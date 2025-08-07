Magistrații greci vor examina cererea de extrădare a lui Vlad Plahotniuc în 13 august. Ședința, confirmată de Procuratura Generală

13:20

Consiliul de Securitate al ONU a condamnat atât luarea de ostatici de către Hamas, cât și blocada israeliană care a dus la o gravă criză umanitară în Gaza, în cadrul unei reuniuni tensionate convocate de Israel la sediul central al Organizației Națiunilor Unite. Mai mulți membri ai Consiliului au declarat că „o autrocitate nu poate […]