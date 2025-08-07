VIDEO | Investiții în tratamentul pacienților. Guvernul a alocat peste 32 de milioane de lei pentru modernizarea Spitalului „Gh. Paladi”

12:00

Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, își anunță oficial revenirea în politică! Într-un mesaj postat astăzi pe paginile sale publice acesta a lansat un apel către foștii săi colegi din PDM, pe care îi cheamă „să strângă rândurile” și să se mobilizeze pentru a da jos actuala guvernare, pe care o acuză că a vândut țara […] Articolul Plahotniuc se apucă serios de politică: Lumea își pune speranța în mine, ca să scoatem țara din ghearele guvernării uzurpatoare PAS apare prima dată în ZIUA.md.