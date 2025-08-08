Tot mai puține femei din R. Moldova își alăptează copiii pe o perioadă mai îndelungată

20:40

De două săptămâni, un dezastru ecologic afectează lacul Dănceni, din raionul Ialoveni. Sute de peşti morţi, intraţi în putrefacţie, pot fi observaţi la suprafaţa apei şi pe maluri. Locuitorii din sat se plâng de mirosul înţepător care le pătrunde şi în case. Pe de altă parte, administratorul intinderii de apă spune că, de câteva zile, lucrătorii săi extrag peştele mort, iar riscul unei epidemii nu mai există.