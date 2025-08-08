În 2024, Moldova a exportat cu peste 1150% mai mult ulei în Bulgaria. Valoarea tranzacțiilor – 12,9 mln de dolari
Realitatea.md, 8 august 2025 10:40
Anul trecut, antreprenorii moldoveni au exportat ulei de 12,9 milioane de dolari în Bulgaria, conform datelor Ministerului Economiei. Volumul tranzacțiilor a crescut cu peste 1150%, comparativ cu anul 2023. Firmele din Moldova au mai vândut în Bulgaria, în 2024, răsărită de 51,4 milioane de dolari, creșterea fiind cu peste 275% față de 2023. Vânzarea contoarelor […] Articolul În 2024, Moldova a exportat cu peste 1150% mai mult ulei în Bulgaria. Valoarea tranzacțiilor – 12,9 mln de dolari apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
10:50
FOTO Vești bune pentru bălțeni! Stațiile de transport din oraș vor fi dotate cu panouri informative # Realitatea.md
Stațiile de transport public din Bălți vor fi dotate cu panouri informative cu indicarea rutelor și coduri QR pentru aplicația „Smart Transport”. Anunțul a fost făcut de primăria orașului. Joi, 7 august, viceprimarul municipiului Bălți, Vitalie Balan, împreună cu administratoarea întreprinderii municipale „Direcția de troleibuze din Bălți”, Elena Maximciuc, au vizitat mai multe stații de […] Articolul FOTO Vești bune pentru bălțeni! Stațiile de transport din oraș vor fi dotate cu panouri informative apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Scandalul „funeraliile lui Iliescu”. Președintele interimar al PSD, supărat pe cei din USR, convoacă o ședință # Realitatea.md
Președintele interimar al Partidului Social Democrat (PSD), Sorin Grindeanu, a anunțat vineri, 8 august, că a decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național pentru ziua de luni, 11 august, „în vederea analizării situației create în interiorul Coaliției de guvernare”. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Grindeanu spune că a luat această decizie „ca urmare a […] Articolul Scandalul „funeraliile lui Iliescu”. Președintele interimar al PSD, supărat pe cei din USR, convoacă o ședință apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 10 minute
10:40
În 2024, Moldova a exportat cu peste 1150% mai mult ulei în Bulgaria. Valoarea tranzacțiilor – 12,9 mln de dolari # Realitatea.md
Anul trecut, antreprenorii moldoveni au exportat ulei de 12,9 milioane de dolari în Bulgaria, conform datelor Ministerului Economiei. Volumul tranzacțiilor a crescut cu peste 1150%, comparativ cu anul 2023. Firmele din Moldova au mai vândut în Bulgaria, în 2024, răsărită de 51,4 milioane de dolari, creșterea fiind cu peste 275% față de 2023. Vânzarea contoarelor […] Articolul În 2024, Moldova a exportat cu peste 1150% mai mult ulei în Bulgaria. Valoarea tranzacțiilor – 12,9 mln de dolari apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
10:30
Igor Boțan și Iurie Ciocan, invitați la „Realitatea te privește”, ediția din 8 august # Realitatea.md
Alegerile parlamentare vor avea lor pe data de 28 septembrie. Cu doar 50 de zile rămase până la scrutin, temperatura politică urcă brusc. Atmosfera se încinge, iar semnele unei toamne electorale fierbinți sunt deja clare: rețineri, arestări pentru corupere electorală, acuzații, scandaluri și promisiuni. Dar dincolo de agitația de la suprafață, miza acestor alegeri este […] Articolul Igor Boțan și Iurie Ciocan, invitați la „Realitatea te privește”, ediția din 8 august apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Statele Unite dublează recompensa pentru arestarea lui Maduro la 50 milioane de dolari. Cea mai mare oferită vreo dată # Realitatea.md
