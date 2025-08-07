Tânărul de 18 ani care și-a înjunghiat tatăl în zona gâtului, a fost pus deocamdată doar sub control judiciar. Nu e prima dată când își atacă tatăl
Bistrita Express, 7 august 2025 15:50
Tânărul de 18 ani din localitatea Șanț care și-a atacat tatăl cu un cuțit, după ce au băut împreună, a fost plasat în final sub control judiciar de procurori, pentru 60 de zile, după ce inițial polițiștii din Sangeorz Băi l-au reținut pentru 24 de ore. La câteva zile de la incidentul petrecut la finalul […]
• • •
Acum 15 minute
15:50
Acum 2 ore
14:40
Ajutoare din Bistrița pentru sinistrații din Bucovina: un camion cu donații a plecat în această dimineață spre Broșteni # Bistrita Express
Un camion încărcat cu ajutoare umanitare, colectate în cadrul campaniei organizate de Primăria Bistrița pentru persoanele afectate de inundațiile din Bucovina, a plecat joi, 7 august, spre localitatea sinistrată Broșteni, anunță administrația locală. Campania de strângere a donațiilor a început în 29 iulie în patru centre de colectare organizate la nivelul Bistriței Printre cele mai […]
Acum 4 ore
13:20
Bistrița: intervenție pentru coborârea unui bărbat cu tulburari psihice, blocat într-un pod al unui bloc # Bistrita Express
Două autospeciale ISU, o ambulanță SMURD si un echipaj SMURD au intervenit joi în jurul orelor amiezii la un bloc de pe Bulevardul Decebal, pentru a coborî un bărbat care s-ar fi blocat într-un pod. Bărbatul, cunoscut cu antecedente psihiatrice s-ar fi blocat în podul blocului de unde, susțineau trecătorii aflați în zonă, ar fi […]
12:20
Procurorii au cerut ieri arest preventiv pentru tânărul care a provocat accidentul în care a murit liceanul de la Andrei Mureșanu # Bistrita Express
La 15 zile după accidentul din Leșu Ilvei, în care a murit Miluț, liderul elevilor de la Colegiul Andrei Mureșanu, procurorii năsăudeni au cerut arest preventiv de 30 de zile pentru șoferul de 19 ani care se afla la volanul mașinii. Tânărul de 19 ani, elev al unei școli de poliție, fusese reținut de polițiști […]
Acum 8 ore
10:00
Primarul Năsăudului, Dorin Vlașin se opune categoric comasării Liceului Economic cu cel Silvic: ”eficientizarea economică nu justifică sacrificarea tradiției” # Bistrita Express
Primarul Năsăudului, Dorin Vlașin a anunțat că nici el nici Consiliul Local nu au de gând să accepte comasarea Liceului Economic din oraș cu Liceul Silvic și că vor încerca sa facă tot ce le stă în putință pentru a opri demersul inițiat deja de Inspectoratul Școlar, ca urmare a măsurilor financiar bugetare instituite recent […]
Acum 24 ore
21:20
Salvat la limită, după un incident în piscină. Paramedicii l-au resuscitat 20 de minute # Bistrita Express
Un bărbat de 70 de ani, găsit în stop cardio-respirator într-o piscină particulară din Bistrița, a fost salvat în extremis după mai bine de 20 de minute de la începerea resuscitării de membrii echipajului SMURD chemați în ajutor. Potrivit informațiilor furnizate de ISU BN la sosirea echipajelor medicale la fața locului, bărbatul de aproximativ 70 […]
17:30
Municipalitatea trimite notificări proprietarilor clădirilor istorice cu fațada nereabilitată: riscă impozit de 500% # Bistrita Express
Primăria Bistrița a anunțat că va începe procesul de notificare a proprietarilor de clădiri din categoria monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, că riscă aplicarea unui impozit de 500% de anul viitor dacă nu-și reabilitează fațadele. În notificare li se atrage atenția că începând cu anul 2026, clădirile monument care nu vor avea fațadele reabilitate, […]
Ieri
13:20
Cum au ajuns judecatorii la decizia prin care obligă Spitalul din Bistrița să plătească o despăgubire de peste 1 milion de euro pentru un lanț de malpraxis de acum 11 ani? # Bistrita Express
