Sute de peşti morţi, intraţi în putrefacţie, la suprafaţa apei şi pe malul lacului Dănceni
TVR Moldova, 7 august 2025 20:40
De două săptămâni, un dezastru ecologic afectează lacul Dănceni, din raionul Ialoveni. Sute de peşti morţi, intraţi în putrefacţie, pot fi observaţi la suprafaţa apei şi pe maluri. Locuitorii din sat se plâng de mirosul înţepător care le pătrunde şi în case. Pe de altă parte, administratorul intinderii de apă spune că, de câteva zile, lucrătorii săi extrag peştele mort, iar riscul unei epidemii nu mai există.
Acum 5 minute
20:40
Acum 30 minute
20:10
Campionatul Republicii Moldova la Fotbal pe Plajă se apropie de final, iar aseară au fost stabilite deja semifinalistele. Cel mai mare scor din faza sferturilor a fost înregistrat de formația Nistru.
Acum o oră
19:40
Livia Mitrofan, fost președinte interimar al Judecătoriei Chișinău şi actual membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a primit şi ea amenințări cu moartea, la fel ca magistrata Ana Cucerescu, care a condamnat-o la şapte ani de închisoare pe Evghenia Guţul, başcana autonomiei găgăuze. Mitrofan susţine că s-a încercat a fi intimidată pentru că a susţinut crearea completelor specializate în cadrul instanțelor ce examinează dosare de rezonanţă legate de corupţie, inclusiv cea politică.
Acum 2 ore
19:10
Milsami Orhei și Sheriff Tiraspol vor disputa astăzi prima manșă din turul trei preliminar al Ligii Conferinței. "Vulturii Roșii" sunt favoriți în meciul de la Chișinău cu gruparea AC Virtus, campioana din San Marino, în timp ce "viespile" vor avea parte de un duel dificil pe terenul formației belgiene Royal Anderlecht.
18:40
Fostul preşedinte al României, Ion Iliescu, a fost înhumat la cimitirul Ghencea Militar 3 din Bucureşti, iar la înmormântare au fost prezenţi doar familia şi apropiaţii.
Acum 4 ore
18:10
Ministerul Culturii a cumpărat drepturile de utilizare a filmului „Șacalii”, regizat de Cobileanski # TVR Moldova
Ministerul Culturii anunță lansarea mai multor proiecte social-culturale, dedicate marcării Zilei Independenței Republicii Moldova (27 august), precum și promovării patrimoniului cultural național prin sprijinirea industriei cinematografice autohtone.
17:40
Sportivii R. Moldova au primit Drapelul pentru participarea la Jocurile Mondiale din China # TVR Moldova
Sportivii și antrenorii lotului național de Kickboxing au primit joi Drapelul de Stat al Republicii Moldova, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Ministerul Educației și Cercetării. Gestul simbolic marchează participarea, în premieră, a Republicii Moldova la Jocurile Mondiale, care vor avea loc în perioada 9–15 august, la Chengdu, China.
17:30
Autoritățile din Grecia au informat că ședința de examinare a cererii de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc va avea loc pe 13 august 2025, la Curtea de Apel din Atena. Solicitarea oficială de extrădare a fost transmisă de Republica Moldova la data de 24 iulie 2025.
17:10
Circa 60 de mii de persoane din regiunea transnistreană dețin permise de conducere de model național # TVR Moldova
Potrivit datelor oficiale extrase din Registrul de stat al conducătorilor auto și din Registrul de stat al vehiculelor, un număr semnificativ de cetățeni ai Republicii Moldova cu domiciliu în regiunea transnistreană dețin permise de conducere de model național.
16:40
Cânepa - o alternativă pentru agricultori. Statul pregătește măsuri pentru a dezvolta acest sector # TVR Moldova
În acest an, în R Moldova, şase agenți economici au primit autorizația de a cultiva cânepă pentru semințe, fibre și ulei. Agricultorii văd în această cultură o oportunitate economică, iar statul pregătește măsuri pentru a susține dezvoltarea ei.
