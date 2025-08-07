China își exprimă regretul pentru decesul lui Ion Iliescu, lider marcant al relațiilor bilaterale româno-chineze
Întâlnire la Kiev între Oana Țoiu și Volodimir Zelenski: sprijin românesc pentru integrarea europeană a Republicii Moldova # Ziarul National
Ministrul roman al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, s-a întâlnit la Kiev cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Ea i-a transmis un mesaj de su...
Planurile Rusiei pentru Moldova: Cum ar putea deveni o pârghie împotriva Ucrainei? # Ziarul National
Rusia intenționează să transforme Republica Moldova într-o unealtă pe care să o folosească împotriva Ucrainei. Aceasta este opinia expertului în se...
Vineri, 8 august, Republica Moldova va experimenta un cer senin pe întreg teritoriul său, cu o scădere ușoară a temperaturii. Majoritatea regiunilo...
Sportivii moldoveni se pregătesc să facă istorie la Jocurile Mondiale 2025 în China # Ziarul National
Sportivii și antrenorii lotului național de Kickboxing au primit astăzi Drapelul de Stat al Republicii Moldova pentru a participa la Jocurile Mondi...
Putin evită o întâlnire cu Zelenski, dar pregătește discuții cu Trump în Emiratele Arabe Unite # Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin nu este dispus să accepte o întâlnire în viitorul apropiat cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, menționând...
Zelenski solicită implicarea Europei în negocierile de pace cu Rusia, în timp ce Trump plănuiește întâlniri cruciale cu Putin # Ziarul National
Uniunea Europeană nu ar trebui să fie neglijată în cadrul negocierilor de pace dintre Rusia şi Ucraina, care sunt mediate de Statele Unite, a afirm...
Moldova debutează la Jocurile Mondiale 2025 în Kickboxing, Dans Sportiv și Muay Thai # Ziarul National
Sportivii și antrenorii echipei naționale de Kickboxing au primit astăzi Drapelul de Stat al Republicii Moldova pentru a participa la Jocurile Mond...
ULTIMA ORĂ // „Dorința” lui Plahotniuc de a reveni în R. Moldova, după fuga de acum șase ani, e pe cale să se îndeplinească. Curtea de Apel din Atena va examina cererea de EXTRĂDARE pe 13 august # Ziarul National
Curtea de Apel de la Atena va examina cererea de extrădare a lui Vlad Plahotniuc, inițiată încă pe 24 de iulie, pe 13 augist curent. Informați...
Ministerul Educației anunță un nou Plan-cadru pentru grădinițe: schimbări esențiale în educația preșcolară din Moldova # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat un nou Plan-cadru destinat învățământului preșcolar. Scopul acestuia este de a organiza procesul educa...
Cadre didactice din 200 de grădinițe învață metode noi printr-un proiect susținut de Banca Mondială și MEC # Ziarul National
Peste 500 de cadre didactice din 200 de instituții de educație timpurie participă, în intervalul iulie-august, la sesiuni tematice menite să le îmb...
FOTO // Ce s-a dat de pomană la înmormântarea fostului președinte al României, Ion Iliescu # Ziarul National
Zeci de români au participat joi, 7 august, la înmormântarea fostului președinte al României Ion Iliescu. Ceremonia de înmormântare s-a de...
Femeile care au născut mai mulți copii prezintă un risc semnificativ mai mic de a dezvolta anumite tipuri de cancer. Aceasta este concluzia unui st...
MedLife aduce inovație la Summer Well: Testare BTS gratuită și transport rapid cu drona pentru rezultate în 24 de ore! # Ziarul National
După prezența remarcabilă la Electric Castle, MedLife își continuă campania națională axată pe sănătatea sexuală, revenind în mijlocul generație...
„Justițiarul” Stoianoglo, DESFIINȚAT pentru că ascunde sub preș „corupția electorală” de care e acuzată Guțul și scoate în evidență, la fel ca și Moscova, condamnarea „unei mame cu doi copii” # Ziarul National
„Justiția se face conform legii și nu ține cont de situația mai sensibilă a inculpatului. Un jurist care nu știe aceste lucruri banale nu merită...
Admitere reușită: 46% dintre absolvenții de gimnaziu sunt deja înmatriculați la liceu în prima etapă # Ziarul National
După finalizarea primei etape de admitere în liceele din Republica Moldova, 11 215 de elevi au fost deja înmatriculați. Acest număr reprezintă 46,0...
ULTIMA ORĂ, VIDEO // R. Moldova este foarte aproape să-și asigure în totalitate INDEPENDENȚA energetică, prin intermediul LEA de 400 kV Vulcănești-Chișinău. Rusia nu va putea să ne mai ȘANTAJEZE prin Centrala de la Cuciurgan # Ziarul National
Lucrările pe șantierele liniei electrice aeriene (LEA) de 400 kV Vulcănești–Chișinău înaintează într-un ritm activ și cu un progres vizibil de p...