Spitalul Clinic de Urgență Bistrița Năsăud a fost obligat, prin hotărâre judecătorească, la plata unei despagubiri record de 1 milion de euro, plus o rentă lunară de aproape 2000 de lei acordate familiei unui fost pacient de acum 11 ani al unității spitalicesti (mai 2014), care a intrat pe picioarele lui în spital, cu o […]
5 august 2025
20:20
Un caporal bistrițean a murit astăzi în curtea unității militare din Someșeni, după un accident cu un camion la care facea mentenanță # Bistrita Express
Un caporal bistrițean angajat al Unității Militare U.M. 01331 Bistrița și-a pierdut viața dramatic astăzi în curtea unității militare Someșeni (Cluj) acolo unde era detașat în timp ce făcea lucrări de mentenanță la un camion militar. Victima este, potrivit Forțelor Terestre Române, caporalul clasa II Marcel-Ioan Macrea, angajat al U.M. 01331 Bistrița. Accidentul, care este […]
18:50
Fostul președinte al României Ion Iliescu a murit astăzi la ora 15,00. Când va fi ziua de doliu național # Bistrita Express
Ion Ilescu, fost președinte al României timp de 10 ani a murit astăzi, la ora 15,50 la 95 de ani, la Spitalul SRi din București, acolo unde era internat de mai multe luni pentru a fi tratat de cancerul pulmonar de care suferea. Iliescu a fost șef de stat imediat după Revoluția din 1989 în […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
TeraPlast-rezultate spectaculoase în prima jumătate a anului: profit de 3,4 milioane și cifra de afaceri cu 29% mai mare. Cât i-a costat devalorizarea leului? # Bistrita Express
Grupul TeraPlast a publicat astăzi datele financiare din primul semestru al acestui an: așa cum se aștepta în piață, cifra de afaceri a grupului a crescut (cu 29%) iar rezultatele sunt pozitive, cu un profit de 3,4 milioane de lei. Profitabilitatea grupului ar fi fost și mai spectaculoasă dacă n-ar fi trebuit să facă față […]
12:00
Tânăr înjunghiat în Livezile, după un scandal cu un bărbat de vârsta bunicului său. Amândoi au ajuns la spital # Bistrita Express
Un scandal izbucnit azi noapte, în jurul orelor 21,30 într-un local din comuna Livezile,3după un schimb de cuvinte, a degenerat într-o bătaie în care a fost folosit inclusiv cuțitul. Potrivit polițiștilor scandalul i-a avut drept protagoniști pe un tânăr de 22 de ani si un bărbat suficient de vârstnic încât să-i poată fi bunic, de […]
11:00
Bogdan Ivan, ministrul energiei, lămuriri dupe ce a autorizat scoaterea din rezerva naționala de urgență a zeci de mii de tone de motorină și țiței # Bistrita Express
Bogdan Ivan, ministrul Energiei a confirmat că a autorizat, la mijlocul lunii iulie, scoaterea din rezerva națională a zeci de mii de tone de țiței și motorină, după declararea unei situații de urgență, cu nivel de criză locală și notificarea Comisiei Europene, în urma unei solicitari făcute de OMV Petrom. Măsurile ar fi fost luate […]
4 august 2025
16:30
Procurorii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul micuțului mort în fosa septică din Matei # Bistrita Express
Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Beclean au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul micuțului de 5 ani care-a murit duminică după ce-a căzut într-o fosă septică a Căminului Cultural din Fântânele (comuna Matei). Procurorii se pregătesc să înceapă audierile în acest caz, după ce primesc și rezultatul necropsiei: ” copilul ar […]
13:20
Reconversie infracțională: un năsăudean condamnat pentru tâlhărie și furt a fost prins cu cultura de canabis în casă # Bistrita Express
Un tânăr năsăudean care a făcut închisoare pentru tâlhărie și mai multe infracțiuni de furt calificat, care i-au adus patru ani după gratii, s-a reprofilat pe producție și distribuție de canabis. Bărbatul de 33 de ani este, de la sfârșitul săptămânii trecute din nou în arest, de data aceasta preventiv, după ce politiștii de la […]
11:50
ADI Deșeuri și Supercom atrag atenția că în prima zi de miercuri din luna august în Bistrița va fi ridicată pubela albastra, cea în care se depozitează hârtia și cartonul, respectiv sacul albastru Pentru cei mai mulți bistrițeni este prima golire a pubelei albastre, în condițiile în care în ultima lună aceste recipiente au fost […]