Statele Unite ale Americii dublează recompensa pentru informațiile care ar duce la arestarea liderului din Venezuela, Nicolar Maduro. De la 25 de milioane de dolari, suma a ajuns la 50 de milioane, fiind cea mai mare oferită vreodată în istoria USA. Maduro este inculpat de justiția americană pentru trafic de droguri, conform Agerpres. Realegerea sa […] Articolul Statele Unite dublează recompensa pentru arestarea lui Maduro la 50 milioane de dolari. Cea mai mare oferită vreo dată apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Ion Ceban: În următoarele zile, Blocul Alternativa va prezenta lista candidaților la alegerile parlamentare # Realitatea.md
Săptămâna viitoare, Blocul Alternativa va depune la Comisia Electorală Centrală (CEC) lista candidaților la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Anunțul a fost făcut de unul dintre lideri blocului Ion Ceban, în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la N4. „Pentru noi este important ca în această listă să fie persoane profesioniste, care au cunoștințe […] Articolul Ion Ceban: În următoarele zile, Blocul Alternativa va prezenta lista candidaților la alegerile parlamentare apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Grăbiți-vă! Doar azi mai pot fi depuse cererile pentru obținerea plăților per cap de animal # Realitatea.md
Vineri, 8 august, este ultima zi în care crescătorii de oi și capre pot depune cereri pentru obținerea plăților directe per cap de animal, acordate din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Subvențiile pot fi accesate de către crescătorii de oi din rase specializate pentru producția de lapte, carne sau mixte, precum […] Articolul Grăbiți-vă! Doar azi mai pot fi depuse cererile pentru obținerea plăților per cap de animal apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Marian Lupu, la Soroca: Economia nu trebuie să fie despre jecmăneală, ci despre bunăstare # Realitatea.md
Lipsa forței de muncă și legea care limitează plățile în numerar sunt principalele dificultăți semnalate de legumicultorii și muncitorii sezonieri din raionul Soroca. Despre aceste probleme a discutat liderul Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, în cadrul unei vizite desfășurate joi, alături de președintele Organizației Teritoriale Soroca, Victor Său, și vicepreședintele formațiunii, Radu Burduja. Fermierii care […] Articolul Marian Lupu, la Soroca: Economia nu trebuie să fie despre jecmăneală, ci despre bunăstare apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
10:10
Imagini desprinse din filme! Rețineri și zeci de percheziții în dosarul de finanțare ilegală a partidului „Șor” # Realitatea.md
Joi, 7 august, au fost efectuate 78 de percheziții în mai multe localități din Republica Moldova, în cadrul unei cauze penale privind coruperea electorală, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea de bani. Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore și dețin statut de inculpat. „Pe parcursul investigațiilor au fost obținute probe concludente […] Articolul Imagini desprinse din filme! Rețineri și zeci de percheziții în dosarul de finanțare ilegală a partidului „Șor” apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
VIDEO rupte din filme! Rețineri și zeci de percheziții în dosarul de finanțare ilegală a partidului „Șor” # Realitatea.md
Joi, 7 august, au fost efectuate 78 de percheziții în mai multe localități din Republica Moldova, în cadrul unei cauze penale privind coruperea electorală, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea de bani. Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore și dețin statut de inculpat. „Pe parcursul investigațiilor au fost obținute probe concludente […] Articolul VIDEO rupte din filme! Rețineri și zeci de percheziții în dosarul de finanțare ilegală a partidului „Șor” apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Pe 28 septembrie curent, cetățenii Republicii Moldova sunt așteptați la urne pentru a-și alege reprezentanții în Parlament, unicul organ legislativ și reprezentativ suprem al poporului. În acest articol, redacția realitatea.md prezintă șase pași pentru a vă putea exercita dreptul la vot. PASUL 1. Prezentați operatorului de calculator actul de identitate. Operatorul introduce datele dumneavoastră de […] Articolul Cum moldovenii își pot exercita dreptul la vot în septembrie: șase pași esențiali apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