Consultări strategice pentru integrarea europeană a sectorului agricol: pregătiri intense pentru Moldova # Ziarul National
7 august 2025, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a prezentat progresele realizate în procesul de integrare europea...
Investițiile străine în Moldova, pe un trend ascendent: 2.109 companii noi în ultimii patru ani # Ziarul National
7 august 2025, Chișinău – În Republica Moldova, între 2021 și 2024, au fost înregistrate 2.109 companii cu capital străin și mixt. Potrivit d...
Lipsuri majore în reformele Moldovei către integrarea europeană: Raport critic al Ombudsmanului Ceslav Panico # Ziarul National
Mai multe lacune persistă încă în Republica Moldova în ceea ce privește realizarea reformelor esențiale și progresele autorităților de la Chișinău ...
Portofelul cripto al lui Șor, cu ajutorul căruia vrea să FRAUDEZE alegerile parlamentare din 28 septembrie și să deturneze parcursul european, DECONSPIRAT # Ziarul National
Ilan Șor a intrat în istoria Republicii Moldova ca unul dintre arhitecții „furtului miliardului”. Astăzi, el jonglează din nou cu miliarde, dar ...
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a avut o întrevedere cu însărcinatul cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz. C...
Zelenski insistă pe importanța unei întâlniri directe cu Putin pentru pacea Ucrainei # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski subliniază joi că o întâlnire cu omologul său rus Vladimir Putin constituie o "prioritate foarte clară&qu...
Aproape 10 000 de persoane vor primi pe GRATIS câte 6 000 de lei de la Uniunea Europeană pentru procurarea frigiderelor și altor eletrocasnice eficiente energetic. Cum puteți beneficia de acest suport # Ziarul National
Aproape 10 000 de persoane vor primi pe GRATIS câte 6 000 de lei de la Uniunea Europeană pentru procurarea frigiderelor și altor eletrocasnice e...
Întâlnire de gradul ZERO între Trump și Putin. ULTIMATUMUL impus de președinte SUA liderului de la Kremlin EXPIRĂ pe 8 august # Ziarul National
Rusia și Statele Unite au ajuns la un acord privind organizarea unei întâlniri între președinții Vladimir Putin și Donald Trump în zilele următ...
Republica Moldova simte deja beneficiile integrării europene în etapa de preaderare, potrivit viceprim-ministrului Cristina Gherasimov # Ziarul National
Republica Moldova începe să simtă deja beneficiile integrării europene încă din faza de preaderare. Această declarație aparține viceprim-ministrulu...
Rusia își crește exporturile de petrol după atacurile cu drone, afectând rafinăriile Ryazan și Novokuibyshevsk # Ziarul National
Rusia intenționează să își crească exporturile de petrol din porturile vestice la aproape 2 milioane de barili pe zi în august. Aceasta reprezintă ...
VIDEO // Un escroc a fost luat pe sus de „Fulger”, după ce și-a însușit peste 1 000 000 de lei de la cetățenii care își doreau automobile din SUA. Acesta a început schema în Ucraina, după care a implementat-o și în R. Moldova # Ziarul National
Un ucrainean de 37 de ani a fost reținut de organele de drept din R. Moldova, după ce și-a însușit peste 1 000 000 de lei de la cetățenii care ...
Antreprenorii beneficiază de compensații energetice de 81,1 milioane lei în primele șapte luni ale anului 2025 # Ziarul National
7 august 2025, Chișinău – Compensațiile oferite antreprenorilor pentru energia electrică au atins suma de 81,1 milioane lei. Aceste date acoperă pe...
ULTIMA ORĂ // Noi tentative de CUMPĂRARE a voturilor și de FRAUDARE a alegerilor parlamentare din 28 septembrie. BPDS „Fulger” și procurorii au descins cu percheziții zeci de locații # Ziarul National
ULTIMA ORĂ // Noi tentative de CUMPĂRARE a voturilor și de FRAUDARE a alegerilor parlamentare din 28 septembrie. BPDS „Fulger” și procurorii au...
️ BerbecAventura bate la ușă și promite experiențe memorabile. Vei găsi energie și inspirație în împărtășirea ideilor cu cei dragi. Este momentul...
Soldat american acuzat că a încercat să divulge secretele tancului M1A2 Abrams către Rusia # Ziarul National
Un soldat american a fost arestat miercuri pentru încercarea de a furniza Rusiei informații clasificate despre tancul principal de luptă american. ...
Casa Albă: Trump pregătit să se întâlnească cu Putin și Zelenski săptămâna viitoare pentru discuții de pace în contextul unui nou val de sancțiuni asupra Rusiei. # Ziarul National
Președintele Donald Trump este pregătit să se întâlnească cu Vladimir Putin chiar săptămâna viitoare, conform unui oficial al Casei Albe. Cu toate ...