11:20
Seri de vară cu muzică sublimă: concert de orgă și voce la Biserica Evanghelică din Bistrița # Bistrita Express
Biserica Evanghelică din Bistrița găzduiește marți, 5 august un eveniment muzical de excepție, un concert de orgă și voce care îmbină armonii solemne și emoție autentică într-un cadru de o frumusețe aparte. Concertul îi are ca protagoniști pe Noemi Domokos, organistă invitată din Wetzlar (Germania), și pe soprana Roxana Costeanu. Cele două artiste vor oferi […]
3 august 2025
19:40
Teribil: copilaș de 5 ani mort după ce a căzut într-o fosă septică a unui cămin cultural # Bistrita Express
Un copil de doar 5 anișori și-a pierdut viața duminică după ce a căzut în fosa septică a unui Cămin Cultural din comuna Matei. Copilașul a fost extras din fosă în stare de inconștiență și din păcate resuscitarea făcută de echipajul SMURD sosit la fața locului n-a reușit sa-l mai aducă la viață. Nenorocirea s-a […]
2 august 2025
21:00
Elicopterul SMURD solicitat astăzi pentru un copil de 4 ani care ar fi ajuns pe carosabil # Bistrita Express
Un elicopter SMURD a fost solicitat sâmbătă după amiaza în Leșu pentru a prelua un copilaș de doar 4 ani lovit de un autoturism. Copilul a fost transportat la UPU SMURD Targu Mureș cu suspiciune de fractură de femur. Băiețelul, care locuiește cu părinții în Oituz, județul Bacău ar fi pătruns pe șosea într-un moment […]
19:50
Patru mașini lovite și un rănit după un ambuteiaj produs chiar în fața Casei Memoriale Liviu Rebreanu # Bistrita Express
Un accident care a implicat patru mașini a avut loc sâmbătă după amiază pe DN 17C, în fața Muzeului Casei Memoriale ”Liviu Rebreanu” din cartierul năsăudean cu același nume. Un ambuteiaj în toată regula a implicat trei autoturisme care circulau pe același sens dar și o patra care rula pe sensul opus, acroșată de una […]
1 august 2025
19:40
Au mai picurat ieri bani pentru 4 proiecte PNDL din județ, unul pentru DJ-urile făcute la cost de autostradă. CJ a obținut cea mai mare tranșă de bani # Bistrita Express
Ministerul Dezvoltării a mai făcut în ultima zi a lunii iulie o tranșă de plăți în țară pentru facturi istorice ale unor proiecte din vechiul PNDL (Programul Național de Dezvoltare Locală) Au prins lozul plății facturilor, după luni de așteptare și 4 proiecte din Bistrița-Năsăud: două pentru canalizare în Mărișelu, și Șintereag, plus sediu nou […]
18:10
O adolescentă a fost lovită de un bărbat în plină stradă, după un schimb de replici. Un tânăr care i-a sărit în ajutor a avut aceeași soartă # Bistrita Express
Procurorii l-au trimis după gratii pe un individ de 32 de ani din Dumitrița, care a lovit o adolescentă de 17 ani pe o stradă din localitatea Ragla, după o altercație spontană cu aceasta. Un tânăr de 25 de ani care a sărit în ajutorul fetei a avut și el aceeași soartă. Ba mai mult […]
15:40
Ioan Oltean: ”La politica dezastruoasă a PSD și PNL, după alegeri aceste două partide ar fi trebuit să dispară. Norocul lor a fost că nu a existat alternativă”. Ce i-a scris lui Bolojan? # Bistrita Express
Fostul lider național al PDL, Ioan Oltean susține că nu mai există leadership la nivel național în niciunul dintre partidele politice din România, cu o singură excepție: Ilie Bolojan de la PNL, dar că, și în acest caz, restul conducerii partidului este lipsită de valoare. Despre Bolojan, Oltean spune că este un lider autentic, dar […]
14:00
Ce trebuie să facă de la 1 august persoanele care nu mai sunt asigurate automat de stat? Noile reglementari explicate de șeful CJAS BN # Bistrita Express
Noile reglementări privind asigurarea de sănătate au intrat în vigoare la 1 august 2025, însă se aplică efectiv de la 1 septembrie 2025, a explicat astăzi într-o conferință de presă directorul CJAS Bistrița-Năsăud, dr.Adela Cârcu. Practic cei care are nu mai beneficiază automat de asigurare de sănătate din partea statului, adică co-asigurații, personalul monahal dar […]
31 iulie 2025
