acord de pace la Washington apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Pe 31 august, Ucraina va sărbători, în premieră, Ziua limbii române, transmite IPN. Autoritățile ucrainene și-au exprimat intenția în contextul vizitei oficiale la Kiev a ministrei afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu. „Am salutat intenția autorităților ucrainene de a declara 31 august ca ziua limbii române în Ucraina”, a declarat Oana Țoiu. În cadrul vizitei, […] Articolul Pentru prima dată, Ucraina va sărbători Ziua Limbii Române. Pe ce dată? apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
13:00
De zece ori mai puțin decât în Luxemburg. Moldova, printre codașii Europei la salariul minim # Realitatea.md
Milioane de angajați din Uniunea Europeană continuă să fie plătiți cu salariul minim, menit să asigure un trai decent, dar care, în multe cazuri, nu a ținut pasul cu inflația, arată datele Eurostat analizate de Euronews, scrie bani.md. În iulie 2025, salariul minim lunar brut în UE varia de la 551 euro în Bulgaria la […] Articolul De zece ori mai puțin decât în Luxemburg. Moldova, printre codașii Europei la salariul minim apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Un motociclist a murit în urma unui accident rutier. Tragedia s-a produs astăzi, 8 august, pe strada Liviu Deleanu din Chișinău. „Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat de 41 ani, la volanul unui Ford, nu s-ar fi asigurat în timp ce efectua manevra de întoarcere, moment în care a intrat în coliziune cu o motocicletă condusă […] Articolul Tragic. Un motociclist a murit pe o stradă din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Contribuabilii care activează în domeniul turismului sunt atenționați de Serviciul Fiscal de Stat să respecte legea. Avertismentul vine după ce, pe 6 august 2025, inspectorii au depistat o persoană fizică ce organiza tururi interne și externe contra cost, fără a avea firmă înregistrată. Serviciile erau promovate pe Facebook. Fiscalii amintesc că în iunie au discutat […] Articolul Contribuabilii din turism, avertizați de Fisc să respecte legea apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Toţi retailerii din Bulgaria sunt obligaţi, începând de astăzi, 8 august, să afişeze preţurile mărfurilor atât în leva cât şi în euro, cerinţa aplicându-se deopotrivă magazinelor fizice şi unităţilor comerciale. Reglementarea face parte din măsurile de pregătire a aderării Bulgariei la zona euro, la 1 ianuarie 2026, şi vor rămâne în vigoare până în 8 […] Articolul Magazinele din Bulgaria publică din 8 august prețurile atât în leva cât și în euro apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Mai puține cazuri de înec, în 2025. IGSU: Datorită activităților de conștientizare și informare a populației # Realitatea.md
Cazurile de înec au scăzut cu 50% comparativ cu anul 2024, aceeași perioadă, informează autoritățile. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (IGSU) susține că acest lucru se datorează activităților de conștientizare și informare a populației, desfășurate zilnic în toate raioanele, inclusiv în capitală. În context, vineri, 8 august, a avut loc o nouă activitate în parcul […] Articolul Mai puține cazuri de înec, în 2025. IGSU: Datorită activităților de conștientizare și informare a populației apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Tragedie pe un șantier din Chișinău: Un muncitor a murit după ce a căzut de la înălțime # Realitatea.md
Un bărbat a murit după ce a căzut de la înălțime pe șantierul „Satul German”, transmite Agora. Tragedia a avut loc joi dimineață, 7 august, în sectorul Botanica al Capitalei. Potrivit Poliției, victima, în vârstă de 51 de ani, ar fi căzut de la o înălțime de aproximativ patru metri în timp ce executa lucrări […] Articolul Tragedie pe un șantier din Chișinău: Un muncitor a murit după ce a căzut de la înălțime apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) a anunțat organizarea unui nou protest al transportatorilor, care va avea loc pe 14 august 2025, în fața sediului Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) de pe strada Piața Gării din Chișinău. Acțiunea are la bază trei revendicări adresate Guvernului și Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale: Aprobarea și […] Articolul Transportatorii anunță un nou protest pe 14 august în fața sediului ANTA apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