Acum 6 ore
16:10
Mai multă siguranță în trafic: Noi semafoare pietonale instalate în sectorul Rîșcani din Chișinău # TVR Moldova
Primăria municipiului Chișinău anunță instalarea a două noi semafoare pietonale moderne pe bulevardul Moscova, în zona Centrului Comercial „Soiuz” și McDonald’s, sectorul Rîșcani. Măsura are drept scop creșterea siguranței pietonilor și eficientizarea traficului rutier într-o intersecție cu circulație intensă.
15:40
O întâlnire între preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin este prevăzută ‘în următoarele zile’, iar pregătirile pentru summit au început deja, a declarat joi consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Uşakov, citat de agenţiile de ştiri de stat ruse.
15:20
Ministrul de Externe al României, la Kiev: Oana Țoiu a vizitat un spital de copii, bombardat de ruși # TVR Moldova
Ministrul Afacerilor Externe al României a început astăzi prima vizită bilaterală la Kiev a unui șef al diplomației române de la începutul invaziei nejustificate a Rusiei din 2022. Vizita are un puternic caracter simbolic și reprezintă un semnal ferm de solidaritate cu poporul ucrainean.
15:10
Cândva, a intrat în istoria Republicii Moldova ca unul dintre arhitecții „furtului miliardului”. Astăzi, el jonglează din nou cu miliarde, dar de această dată, sub controlul și cu sprijinul direct al unui alt stat – Federația Rusă.
14:40
Guvernul chinez a asigurat miercuri că a „îndemnat cetățenii chinezi să evite orice implicare în conflictul” din Ucraina, după ce președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a referit recent la „participarea în război a unor mercenari din China, Tadjikistan, Uzbekistan, Pakistan și din țări africane”, informează joi EFE și Agerpres.
Acum 8 ore
14:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare de pericol de incendii cu caracter natural pentru o parte din teritoriul Republicii Moldova. Codul galben este valabil pentru următoarele 7 zile, în perioada 8-14 august.
14:10
Vântul a făcut prăpăd: La Botanica, un arbore a căzut la câţiva paşi de un teren de joacă # TVR Moldova
Furtuna care s-a abătut aseară asupra mai multor localități din Republica Moldova a provocat haos. Rafalele puternice de vânt au rupt zeci copaci, fire de electricitate şi au smuls acoperişuri. Cele mai afectate localități au fost Chișinău, Bălți, Soroca și Glodeni. Potrivit autoritatilor, nu au fost inregistrate victime.
13:50
Oportunități pentru antreprenorii din R. Moldova. Pot exporta castraveți și bulbi de ceapă în Israel # TVR Moldova
Castraveții proaspeți și bulbii uscați de ceapă din Republica Moldova pot fi exportați în Israel, informează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
13:20
Cercetători români încearcă să transforme deșeurile de tutun în tratament pentru Alzheimer # TVR Moldova
Un grup de cercetători de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași caută o soluție inedită pentru a combate Alzheimerul: folosesc bacterii pentru a transforma deșeurile toxice de tutun într-un compus cu potențial terapeutic. Metoda lor ar putea contribui nu doar la dezvoltarea unui tratament mai bine tolerat pentru boala Alzheimer, ci și la reducerea poluării provocate de industria tutunului.
13:10
Taylor Adam Lee, soldat activ în armata SUA, este acuzat că a încercat să ofere Rusiei informații clasificate despre tancul M1A2 Abrams și alte echipamente militare ale U.S. Army, cea mai puternică armată din lume. Informațiile au fost confirmate chiar de oficialii americani iar soldatul american, acuzat de trădare, a fost arestat. El ceruse la schimb și cetățenia rusă.