18:00
Cu funcționarii la psiholog: Angajații din două primării și mai multe ocoale din Bistrița-Năsăud au trecut anul acesta prin evaluare psihologică # Bistrita Express
Cel puțin două administrații locale din Bistrița-Năsăud se îngrijesc de bunăstarea psihică a angajaților lor și relaționarea dintre aceștia, așa că au contractat în 2025 serviciile unui psiholog clinician, potrivit informațiilor obținute de Bistrița Express după consultarea portalului SEAP. Primăriilor li s-au adăugat, la aceeași categorie de servicii (codul servicii de pșihiatrie si psihologie) mai […]
14:40
Campare în apropierea Pieței Decebal întreruptă de polițiștii locali. Doi cerșetori își făcuseră ”cuib” aproape de locul de muncă # Bistrita Express
Poliția Locală Bistrița anunță că a evacuat ieri doi cersetori care-si instalaseră un cort improvizat pe un teren al CFR din apropierea Pieței Decebal. Cei doi, cu domicilii stabile în Năsăud și în Bistrița își instalaseră o adevărata locuință în proximitatea căii ferate, in care gateau, înnoptau si se odihneau între două reprize de cerșit. […]
13:10
Un tată și soț violent din Teaca trimis după gratii 30 de zile. Ce spun procurorii că le-a făcut copilelor și soției # Bistrita Express
Un bărbat Teaca de 34 de ani, Simion Fane C., care si-a bătut și sechestrat soția și cele două fetițe pe parcursul a două zile a fost trimis după gratii în arest preventiv pentru 30 de zile. Procurorii care au cerut mandat de arest susțin că și-a bătut atât soția cât și pe cele două […]
12:00
Nu mai donați haine pentru sinistrații din Suceava. Ce au nevoie pentru a face față dezastrului și unde se poate dona # Bistrita Express
Municipalitatea bistrițeană le solicită celor care fac donații să nu mai trimită obiecte de îmbrăcăminte la centrele de colectare din municipiu și le transmite ca este în continuare mare nevoie de paturi, saltele, alimente neperisabile și de igienă, dar si de caserole și tacamuri de unica folosință ”Mobilizarea voastră extraordinară și răspunsul la apelul pentru […]
30 iulie 2025
15:40
Facturile Aquabis cresc din 1 august din cauza TVA-ului. Oficialii dau asigurări că nu vor fi alte scumpiri în 2025 # Bistrita Express
Facturile la apă și canalizare vor crește din 1 august pe fondul modificării cotei de TVA de la 9 la 11% a anunțat Aquabis într-un comunicat de presă. Noul preț la apă potabilă de pe facturi va fi de 9,14 lei metrul cub (față de 8,97) și 7,75 lei mc la canalizare (față de 7,60 […]
14:20
Tânăr de 23 de ani, arestat preventiv pentru trafic de droguri în urma unei anchete extinse # Bistrita Express
Un tânăr de 23 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru trafic de droguri de risc și mare risc, dar și pentru efectuarea de operațiuni neautorizate cu substanțe psihoactive. Decizia judecatorului a fost luată după ce tânărul a fost reținut 24 de ore , la capătul unei acțiuni coordonate […]
13:50
La loc comanda greva generală de astăzi din primării. În BN erau pe listă doar două administrații, dar nici acolo nu era sigur nimic # Bistrita Express
Angajații primăriilor au amânat deocamdată greva generală care era anunțată pentru miercuri, 30 august în primării rurale din toate județele. Decizia a fost luată după o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, care a avut loc ieri, în urma căreia Guvernul a mai făcut concesii administrațiilor locale. Printre acestea s-ar număra renunțarea la tăierea cu 20% […]
29 iulie 2025
20:30
Strada Eroilor din Bistrița blocată circulației ore în șir pentru pomparea apei care a pus in pericol circulația pe calea ferată # Bistrita Express
Poliția locală a restricționat astăzi timp de mai multe ore accesul pe strada Eroilor din Bistrița pentru a le permite pompierilor să scoată apa care a inundat șanțul de colectare de-a lungul căii ferate. Imediat după încheierea ploii torențiale de cod roșu, întrega zonă, case din proximitate, numeroase beciuri, au fost inundate iar canalul colector […]
14:30
