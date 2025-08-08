Zeci de percheziții pe tot teritoriul R. Moldova: două persoane reținute, bani rusești, aplicații suspecte și arme confiscate
Radio Moldova, 8 august 2025 10:30
Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore, iar mai multe arme deținute ilegal, telefoane mobile, laptopuri, documente bancare și alte obiecte relevante au fost ridicate în urma a 78 de percheziții efectuate, pe 7 august, în diferite regiuni ale R. Moldova. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale inițiate pentru corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani, care vizează activitatea organizației criminale „Șor”.
• • •
Președintele SUA, Donal Trump, a confirmat că vineri îi va primi pe președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, și pe prim-ministrul Armeniei, Nikol Pashinyan, în cadrul unui „summit istoric pentru pace”, al cărui scop este de a pune capăt conflictului de lungă durată dintre cele două țări. Ambii lideri „se vor alătura mie la Casa Albă pentru ceremonia oficială de semnare a acordului de pace”*, a scris Donald Trump, relatează Deutsche Welle.
„Gazprom” acuză Chișinăul că ar „distruge” SA „Moldovagaz”: „Cea mai cinică abordare”, răspund specialiștii # Radio Moldova
Concernul rus „Gazprom”, acționarul majoritar al SA „Moldovagaz” acuză autoritățile R. Moldova că ar „distruge deliberat” compania sa fiică de la Chișinău, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis, pe 4 august, să-i retragă acesteia licența de furnizare a gazelor naturale. Experții susțin, însă, că „Moldovagaz” își va continua activitatea economică pe teritoriul R. Moldova.
Percheziții la un chișinăuian cu afaceri ilegale și achiziții de peste jumătate de milion de euro # Radio Moldova
Ar fi desfășurat activități economice ilegale, iar veniturile obținute le-ar fi investit în mașini de lux, apartamente și terenuri din Chișinău. Oamenii legii anunță percheziții la un bărbat din capitală, bănuit de evaziune fiscală și spălare de bani.
Autobuzul de pe ruta nr.21 va avea itinerarul modificat, timp de o lună, în raza comunei Bubuieci # Radio Moldova
Circulația rutieră pe strada pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt din comuna Bubuieci, suburbie a capitalei, tronsonul cuprins între str. Gospodarilor și str. Mihail Frunze, va fi restricționată pentru o perioadă de 30 de zile.
La Muzeul Național de Artă din Chișinău a fost inaugurată expoziția personală a sculptorului Dumitru Verdianu, stabilit de peste 30 de ani în orașul Viena, Austria. Vizitatorii au posibilitatea să admire lucrări care au fost expuse și în muzee prestigioase din întreaga Europă.
„Termenul depinde de el, sunt foarte dezamăgit”. Donald Trump îi solicită lui Putin să oprească focul în Ucraina # Radio Moldova
Președintele american Donald Trump a declarat că termenul-limită impus președintelui rus Vladimir Putin pentru acceptarea unui armistițiu în Ucraina rămâne incert. Liderul de la Washington a precizat joi, 7 august, la o conferință de presă de la Casa Albă, că decizia depinde de Putin.
Revista Presei // Manualele școlare rusești prezintă Republica Moldova ca pe un teritoriu istoric rusesc, sugerând că țara noastră nu ar avea dreptul la existență ca stat suveran # Radio Moldova
Subiectul amenințărilor cu moartea a magistraților a rămas cel mai discutat în publicațiile moldovenești. Detalii despre un nou caz și cum autoritățile își propun să protejeze magistrații; cum este prezentată Republica Moldova în manualele școlare rusești; situația economică gravă din stânga Nistrului - sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
Israelul aprobă un plan pentru preluarea controlului asupra orașului Gaza și distrugerea Hamas # Radio Moldova
Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat un plan care prevede distrugerea mișcării islamiste radicale Hamas și preluarea controlului asupra orașului Gaza, au anunțat vineri, 8 august, agențiile internaționale AP și Reuters. Decizia a fost luată în cadrul unei reuniuni nocturne a conducerii israeliene, în pofida apelurilor internaționale tot mai insistente pentru încetarea ostilităților și a protestelor din Israel față de soarta ostaticilor deținuți de Hamas.
