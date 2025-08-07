CEC: Doar 7 zile rămase pentru înregistrarea la votul prin corespondență
TVR Moldova, 7 august 2025 12:50
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că mai rămân doar 7 zile în care cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot, aflați în străinătate, se pot înregistra pentru a participa la votul prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
• • •
Ucraina a redeschis miercuri canalul Bâstroe, care face legătura între Dunăre şi Marea Neagră şi fusese închis după o explozie survenită pe un dragor în luna iulie, a anunţat Autoritatea porturilor maritime ucrainene (USPA), relatează tvrinfo.ro, citând Reuters.
Patru medalii de aur au obținut elevii români la Olimpiada Internaţională de Informatică # TVR Moldova
Elevii români au obţinut patru medalii de aur la Olimpiada Internaţională de Informatică, care s-a desfăşurat în Bolivia.
O nouă ședință de judecată în dosarul fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, are loc astăzi la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Procurorii cer prelungirea controlului judiciar pe numele lui Ciochină, în condițiile în care măsura actuală expiră pe 9 august.
În perioada anilor 2021-2025 au fost înaintate trei moțiuni de cenzură de către opoziția parlamentară, toate trei fiind respinse. De asemenea, au fost depuse 13 moțiuni simple, șapte dintre care au fost înregistrate în anul 2025. Opt moțiuni au fost respinse de Parlament, iar cinci moțiuni simple nu au fost examinate.
Zeci de apeluri la 112, inițiate de roboți și inteligența artificială. Recomandările autorităților # TVR Moldova
În ultimele zile, Serviciul național unic pentru apeluri de urgență 112 menționează că a recepționat un val de apeluri false inițiate automat de sisteme robotizate și inteligență artificială, fără intervenție umană directă.
Lucrările pe șantierele liniei electrice aeriene de 400 kV Vulcănești–Chișinău înaintează într-un ritm activ și cu un progres vizibil de pe ambele capete ale liniei, anunță Ministerul Eenrgiei. Pe direcția sud, muncitorii au ajuns în apropierea Stației Electrice Vulcănești, iar pe direcția centru - lucrările se desfășoară deja în raionul Ialoveni, la doar câțiva kilometri de Stația Electrică Chișinău.
În aceste zile va fi făcută prima călătorie feroviară de probă între București și Kiev și, dacă totul va fi bine, trenul internațional va reveni după mai bine de cinci ani de pauză. Nu va mai circula însă prin Suceava și Vadu Siret, ci prin Iași – Chișinău. Cel mai probabil va face peste 30 de ore, scrie hotnews.ro.
Un ucrainean, reținut într-o schemă de escrocherie cu mașini. A încasat peste un milion de lei # TVR Moldova
Oamenii legii au documentat activitatea infracțională a unui ucrainean în vârstă de 37 ani, care, sub pretextul organizării importului și devamării automobilelor procurate la licitație în Statele Unite ale Americii, a însușit peste 1 000 000 de lei.
Rusia a pierdut aproximativ 1.060.310 soldați în Ucraina de la începutul invaziei sale la scară largă, pe 24 februarie 2022, a raportat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, potrivit Kyiv Independent.
Ploaia şi vântul puternic au făcut ravagii în mai multe localități din nordul şi centrul R. Moldova # TVR Moldova
Peste 40 de misiuni au fost întreprinse de salvatorii și pompierii din Republica Moldova în urma intensificării vântului și ploilor din ziua de miercuri, 6 august. Cele mai dese solicitări au fost înregistrate în municipiul Chișinău, Soroca și Bălți .
Zi de doliu național în România. Fostul președinte Ion Iliescu, înmormântat cu onoruri militare # TVR Moldova
Este zi de doliu național, joi, în România. Fostul președinte al României, Ion Iliescu, este înmormântat azi, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea III. TVR și Radio România vor transmite funeraliile fostului președinte, potrivit tvrinfo.ro.
Zeci de percheziții, într-o cauzǎ penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală # TVR Moldova
Oamenii legii desfășoară 78 de percheziții, în mai multe localități din R. Moldova, într-o cauză penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală.
Şi în acest an, tabăra destinată în special copiilor stabiliţi peste hotare se desfășoară prin programul guvernamental DOR- Diaspora, Origini, Reveniri. Pentru prima dată vor fi organizate două serii pentru a oferi mai multe locuri. Aproape 200 de tineri basarabeni aflati in diferite colţuri ale lumii vor participa timp de 10 zile la activităţi de promovare a tradiţiilor şi obiceiurile strămoşeşti.
