Actualul interimar și un specialist în finanțe se luptă pentru șefia Întreprinderii „Poșta Moldovei”
Ziua, 8 august 2025 09:10
Doi candidați, actualul director interimar și un fost șef de bancă, au ajuns în etapa finală pentru concursul de alegere a unui nou șef al Întreprinderii „Poșta Moldovei”. Astfel, proba finală, anunțată de Agenția Proprietății Publice, va fi susținută de administratorul interimar al companiei, Violeta Cojocaru, fost adjunct al actualului director al APP, Roman Cojuhari, […] Articolul Actualul interimar și un specialist în finanțe se luptă pentru șefia Întreprinderii „Poșta Moldovei” apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 5 minute
09:20
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că astăzi îi va găzdui la Casa Albă pe președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, și pe prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, pentru un summit istoric al păcii. „Aceste două națiuni au fost în război timp de mulți ani, conflict care a provocat moartea a mii de oameni. Mulți lideri au […] Articolul Trump anunță un summit istoric al păcii între Armenia și Azerbaidjan la Casa Albă apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
Actualul interimar și un specialist în finanțe se luptă pentru șefia Întreprinderii „Poșta Moldovei” # Ziua
Doi candidați, actualul director interimar și un fost șef de bancă, au ajuns în etapa finală pentru concursul de alegere a unui nou șef al Întreprinderii „Poșta Moldovei”. Astfel, proba finală, anunțată de Agenția Proprietății Publice, va fi susținută de administratorul interimar al companiei, Violeta Cojocaru, fost adjunct al actualului director al APP, Roman Cojuhari, […] Articolul Actualul interimar și un specialist în finanțe se luptă pentru șefia Întreprinderii „Poșta Moldovei” apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 15 minute
09:00
Cabinetul de securitate al Israelului aprobă planul lui Netanyahu de a cuceri orașul Gaza, în pofida avertismentelor IDF # Ziua
Cabinetul de securitate israelian a aprobat, în noaptea de joi spre vineri, propunerea premierului Benjamin Netanyahu de a prelua controlul asupra orașului Gaza, una dintre cele mai dens populate zone ale Fâșiei, în pofida avertismentelor armatei (IDF) privind riscul major pentru viața ostaticilor rămași și potențialul declanșării unei catastrofe umanitare, transmite The Times of Israel. […] Articolul Cabinetul de securitate al Israelului aprobă planul lui Netanyahu de a cuceri orașul Gaza, în pofida avertismentelor IDF apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
20:10
DOC | PAS cere CEC să interzică opoziției să mai folosească simbolurile sale în cadrul protestelor anti-guvernamentale # Ziua
Partidul Acțiune și Solidaritate solicită Comisiei Electorale Centrale (CEC) intervenția urgentă pentru a stopa utilizarea abuzivă a simbolurilor sale în acțiuni publice și campanii electorale desfășurate de alte formațiuni politice. Într-o sesizare oficială, PAS reclamă că marca înregistrată „/pas/” a fost folosită „în mod neautorizat” în cadrul unui protest public desfășurat pe 23 iulie în […] Articolul DOC | PAS cere CEC să interzică opoziției să mai folosească simbolurile sale în cadrul protestelor anti-guvernamentale apare prima dată în ZIUA.md.
19:20
Un comentator politic de pe malul Dâmboviței scrie că, dacă PAS nu va câștiga alegerile parlamentare din Republica Moldova, va urma un dezastru. Fals – pot interpreta textul domniei sale ca fiind marketing politic în favoarea PAS. Dau Cezarului ce e al Cezarului, adică doamnei președinte Sandu, respect și considerațiune, dar acest lucru nu mă […] Articolul OPINII | Victor Nichituș: Puterea absolută deținută de PAS se va face țăndări apare prima dată în ZIUA.md.