Lucruri puțin cunoscute despre Giurgiulești: Câți bani ar fi plătit Ștefan cel Mare pentru a cumpăra cel mai sudic sat din R. Moldova # Radio Moldova
Cel mai sudic sat din Republica Moldova, Giurgiulești, se mândrește cu o istorie de secole. Aflat astăzi la granița dintre România și Ucraina, satul Giurgiulești a fost o localitate domnească, arată documentele de arhivă.
Corespondență Dan Alexe // Intrarea în vigoare a tarifelor SUA: zi de doliu pentru economia UE # Radio Moldova
Joi, 7 august, a fost o zi de doliu pentru industrie, întreprinderi și producătorii europeni, a fost ziua care a marcat intrarea în vigoare a taxei vamale unice de 15%, impusă de Donald Trump pentru majoritatea produselor din Uniunea Europeană care sunt importate în Statele Unite.
Circa 49% dintre copiii care s-au născut anul trecut în Republica Moldova au fost alăptați exclusiv la sân, în primele șase luni de viață. Sunt datele unui studiu realizat de UNICEF Moldova. Astfel, după un progres semnificativ făcut în ultimii 13 ani, ne apropiem de ținta globală de 50 la sută. În fiecare an, în prima săptămână a lunii august, Republica Moldova și alte peste 170 de țări se alătură Săptămânii mondiale a alăptării. Mamele spun că sunt conștiente de avantajele laptelui matern.
„Termenul depinde de el, sunt foarte dezamăgit”. Donald Trump solicită lui Putin să oprească focul în Ucraina # Radio Moldova
Președintele american Donald Trump a declarat joi, 7 august, la o conferință de presă la Casa Albă, că termenul-limită impus președintelui rus Vladimir Putin pentru acceptarea unui armistițiu în Ucraina rămâne incert. Liderul de la Washington a precizat că decizia depinde de Vladimir Putin.
7 august 2025
Franța luptă cu cel mai mare incendiu de vegetație din ultimele decenii. Cel puțin un om a murit și 13 au fost răniți. Victimele sunt localnici și pompieri. Vâlvătaia se răspândește rapid din cauza secetei severe și a vântului uscat. În doar 24 de ore, focul a mistuit 16 mii de hectare de pădure și vegetație.
R. Moldova va lansa, în decurs de câteva luni, un nou serviciu de plăți digitale MIA între companii – „de la bussines la bussines”. Anunțul a fost făcut în seara zilei de joi, 7 august, de guvernatoarea Băncii Naționale, Anca Dragu, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1.
În doar câteva luni, R. Moldova va lansa un nou serviciu de plăți digitale MIA între companii – „de la bussines la bussines”. Precizarea a fost făcută în seara zilei de joi, 7 august, de guvernatoarea Băncii Naționale, Anca Dragu, în cadrul emisiunii „În Context” de la Moldova 1.
Experți despre negocierile Putin -Trump: Rusia joacă cartea păcii, dar urmărește capitularea Ucrainei # Radio Moldova
Rusia va încerca, cel mai probabil, să folosească viitorul summit dintre Vladimir Putin și Donald Trump pentru a-l convinge pe președintele SUA de bunele sale intenții de pace, continuând însă să urmărească obiective maximaliste - capitularea totală a Ucrainei, consideră mai mulți experți, citați de către serviciul rus al The Moscow Times.
Intimidări în lanț în sistemul judecătoresc: După Ana Cucerescu, și Livia Mitrofan vizată # Radio Moldova
Judecătoarea Ana Cucerescu nu este singura vizată de amenințări cu moartea. Livia Mitrofan, fosta președintă interimară a Judecătoriei Chișinău și actuala membră a Consiliului Superior al Magistraturii a fost ținta unor intimidări similare, membra CSM primind mesaje de amenințare și fotografii cu persoane decapitate. Livia Mitrofan a depus o plângere la poliție, iar oamenii legii nu exclud că autorii ar fi aceiași ca și în cazul judecătoarei Cucerescu.