09:30
Membră CSM, amenințată cu moartea: „Au început să îmi bată la ușă pe la două noaptea, apoi să îmi stingă lumina” # Realitatea.md
Judecătoarea Ana Cucerescu nu este singura vizată de amenințări cu moartea. Livia Mitrofan, fosta președintă interimară a Judecătoriei Chișinău și actuala membră a Consiliului Superior al Magistraturii, a fost ținta unor intimidări similare. Aceasta a depus o plângere la Poliție, după ce a primit mesaje de amenințare și fotografii cu persoane decapitate. Într-un interviu acordat […] Articolul Membră CSM, amenințată cu moartea: „Au început să îmi bată la ușă pe la două noaptea, apoi să îmi stingă lumina” apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Activități economice ilegale de peste 10 milioane de lei: Un chișinăuian, bănuit de evaziune și spălare de bani # Realitatea.md
Un bărbat din Chișinău este bănuit că ar fi desfășurat activități economice ilegale, fără a le declara autorităților fiscale, cauzând un prejudiciu semnificativ bugetului de stat. Pentru a ascunde originea ilegală a veniturilor obținute, acesta ar fi realizat mai multe tranzacții financiare și ar fi achiziționat bunuri mobile și imobile în valoare de aproximativ 10,6 […] Articolul Activități economice ilegale de peste 10 milioane de lei: Un chișinăuian, bănuit de evaziune și spălare de bani apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
Israelul a adoptat un plan pentru a prelua controlul asupra orașului Gaza. Presa anunță posibile pregătiri de invazie # Realitatea.md
Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat un plan propus de prim-ministrul Benjamin Netanyahu pentru ocuparea Gaza City, a anunţat vineri, 8 august, biroul prim-ministrului. De asemenea, Cabinetul de securitate al Israelului a adoptat şi cinci principii pentru încheierea războiului din Gaza. Acestea includ dezarmarea Hamas, returnarea ostaticilor – vii şi morţi –, demilitarizarea Gazei, […] Articolul Israelul a adoptat un plan pentru a prelua controlul asupra orașului Gaza. Presa anunță posibile pregătiri de invazie apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Guvernatoarea BNM: „Ne așteptăm la o scădere a inflației sub 6%, până la sfârșitul anului” # Realitatea.md
Inflația va continua să scadă în lunile următoare, iar costurile de finanțare se vor reduce, în urma deciziei Băncii Naționale a Moldovei (BNM) de diminuare a ratei de politică monetară. Asigurarea vine din partea guvernatoarei BNM, Anca Dragu, care a oferit mai multe explicații la postul de televiziune Moldova 1. „Vedem ca inflația să continue […] Articolul Guvernatoarea BNM: „Ne așteptăm la o scădere a inflației sub 6%, până la sfârșitul anului” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
08:30
Anchetă penală după ce o tânără de 19 ani a murit într-un spital din Brașov, la o săptămână după ce a născut # Realitatea.md
Poliţiştii şi procurorii braşoveni anchetează împrejurările morţii unei tinere de 19 ani, care s-a stins din viaţă la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Braşov, la o săptămână după ce a născut. Cu puţin timp înainte de externare, femeii i s-a făcut rău, a spus că nu mai poate merge şi în scurt timp a survenit […] Articolul Anchetă penală după ce o tânără de 19 ani a murit într-un spital din Brașov, la o săptămână după ce a născut apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Statele din UE trebuie să aplice de vineri Legea europeană privind libertatea mass-media # Realitatea.md
