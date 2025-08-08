Cabinetul de securitate al Israelului aprobă planul lui Netanyahu de a cuceri orașul Gaza, în pofida avertismentelor IDF

15:10

Cel puțin două persoane au fost ucise, iar alte 12, inclusiv doi copii, au fost rănite în zorii zilei de miercuri, în urma unui atac cu bombe aeriene lansat de armata rusă asupra unei baze de odihnă din regiunea Zaporojie. Potrivit guvernatorului regiunii, Ivan Fedorov, au fost înregistrate cel puțin patru lovituri asupra unei baze