Lucrările pe șantierele liniei electrice aeriene (LEA) de 400 kV Vulcănești–Chișinău înregistrează „progrese vizibile” atât dinspre sud, cât și dinspre centru, fundațiile pentru piloni fiind deja construite în proporție de peste 93%, anunță Ministerul Energiei.
Milsami s-a chinuit cu amatorii din San Marino! Campioana Republicii Moldova, victorie in extremis cu AC Virtus # Radio Moldova
Milsami Orhei a învins forrmația AC Virtus cu scorul de 3-2 în meciul primei manșe a turului trei preliminar al Ligii Conferințelor. În partida jucată pe stadionul Zimbru, "vulturii roșii" au deschis scorul în minutul 31 prin Christopher Nwaeze. Înainte de pauză, Milsami a rămas inferioritate numerică. Andrei Cobeț a fost eliminat direct pentru comportament nesportiv.
În prima jumătate a acestui an, prețurile la produsele agricole au crescut în medie cu peste 28%, această evoluție fiind determinată în special de scumpirea fructelor și legumelor. Datele au fost prezentate de Biroul Național de Statistică (BNS). Cele mai mari prețuri s-au înregistrat la pomușoare, acestea s-au dublat față de anul 2024.
Anca Dragu: Datorită reducerii ratei de politică monetară, investițiile vor fi mai accesibile # Radio Moldova
Inflația va continua să scadă în lunile următoare, iar costurile de finanțare se vor reduce, în urma deciziei de diminuare a ratei de politică monetară. Asigurarea vine din partea guvernatoarei Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, care a oferit mai multe explicații în acest sens în cadrul emisiunii „În context” de la postul de televiziune Moldova 1.
Modernizarea Armatei Naționale, subiectul discuțiilor dintre ministrul Apărării și noul Însărcinat cu Afaceri de la Ambasada SUA în R. Moldova # Radio Moldova
R. Moldova și SUA vor aprofunda relațiile de colaborare în domeniul apărării. Angajamentul a fost reiterat joi, 7 august, la întrevederea ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, și Însărcinatul cu Afaceri la Ambasada SUA în R. Moldova, Nick Pietrowicz, aflat la început de mandat. Întrevederea a avut loc la sediul Ministerului Apărării.
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi că Israelul intenționează să preia controlul militar asupra întregii Fâșii Gaza și că, în cele din urmă, o va preda forțelor armate care o vor guverna în mod corespunzător, relatează news.ro, cu referire la Reuters.
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și însărcinatul cu afaceri la Ambasada SUA în R. Moldova, Nick Pietrowicz, aflat la început de mandat, au discutat despre stadiul actual al cooperării bilaterale în domeniul apărării, dar și despre proiectele comune derulate în contextul modernizării Armatei Naționale.
A modern park with bike paths will be built in place of a ravine filled with garbage. Workers in the village of Onișcani, located in the Călărași district, are diligently working on the project. Although this initiative is very important, it has faced delays for years. Now, authorities are promising to complete the work, especially since they have received financial support from the Environmental Fund.
Cinci instituții financiare transatlantice majore și-au manifestat sprijinul de a crea o nouă bancă de apărare la nivel european, pentru a stimula cheltuielile în domeniul securității în întreaga regiune, potrivit grupului de dezvoltare care coordonează crearea acesteia, relatează portalul economedia.ro.
Rețeaua globală a lui Ilan Șor: cum ajută fugarul moldovean Rusia să ocolească sancțiunile internaționale prin intermediul unor bănci, companii și criptomonede # Radio Moldova
Fugarul moldovean Ilan Șor, condamnat în dosarul „furtul miliardului”, reapare în centrul unei rețele internaționale cu implicații financiare și geopolitice. Potrivit unei investigații publicate de IPN, politicianul joacă un rol central într-o schemă complexă de ocolire a sancțiunilor internaționale impuse Federației Ruse, printr-o rețea de companii, bănci, monede digitale și filiere comerciale active în Kârgâzstan, Uzbekistan, Emiratele Arabe Unite, Mongolia, Egipt și alte state.