The Telegraph: Ucraina este pregătită pentru încetarea focului pe actuala linie a frontului, dar cu o condiție # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a recunoscut că recucerirea teritoriilor ocupate de Rusia prin mijloace militare nu mai este posibilă, scrie The Telegraph. Potrivit publicației, Kievul este dispus să ia în considerare un acord de încetare a focului pe actuala linie a frontului, dacă acest lucru ar duce la încheierea războiului, transmite UNIAN. Zelenski ar fi […] Articolul The Telegraph: Ucraina este pregătită pentru încetarea focului pe actuala linie a frontului, dar cu o condiție apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a fost dotat cu stații meteorologice și hidrologice moderne, precum și cu 14 senzori pentru monitorizarea temperaturii și umidității solului. Noile echipamente vor furniza date în timp real despre temperatură, precipitații, umiditate și nivelul râurilor, contribuind la: îmbunătățirea prognozelor meteo și a sistemului de avertizare timpurie; adoptarea rapidă a deciziilor […] Articolul FOTO Date meteo mai exacte în Moldova! SHS, echipat cu tehnologie modernă apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
După ce Trump a impus Indiei taxe vamale, Modi vizitează China. Prima deplasarea timp de 7 ani # Realitatea.md
Moscova și New Delhi își reafirmă angajamentul pentru un parteneriat strategic, după ce SUA a impus taxe vamale indienilor. Premierul Modi planifică o vizită în China, aceasta urmând să fie prima deplasare în acest stat după șapte ani. Prim-ministrul indian a discutat cu Rusia și Brazilia despre consolidarea cooperării în domeniul comerţului, tehnologiei, energiei, apărării, […] Articolul După ce Trump a impus Indiei taxe vamale, Modi vizitează China. Prima deplasarea timp de 7 ani apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Impact puternic între o mașină și o motocicletă. Accidentul, surprins de o cameră de bord # Realitatea.md
Un automobil de model Fiat s-a tamponat violent cu o motocicletă. Accidentul rutier s-a produs în dimineața zilei de vineri, 8 august, pe strada Calea Ieșilor din municipiul Chișinău. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Oamenii legii stabilesc toate circumstanțele. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Sursa: tg/Agora Articolul Impact puternic între o mașină și o motocicletă. Accidentul, surprins de o cameră de bord apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
A vrut să fugă de război cu o parapantă: Ucrainean reținut în timp ce încerca să ajungă ilegal în Moldova # Realitatea.md
Un bărbat de 48 de ani din regiunea Hmelnițki, Ucraina, a fost reținut de grănicerii ucraineni după ce a încercat să treacă ilegal frontiera spre Republica Moldova folosind o parapantă, pe care a achiziționat-o de pe internet. Potrivit Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, acesta a plătit 500 de euro pentru aparatul de zbor și a […] Articolul A vrut să fugă de război cu o parapantă: Ucrainean reținut în timp ce încerca să ajungă ilegal în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
VIDEO Fără liceu în satul Zaim. Părinții protestează și cer Ministerului Educației revizuirea deciziei # Realitatea.md
Revolte în satul Zaim, raionul Căușeni, după ce părinții au fost anunțați că elevii vor fi nevoiți să meargă la liceul din raion, întrucât în sat nu sunt suficienți copii. Responsabilii școlii spun că au fost depuse 21 de cereri, iar liceul, cu o singură clasă de a X-a, nu poate activa, conform ordinului Ministerului […] Articolul VIDEO Fără liceu în satul Zaim. Părinții protestează și cer Ministerului Educației revizuirea deciziei apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Începând cu 11 august curent, în incinta Centrului multifuncțional Ialoveni, situat pe strada Alexandru cel Bun, 31, vor fi disponibile serviciile de înmatriculare a vehiculelor și documentare a conducătorilor auto (cu excepția eliberării plăcilor de înmatriculare). Programul de deservire a solicitanților este de luni până vineri, de la orele 08:00 – 16:00. Agenția Servicii Publice […] Articolul Din 11 august, servicii de înmatriculare a vehiculelor și la Ialoveni apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
10:50
FOTO Vești bune pentru bălțeni! Stațiile de transport din oraș vor fi dotate cu panouri informative # Realitatea.md
Stațiile de transport public din Bălți vor fi dotate cu panouri informative cu indicarea rutelor și coduri QR pentru aplicația „Smart Transport”. Anunțul a fost făcut de primăria orașului. Joi, 7 august, viceprimarul municipiului Bălți, Vitalie Balan, împreună cu administratoarea întreprinderii municipale „Direcția de troleibuze din Bălți”, Elena Maximciuc, au vizitat mai multe stații de […] Articolul FOTO Vești bune pentru bălțeni! Stațiile de transport din oraș vor fi dotate cu panouri informative apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Scandalul „funeraliile lui Iliescu”. Președintele interimar al PSD, supărat pe cei din USR, convoacă o ședință # Realitatea.md