Echipa UTM a cucerit titlul de campioană a Republicii Moldova la rugby pe plajă. Pe parcursul sezonului, gruparea din Chișinău nu a suferit niciun eșec și a obținut nouă victorii consecutive, câte trei în fiecare etapă. Podiumul a fost completat de formațiile Sirius și Sporting.
O expoziție dedicată celebrei soprane Maria Bieșu a fost organizată la Muzeul de Istorie al orașului Chișinău, cu ocazia celebrării a 90 de ani de la naștere. Expoziția reunește fotografii inedite din viața și cariera artistei, alături de articole de scenă.
Victimele Holocaustului, comemorate printr-un simpozion la Biblioteca Națională din Chișinău # TVR Moldova
Biblioteca Națională din Chișinău a găzduit un simpozion în memoria romilor care au suferit în timpul Holocaustului. S-a tinut un moment de reculegere apoi participantii au evidențiat importanța educației, combatere urii și promovării incluziunii sociale. Evenimentul face parte din seria de acțiuni dedicate Zilei Europene de Comemorare a Victimelor Holocaustului împotriva Romilor.
Cifre record la admitere. Științele Economice, IT și Dreptul – cele mai căutate specializări în 2025 # TVR Moldova
Sute de tineri au luat cu asalt universitățile din Republica Moldova, pentru a-și depune actele în original la facultățile la care au fost admiși. Admiterea din acest an a înregistrat cifre record, iar cele mai căutate domenii rămân Științele Economice, IT, Dreptul, Ingineria și Educația.
Deținutul evadat din Judecătoria Cimișlia a fost reținut: se ascundea în stânga Nistrului # TVR Moldova
Poliția anunță că deținutul care a evadat pe 5 august 2025, din sediul Judecătoriei din Cimișlia, a fost localizat și reținut cu puțin timp în urmă. Acesta este cercetat penal pentru jaf și pentru acțiuni sexuale neconsimțite comise asupra a două minore.
UE, principala piață de export pentru regiunea transnistreană: Exporturile în Rusia au scăzut cu 91% # TVR Moldova
Situaţia economică din regiunea transnistreană s-a schimbat semnificativ în ultimii 16 ani. Cele mai recente date, publicate de Biroul Politici de Reintegrare de la Chişinău, arată că Uniunea Europeană reprezintă acum principala piaţă de export pentru producătorii din stânga Nistrului. Anul trecut, în ţările din UE au ajuns 83 la sută din produsele regiunii. De cealaltă parte, exporturile către Federaţia Rusă au scăzut cu peste 91%.
În memoria fostului preşedinte al României, Ion Iliescu, sunt organizate funeralii de stat, iar mâine, când va fi înmormântat, va fi zi de doliu naţional. Până atunci, însă, oamenii îi pot aduce un ultim omagiu, în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni din Bucureşti, unde a fost depus sicriul cu trupul neînsufleţit. S-au recules deja la catafalc foştii preşedinţi Emil Constantinescu şi Traian Băsescu, dar şi premierul Ilie Bolojan şi lideri din PNL şi PSD.
Evghenia Guțul, tot mai criticată în UTA Găgăuzia: Investițiile regionale au scăzut cu 20% # TVR Moldova
Deputații Adunării Populare de la Comrat s-au pronunțat împotriva organizării de noi alegeri pentru bașcanul regiunii. După condamnarea Evgheniei Guțul, aceștia au pregătit o rezoluție care prevede numirea în funcția de interimar al automoniei pe prim-vicepreședintele Ilya Uzun. Tot mai mulți politicieni locali și primari sunt dezamăgiți de guvernarea Evgheniei Guțul și a echipei sale din Comitetul Executiv.
În contextul iminentei alegeri legislative cruciale, Departamentul de Stat al SUA a declarat pentru Kyiv Post că condamnă orice acțiune de subminare a suveranității Republicii Moldova. Analiștii îndeamnă SUA să impună sancțiuni imediate și să ofere ajutor economic.
Partidul CUB și candidatul independent Andrei Năstase, înregistrați în cursa electorală # TVR Moldova
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare a fost înregistrat astăzi în calitate de concurent electoral pentru alegerile din 28 septembrie 2025. Pe lista CUB au fost fixați 53 de candidați.