Cererea Procuraturii Generale privind extrădarea lui Plahotniuc, examinată pe 13 august de Curtea de Apel Atena # Radio Moldova
Curtea de Apel Atena va examina, pe 13 august, cererea de extrădare a fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc, expediată autorităților elene de Procuratura Generală a R. Moldova pe 24 iulie curent.
Putin ar putea începe negocieri de pace dacă se discută schimbul de teritorii, afirmă Trump # Radio Moldova
Liderul american Donald Trump ia în calcul că președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar fi dispus să înceapă negocieri privind încetarea focului în Ucraina, în cazul în care va fi „discutată problema unui schimb teritorial”, transmite rbc.ru cu referire la Bloomberg.
Aplicarea pedepselor contravenționale și penale ar putea descuraja fenomenul corupției electorale # Radio Moldova
Coruperea alegătorilor rămâne una dintre cele mai mari vulnerabilități ale procesului electoral din Republica Moldova, constată expertul comunității WatchDog, Alexandru Bot, după zecile de percheziții efectuate de oamenii legii joi, 7 august, într-un dosar care vizează noua schemă aplicată la scară largă, prin intermediul aplicației „Taito”. Într-un interviu pentru Moldova 1, Bot a spus că acțiunile procesuale, inclusiv perchezițiile și contracararea instrumentelor digitale de influențare a votului, „se înscriu în șirul măsurilor de prevenție”, care trebuie întreprinse în mod constant de autorități.
În locul unei râpi pline de gunoi va fi construit un parc modern cu piste pentru bicicliști. În satul Onișcani, raionul Călărași, muncitorii lucrează de zor. Proiectul, deși unul foarte important, a fost tărăgănat ani la rând. Acum, autoritățile promit să ducă lucrările la capăt, mai ales că au primit și sprijin financiar de la Fondul pentru Mediu.
Progress is clearly visible on the construction sites of the 400 kV Vulcănești-Chișinău overhead power line (OPL). According to the Ministry of Energy, over 93% of the foundations for the pillars were already completed, with significant advancements observed both in the southern and central sections of the project.
Un teren degradat, transformat în spațiu verde: prima pădure comunitară, plantată în satul Roșcani # Radio Moldova
Prima pădure comunitară, pe un teren care anterior risca să devină groapă de gunoi, a fost plantată la Roșcani, raionul Anenii Noi.
Cod galben de incendii în R. Moldova: IGSU avertizează că orice sursă de foc poate provoca un incendiu de proporții # Radio Moldova
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare de Cod Galben de pericol excepțional de incendiu cu caracter natural. Potrivit meteorologilor, în perioada 8–14 august, riscul de incendii este foarte ridicat în sudul, estul și parțial centrul Republicii Moldova, din cauza temperaturilor ridicate și a lipsei de precipitații.
Former Boldurești mayor Nicanor Ciochină, who is accused of fatally injuring a 14-year-old boy, will remain under judicial control for an additional 60 days. On Thursday, August 7, prosecutor Alexandru Butnaru requested the extension of this preventive measure, citing concerns that Ciochină might evade the examination of the criminal case.
Numărul șoferilor din regiunea transnistreană care optează pentru permise de conducere moldovenești, în creștere # Radio Moldova
Locuitorii din regiunea transnistreană manifestă un interes tot mai mare pentru respectarea legislației în vigoare a Republicii Moldova și pentru participarea legală la traficul rutier atât național, cât și internațional. Tendința este confirmată de creșterea semnificativă, pe parcursul primului semestru al anului curent, a numărului de permise de conducere eliberate pentru cetățenii domiciliați în regiune.