Președintele interimar al Partidului Social Democrat (PSD), Sorin Grindeanu, a anunțat vineri, 8 august, că a decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național pentru ziua de luni, 11 august, „în vederea analizării situației create în interiorul Coaliției de guvernare”. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Grindeanu spune că a luat această decizie „ca urmare a […] Articolul Scandalul „funeraliile lui Iliescu”. Președintele interimar al PSD, supărat pe cei din USR, convoacă o ședință apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
În 2024, Moldova a exportat cu peste 1150% mai mult ulei în Bulgaria. Valoarea tranzacțiilor – 12,9 mln de dolari # Realitatea.md
Anul trecut, antreprenorii moldoveni au exportat ulei de 12,9 milioane de dolari în Bulgaria, conform datelor Ministerului Economiei. Volumul tranzacțiilor a crescut cu peste 1150%, comparativ cu anul 2023. Firmele din Moldova au mai vândut în Bulgaria, în 2024, răsărită de 51,4 milioane de dolari, creșterea fiind cu peste 275% față de 2023. Vânzarea contoarelor […] Articolul În 2024, Moldova a exportat cu peste 1150% mai mult ulei în Bulgaria. Valoarea tranzacțiilor – 12,9 mln de dolari apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Igor Boțan și Iurie Ciocan, invitați la „Realitatea te privește”, ediția din 8 august # Realitatea.md
Alegerile parlamentare vor avea lor pe data de 28 septembrie. Cu doar 50 de zile rămase până la scrutin, temperatura politică urcă brusc. Atmosfera se încinge, iar semnele unei toamne electorale fierbinți sunt deja clare: rețineri, arestări pentru corupere electorală, acuzații, scandaluri și promisiuni. Dar dincolo de agitația de la suprafață, miza acestor alegeri este […] Articolul Igor Boțan și Iurie Ciocan, invitați la „Realitatea te privește”, ediția din 8 august apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Statele Unite dublează recompensa pentru arestarea lui Maduro la 50 milioane de dolari. Cea mai mare oferită vreo dată # Realitatea.md
Statele Unite ale Americii dublează recompensa pentru informațiile care ar duce la arestarea liderului din Venezuela, Nicolar Maduro. De la 25 de milioane de dolari, suma a ajuns la 50 de milioane, fiind cea mai mare oferită vreodată în istoria USA. Maduro este inculpat de justiția americană pentru trafic de droguri, conform Agerpres. Realegerea sa […] Articolul Statele Unite dublează recompensa pentru arestarea lui Maduro la 50 milioane de dolari. Cea mai mare oferită vreo dată apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Ion Ceban: În următoarele zile, Blocul Alternativa va prezenta lista candidaților la alegerile parlamentare # Realitatea.md
Săptămâna viitoare, Blocul Alternativa va depune la Comisia Electorală Centrală (CEC) lista candidaților la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Anunțul a fost făcut de unul dintre lideri blocului Ion Ceban, în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la N4. „Pentru noi este important ca în această listă să fie persoane profesioniste, care au cunoștințe […] Articolul Ion Ceban: În următoarele zile, Blocul Alternativa va prezenta lista candidaților la alegerile parlamentare apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Grăbiți-vă! Doar azi mai pot fi depuse cererile pentru obținerea plăților per cap de animal # Realitatea.md
Vineri, 8 august, este ultima zi în care crescătorii de oi și capre pot depune cereri pentru obținerea plăților directe per cap de animal, acordate din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Subvențiile pot fi accesate de către crescătorii de oi din rase specializate pentru producția de lapte, carne sau mixte, precum […] Articolul Grăbiți-vă! Doar azi mai pot fi depuse cererile pentru obținerea plăților per cap de animal apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Marian Lupu, la Soroca: Economia nu trebuie să fie despre jecmăneală, ci despre bunăstare # Realitatea.md