Legea europeană privind libertatea mass-media (The European Media Freedom Act, EMFA), ce consacră principiul informării ca bun public și protejează și promovează libertatea, independența și pluralismul presei în cadrul pieței interne, intră deplin în vigoare vineri, 8 august, și statele membre trebuie să o aplice. „Ziua de 8 august 2025 marchează intrarea în vigoare a […] Articolul Statele din UE trebuie să aplice de vineri Legea europeană privind libertatea mass-media apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Itinerarul rutei de autobuz nr. 21 în raza comunei Bubuieci va fi modificat temporar. Potrivit municipalității, măsura a fost luată în legătură cu lucrările de reparație a rețelelor de apeduct demarate de Primăria comunei Bubuieci. Astfel, începând de astăzi, 8 august curent, circulația pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt (tronsonul cuprins între str. Gospodarilor […] Articolul Atenție! Itinerarul rutei de autobuz nr. 21 va fi modificat temporar apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
VIDEO Protest cu cămile la Budapesta. Fermierii trag un semnal de alarmă asupra pericolului deșertificării Ungariei # Realitatea.md
O caravană cu cămile a străbătut principalele bulevarde ale capitalei ungare, dar n-a fost vorba despre divertisment, ci despre a atrage atenția asupra unei probleme grave cu care se confruntă, an de an, fermierii locali: seceta cumplită. Agricultorii au dorit să tragă astfel un semnal de alarmă asupra pericolului deșertificării Ungariei și să-l determine pe […] Articolul VIDEO Protest cu cămile la Budapesta. Fermierii trag un semnal de alarmă asupra pericolului deșertificării Ungariei apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Marcel Chircă și Violeta Cojocaru au promovat prima etapă a concursului pentru ocuparea funcției de administrator al întreprinderii de stat „Poșta Moldovei” și au fost invitați la interviu, transmite IPN. Potrivit Agenției Proprietății Publice, în termenul stabilit pentru depunerea dosarelor – care a expirat pe 6 august – trei candidați și-au prezentat documentele. În urma […] Articolul Doi candidați luptă pentru funcția de administrator al Poștei Moldovei apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
23:10
O femeie a fost despăgubită cu 150.000 de lire sterline, după ce un telefon LG a luat foc și a provocat un incendiu # Realitatea.md
O femeie din Scoția a câștigat în instanță despăgubiri de aproape 150.000 de lire sterline, după ce un telefon mobil LG a luat foc în timp ce era la încărcat și a provocat un incendiu în locuința sa din North Lanarkshire, transmite antena3.ro. Denise Parks și soțul ei, Robert, dormeau în casa lor din Coatbridge când, în jurul orei 3 dimineața, pe 31 octombrie 2018, un […] Articolul O femeie a fost despăgubită cu 150.000 de lire sterline, după ce un telefon LG a luat foc și a provocat un incendiu apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Un copil de 9 ani și tatăl său au murit după ce s-au electrocutat într-o piscină gonflabilă, în județul Sibiu # Realitatea.md
Un copil şi un bărbat s-au electrocutat, joi, 7 august, într-o piscină din localitatea Cârţa, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipajele medicale, bărbatul și fiul lui au murit, scrie adevărul.ro. Echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgență şi SAJ au intervenit de urgență la fața locului […] Articolul Un copil de 9 ani și tatăl său au murit după ce s-au electrocutat într-o piscină gonflabilă, în județul Sibiu apare prima dată în Realitatea.md.
22:20
Putin nu exclude o întâlnire cu Zelenski, dar precizează că trebuie îndeplinite „anumite condiții” # Realitatea.md
Statele Unite au propus o întâlnire trilaterală între ele, Rusia și Ucraina, dar președintele rus afirmă că mai întâi trebuie îndeplinite „anumite condiții”, transmite mediafax.ro. Vladimir Putin a minimizat posibilitatea unor discuții cu Volodimir Zelenski, afirmând că, deși este posibil, trebuie îndeplinite anumite condiții. Președintele rus a răspuns la propunerea americană de a organiza o […] Articolul Putin nu exclude o întâlnire cu Zelenski, dar precizează că trebuie îndeplinite „anumite condiții” apare prima dată în Realitatea.md.