19:00
Ministrul de externe al României, Oana Țoiu, s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul primei sale vizite oficiale la Kiev după preluarea funcției. Discuțiile au vizat întărirea colaborării bilaterale și sprijinul acordat Ucrainei în contextul agresiunii ruse. Zelenski a mulțumit României pentru ajutorul militar, politic și logistic contant, precum și pentru susținerea semnificativă […] Articolul VIDEO | Oana Țoiu s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski în prima sa vizită oficială în Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
18:40
Năstase propune crearea unui Fond Național de Dezvoltare, format din economiile moldovenilor și din remitențele venite din diasporă # Ziua
Fostul lider al Platformei DA, Andrei Năstase, candidat independent la alegerile parlamentare din toamnă, propune o soluție inedită pentru relansarea economică a Republicii Moldova, bazată pe valorificarea resurselor financiare interne și ale diasporei. Într-o postare pe rețelele sociale, acesta a lansat ideea creării unui Fond Național de Dezvoltare, finanțat din economiile populației și remitențele moldovenilor […] Articolul Năstase propune crearea unui Fond Național de Dezvoltare, format din economiile moldovenilor și din remitențele venite din diasporă apare prima dată în ZIUA.md.
18:10
O tânără de 29 de ani a dat naștere în ambulanță celui de-al șaptelea copil. Mama a fost asistată de medicii din Strășeni # Ziua
O tânără de 29 de ani a născut în ambulanță cel de-al șaptelea copil. Intervenția emoționantă a avut loc miercuri, când o echipă a Serviciului de Asistență Medicală Urgentă Strășeni a fost solicitată pentru transportarea gravidei la spital. „La ora 11:51, o gravidă de 29 ani a sunat la Serviciul 112 și a solicitat ambulanța […] Articolul O tânără de 29 de ani a dat naștere în ambulanță celui de-al șaptelea copil. Mama a fost asistată de medicii din Strășeni apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Magistrații greci vor examina cererea de extrădare a lui Vlad Plahotniuc în 13 august. Ședința, confirmată de Procuratura Generală # Ziua
Prima ședință de examinare a cererii de extrădare a lui Vlad Plahotniuc va fi organizată de Curtea de Apel din Atena săptămâna viitoare, în 13 august. Despre acest lucru a anunțat Procuratura Generală, care susține că menține o „comunicare constantă” cu instituțiile elene. „Precizăm că această ședință nu reprezintă ultima etapă a procedurii, decizia finală […] Articolul Magistrații greci vor examina cererea de extrădare a lui Vlad Plahotniuc în 13 august. Ședința, confirmată de Procuratura Generală apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Banca Națională a Moldovei (BNM) a decis, pe 7 august, reducerea ratei de bază de la 6,5% la 6,25% anual. Potrivit instituției, decizia marchează încheierea perioadei de politică monetară restrictivă și începutul unei etape în care BNM vrea să stimuleze consumul și investițiile, pentru a susține relansarea economiei. Odată cu scăderea ratei de bază, BNM […] Articolul BNM a redus rata de bază de la 6,5% la 6,25% anual. Inflația, în ușoară scădere apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Președintele rus Vladimir Putin a sugerat că viitoarea întâlnire cu omologul său american, Donald Trump, ar putea avea loc în Emiratele Arabe Unite. Într-o declarație făcută joi, liderul de la Kremlin a menționat sprijinul oferit de președintele Emiratelor pentru organizarea unui astfel de eveniment. „Avem mulți prieteni care sunt gata să ne ajute în organizarea […] Articolul Putin indică Emiratele Arabe Unite drept posibil loc pentru întâlnirea cu Trump apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Două semafoare pietonale și patru semafoare pentru transport au fost instalate la unul dintre cele mai aglomerate noduri rutiere din sectorul Râșcani al Chișinăului. Este vorba despre intersecția străzilor Kiev, Alecu Russo, Bogdan Voievod și bulevardul Moscova. Potrivit municipalității, intervenția are scopul de a crește siguranța pietonilor și de a fluidiza circulația auto în zonă. […] Articolul Semafoare noi instalate la unul dintre cele mai aglomerate noduri rutiere din Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