Mesaje RO-Alert de avertizare de ploi abundente transmis pe telefoane. Cod roșu în Bistrița și Budacul de Jos # Bistrita Express
Locuitorii din Bistrița și Budacu de Jos au primit pe telefoane două mesaje ro-alert de Ploi abundente, torențiale între orele 14,15-15,30, după ce ANM a emis o avertizare Nowcasting de cod roșu. ” Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire și autoprotecție. Mai multe informații obțineți accesând aplicațiile din mediul on-line DSU, IGSU, ANM și […]
14:10
Drumul județean Salva-Coșbuc e complet blocat de copaci, după o alunecare de teren # Bistrita Express
Drumul județean 17 C între localitățile Salva si Coșbuc a fost complet blocat de aluviuni și trunchiuri de copac, marți, 29 iulie, ca urmare a unei alunecări de teren provocate de ploile abundente. Poliția recomandă evitarea zonei și a trimis echipe sa redirijeze traficul și sa asigure măsurile de siguranță.: ”din cauza unor alunecări de […]
12:50
Primarul Gabriel Lazany a anunțat asfaltarea străzii Cascadei, strada cu numărul 10 din cele asfaltate preluarea personalului Lucrări de Drumuri și Poduri (LDP). Primarul a postat si un jurnal video cu stadiile asfaltarii, așa cum a făcut și în cazul celorlalte 9 străzi : Cei care au lucrat la stradă au avut grijă inclusiv cu […]
11:40
Campania de distribuire gratuită a pubelelor albastre în Bistrița este pe final. Ce recomandari face distribuitorul? # Bistrita Express
Campania de distribuire gratuită a pubelelor albastre, pentru colectarea hârtiei și cartonului se apropie de final inclusiv din Bistrița, ADI Deșeuri recomanda celor care n-au reușit să intre în posesia pubelelor să se deplaseze la sediul Supercom pentru a le primi. ADI Deșeuri a comunicat și programul și străzile pe care se va deplasa în […]
01:50
Un șofer cu alcoolemie record a fost depistat duminică în timp ce conducea pe una dintre cele mai aglomerate străzi din Bistrița: strada Gării. Oprit de polițiști în trafic, șoferul de 41 de ani mirosea puternic a alcool. Etilotestul a indicat 1,23 în aerul expirat, așa că șoferul a fost luat pe sus și dus […]
01:40
Un bătăuș de 20 de ani a fost reținut de polițiști după ce a agresat două persoane, în Bistrița # Bistrita Express
Un tânăr de 20 de ani din Bistrița a fost reținut de polițiștii de la Ordine Publică pentru 24 de ore după ce a făcut scandal și a bătut două persoane într-un imobil din Bistrița. Polițiștii susțin că agresiunea dezlănțuită a tânărului împotriva celor două victime pe care le-a rănit, s-ar fi produs pe fondul […]
28 iulie 2025
16:20
Luni dimineața o femeie din Budacu de Jos s-a trezit cu un șarpe în baia locuinței familiei. Înspăimântată, femeia a cerut ajutor la 112. Un echipaj al jandarmeriei trimis la apel a reușit să prindă șarpele și să-l elibereze în mediul natural, departe de zona locuită. Jandarmii le recomanda celor care fac asemenea descoperiri în […]
13:20
Gata, s-au sistat înscrierile pentru recrutarea celor 5 directori de la Aquabis! Anunțuri discrete, publicate doar pe site și pe Ejobs # Bistrita Express
Compania de Apă Canal Aquabis a încheiat oficial sâmbătă, 26 iulie, procedura de înscriere a dosarelor pentru cele 5 poziții de manager. Selecția vizează toate pozițiile de conducere ale furnizorului județean de apă, care are acum conducere interimară, după expirarea mandatelor la mijlocul anului : de la director general, director general adjunct, până la director […]
01:20
Duminică a fost ziua accidentelor cu ATV-uri în județ. Un adolescent băut s-a răsturnat cu un ATV # Bistrita Express
Două accidente grave în care au fost implicate ATV-uri au fost înregistrate în cursul zilei de duminică în județ. Înaintea accidentului mortal de tren de duminică seara în care un localnic din Bistrița-Bargaului a fost proiectat sub roțile garniturii feroviare, în cursul dimineții un ATV condus de un puști de 16 ani, care conducea în […]
00:00