Trump planifică o întâlnire crucială cu Putin și Zelenski pentru a soluționa conflictul ruso-ucrainean: negocieri trilaterale fără liderii europeni săptămâna viitoare # Ziarul National
Președintele Trump intenționează să se întâlnească săptămâna viitoare cu liderul rus Vladimir Putin și are în plan organizarea unei întâlniri tripa...
Moldova respinge intervențiile Rusiei: Ministrul de externe condamnă amestecul în cazul Evgheniei Guțul # Ziarul National
Ministrul de externe al Republicii Moldova, Mihai Popşoi, acuză Moscova de amestec în treburile interne ale ţării. Aceasta, după ce mai mulţi ofici...
Zelenski: Rusia arată deschidere pentru încetarea focului după discuții cu Trump și aliații europeni # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat miercuri că a avut o discuție cu omologul său american, Donald Trump, precum și cu liderii eu...
Români prinși în Ungaria cu peste 8 tone de tutun contrafăcut, risc de amendă uriașă pentru neplata accizelor # Ziarul National
Doi cetățeni români au fost acuzați în Ungaria pentru contrabandă cu produse din tutun și fraudă împotriva bugetului statului maghiar, după ce au î...
Adunarea Populară a Găgăuziei a adoptat miercuri, în cadrul unei sesiuni extraordinare, o rezoluție în apărarea bașcanului autonomiei, Eugenia Guțu...
Ziua de 7 august 2025 aduce schimbări notabile în condițiile meteorologice din Republica Moldova. Diferențe semnificative de temperatură sunt aștep...
Trump și Zelenski au discutat telefonic după întâlnirea trimisului american cu Putin la Moscova # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodímir Zelenski a discutat telefonic miercuri cu președintele american Donald Trump, conform unei surse familiarizate cu ...
Ucraina redeschide canalul Bâstroe pentru navigație după o explozie la o navă de dragare # Ziarul National
Ucraina a redeschis miercuri canalul Bâstroe, amplasat la Gurile Dunării. Acesta a fost închis temporar după ce la sfârșitul lunii iulie o navă de ...
SUA condamnă interferențele ruse în alegerile din Republica Moldova: Moldovenii își decid singuri viitorul # Ziarul National
Departamentul de Stat al Statelor Unite condamnă vehement orice încercare de subminare a suveranității Republicii Moldova. Această declarație a fos...
Ministerul Educației anunță extinderea programului de învățare a limbii române pentru minorități până în 2029 # Ziarul National
Extinderea Programului național destinat învățării limbii române de către minoritățile naționale, pentru perioada 2026–2029, precum și rezultatele ...
Putin și Trump la răscruce: discuții tensionate pentru viitorul conflictului din Ucraina și posibilul moratoriu al atacurilor aeriene # Ziarul National
Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a avut miercuri discuții „utile și constructive” cu președintele rus Vladimir Putin, a afirmat un consilier...
Judecătoarea din dosarul Guțul, sub presiuni și amenințări: Asociația Judecătorilor cere intervenția autorităților # Ziarul National
Asociația Judecătorilor condamnă cu fermitate acțiunile de intimidare, hărțuire și amenințare adresate judecătoarei care a gestionat cazul bașcanei...
Guvernul extinde Comisia pentru Spații de Testare Inovativă în Energie pentru a susține inovațiile și protecția consumatorilor # Ziarul National
Astăzi, Cabinetul de miniștri a aprobat noi modificări la mecanismul de aplicare a inovațiilor în domeniul energiei, extinzând componența Comisiei ...
Guvernul Republicii Moldova aprobă comisia pentru utilitatea publică a liniei electrice Strășeni-Gutinaș și modernizarea stației electrice Strășeni # Ziarul National
Cabinetul de Miniștri din Republica Moldova a aprobat înființarea Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes ...
Oficiul secretarului general al Organizației Națiunilor Unite consideră că condamnarea bașcanului Găgăuziei, Evghenia Guțul, ține de o chestiune in...
Guvernul lansează programul de susținere a tinerilor pentru primul loc de muncă în industrii strategice # Ziarul National
6 august 2025 – Guvernul Republicii Moldova a adoptat programul național ce oferă o indemnizație lunară de 3.000 de lei tinerilor care își găsesc p...
ULTIMA ORĂ // Detalii CUTREMURĂTOARE despre amenințările cu MOARTEA la adresa Anei Cucerescu. „Colegii ei erau invitați la MORGĂ pentru a recunoaște cadavrul femeii”. Pentru a pune presiune, familia bașcanei s-a mutat în același bloc cu judecătoarea # Ziarul National
Poliția investighează cazul de amenințare a judecătoarei implicate în examinarea unui dosar penal de rezonanță – cel al bașcanei Evghenia Guțul....