După confirmarea întâlnirii dintre Trump și Putin, Zelenski reiterează apelul pentru dialog cu Kremlinul. Moscova temperează așteptările: „Până la crearea acestor condiții mai este cale lungă” # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut un nou apel pentru încheierea războiului, afirmând că Ucraina este pregătită să participe la discuții de pace și că așteaptă un răspuns „curajos” din partea Moscovei. În replică, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, susține că o eventuală întâlnire este posibilă, dar „condițiile necesare sunt departe de a fi […] Articolul După confirmarea întâlnirii dintre Trump și Putin, Zelenski reiterează apelul pentru dialog cu Kremlinul. Moscova temperează așteptările: „Până la crearea acestor condiții mai este cale lungă” apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Nicanor Ciochină, fost primar cercetat penal, ar încerca să tărăgăneze examinarea dosarului. Procurorii cer alte două luni de control judiciar # Ziua
Măsura preventivă ar putea fi prelungită pentru fostul primar din Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit în dosarul accidentării mortale a unui minor. Procurorii cer ca fostul ales să rămână sun control judiciar pentru încă 60 de zile, pe motiv că ar exista riscul eschivării lui Ciochină de la examinarea cauzei penale. „Motivele de prelungire a măsurii […] Articolul Nicanor Ciochină, fost primar cercetat penal, ar încerca să tărăgăneze examinarea dosarului. Procurorii cer alte două luni de control judiciar apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, în vizită la Kiev: „Nu rămânem indiferenți la suferință și barbarie” # Ziua
Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, efectuează o vizită la Kiev, unde va avea discuții cu oficiali ucraineni de rang înalt. De asemenea, urmează să ajungă și la Cernăuți, unde se va întâlni cu membri ai comunității de etnici români. „Sunt aici pentru a transmite un semnal puternic de solidaritate cu Ucraina. Nu rămânem […] Articolul Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, în vizită la Kiev: „Nu rămânem indiferenți la suferință și barbarie” apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
Primele detalii despre propunerea de pace a lui Trump pentru Putin. Kremlinul ar fi primit o ofertă „pe deplin acceptabilă” din partea Washingtonului # Ziua
Administrația președintelui american Donald Trump a înaintat Rusiei o propunere de armistițiu, considerată extrem de favorabilă pentru Moscova. Potrivit informațiilor publicate de portalul de știri polonez Onet, detaliile acestei inițiative au fost discutate miercuri, în cadrul unei întâlniri între trimisul special al Casei Albe, Steve Witkoff, și președintele rus Vladimir Putin. Discuția, care ar putea […] Articolul Primele detalii despre propunerea de pace a lui Trump pentru Putin. Kremlinul ar fi primit o ofertă „pe deplin acceptabilă” din partea Washingtonului apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
VIDEO | Înșelăciuni cu mașini aduse din SUA. Un ucrainean, reținut în R. Moldova, după ce a pus la cale o afacere ilegală # Ziua
Un cetățean ucrainean, care a pus la cale o schemă de înșelăciune cu mașini aduse din Statele Unite, a fost reținut în R. Moldova în urma unei operațiuni comune cu participarea ofițerilor ucraineni. Suspectul, în vârstă de 37 de ani, și-a însușit în urma afacerii ilegale peste un milion de lei. Potrivit anchetei, inițial, bărbatul […] Articolul VIDEO | Înșelăciuni cu mașini aduse din SUA. Un ucrainean, reținut în R. Moldova, după ce a pus la cale o afacere ilegală apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
VIDEO | Investiții în tratamentul pacienților. Guvernul a alocat peste 32 de milioane de lei pentru modernizarea Spitalului „Gh. Paladi” # Ziua
Infrastructura și echipamentele moderne oferă noi condiții de tratament pentru pacienți. În ultimii trei ani, Spitalul municipal „Gheorghe Paladi” a beneficiat de investiții de peste 32 de milioane de lei din partea Guvernului PAS. Printre cele mai importante proiecte de achiziții se numără un tomograf computerizat performant, în valoare de 8,1 milioane de lei, […] Articolul VIDEO | Investiții în tratamentul pacienților. Guvernul a alocat peste 32 de milioane de lei pentru modernizarea Spitalului „Gh. Paladi” apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
Tarifele globale ale lui Trump au intrat în vigoare. Produse din peste 60 de țări, taxate cu până la 50% # Ziua