12:50
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că mai rămân doar 7 zile în care cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot, aflați în străinătate, se pot înregistra pentru a participa la votul prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
Acum 12 ore
12:30
Ucraina a redeschis miercuri canalul Bâstroe, care face legătura între Dunăre şi Marea Neagră şi fusese închis după o explozie survenită pe un dragor în luna iulie, a anunţat Autoritatea porturilor maritime ucrainene (USPA), relatează tvrinfo.ro, citând Reuters.
12:10
Patru medalii de aur au obținut elevii români la Olimpiada Internaţională de Informatică # TVR Moldova
Elevii români au obţinut patru medalii de aur la Olimpiada Internaţională de Informatică, care s-a desfăşurat în Bolivia.
12:00
O nouă ședință de judecată în dosarul fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, are loc astăzi la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Procurorii cer prelungirea controlului judiciar pe numele lui Ciochină, în condițiile în care măsura actuală expiră pe 9 august.
11:50
În perioada anilor 2021-2025 au fost înaintate trei moțiuni de cenzură de către opoziția parlamentară, toate trei fiind respinse. De asemenea, au fost depuse 13 moțiuni simple, șapte dintre care au fost înregistrate în anul 2025. Opt moțiuni au fost respinse de Parlament, iar cinci moțiuni simple nu au fost examinate.
11:40
Zeci de apeluri la 112, inițiate de roboți și inteligența artificială. Recomandările autorităților # TVR Moldova
În ultimele zile, Serviciul național unic pentru apeluri de urgență 112 menționează că a recepționat un val de apeluri false inițiate automat de sisteme robotizate și inteligență artificială, fără intervenție umană directă.
11:20
Lucrările pe șantierele liniei electrice aeriene de 400 kV Vulcănești–Chișinău înaintează într-un ritm activ și cu un progres vizibil de pe ambele capete ale liniei, anunță Ministerul Eenrgiei. Pe direcția sud, muncitorii au ajuns în apropierea Stației Electrice Vulcănești, iar pe direcția centru - lucrările se desfășoară deja în raionul Ialoveni, la doar câțiva kilometri de Stația Electrică Chișinău.
11:00
În aceste zile va fi făcută prima călătorie feroviară de probă între București și Kiev și, dacă totul va fi bine, trenul internațional va reveni după mai bine de cinci ani de pauză. Nu va mai circula însă prin Suceava și Vadu Siret, ci prin Iași – Chișinău. Cel mai probabil va face peste 30 de ore, scrie hotnews.ro.
10:20
Un ucrainean, reținut într-o schemă de escrocherie cu mașini. A încasat peste un milion de lei # TVR Moldova
Oamenii legii au documentat activitatea infracțională a unui ucrainean în vârstă de 37 ani, care, sub pretextul organizării importului și devamării automobilelor procurate la licitație în Statele Unite ale Americii, a însușit peste 1 000 000 de lei.
09:50
Rusia a pierdut aproximativ 1.060.310 soldați în Ucraina de la începutul invaziei sale la scară largă, pe 24 februarie 2022, a raportat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, potrivit Kyiv Independent.
09:50
Ploaia şi vântul puternic au făcut ravagii în mai multe localități din nordul şi centrul R. Moldova # TVR Moldova
Peste 40 de misiuni au fost întreprinse de salvatorii și pompierii din Republica Moldova în urma intensificării vântului și ploilor din ziua de miercuri, 6 august. Cele mai dese solicitări au fost înregistrate în municipiul Chișinău, Soroca și Bălți .
09:10
Zi de doliu național în România. Fostul președinte Ion Iliescu, înmormântat cu onoruri militare # TVR Moldova
Este zi de doliu național, joi, în România. Fostul președinte al României, Ion Iliescu, este înmormântat azi, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea III. TVR și Radio România vor transmite funeraliile fostului președinte, potrivit tvrinfo.ro.