Un bărbat de 55 de ani care conducea un ATV a fost lovit duminică seara de trenul Bistrița-Bistrița Bargaului și a decedat. Ca urmare a impactului bărbatul a fost proiectat sub garnitura trenului. Dramaticul accident s-a produs la o trecere de nivel de cale ferată din Bistrița-Bârgăului. O
26 iulie 2025
16:30
DRAMĂ: Un bărbat de 32 de ani a fost ucis astăzi de un copac într-o exploatare forestieră # Bistrita Express
Un bărbat tânăr de 32 de ani, care muncea la tăierea unor arbori într-o zonă greu accesibilă din Ciceu Mihăiești a murit sâmbătă, 26 iulie, după ce un copac a căzut peste el. Inițial pompierii și echipajele SMURD au fost solicitați să intervină în salvarea unei victime inconștiente, însă în momentul în care au ajuns […]
24 iulie 2025
20:30
S-a zis cu îndemnizațiile membrilor ATOP-urilor județene: de acum fac voluntariat, a decis Guvernul. # Bistrita Express
Guvernul a decis astăzi în ședința saptămânală că membrii Autorităților teritoriale de ordine publică (ATOP), structuri care funcționează pe lângă Consiliile Județene, nu vor mai fi plătiți pentru activitatea lor. Hotărârea de Guvern care intră în vigoare din 1 august 2025 precizează că membrii acestor structuri care se întruneau în ședințe plenare erau plătiti cu […]
13:20
Replică tăioasă pentru Monica Săsărman, bistrițeanca din CA Tarom, după acuzele acesteia că USR blochează investiții # Bistrita Express
Noul președinte al USR Bistrița-Năsăud, Marinel Rus a avut o luare de poziție tăioasă la adresa fostului secretar de stat de la Dezvoltare, bistrițeanca Monica Săsăsărman, după ce aceasta a susținut că Uniunea Salvați România blochează investițiile în contextul scandalului, de zilele trecute legat de înghețarea fondurilor pentru comunitățile locale prin programul Anghel Saligny. Rus […]
11:10
Care este singura clasa de liceu din BN la care media de intrare a fost cu mult peste 9,00? CNLR și-a adjudecat primele 3 poziții în topul claselor # Bistrita Express
Profilul științele naturii bilingv (engleză) de la Colegiul Național Liviu Rebreanu (CNLR) a fost de departe cel cu concurența cea mai mare anul acesta pentru elevii din Bistrița-Năsăud cu medii mari la Evaluarea Națională. Practic pragul de intrare în aceasta clasă cu profil real și 26 de locuri disponibile a fost media 9,20. E de […]
23 iulie 2025
17:10
Cristian Popescu Piedone a fost demis astăzi de premierul Ilie Bolojan din funcția de președinte al Agentiei Naționale de Protecția a Consumatorilor. Demiterea lui Piedone a fost anunțată de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. ”Premierul Ilie Bolojan a semnat decizia de eliberare din funcția de președinte ANPC a dlui Cristian -Victor Popescu Piedone, […]
14:50
Salvare la limită a unui copil de 9 ani lovit cu copita în cap de un cal. Ce au făcut salvatorii SMURD? # Bistrita Express
Un copil de doar 9 ani, găsit inconștient ieri după amiază cu o fractura urâtă, craniană și un traumatism sever pe o pășune izolată din Piatra Fântânele, a fost salvat la limită de un echipaj de paramedici SMURD de la Prundu Bârgăului. ISU Bistrița-Năsăud a prezentat cazul astăzi pe pagina de facebook, abia după ce […]
12:30
Atenție, circulație îngreunată pe DN 17 spre Piatra Fântânele: se lucrează la drum # Bistrita Express
Atențe șoferi, pe unul intre cele mai circulate drumuri din județ, pe DN 17, între localitățile Mureșenii Bângăului și Piatra Fântânele, se lucrează la drum. Ultilajele de la Drumurile Naționale efectuează lucrări de frezare pentru așternerea covorului asfaltic. ”Vă rugăm să circulați cu prudență în zona lucrărilor și să respectați semnalizarea temporară!” recomandă Direcția Regională […]
11:40
Trei tineri care au campat în Munții Rodnei s-au trezit azi noapte cu ursul lângă cort # Bistrita Express
Trei tineri aflați în drumeție, care-au campat în Munții Rodnei, în apropiere de vârful Pietrosul, au trecut noaptea trecută prin momente teribile, după ce s-au trezit cu un urs care dădea tărcoale cortului în care dormeau. Panicați cei trei au sunat la 112 cerând ajutor. Apelul lor a fost direcționat către Poliție, ISU si Salvamont […]