Statele Unite au început aplicarea unor tarife comerciale majorate asupra importurilor din peste 60 de țări și teritorii, în cadrul unei strategii ale președintelui Donald Trump de restructurare a sistemului comercial global. Măsura a intrat în vigoare joi, 7 august, după o pauză de aproape patru luni în care Washingtonul a suspendat „tarifele reciproce” pentru […] Articolul Tarifele globale ale lui Trump au intrat în vigoare. Produse din peste 60 de țări, taxate cu până la 50% apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
VIDEO | Franța luptă cu cel mai mare incendiu de vegetație din ultimele decenii. Cel puțin un mort și peste 16.000 de hectare mistuite de flăcări # Ziua
Sudul Franței este devastat de un incendiu de vegetație de proporții istorice, cel mai grav din 1949 încoace, potrivit autorităților franceze. Flăcările au cuprins deja peste 16.000 de hectare de pădure de pini și terenuri împădurite în regiunea Corbieres din departamentul Aude, depășind ca suprafață orașul Paris. Ministrul francez al Mediului, Agnes Pannier-Runacher, a declarat […] Articolul VIDEO | Franța luptă cu cel mai mare incendiu de vegetație din ultimele decenii. Cel puțin un mort și peste 16.000 de hectare mistuite de flăcări apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Peste 60 la sută din pilonii Liniei Electrice Vulcănești – Chișinău au fost instalați. În decembrie, proiectul trebuie să fie dat în exploatare # Ziua
Peste 60 la sută din toți pilonii necesari pentru Linia Electrică Vulcănești – Chișinău au fost deja instalați, fundațiile fiind gata în proporție de 93%. Lucrările pe șantiere urmează să se încheie în decembrie, când, conform declarațiilor oficiale ale Guvernului, va fi dat în exploatare proiectul. Ministerul Energiei anunță că, pe direcția sud, muncitorii au […] Articolul Peste 60 la sută din pilonii Liniei Electrice Vulcănești – Chișinău au fost instalați. În decembrie, proiectul trebuie să fie dat în exploatare apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Soroca, Bălți și Chișinău, cele mai afectate de furtuna de aseară. Salvatorii au intervenit în 40 de misiuni # Ziua
Zeci de arbori au fost doborâți în urma furtunii de aseară, iar în Bălți un copac a căzut peste o conductă de gaz, fiind necesară intervenția de urgență a salvatorilor. În total, angajații IGSU au fost implicați aseară în 40 de misiuni, cele mai multe fiind în Capitală și în raioanele din nord. Cel mai […] Articolul Soroca, Bălți și Chișinău, cele mai afectate de furtuna de aseară. Salvatorii au intervenit în 40 de misiuni apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Alertă la bordul unui avion de pasageri pe ruta Moscova–Soci. Aeronava a aterizat de urgență la Astrahan # Ziua
Un avion de tip Airbus A321 al companiei Ural Airlines, care efectua joi dimineață zborul de la Moscova spre Soci, a fost nevoit să aterizeze de urgență pe aeroportul din Astrahan, după declanșarea unei alerte tehnice la bord. Potrivit companiei aeriene, sistemele de monitorizare ale aeronavei au indicat o disfuncționalitate care nu permitea continuarea în […] Articolul Alertă la bordul unui avion de pasageri pe ruta Moscova–Soci. Aeronava a aterizat de urgență la Astrahan apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
FOTO | Revivamed, un nou centru medical în Chișinău cu echipament performant și servicii multidisciplinare # Ziua
Un nou nume pe harta sistemului medical din Republica Moldova. Centrul Medical Academic Revivamed și-a deschis oficial ușile pentru pacienți. Situată în Chișinău, pe strada Spicului 6, clinica vine cu un concept modern de îngrijire medicală, bazat pe tehnologie avansată, echipă multidisciplinară și servicii de înaltă calitate. Pacienții beneficiază de: • Peste 40 de medici […] Articolul FOTO | Revivamed, un nou centru medical în Chișinău cu echipament performant și servicii multidisciplinare apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Veniturile obținute din vânzarea cryptomonedelor pot și trebuie să fie declarate. Precizarea se conține în răspunsul Inspectoratului Fiscal de Stat la solicitarea CryptoDigest Moldova. În prezent, activele virtuale sunt tratate drept active de capital, destinate persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător. Conform legislației în vigoare, veniturile obținute din vânzarea sau schimbul cryptomonedelor sunt […] Articolul Precizări de la Fisc: Activele virtuale, tratate în Republica Moldova ca active de capital apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
FOTO | La Sihăstria are loc proclamarea locală a canonizării Sf. Cuvioși Cleopa și Paisie. La slujbă participă și ÎPS Petru, Mitropolitul Basarabiei # Ziua