08:50
Zeci de percheziții, într-o cauzǎ penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală # TVR Moldova
Oamenii legii desfășoară 78 de percheziții, în mai multe localități din R. Moldova, într-o cauză penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală.
08:40
Şi în acest an, tabăra destinată în special copiilor stabiliţi peste hotare se desfășoară prin programul guvernamental DOR- Diaspora, Origini, Reveniri. Pentru prima dată vor fi organizate două serii pentru a oferi mai multe locuri. Aproape 200 de tineri basarabeni aflati in diferite colţuri ale lumii vor participa timp de 10 zile la activităţi de promovare a tradiţiilor şi obiceiurile strămoşeşti.
Acum 24 ore
21:10
Echipa UTM a cucerit titlul de campioană a Republicii Moldova la rugby pe plajă. Pe parcursul sezonului, gruparea din Chișinău nu a suferit niciun eșec și a obținut nouă victorii consecutive, câte trei în fiecare etapă. Podiumul a fost completat de formațiile Sirius și Sporting.
20:50
O expoziție dedicată celebrei soprane Maria Bieșu a fost organizată la Muzeul de Istorie al orașului Chișinău, cu ocazia celebrării a 90 de ani de la naștere. Expoziția reunește fotografii inedite din viața și cariera artistei, alături de articole de scenă.
Ieri
20:30
Victimele Holocaustului, comemorate printr-un simpozion la Biblioteca Națională din Chișinău # TVR Moldova
Biblioteca Națională din Chișinău a găzduit un simpozion în memoria romilor care au suferit în timpul Holocaustului. S-a tinut un moment de reculegere apoi participantii au evidențiat importanța educației, combatere urii și promovării incluziunii sociale. Evenimentul face parte din seria de acțiuni dedicate Zilei Europene de Comemorare a Victimelor Holocaustului împotriva Romilor.
20:10
Cifre record la admitere. Științele Economice, IT și Dreptul – cele mai căutate specializări în 2025 # TVR Moldova
Sute de tineri au luat cu asalt universitățile din Republica Moldova, pentru a-și depune actele în original la facultățile la care au fost admiși. Admiterea din acest an a înregistrat cifre record, iar cele mai căutate domenii rămân Științele Economice, IT, Dreptul, Ingineria și Educația.
20:10
Deținutul evadat din Judecătoria Cimișlia a fost reținut: se ascundea în stânga Nistrului # TVR Moldova
Poliția anunță că deținutul care a evadat pe 5 august 2025, din sediul Judecătoriei din Cimișlia, a fost localizat și reținut cu puțin timp în urmă. Acesta este cercetat penal pentru jaf și pentru acțiuni sexuale neconsimțite comise asupra a două minore.
19:40
UE, principala piață de export pentru regiunea transnistreană: Exporturile în Rusia au scăzut cu 91% # TVR Moldova
Situaţia economică din regiunea transnistreană s-a schimbat semnificativ în ultimii 16 ani. Cele mai recente date, publicate de Biroul Politici de Reintegrare de la Chişinău, arată că Uniunea Europeană reprezintă acum principala piaţă de export pentru producătorii din stânga Nistrului. Anul trecut, în ţările din UE au ajuns 83 la sută din produsele regiunii. De cealaltă parte, exporturile către Federaţia Rusă au scăzut cu peste 91%.
19:10
În memoria fostului preşedinte al României, Ion Iliescu, sunt organizate funeralii de stat, iar mâine, când va fi înmormântat, va fi zi de doliu naţional. Până atunci, însă, oamenii îi pot aduce un ultim omagiu, în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni din Bucureşti, unde a fost depus sicriul cu trupul neînsufleţit. S-au recules deja la catafalc foştii preşedinţi Emil Constantinescu şi Traian Băsescu, dar şi premierul Ilie Bolojan şi lideri din PNL şi PSD.