Progres major în infrastructura energetică: lucrările la linia Vulcănești–Chișinău se apropie de final # Radio Moldova
Lucrările pe șantierele liniei electrice aeriene (LEA) de 400 kV Vulcănești–Chișinău înaintează într-un ritm activ, cu progres vizibil atât dinspre sud, cât și dinspre centru, fundațiile pentru piloni fiind deja construite în proporție de peste 93%, anunță Ministerul Energiei.
Controlul judiciar în privința fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, prelungit cu 60 de zile # Radio Moldova
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit de accidentarea mortală a unui băiat de 14 ani, rămâne sub control judiciar încă 60 de zile. Procurorul de caz, Alexandru Butnaru, a cerut joi, 7 august, prelungirea măsurii preventive, invocând riscul eschivării acestuia de la examinarea cauzei penale.
BNM relaxează politica monetară. Decizia ar trebui să ducă treptat la ieftinirea creditelor și să stimuleze economia # Radio Moldova
Banca Națională a Moldovei (BNM) a redus, pe 7 august 2025, rata de bază de la 6,5% la 6,25% anual. Potrivit instituției, decizia marchează încheierea perioadei de politică monetară restrictivă și începutul unei etape în care BNM vrea să stimuleze consumul și investițiile, pentru a susține relansarea economiei. Economistul Marin Gospodarenco consideră că este un semnal de tranziție: de la combaterea inflației către reanimarea activității economice, dar atrage atenția că inflația rămâne influențată de riscuri externe și interne.
Tot mai mulți șoferi din stânga Nistrului optează pentru permise de conducere de model național # Radio Moldova
Locuitorii din regiunea transnistreană manifestă un interes tot mai mare pentru respectarea legislației în vigoare a Republicii Moldova și pentru participarea legală la traficul rutier, atât național, cât și internațional. Tendința este confirmată de creșterea semnificativă a numărului de permise de conducere eliberate pe parcursul primului semestru al anului pentru cetățenii domiciliați în regiune.
Banii cetățenilor din „conturile moarte” generează pierderi anuale de 150 de milioane de euro, estimează experții # Radio Moldova
Deși veniturile mici îi împiedică pe mulți moldoveni să pună bani deoparte, unii dintre ei reușesc să facă, totuși, economii. Cei mai mulți dintre aceștia aleg să păstreze banii fie acasă, fie în „conturi moarte” de la bănci, iar acest lucru nu le aduce niciun profit. În aceste condiții, cetățenii pierd anual peste 150 de milioane de euro.
Thomas Muller începe o nouă aventură pe final de carieră. Fotbalistul german s-a transferat la clubul canadian Vancouver Whitecaps după ce până la aproape 36 de ani ai săi a jucat doar la Bayern Munchen.
Mizele extrădării lui Plahotniuc, discutate la Radio Moldova: reforma justiției ar trebui „regândită” # Radio Moldova
Reforma justiției din Republica Moldova are nevoie de o regândire profundă, iar extrădarea lui Vladimir Plahotniuc devine o miză politică majoră. În același timp, condamnările din dosarul Șor ar putea valida eforturile guvernării în lupta cu corupția, iar protestele din Găgăuzia ar putea înceta odată cu oprirea finanțării ilegale, au declarat invitații emisiunii „Spațiul Public” de la Radio Moldova.
UTA Găgăuzia, între influențe externe și instabilitate politică: „Șor și Kremlinul controlează Găgăuzia din punct de vedere politic” # Radio Moldova
Tensiunile politice din UTA Găgăuzia continuă să genereze îngrijorări, în contextul condamnării bașcanei Evghenia Guțul și al refuzului autorităților locale de a organiza alegeri anticipate. Expertul în securitate Ștefan Bejan și jurnalistul Mihail Sirkeli au avertizat, în emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, asupra riscurilor majore pe care le-ar putea genera eventuale alegeri în condițiile actuale, inclusiv adâncirea conflictului politic dintre Comrat și autoritățile centrale de la Chișinău.