Lipsa forței de muncă și legea care limitează plățile în numerar sunt principalele dificultăți semnalate de legumicultorii și muncitorii sezonieri din raionul Soroca. Despre aceste probleme a discutat liderul Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, în cadrul unei vizite desfășurate joi, alături de președintele Organizației Teritoriale Soroca, Victor Său, și vicepreședintele formațiunii, Radu Burduja. Fermierii care […] Articolul Marian Lupu, la Soroca: Economia nu trebuie să fie despre jecmăneală, ci despre bunăstare apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Imagini desprinse din filme! Rețineri și zeci de percheziții în dosarul de finanțare ilegală a partidului „Șor” # Realitatea.md
Joi, 7 august, au fost efectuate 78 de percheziții în mai multe localități din Republica Moldova, în cadrul unei cauze penale privind coruperea electorală, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea de bani. Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore și dețin statut de inculpat. „Pe parcursul investigațiilor au fost obținute probe concludente […] Articolul Imagini desprinse din filme! Rețineri și zeci de percheziții în dosarul de finanțare ilegală a partidului „Șor” apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
VIDEO rupte din filme! Rețineri și zeci de percheziții în dosarul de finanțare ilegală a partidului „Șor” # Realitatea.md
Joi, 7 august, au fost efectuate 78 de percheziții în mai multe localități din Republica Moldova, în cadrul unei cauze penale privind coruperea electorală, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea de bani. Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore și dețin statut de inculpat. „Pe parcursul investigațiilor au fost obținute probe concludente […] Articolul VIDEO rupte din filme! Rețineri și zeci de percheziții în dosarul de finanțare ilegală a partidului „Șor” apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Pe 28 septembrie curent, cetățenii Republicii Moldova sunt așteptați la urne pentru a-și alege reprezentanții în Parlament, unicul organ legislativ și reprezentativ suprem al poporului. În acest articol, redacția realitatea.md prezintă șase pași pentru a vă putea exercita dreptul la vot. PASUL 1. Prezentați operatorului de calculator actul de identitate. Operatorul introduce datele dumneavoastră de […] Articolul Cum moldovenii își pot exercita dreptul la vot în septembrie: șase pași esențiali apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Membră CSM, amenințată cu moartea: „Au început să îmi bată la ușă pe la două noaptea, apoi să îmi stingă lumina” # Realitatea.md
Judecătoarea Ana Cucerescu nu este singura vizată de amenințări cu moartea. Livia Mitrofan, fosta președintă interimară a Judecătoriei Chișinău și actuala membră a Consiliului Superior al Magistraturii, a fost ținta unor intimidări similare. Aceasta a depus o plângere la Poliție, după ce a primit mesaje de amenințare și fotografii cu persoane decapitate. Într-un interviu acordat […] Articolul Membră CSM, amenințată cu moartea: „Au început să îmi bată la ușă pe la două noaptea, apoi să îmi stingă lumina” apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Activități economice ilegale de peste 10 milioane de lei: Un chișinăuian, bănuit de evaziune și spălare de bani # Realitatea.md
Un bărbat din Chișinău este bănuit că ar fi desfășurat activități economice ilegale, fără a le declara autorităților fiscale, cauzând un prejudiciu semnificativ bugetului de stat. Pentru a ascunde originea ilegală a veniturilor obținute, acesta ar fi realizat mai multe tranzacții financiare și ar fi achiziționat bunuri mobile și imobile în valoare de aproximativ 10,6 […] Articolul Activități economice ilegale de peste 10 milioane de lei: Un chișinăuian, bănuit de evaziune și spălare de bani apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
09:10
Israelul a adoptat un plan pentru a prelua controlul asupra orașului Gaza. Presa anunță posibile pregătiri de invazie # Realitatea.md
Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat un plan propus de prim-ministrul Benjamin Netanyahu pentru ocuparea Gaza City, a anunţat vineri, 8 august, biroul prim-ministrului. De asemenea, Cabinetul de securitate al Israelului a adoptat şi cinci principii pentru încheierea războiului din Gaza. Acestea includ dezarmarea Hamas, returnarea ostaticilor – vii şi morţi –, demilitarizarea Gazei, […] Articolul Israelul a adoptat un plan pentru a prelua controlul asupra orașului Gaza. Presa anunță posibile pregătiri de invazie apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Guvernatoarea BNM: „Ne așteptăm la o scădere a inflației sub 6%, până la sfârșitul anului” # Realitatea.md