La Mănăstirea Sihăstria, din județul Neamț, România, în ziua cinstirii Sfintei Teodora de la Sihla, are loc o slujbă specială, dedicată proclamării locale a canonizării sfinților Cuvioși Cleopa și Paisie. La eveniment participă o mulțime de clerici și credincioși, dar și înalți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, între care și Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei. […] Articolul FOTO | La Sihăstria are loc proclamarea locală a canonizării Sf. Cuvioși Cleopa și Paisie. La slujbă participă și ÎPS Petru, Mitropolitul Basarabiei apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Însărcinatul cu afaceri al SUA la Chișinău, Nick Pietrowicz, s-a întâlnit cu ministrul de Externe, Mihai Popșoi # Ziua
Proaspătul însărcinat cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite în Republica Moldova, Nick Pietrowicz, a avut o întâlnire cu ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, potrivit unui comunicat al Ambasadei SUA. „Chargé d’Affaires Nick Pietrowicz a avut astăzi o întrevedere cu ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, cu care a discutat oportunități de consolidare a parteneriatului dintre Statele […] Articolul Însărcinatul cu afaceri al SUA la Chișinău, Nick Pietrowicz, s-a întâlnit cu ministrul de Externe, Mihai Popșoi apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Funeraliile lui Ion Iliescu, marcate de absențe notabile. Președintele României, Nicușor Dan, și miniștrii USR nu participă la ceremonia de înmormântare # Ziua
Ceremoniile funerare ale fostului președinte al României Ion Iliescu înregistrează absențe notabile. Președintele României, Nicușor Dan, nu va participa la ceremonia de înmormântare de la Cimitirul Ghencea III, programată pentru ora 13. Miniștrii USR respectă decizia partidului și nu participă la funeralii. Șeful statului român nu a fost prezent nici la ceremonia religioasă care are […] Articolul Funeraliile lui Ion Iliescu, marcate de absențe notabile. Președintele României, Nicușor Dan, și miniștrii USR nu participă la ceremonia de înmormântare apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
Kremlinul confirmă: Întâlnirea dintre Trump și Putin va avea loc „orientativ săptămâna viitoare” # Ziua
Kremlinul a confirmat oficial că președintele rus Vladimir Putin și omologul său american, Donald Trump, urmează să se întâlnească „în zilele următoare”. Anunțul a fost făcut de consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov, care a precizat că locul desfășurării întâlnirii a fost deja stabilit, dar va fi anunțat public ulterior. „Săptămâna viitoare a fost indicată ca […] Articolul Kremlinul confirmă: Întâlnirea dintre Trump și Putin va avea loc „orientativ săptămâna viitoare” apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
Construcția Centrului social al Parohiei Dondușeni, finanțată de Guvernul României, aproape de finalizare # Ziua
Lucrările de construcție ale Centrului social de la Parohia Ortodoxă Română „Acoperământul Maicii Domnului” din Dondușeni se apropie de final, scrie Ziarul Lumina. Proiectul, finanțat de Guvernul României, prin Departamentul pentru Relații cu Republica Moldova, are drept scop promovarea culturii, spiritualității și civilizației românești în nordul Republicii Moldova. Cu o valoare totală de 400 de […] Articolul Construcția Centrului social al Parohiei Dondușeni, finanțată de Guvernul României, aproape de finalizare apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Sfânta Teodora de la Sihla, prima româncă trecută în rândul sfinților, este cinstită astăzi de Biserica Ortodoxă Română # Ziua
În data de 7 august, Biserica Ortodoxă Română o prăznuiește pe Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla, una dintre cele mai iubite sfinte din istoria Moldovei și prima femeie de neam românesc canonizată. Astfel, în mănăstirile și bisericile din toată țara se oficiază Liturghii speciale, iar în unele locuri sunt organizate procesiuni cu icoana sfintei, […] Articolul Sfânta Teodora de la Sihla, prima româncă trecută în rândul sfinților, este cinstită astăzi de Biserica Ortodoxă Română apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Zelenski: „Presiunea funcționează”. Rusia pare „mai dispusă” să accepte un armistițiu după întâlnirea Putin–Witkoff # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că se observă o posibilă schimbare de atitudine din partea Rusiei în ceea ce privește războiul împotriva Ucrainei, în urma discuțiilor purtate recent la Moscova între președintele rus Vladimir Putin și trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff. „Rusia pare acum mai înclinată către un armistițiu – […] Articolul Zelenski: „Presiunea funcționează”. Rusia pare „mai dispusă” să accepte un armistițiu după întâlnirea Putin–Witkoff apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Zi de doliu național în România. Fostul președinte Ion Iliescu, înmormântat cu onoruri militare # Ziua