Lucrările de construcție a Centrului Pastoral Social din orașul Dondușeni se apropie de final. Noul spațiu este realizat în cadrul proiectului „Dezvoltarea culturii și a civilizației românești prin construirea unui Centru social”, finanțat integral de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, cu o sumă nerambursabilă de 400.000 RON.
Avocatul Poporului cere măsuri în cazul intimidării judecătoarei din dosarul Guțul. „E inacceptabil” # TVR Moldova
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, condamnă cu fermitate acțiunile grave de intimidare și denigrare îndreptate împotriva Anei Cucerescu, judecătoarea care a emis o sentință de condamnare în dosarul bașcanei UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, dar și acțiunile îndreptate împotriva unei magistrate, membră a Consiliului Superior al Magistraturii. Amenințările directe, apelurile telefonice repetate și mesajele cu conținut violent la adresa acestora reprezintă atacuri fără precedent asupra independenței justiției și a valorilor fundamentale ale statului de drept, spune Panico.
Șeful IGP: Poliția a identificat zeci de mii de persoane care au descărcat aplicația TAITO # TVR Moldova
Poliția a identificat deja zeci de mii de cetățeni care au instalat aplicația TAITO, folosită de Federația Rusă pentru a instrui și corupe alegătorii din Republica Moldova. În acest sens, autoritățile s-au adresat administrațiilor aplicațiilor de mesagerie Telegram și TAITO, însă deocamdată, nu au primit vreun răspuns, a anunțat șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul unei conferințe de presă susținută miercuri, 6 august.
Un angajat al Inspectoratului de Poliție Rîșcani și un complice al acestuia sunt cercetați penal pentru trafic de influență, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Cei doi au fost reținuți pentru 72 de ore.
Marfă suspectă în tiruri Belarus-Transnistria. „Ar putea fi utlizată în fabricarea dronelor” # TVR Moldova
Zece TIR-uri încărcate cu țesătură de fibră de sticlă, în valoare de peste 3 milioane de euro, au fost sechestrate de vameșii români în vara și toamna anului trecut în Vama Albița. Mărfurile veneau din Belarus și urmau să ajungă în regiunea transnistreană.
Republica Moldova este un stat suveran, iar Moscova nu ne poate dicta ce să facem. Este declarația ministrului de Externe de la Chișinău după amenințările lansate ieri de deputatul rus Constantin Zatulin, care a spus ca armata rusă ar trebui să se apropie de regiunea separatistă transnistreană. Nu e prima amenințare de la Kremlin la adresa Chișinăului. Anterior, mesaje asemănătoare au fost lansate de purtătorul de cuvânt al ministerului rus de Externe dar și de mai mulți propagandiști de la Mosocva.
Mai multe focare de Pestă Porcină Africană și un caz de rabie, confirmate în Republica Moldova # TVR Moldova
În perioada 29 iulie – 5 august 2025, autoritățile au înregistrat noi focare de Pestă Porcină Africană (PPA) și un focar de rabie pe teritoriul Republicii Moldova, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
Șeful IGP: Deținutul evadat de la Judecătoria Cimișlia este cercetat pentru agresiuni sexuale # TVR Moldova
Un deținut periculos, vizat într-un dosar de agresiune sexuală, a evadat în ziua de 5 august 2025 din sediul unei instanțe de judecată din Republica Moldova, în timp ce era escortat la proces. Incidentul s-a produs în cadrul Judecătoriei din Cimișlia, iar circumstanțele evadării sunt în prezent investigate.
Șeful IGP: Coroană funerară și chemare la morgă. Judecătoarea din dosarul Guțul, amenințată # TVR Moldova
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a dezvăluit astăzi, în cadrul unui briefing de presă, detalii despre o campanie complexă și coordonată de amenințare și intimidare la adresa unei judecătoare de la Judecătoria Chișinău și a unei membre a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).
Tinerii angajați în industrii strategice vor primi o indemnizație lunară de 3000 de lei # TVR Moldova
Tinerii cu vârsta de până la 35 de ani care se angajează pentru prima dată în industrii de importanță strategică vor beneficia de o indemnizație lunară, neimpozabilă, în valoare de 3000 de lei, timp de un an. Măsura face parte din Programul național de sprijin aprobat miercuri de Guvern.
Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu, la Cotroceni. Oficialități aduc un ultim omagiu # TVR Moldova
România se desparte zilele acestea de Ion Iliescu, primul şef de stat al ţării votat prin alegeri libere. Criticat şi apreciat deopotrivă de-a lungul anilor, Ion Iliescu rămâne în istorie ca un preşedinte care a marcat profund istoria post-decembristă a României. În memoria lui sunt organizate funeralii de stat.
Șeful IGP, despre amenințările la adresa judecătoarei Cucerescu: mesaje de chemare la morgă # TVR Moldova
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a dezvăluit astăzi, în cadrul unui briefing de presă, detalii despre o campanie complexă și coordonată de amenințare și intimidare la adresa unei judecătoare de la Judecătoria Chișinău și a unei membre a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).
Cetățenii R. Moldova stabiliți în Franța ar putea beneficia de pensii și alte prestații sociale # TVR Moldova
Cabinetul de miniștri a aprobat miercuri, 6 august, semnarea Aranjamentului Administrativ pentru aplicarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze în domeniul securității sociale, semnat la Paris la 10 martie 2025.
Percheziții de amploare într-un dosar de delapidare și spălare de bani în urma unor lucrări de reparații drumuri. Sunt vizaţi mai mulţi funcţionari publici de la întreprinderile de stat "Drumuri-Criuleni", "Drumuri-Cimișlia" și "Drumuri-Căușeni". Cinci persoane au fost reţinute pentru 72 de ore de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie şi PCCOCS.
Guvernul a alocat, prin decizia Comisie Situații Excepționale, aproape 3 milioane de lei pentru localitățile afectate de intemperii.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis miercuri, 6 august, un Cod Galben de instabilitate atmosferică. Avertizarea meteorologilor este valabilă în intervalul 13:00 – 22:00.
O femeie în vârstă de 63 de ani a fost salvată după ce a căzut într-o fântână cu apă. Cazul a avut loc marți, 5 august 2025, în localitatea Grimăncăuți, raionul Briceni.
Așa-zisul „parlament” de la Tiraspol a aprobat, miercuri, 6 august, prelungirea stării de urgență în domeniul economiei până pe 31 august, potrivit presei din regiune.
Favoritism și ilegalități la contractele de reparație a drumurilor. Cinci persoane - reținute # TVR Moldova
Cinci persoane au fost reținute de PCCOCS și CNA în urma perchezițiilor efectuate astăzi într-un dosar de delapidare a averii străine și spălare de bani în domeniul reparației drumurilor. Potrivit informațiilor, procurorii și ofițerii CNA au efectuat 53 de percheziții pe întreg teritoriul R. Moldova.
Șeful SA Drumuri Criuleni, Alexandru Popov, ar fi vizat într-un dosar de delapidare a banilor publici, spălare de bani și trucarea licitațiilor ce țin de reparația și construcția drumurilor. Potrivit surselor TVR Moldova, oamenii legii au efectuat astăzi percheziții la domiciliul acestuia, iar în aceste momente se află la sediul SA Drumuri Criuleni din orașul Criuleni.
Avertismentul ministrului de Interne: „Nu descărcați aplicația TAITO. Amenzile sunt mari!” # TVR Moldova
Ministra Afacerilor Interne încurajează cetățenii să nu descarce și să nu folosească aplicația TAITO, care, potrivit autorităților, este folosită de Federația Rusă pentru a finanța ilegal și pentru a provoca corupția electorală, dar și pentru a obține în mod ilegal date cu caracter personal de la cetățenii Republicii Moldova.
Guvernul a aprobat în cadrul ședinței de miercuri, 6 august, demisia lui Vasile Șaramet din funcția de director al Autorității Aeronautice Civile a Republicii Moldova. În locul acestuia a fost numit Andrei Ceban, care, până în prezent, a deținut funcția de director-adjunct al Autorității Aeronautice Civile.
Consiliul Superior al Magistraturii condamnă cu fermitate acțiunile concertate de intimidare îndreptate împotriva unor judecători care pronunță hotărâri în cauze de interes public major, precum și amenințările împotriva unor membri ai Consiliului.
Ministra Justiției: Afirmațiile despre tergiversarea extrădării lui Plahotniuc sunt false # TVR Moldova
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru spune că afirmațiile precum că autoritățile de la Chișinău ar tergiversa procesul de extrădare a fostului lider PDM, Vladimir Plahotniuc, din Grecia, sunt false.
