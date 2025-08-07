Ploaie de goluri în Campionatul Republicii Moldova la Fotbal pe Plajă

15:00

Republica Moldova este un stat suveran, iar Moscova nu ne poate dicta ce să facem. Este declarația ministrului de Externe de la Chișinău după amenințările lansate ieri de deputatul rus Constantin Zatulin, care a spus ca armata rusă ar trebui să se apropie de regiunea separatistă transnistreană. Nu e prima amenințare de la Kremlin la adresa Chișinăului. Anterior, mesaje asemănătoare au fost lansate de purtătorul de cuvânt al ministerului rus de Externe dar și de mai mulți propagandiști de la Mosocva.