România marchează astăzi o zi de doliu național în memoria fostului președinte Ion Iliescu, decedat la vârsta de 95 de ani, în urma unui cancer pulmonar. Trupul neînsuflețit al fostului șef de stat, care a condus țara în trei mandate, va fi înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Militar Ghencea III din București. Potrivit programului […] Articolul Zi de doliu național în România. Fostul președinte Ion Iliescu, înmormântat cu onoruri militare apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
Moscova sare în apărarea Evgheniei Guțul. Avocatul Poporului din Rusia a trimis o sesizare comisarului ONU pentru drepturile omului # Ziua
Kremlinul sare în apărarea Evgheniei Guțul și acuză Chișinăul că a emis o sentință ilegală în raport cu bașcanul Găgăuziei. Avocatul Poporului de la Moscova, Tatiana Moskalkova, a sesizat comisarul ONU pentru drepturile omului, Volker Turk, despre pretinsele abateri în acest caz. Oficialul rus susține că pronunțarea sentinței de condamnare este o „încălcare gravă a legii […] Articolul Moscova sare în apărarea Evgheniei Guțul. Avocatul Poporului din Rusia a trimis o sesizare comisarului ONU pentru drepturile omului apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
VIDEO | Pericol major în Kamceatka după erupția vulcanului Kliucevskoi. Spațiul aerian închis, locuitorii sunt avertizați să evite deplasările # Ziua
Autoritățile ruse au emis cod roșu de pericol pentru aviație în regiunea Kamceatka, după ce vulcanul Kliucevskoi a erupt în dimineața zilei de 7 august, aruncând un imens nor de cenușă la o altitudine de până la 11,5 kilometri. Spațiul aerian din zonă a fost închis, iar riscul pentru zboruri este considerat maxim. Norul de […] Articolul VIDEO | Pericol major în Kamceatka după erupția vulcanului Kliucevskoi. Spațiul aerian închis, locuitorii sunt avertizați să evite deplasările apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
09:10
Trump confirmă planuri de întâlnire cu Putin „în curând” și negocieri trilaterale cu Zelenski # Ziua
Președintele american Donald Trump a anunțat că o întrevedere cu liderul rus Vladimir Putin ar putea avea loc în scurt timp, menționând că există „șanse foarte bune” ca aceasta să fie organizată în perioada următoare. Declarația a fost făcută în cadrul unui briefing la Casa Albă, unde Trump a evitat să ofere garanții privind un […] Articolul Trump confirmă planuri de întâlnire cu Putin „în curând” și negocieri trilaterale cu Zelenski apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Cristina Gherasimov: R. Moldova, pregătită să deschidă negocierile de aderare la UE în septembrie. Primul pilon – justiția și statul de drept # Ziua
Autoritățile Republicii Moldova sunt pregătite să deschidă negocierile de aderare la UE în luna septembrie, susține vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, în cadrul unei emisiuni la postul public Moldova 1. Potrivit ei, Chișinăul a finalizat etapa tehnică esențială a procesului – screening-ul, care a presupus compararea legislației naționale cu cea europeană. „Suntem la finalul […] Articolul Cristina Gherasimov: R. Moldova, pregătită să deschidă negocierile de aderare la UE în septembrie. Primul pilon – justiția și statul de drept apare prima dată în ZIUA.md.
08:40
Aeroporturile din UE se pregătesc să elimine restricția privind lichidele la bordul avioanelor # Ziua
Aeroporturile din Uniunea Europeană ar putea permite acum cantităţi mai mari de lichide în bagajele de mână, la controalele de securitate, după ce UE a dat undă verde noilor scanere CT. Între timp, însă, consumatorii şi companiile aeriene rămân în dezacord cu privire la taxele suplimentare pentru bagajele de mână, informează Agerpres. În România, actualizarea […] Articolul Aeroporturile din UE se pregătesc să elimine restricția privind lichidele la bordul avioanelor apare prima dată în ZIUA.md.