21:50
Operatorii centrelor de preluare a apelurilor de urgență 112 vor beneficia de cursuri de limba engleză, oferite de Corpul Păcii. Echipele din centrele de preluare a apelurilor de urgență vor beneficia de cursuri dedicate perfecționării limbii engleze, ca parte esențială a pregătirii continue a operatorilor, începând de săptămâna viitoare. Inițiativa are ca scop îmbunătățirea comunicării […] Articolul Operatorii 112 vor învăța limba engleză cu ajutorul Corpului Păcii apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
21:30
Manejul de atletism fuzionează cu Centrul sportiv de pregătire a loturilor naționale # Realitatea.md
Manejul de atletică ușoară din capitală va fi transferat din administrarea Agenției Proprietăți Publice în subordinea Ministerului Educației și Cercetării. De asemenea, complexul sportiv urmează a fi comasat cu Centrul sportiv de pregătire a loturilor naționale. Prevederile se conțin într-un proiect publicat pentru consultări publice, transmite IPN. Potrivit proiectului, măsura vine și cu impact direct […] Articolul Manejul de atletism fuzionează cu Centrul sportiv de pregătire a loturilor naționale apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
Cooperare în domeniul apărării: discuții între oficiali moldoveni și americani la Chișinău # Realitatea.md
Ministrul Apărării Anatolie Nosatîi a avut o întrevedere cu însărcinatul cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz, aflat la început de mandat în țara noastră. Întâlnirea a avut loc joi, 7 august curent, la sediul instituției. Potrivit Ministerului Apărării, cei doi oficiali au discutat despre stadiul actual al cooperării bilaterale pe […] Articolul Cooperare în domeniul apărării: discuții între oficiali moldoveni și americani la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Peste 11.000 de elevi au fost deja înmatriculați după încheierea primei etape de admitere în învățământul liceal. Această cifră reprezintă 46,00% din totalul celor 24 380 de absolvenți certificați ai treptei gimnaziale. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, comparativ cu anul precedent, rata de înmatriculare în liceu a crescut cu 2,73 puncte procentuale, […] Articolul Peste 11.000 de elevi, admiși la liceu în prima etapă a admiterii apare prima dată în Realitatea.md.
20:10
NASA lansează exploatarea asteroidului care valorează mai mult decât întreaga economie a Pământului # Realitatea.md
NASA lansează cea mai ambițioasă misiune de până acum către Psyche 16, asteroidul care valorează mai mult decât întreaga economie a Pământului. NASA a lansat o sondă care se îndreaptă către un corp ceresc care, dacă toate presupunerile sunt adevărate, ar putea schimba economia planetei. Se numește Psyche 16 și nu este un asteroid oarecare. Se […] Articolul NASA lansează exploatarea asteroidului care valorează mai mult decât întreaga economie a Pământului apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
Un papagal vorbitor a ajutat poliția britanică să destructureze o rețea de traficanți de droguri, după ce a fost învățat de un membru al bandei să repete expresii folosite de dealerii de pe stradă, precum „two for 25” (două pentru 25 de lire). Papagalul, numit Mango, a fost descoperit în timpul unor percheziții în orașul […] Articolul Un papagalul vorbitor și-a trădat stăpânii – traficanți de droguri apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
VIDEO În timp ce era căutat de o clinică din Moldova, umoristul Evgheni Petrosian a fost surprins în vacanță în Turcia # Realitatea.md
Celebrul umorist rus Evgheni Petrosian a fost zărit recent într-o stațiune de lux din Belek, Turcia, potrivit informațiilor publicate de canalul Mash. Artistul, în vârstă de 79 de ani, se află în vacanță împreună cu soția și cei doi copii, unde s-au cazat într-un hotel de cinci stele de pe litoralul mediteranean. Prezența sa în […] Articolul VIDEO În timp ce era căutat de o clinică din Moldova, umoristul Evgheni Petrosian a fost surprins în vacanță în Turcia apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
