Ședința privind extrădarea lui Plahotniuc va avea loc pe 13 august, la Atena

19:10

În memoria fostului preşedinte al României, Ion Iliescu, sunt organizate funeralii de stat, iar mâine, când va fi înmormântat, va fi zi de doliu naţional. Până atunci, însă, oamenii îi pot aduce un ultim omagiu, în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni din Bucureşti, unde a fost depus sicriul cu trupul neînsufleţit. S-au recules deja la catafalc foştii preşedinţi Emil Constantinescu şi Traian Băsescu, dar şi premierul Ilie Bolojan şi lideri din PNL şi PSD.