08:20
Guvernul va oferi indemnizații lunare de 3.000 de lei, timp de un an, pentru tinerii angajați la primul loc de muncă în industrii de importanță strategică # Ziua
Tnerii care se angajează pentru prima dată în industrii de importanță strategică vor beneficia de o indemnizație lunară, neimpozabilă, în valoare de 3000 de lei, timp de 12 luni. Guvernul a aprobat instituirea Programului Național privind acordarea indemnizațiilor lunare tinerilor angajați. Programul vizează tinerii cu vârsta de până la 35 de ani, cu o calificare profesională, […] Articolul Guvernul va oferi indemnizații lunare de 3.000 de lei, timp de un an, pentru tinerii angajați la primul loc de muncă în industrii de importanță strategică apare prima dată în ZIUA.md.
08:00
Robert F. Kennedy Jr. anunță că Departamentul Sănătății din SUA va opri dezvoltarea vaccinurilor ARNm # Ziua
Departamentul de Sănătate şi Servicii Sociale (HHS) al SUA a anunţat marţi că va renunţa la activităţile de dezvoltare a vaccinurilor ARNm desfăşurate prin intermediul unităţii sale de cercetare biomedicală, transmite Reuters. Unitatea – Autoritatea pentru Cercetare şi Dezvoltare Biomedicală Avansată (BARDA) – sprijină companiile în dezvoltarea de produse medicale pentru a răspunde ameninţărilor la […] Articolul Robert F. Kennedy Jr. anunță că Departamentul Sănătății din SUA va opri dezvoltarea vaccinurilor ARNm apare prima dată în ZIUA.md.
6 august 2025
20:20
Inculpatul care marți a fugit de sub nasul polițiștilor în Judecătoria Cimișlia, găsit ascuns în raionul Dubăsari # Ziua
Tânărul ucrainean, acuzat de agresiune sexuală și care a fugit de polițiști din incinta Judecătoriei Cimișlia, a fost reținut, la o zi de la evadare. Potrivit IGP, acesta se ascundea la un prieten din raionul Dubăsari, într-o localitate din stânga Nistrului aflată sub jurisdicția Chișinăului. Polițiștii anunță că acesta este escortat la Penitenciarul nr. 13, […] Articolul Inculpatul care marți a fugit de sub nasul polițiștilor în Judecătoria Cimișlia, găsit ascuns în raionul Dubăsari apare prima dată în ZIUA.md.
19:50
O femeie a fost rănită, după ce un copac uscat a căzut într-o curte din sectorul Botanica al Capitalei # Ziua
O femeie a fost rănită, după ce un copac s-a prăbușit, în această seară, într-o curte din sectorul Botanica al Chișinăului. Copacul a fost doborât de vântul puternic. La fața locului a venit un echipaj de medici, care i-a acordat femeii ajutor medical. Amintim că până la ora 22.00 este valabil codul galben de instabilitate […] Articolul O femeie a fost rănită, după ce un copac uscat a căzut într-o curte din sectorul Botanica al Capitalei apare prima dată în ZIUA.md.