18:40
Evghenia Guțul, tot mai criticată în UTA Găgăuzia: Investițiile regionale au scăzut cu 20% # TVR Moldova
Deputații Adunării Populare de la Comrat s-au pronunțat împotriva organizării de noi alegeri pentru bașcanul regiunii. După condamnarea Evgheniei Guțul, aceștia au pregătit o rezoluție care prevede numirea în funcția de interimar al automoniei pe prim-vicepreședintele Ilya Uzun. Tot mai mulți politicieni locali și primari sunt dezamăgiți de guvernarea Evgheniei Guțul și a echipei sale din Comitetul Executiv.
17:40
În contextul iminentei alegeri legislative cruciale, Departamentul de Stat al SUA a declarat pentru Kyiv Post că condamnă orice acțiune de subminare a suveranității Republicii Moldova. Analiștii îndeamnă SUA să impună sancțiuni imediate și să ofere ajutor economic.
17:20
Partidul CUB și candidatul independent Andrei Năstase, înregistrați în cursa electorală # TVR Moldova
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare a fost înregistrat astăzi în calitate de concurent electoral pentru alegerile din 28 septembrie 2025. Pe lista CUB au fost fixați 53 de candidați.
17:10
Lucrările de construcție a Centrului Pastoral Social din orașul Dondușeni se apropie de final. Noul spațiu este realizat în cadrul proiectului „Dezvoltarea culturii și a civilizației românești prin construirea unui Centru social”, finanțat integral de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, cu o sumă nerambursabilă de 400.000 RON.
16:40
Avocatul Poporului cere măsuri în cazul intimidării judecătoarei din dosarul Guțul. „E inacceptabil” # TVR Moldova
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, condamnă cu fermitate acțiunile grave de intimidare și denigrare îndreptate împotriva Anei Cucerescu, judecătoarea care a emis o sentință de condamnare în dosarul bașcanei UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, dar și acțiunile îndreptate împotriva unei magistrate, membră a Consiliului Superior al Magistraturii. Amenințările directe, apelurile telefonice repetate și mesajele cu conținut violent la adresa acestora reprezintă atacuri fără precedent asupra independenței justiției și a valorilor fundamentale ale statului de drept, spune Panico.
16:20
Șeful IGP: Poliția a identificat zeci de mii de persoane care au descărcat aplicația TAITO # TVR Moldova
Poliția a identificat deja zeci de mii de cetățeni care au instalat aplicația TAITO, folosită de Federația Rusă pentru a instrui și corupe alegătorii din Republica Moldova. În acest sens, autoritățile s-au adresat administrațiilor aplicațiilor de mesagerie Telegram și TAITO, însă deocamdată, nu au primit vreun răspuns, a anunțat șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul unei conferințe de presă susținută miercuri, 6 august.
16:10
Un angajat al Inspectoratului de Poliție Rîșcani și un complice al acestuia sunt cercetați penal pentru trafic de influență, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Cei doi au fost reținuți pentru 72 de ore.
15:40
Marfă suspectă în tiruri Belarus-Transnistria. „Ar putea fi utlizată în fabricarea dronelor” # TVR Moldova
Zece TIR-uri încărcate cu țesătură de fibră de sticlă, în valoare de peste 3 milioane de euro, au fost sechestrate de vameșii români în vara și toamna anului trecut în Vama Albița. Mărfurile veneau din Belarus și urmau să ajungă în regiunea transnistreană.
15:00
Republica Moldova este un stat suveran, iar Moscova nu ne poate dicta ce să facem. Este declarația ministrului de Externe de la Chișinău după amenințările lansate ieri de deputatul rus Constantin Zatulin, care a spus ca armata rusă ar trebui să se apropie de regiunea separatistă transnistreană. Nu e prima amenințare de la Kremlin la adresa Chișinăului. Anterior, mesaje asemănătoare au fost lansate de purtătorul de cuvânt al ministerului rus de Externe dar și de mai mulți propagandiști de la Mosocva.