Ce se întâmplă cu avansul, când mirii nu mai joacă nunta și în ce cazuri se returnează? # Realitatea.md
Influencera și moderatoarea de evenimente Doina Danielean trece printr-o perioadă incertă, după ce mai multe cupluri care aveau programate nunți în august și septembrie 2025 au renunțat brusc la eveniment sau nu mai dau niciun semn. Într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, a povestit că două nunți i s-au anulat deja: una pe 9 august, […] Articolul Ce se întâmplă cu avansul, când mirii nu mai joacă nunta și în ce cazuri se returnează? apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Oameni de afaceri și economiști au cerut reformarea sistemului bancar: „Acum băncile câștigă, iar țara sărăcește” # Realitatea.md
Sistemul bancar național al Moldovei împiedică dezvoltarea economică, iar rețetele liberale de piață din ultimele decenii nu au dat rezultatele așteptate – la aceste concluzii au ajuns participanții la cea de-a patra Masă rotundă națională, organizată de Alianța „MOLDOVENII” la Chișinău. În centrul discuțiilor s-au aflat problemele legate de accesul la credite, exodul capitalului, costul […] Articolul Oameni de afaceri și economiști au cerut reformarea sistemului bancar: „Acum băncile câștigă, iar țara sărăcește” apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Îngrijorări privind starea de sănătate a Prințesei Kate: ar cântări nici 40 de kilograme. Se bănuiește o recidivă # Realitatea.md
La doar câteva luni după ce a anunțat că este în remisie, Prințesa Kate Middleton stârnește îngrijorări profunde cu privire la starea sa de sănătate. Potrivit apropiaților, soția prințului William a ajuns să cântărească în jur de 40 de kilograme. Viitoarea regină a Marii Britanii este acum vizibil slăbită după tratamentul dur împotriva cancerului, potrivit […] Articolul Îngrijorări privind starea de sănătate a Prințesei Kate: ar cântări nici 40 de kilograme. Se bănuiește o recidivă apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Artistul român Ștefan Bănică Jr va susține și anul acesta concertul lui tradițional de Crăciun. În decembrie, pe 6 și pe 7 2025, el va urca pe scena de la Sala Palatului din România și pentru două seri la rând cu spectacole inedite și invitați speciali. Pentru al 22-lea an la rând, interpretul susține concertul […] Articolul Ștefan Bănică Jr deja a pus în vânzare biletele la concertul de Crăciun apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Leonid Agutin, care a cântat recent la Chișinău, a ajuns în gura unui scandal, pentru că s-a descărcat pe un copil # Realitatea.md
Cunoscutul cântăreț rus Leonid Agutin a fost protagonistul unui moment tensionat, după ce a reacționat critic la o întrebare adresată de un tânăr jurnalist. Incidentul a fost surprins pe video și a fost difuzat de mai multe canale media din Rusia. Jurnalistul i-a adresat lui Agutin o întrebare simplă legată de prestația unui cor, la […] Articolul Leonid Agutin, care a cântat recent la Chișinău, a ajuns în gura unui scandal, pentru că s-a descărcat pe un copil apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Băiatul dat dispărut în localitatea Andrușul de Sus, raionul Cahul, a fost găsit fără suflare. Potrivit Inspectoratului de Poliție Cahul, corpul neînsuflețit al minorului a fost descoperit într-un râu din apropierea satului. La fața locului au intervenit polițiștii și echipe specializate pentru a documenta cazul. Autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs […] Articolul Tragedie în Cahul. Minorul dispărut din Andrușul de Sus a fost găsit decedat apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, rămâne sub control judiciar încă două luni # Realitatea.md
Controlul judiciar aplicat fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat că a lovit mortal un adolescent, a fost prelungit cu încă două luni. Procurorul de caz a solicitat extinderea măsurii preventive, invocând riscul ca învinuitul să evite cercetările în dosarul penal în care este implicat, transmite IPN. „La demersul procurorului de caz, prin încheierea judecătorului […] Articolul Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, rămâne sub control judiciar încă două luni apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Procuratura Generală? Instanța din Atena decide pe 13 august extrădarea lui Plahotniuc # Realitatea.md