Inflația va continua să scadă în lunile următoare, iar costurile de finanțare se vor reduce, în urma deciziei Băncii Naționale a Moldovei (BNM) de diminuare a ratei de politică monetară. Asigurarea vine din partea guvernatoarei BNM, Anca Dragu, care a oferit mai multe explicații la postul de televiziune Moldova 1. „Vedem ca inflația să continue […] Articolul Guvernatoarea BNM: „Ne așteptăm la o scădere a inflației sub 6%, până la sfârșitul anului” apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Anchetă penală după ce o tânără de 19 ani a murit într-un spital din Brașov, la o săptămână după ce a născut # Realitatea.md
Poliţiştii şi procurorii braşoveni anchetează împrejurările morţii unei tinere de 19 ani, care s-a stins din viaţă la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Braşov, la o săptămână după ce a născut. Cu puţin timp înainte de externare, femeii i s-a făcut rău, a spus că nu mai poate merge şi în scurt timp a survenit […] Articolul Anchetă penală după ce o tânără de 19 ani a murit într-un spital din Brașov, la o săptămână după ce a născut apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Statele din UE trebuie să aplice de vineri Legea europeană privind libertatea mass-media # Realitatea.md
Legea europeană privind libertatea mass-media (The European Media Freedom Act, EMFA), ce consacră principiul informării ca bun public și protejează și promovează libertatea, independența și pluralismul presei în cadrul pieței interne, intră deplin în vigoare vineri, 8 august, și statele membre trebuie să o aplice. „Ziua de 8 august 2025 marchează intrarea în vigoare a […] Articolul Statele din UE trebuie să aplice de vineri Legea europeană privind libertatea mass-media apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Itinerarul rutei de autobuz nr. 21 în raza comunei Bubuieci va fi modificat temporar. Potrivit municipalității, măsura a fost luată în legătură cu lucrările de reparație a rețelelor de apeduct demarate de Primăria comunei Bubuieci. Astfel, începând de astăzi, 8 august curent, circulația pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt (tronsonul cuprins între str. Gospodarilor […] Articolul Atenție! Itinerarul rutei de autobuz nr. 21 va fi modificat temporar apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
VIDEO Protest cu cămile la Budapesta. Fermierii trag un semnal de alarmă asupra pericolului deșertificării Ungariei # Realitatea.md
O caravană cu cămile a străbătut principalele bulevarde ale capitalei ungare, dar n-a fost vorba despre divertisment, ci despre a atrage atenția asupra unei probleme grave cu care se confruntă, an de an, fermierii locali: seceta cumplită. Agricultorii au dorit să tragă astfel un semnal de alarmă asupra pericolului deșertificării Ungariei și să-l determine pe […] Articolul VIDEO Protest cu cămile la Budapesta. Fermierii trag un semnal de alarmă asupra pericolului deșertificării Ungariei apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Marcel Chircă și Violeta Cojocaru au promovat prima etapă a concursului pentru ocuparea funcției de administrator al întreprinderii de stat „Poșta Moldovei” și au fost invitați la interviu, transmite IPN. Potrivit Agenției Proprietății Publice, în termenul stabilit pentru depunerea dosarelor – care a expirat pe 6 august – trei candidați și-au prezentat documentele. În urma […] Articolul Doi candidați luptă pentru funcția de administrator al Poștei Moldovei apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:10
O femeie a fost despăgubită cu 150.000 de lire sterline, după ce un telefon LG a luat foc și a provocat un incendiu # Realitatea.md
O femeie din Scoția a câștigat în instanță despăgubiri de aproape 150.000 de lire sterline, după ce un telefon mobil LG a luat foc în timp ce era la încărcat și a provocat un incendiu în locuința sa din North Lanarkshire, transmite antena3.ro. Denise Parks și soțul ei, Robert, dormeau în casa lor din Coatbridge când, în jurul orei 3 dimineața, pe 31 octombrie 2018, un […] Articolul O femeie a fost despăgubită cu 150.000 de lire sterline, după ce un telefon LG a luat foc și a provocat un incendiu apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Un copil de 9 ani și tatăl său au murit după ce s-au electrocutat într-o piscină gonflabilă, în județul Sibiu # Realitatea.md
Un copil şi un bărbat s-au electrocutat, joi, 7 august, într-o piscină din localitatea Cârţa, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipajele medicale, bărbatul și fiul lui au murit, scrie adevărul.ro. Echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgență şi SAJ au intervenit de urgență la fața locului […] Articolul Un copil de 9 ani și tatăl său au murit după ce s-au electrocutat într-o piscină gonflabilă, în județul Sibiu apare prima dată în Realitatea.md.