19:10
Comratul califică ilegală condamnarea Evgheniei Guțul și amenință cu proteste. Printr-o rezoluție, deputații locali au creat un comitet „pentru apărarea autonomiei” # Ziua
Spirite încinse la Comrat, acolo unde deputații Adunării Populare au adoptat o rezoluție prin care nu recunosc legalitatea sentinței de condamnare a bașcanului Evghenia Guțul. Aceștia anunță proteste masive în regiune și crearea unui comitet regional pentru „apărarea autonomiei” și coordonarea acțiunilor ulterioare. În rezoluția adoptată se menționează că procesul intentat împotriva Evgheniei Guțul a fost […] Articolul Comratul califică ilegală condamnarea Evgheniei Guțul și amenință cu proteste. Printr-o rezoluție, deputații locali au creat un comitet „pentru apărarea autonomiei” apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat marți că actualul vicepreședinte JD Vance este „cel mai probabil” succesorul său politic și candidatul Partidului Republican la alegerile prezidențiale din 2028. Aceasta este cea mai clară susținere exprimată public până acum de Trump în favoarea lui Vance ca potențial viitor președinte. „Ei bine, cred că cel mai […] Articolul Donald Trump sugerează că JD Vance ar putea fi succesorul său în 2028 apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Ziua în care s-a născut din nou. Preafericitul Daniel, Patriarhul României, împlinește 38 de ani de la tunderea în monahism # Ziua
Patriarhul României, Preafericitul Părinte Daniel, împlinește astăzi 38 de ani de când a îmbrăcat haina monahală. Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a primit taina călugăriei la Mănăstirea Sihăstria, în ziua de 6 august 1987, și l-a avut ca naș de călugărie pe Sfântul Cuvios Ilie Cleopa, care i-a și dat numele de Daniel. Avea atunci 36 […] Articolul Ziua în care s-a născut din nou. Preafericitul Daniel, Patriarhul României, împlinește 38 de ani de la tunderea în monahism apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Un ucrainean, anchetat pentru agresiune sexuală, a fugit dintr-o judecătorie. IGP este în căutarea evadatului # Ziua
Poliția este în alertă, după ce un tânăr de 22 de ani, cetățean al Ucrainei, învinuit într-un dosar penal, a fugit marți din incinta Judecătoriei Cimișlia, acolo unde fusese escortat de polițiști. Evadarea a fost confirmată de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, care susține că autoritățile sunt în alertă și organizează operațiuni pentru […] Articolul Un ucrainean, anchetat pentru agresiune sexuală, a fugit dintr-o judecătorie. IGP este în căutarea evadatului apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Karol Nawrocki, învestit în funcție: „Polonia face parte din UE, dar este și va rămâne Polonia” # Ziua
Istoricul conservator Karol Nawrocki, în vârstă de 42 de ani, a fost învestit miercuri în funcţia de nou preşedinte al Poloniei în cadrul unei ceremonii solemne desfășurate în Parlamentul de la Varșovia. Evenimentul marchează începutul unei perioade potențial tensionate în coabitarea cu guvernul centrist condus de Donald Tusk, notează presa internațională Victoria lui Nawrocki în […] Articolul Karol Nawrocki, învestit în funcție: „Polonia face parte din UE, dar este și va rămâne Polonia” apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Candidatul independent Andrei Năstase, înregistrat de CEC în cursa pentru scrutinul parlamentar. Acesta va fi al patrulea în buletinul de vot # Ziua
Fostul ministru și fostul lider al Platformei DA, Andrei Năstase, a fost înregistrate de Comisia Electorală Centrală în calitate de candidat independent în cursa pentru alegerile parlamentare. Năstase, care va fi al patrulea în buletinul de vot, își va putea începe oficial campania electorală în 29 august. „Vă mulțumesc încă o dată pentru susținere”, a […] Articolul Candidatul independent Andrei Năstase, înregistrat de CEC în cursa pentru scrutinul parlamentar. Acesta va fi al patrulea în buletinul de vot apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
R. Moldova poate prelua exemplul Elveției și să adere la Spațiul Schengen, susține Renato Usatîi # Ziua
Republica Moldova poate adera la Spațiul Schengen după exemplul Elveției, susține liderul formațiunii „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, care menționează că acest obiectiv se regăsește în lista priorităților partidului. „Nici eu, niciun alt politician nu are dreptul să meargă împotriva voinței cetățenilor Republicii Moldova. Dacă aproximativ 60% dintre moldoveni susțin integrarea europeană, nimeni nu are dreptul […] Articolul R. Moldova poate prelua exemplul Elveției și să adere la Spațiul Schengen, susține Renato Usatîi apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Trump ar putea renunța la sancțiunile împotriva Rusiei în urma vizitei emisarului său la Moscova # Ziua
Întâlnirea dintre președintele rus Vladimir Putin și trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, s-a încheiat, a anunțat Kremlinul. Discuțiile au durat aproximativ trei ore. Potrivit CNN, președintele Trump ar putea renunța la impunerea unui nou pachet de sancțiuni dure împotriva Rusiei, în funcție de rezultatul negocierilor purtate la Moscova. Liderul de la […] Articolul Trump ar putea renunța la sancțiunile împotriva Rusiei în urma vizitei emisarului său la Moscova apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.