Ședința de judecată la care se va examina extrădarea lui Vladimir Plahontiuc de către instanța din Grecia va avea loc pe 13 august, anunță Procuratura Generală. Autoritățile de la Chișinău discută cu oficialii eleni chestiunile aferente. Autoritățile din Grecia au fost informate despre „complexitatea dosarelor penale în care acesta are calitatea de învinuit, importanța esențială […] Articolul Procuratura Generală? Instanța din Atena decide pe 13 august extrădarea lui Plahotniuc apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Manualele școlare din Rusia descriu Moldova ca pe un teritoriu istoric rusesc. Ce spune un expert # Realitatea.md
Manualele școlare din Rusia descriu Moldova ca pe un teritoriu istoric rusesc și le predau elevilor că „Moldova face parte din lumea rusă”, arată o analiză realizată de expertul WatchDog, doctor în istorie, Artur Leșcu. Manualele sugerează că Moldova nu ar avea dreptul la existență ca stat suveran, transmite IPN. Potrivit lui Artur Leșcu, cărțile […] Articolul Manualele școlare din Rusia descriu Moldova ca pe un teritoriu istoric rusesc. Ce spune un expert apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Meghan Markle, ignorată de prietenii celebri la cea de-a 44-a aniversare. Este poreclită „ducesa dificilă” # Realitatea.md
Meghan Markle a fost respinsă fără milă de foștii ei prieteni celebri și de membrii familiei regale, după ce a fost acuzată că și-a scris un mesaj entuziast cu ocazia împlinirii vârstei de 44 de ani. Ea a primit în anii din urmă felicitări publice de la personalități precum Beyoncé și Tyler Perry de ziua ei, […] Articolul Meghan Markle, ignorată de prietenii celebri la cea de-a 44-a aniversare. Este poreclită „ducesa dificilă” apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
FOTO Kickboxing, Dans Sportiv și Muay Thai: Moldova participă în premieră la Jocurile Mondiale # Realitatea.md
Republica Moldova va participa în premieră la Jocurile Mondiale, fiind reprezentată de cinci sportivi din cadrul Federației de Kickboxing WAKO, Federației de Dans Sportiv și Federației de Muay Thai. Competiția va avea loc în perioada 9–15 august, la Chengdu, China. În cadrul ceremonii de astăzi, 7 august, care s-a desfășurat la Ministerul Educației și Cercetării […] Articolul FOTO Kickboxing, Dans Sportiv și Muay Thai: Moldova participă în premieră la Jocurile Mondiale apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Micșorarea sau mărirea sânilor – intervenție populară în Moldova: cum afectează alăptarea? # Realitatea.md
Operația de mărire a sânilor, cunoscută ca mamoplastie sau augmentarea sânilor, este una dintre cele mai populare intervenții chirurgicale estetice la nivel mondial. În Republica Moldova, această metodă de remodelare chirurgicală a pieptului a devenit foarte populară, în special printre femeile cu vârsta cuprinsă între 20 și 30 de ani, scrie Suntparinte.md. Dacă planificați o […] Articolul Micșorarea sau mărirea sânilor – intervenție populară în Moldova: cum afectează alăptarea? apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
În zona CC „Soiuz” și McDonald’s din sectorul Rîșcani au fost instalate semafoare pietonale noi, pentru a spori siguranța celor care traversează bulevardul Moscova. Au fost montate două semafoare pietonale LED, dotate cu timer și semnal sonor, precum și patru semafoare pentru transport, care vor ajuta la fluidizarea traficului într-o intersecție extrem de aglomerată, unde […] Articolul Noi semafoare la o intersecție aglomerată din sectorul Rîșcani al capitalei apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat în localitatea Braniște, raionul Rîșcani. În acest context, astăzi, 7 august, a fost convocată de urgență ședința extraordinară a Comisiei raionale pentru Situații Excepționale. La ședință au participat 22 dintre cei 29 de membri ai comisiei, inclusiv reprezentanți ai Ocolului Silvic și Agenției Naționale pentru Siguranța […] Articolul Un nou focar de pestă porcină a fost înregistrat în Moldova. În ce localitate? apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Fericire pentru părinţi. Copiii cu necesități speciale spun primele cuvinte, după şedinţele de reabilitare din Bulboaca # Realitatea.md