22:20
Putin nu exclude o întâlnire cu Zelenski, dar precizează că trebuie îndeplinite „anumite condiții” # Realitatea.md
Statele Unite au propus o întâlnire trilaterală între ele, Rusia și Ucraina, dar președintele rus afirmă că mai întâi trebuie îndeplinite „anumite condiții”, transmite mediafax.ro. Vladimir Putin a minimizat posibilitatea unor discuții cu Volodimir Zelenski, afirmând că, deși este posibil, trebuie îndeplinite anumite condiții. Președintele rus a răspuns la propunerea americană de a organiza o […] Articolul Putin nu exclude o întâlnire cu Zelenski, dar precizează că trebuie îndeplinite „anumite condiții” apare prima dată în Realitatea.md.
21:50
Operatorii centrelor de preluare a apelurilor de urgență 112 vor beneficia de cursuri de limba engleză, oferite de Corpul Păcii. Echipele din centrele de preluare a apelurilor de urgență vor beneficia de cursuri dedicate perfecționării limbii engleze, ca parte esențială a pregătirii continue a operatorilor, începând de săptămâna viitoare. Inițiativa are ca scop îmbunătățirea comunicării […] Articolul Operatorii 112 vor învăța limba engleză cu ajutorul Corpului Păcii apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Manejul de atletism fuzionează cu Centrul sportiv de pregătire a loturilor naționale # Realitatea.md
Manejul de atletică ușoară din capitală va fi transferat din administrarea Agenției Proprietăți Publice în subordinea Ministerului Educației și Cercetării. De asemenea, complexul sportiv urmează a fi comasat cu Centrul sportiv de pregătire a loturilor naționale. Prevederile se conțin într-un proiect publicat pentru consultări publice, transmite IPN. Potrivit proiectului, măsura vine și cu impact direct […] Articolul Manejul de atletism fuzionează cu Centrul sportiv de pregătire a loturilor naționale apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
Cooperare în domeniul apărării: discuții între oficiali moldoveni și americani la Chișinău # Realitatea.md
Ministrul Apărării Anatolie Nosatîi a avut o întrevedere cu însărcinatul cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz, aflat la început de mandat în țara noastră. Întâlnirea a avut loc joi, 7 august curent, la sediul instituției. Potrivit Ministerului Apărării, cei doi oficiali au discutat despre stadiul actual al cooperării bilaterale pe […] Articolul Cooperare în domeniul apărării: discuții între oficiali moldoveni și americani la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Peste 11.000 de elevi au fost deja înmatriculați după încheierea primei etape de admitere în învățământul liceal. Această cifră reprezintă 46,00% din totalul celor 24 380 de absolvenți certificați ai treptei gimnaziale. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, comparativ cu anul precedent, rata de înmatriculare în liceu a crescut cu 2,73 puncte procentuale, […] Articolul Peste 11.000 de elevi, admiși la liceu în prima etapă a admiterii apare prima dată în Realitatea.md.
20:10
NASA lansează exploatarea asteroidului care valorează mai mult decât întreaga economie a Pământului # Realitatea.md
NASA lansează cea mai ambițioasă misiune de până acum către Psyche 16, asteroidul care valorează mai mult decât întreaga economie a Pământului. NASA a lansat o sondă care se îndreaptă către un corp ceresc care, dacă toate presupunerile sunt adevărate, ar putea schimba economia planetei. Se numește Psyche 16 și nu este un asteroid oarecare. Se […] Articolul NASA lansează exploatarea asteroidului care valorează mai mult decât întreaga economie a Pământului apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.