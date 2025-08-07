MIA se extinde. Plăți instant și între companii, în curând în R. Moldova

11:10

Perioada de înregistrare pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 expiră peste o săptămână. Ziua de 14 august este ultima în care moldovenii cu drept de vot care se vor afla, în ziua alegerilor, în SUA, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Japonia, Coreea de Sud, Australia sau Noua Zeelandă pot depune cereri de înregistrare pentru a vota prin corespondență.