În satul Bulboaca, raionul Anenii Noi, s-a născut un program de reabilitare dedicat copiilor cu nevoi speciale, care schimbă zi de zi, viețile familiilor din comunitate. A fost creat de Cristina Frolov, după ce a vizitat mai multe centre din străinătate, unde a discutat cu terapeuți profesioniști în reabilitare și a descoperit modele de sprijin […] Articolul Fericire pentru părinţi. Copiii cu necesități speciale spun primele cuvinte, după şedinţele de reabilitare din Bulboaca apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Un accident rutier s-a produs joi, 7 august, la ieșirea de pe strada Nistreană, în intersecția cu traseul M2. Potrivit Poliției din Orhei, în coliziune au fost implicate două autovehicule, dintre care unul a ajuns într-un șanț. La fața locului au intervenit polițiștii, care au constatat că nicio persoană nu a fost rănită. Oamenii legii […] Articolul VIDEO cu un accident rutier la Orhei. O mașină s-a răsturnat într-un șanț apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Smirnov vrea să ceară bani transnistrenilor pentru muzeul separatismului. Propunerea adresată pretinsului soviet suprem # Realitatea.md
Fostul lider separatist Igor Smirnov vrea să creeze în stânga Nistrului un muzeu al „istoriei contemporane”. Propunerea a fost înaintată pretinsului soviet suprem. Nu este clar deocamdată ce anume vor cuprinde expozițiile. Jurnaliștii din regiune scriu că noua instituție ar urma să aibă un fond dedicat evenimentelor din anii 1990. Pentru cele mai importante știri, abonează-te […] Articolul Smirnov vrea să ceară bani transnistrenilor pentru muzeul separatismului. Propunerea adresată pretinsului soviet suprem apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Moldova și Ucraina au prelungit Acordul de liberalizare a transportului până la finalul anului 2027 # Realitatea.md
Republica Moldova și Ucraina au prelungit Acordul de liberalizare a transportului bilateral și de tranzit până la finalul anului 2027. Acordul elimină obligativitatea autorizațiilor pentru transportul rutier internațional de mărfuri între cele două țări și în tranzit, reducând astfel barierele administrative, transmite IPN. Decizia a fost luată în cadrul unei întrevederi desfășurate la Chișinău, între […] Articolul Moldova și Ucraina au prelungit Acordul de liberalizare a transportului până la finalul anului 2027 apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
VIDEO Un fost polițist și o designeră creează artă din lemn și lut. Povestea soților Staver # Realitatea.md
Totul a început din necesitate și din dorința de a rămâne acasă. În 2015, Cristina și Igor Staver au pus bazele unei afaceri de familie, convinși că pot crea ceva frumos în propria țară, nu peste hotare. Cristina, cu studii în design, și Igor, fost polițist de sector, au pornit cu ideea după ce au […] Articolul VIDEO Un fost polițist și o designeră creează artă din lemn și lut. Povestea soților Staver apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Nu lăsați ruguri aprinse și nu aruncați mucuri de țigară în păduri. Pompierii ne învață cum să prevenim incendiile # Realitatea.md
În contextul Codului galben privind pericolul excepțional de incendii, pompierii îndeamnă cetățenii să fie prudenți. Potrivit lor, în condiții de vânt și temperaturi ridicate, orice sursă de aprindere poate declanșa flăcări masive. Populația este rugată să nu aprindă vegetația uscată sau resturile menajere în spații deschise. De asemenea, cetățenii sunt rugați să fie prudenți când […] Articolul Nu lăsați ruguri aprinse și nu aruncați mucuri de țigară în păduri. Pompierii ne învață cum să prevenim incendiile apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.