ÎN MOLDOVA A FOST ÎNREGISTRAT UN VAL DE APELURI FALSE LA 112 EFECTUATE DE INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ
Infotag, 7 august 2025 12:30
Acum 15 minute
12:30
12:30
STATUL A ACORDAT ÎNTREPRINZĂRILOR 81,1 MILIOANE DE LEI ÎN CALITATE DE COMPENSAȚII PENTRU ACHITAREA ENEGRIEIE ELECTRICE # Infotag
Acum 24 ore
15:30
PAS - eliminați de la alegeri, Grosu - la închisoare! INIMA MOLDOVEI a îndemnat CEC să pedepsească galbenii pentru încălcarea legii # Infotag
15:00
Noul președinte al Poloniei a depus jurământul
15:00
ADUNAREA POPULARĂ NU RECUNOAȘTE VERDICTUL BAȘCANULUI GĂGĂUZIEI
15:00
WIZZ AIR VA ÎNCEPE SĂ ZBOARE DE PATRU ORI PE SĂPTĂMÂNĂ PE RUTĂ CHIȘINĂU-SOFIA
15:00
MOLDOVA VA PRODUCE MAI MULTĂ ELECTRICITATE DIN SURSE REGENERABILE
13:00
UN BIROU PENTRU AFACERI ALE VETERANILOR VA ÎNCEPE SĂ FUNCȚIONEZE PE SUB GUVERNUL REPUBLICA MOLDOVA PÂNĂ LA 1 OCTOMBRIE # Infotag
13:00
RUSIA FOLOSEȘTE CAZUL GUȚUL PENTRU A PUNE PRESIUNE PESTE MOLDOVA ȘI A O DESTABILIZA ÎNAINTE DE ALEGERI - OPINIA ANALISTULUI POLITIC # Infotag
Ieri
15:30
BAȘCANUL GĂGĂUZIEI DESPRE SENTINȚĂ: ACEASTA ESTE O MISIUNE POLITICĂ, PLANIFICATĂ ȘI EXECUTATĂ LA ORDIN DE SUS # Infotag
15:30
INSTANȚA O CONDAMNĂ PE BAȘCANUL GĂGĂUZIEI, EVGHENIA GUȚUL, LA ȘAPTE ANI DE ÎNCHISOARE
15:00
MILSAMI ȘI SHERIFF ȘI-AU CUNOSCUT RIVALII ÎN PLAYOFF-UL LIGII DE CONFERENȚĂ UEFA
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
POLIȚIA DIN MOLDOVĂ: UTILIZAREA APLICAȚIEI TAITO PENTRU A DA MITĂ ALEGĂTORILOR VA FI PEDEPSITĂ # Infotag
4 august 2025
18:00
Start înscrieri: maib lansează ediția a V-a a programului de internship
15:30
BANCA NAȚIONALĂ A DESCHIS O TABARĂ DE EDUCAȚIE FINANCIARĂ
13:30
PREȘEDINTA MAIA SANDU: MODERNIZAREA AEROPORTULUI MĂRCULEȘTI VA CREA OPORTUNITĂȚI PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A REGIUNII DE NORD A MOLDOVEI # Infotag
13:00
S-A ÎNCHEIAT PRIMA RUNDĂ A CAMPIONATULUI MOLDOVENESC DE FOTBAL, ÎN CARE SHERIFF TIRASPOL ESTE ÎN FRUNTE # Infotag
13:00
PESTE O MIE DE PERSOANE AU ORGANIZAT UN MITING ÎN CENTRUL COMRATULUI ÎN SPRIJINUL BAȘCANULUI GĂGĂUZIEI, EVGHENIA GUȚUL # Infotag
1 august 2025
17:30
VENITURILE FISCALE LA BUGET AU CRESCUT CU 14,1% ÎN ȘAPTE LUNI
17:30
PRODUCȚIA AGRICOLĂ A SCĂZUT CU 5,8% ÎN PRIMA JUMĂTATE A ANULUI 2025%
17:30
CONSILIUL AUDIOVIZUALULUI A CÂȘTIGAT UN PROCES ÎMPOTRIVA POSTULUI PRO TV
17:30
MOLDOVA VA FOLOSI EXPERIENȚA FINLANDEI ÎN DRUMUL SĂU SPRE UNIUNEA EUROPEANĂ
14:30
Știm cum e să creditezi 100% online afacerile. Din 2022, peste 3 000 clienți maib business au optat pentru solicitarea unui credit online # Infotag
13:30
ȘEFUL TRANSNISTRIEI A PRELUNGIT STAREA DE URGENȚĂ ÎN REGIUNE PÂNĂ LA 31 AUGUST
13:30
OLIGARHUL FUGAR VLADIMIR PLAHOTNIUC A CONFIRMAT CĂ "A CERUT EXTRĂDAREA SA ÎN MOLDOVA PENTRU A-ȘI DOVEDI NEVINOVĂȚIA" # Infotag
13:30
MINISTERUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE: CIFRA DE AFACERI A MOLDOVEI CU CEHIA A CRESCUT CU 19,2%
13:30
De azi, în România intră în vigoare primul pachet de măsuri fiscale: TVA și accize majorate # Infotag
13:30
Premierul Lituaniei demisionează. Criză politică și tensiuni în coaliție de guvernare
31 iulie 2025
15:30
Vocea clienților maib - la baza creării de experiențe bancare care fac diferența
13:30
UN ALT DOSAR PENAL A FOST DESCHIS ÎMPOTRIVA LUI VLADIMIR ANDRONACHI, FOST DEPUTAT DIN PARTEA PARTIDULUI DEMOCRAT # Infotag
13:30
ÎN MOLDOVA, EXISTĂ O CREȘTERE A NUMĂRULUI DE CONEXIUNI FIXE LA INTERNET DE MARE VITEZĂ
13:30
LIDERUL PARTIDULUI NOSTRU, RENATO USATÎI, O ACUZĂ PE PREȘEDINTA MAIA SANDU CĂ "FOLOSEȘTE INSTITUȚIILE STATULUI PENTRU A INTIMIDA OPOZIȚIA" # Infotag
30 iulie 2025
15:30
SALVATORII AU STINS UN INCENDIU LA O FERMĂ DE PĂSĂRI DIN EDINEȚ
15:30
ÎN MOLDOVA VA FI CREAT UN MECANISM DE CERTIFICARE A COMPETENȚEI ÎN LIMBA ROMÂNĂ
14:30
Ca răspuns la atacuri, INIMA MOLDOVEI a chemat PAS la judecata poporului
13:00
PREȘEDINTA MAIA SANDU CREDE CĂ DOAR O MAJORITATE PAS ÎN NOUL PARLAMENT VA GARANTA CONTINUAREA PARCURSULUI EUROPEAN AL MOLDOVEI # Infotag
29 iulie 2025
16:00
CETĂȚEAN MOLDOVEAN CĂUTAT DE RUSIA PRIN INTERPOL, REȚINUT ÎN ITALIA
16:00
TREI PARTIDE AU DEPUS DOCUMENTE PENTRU ÎNREGISTRARE ÎN CADRUL „BLOCULUI PATRIOTIC DE SOCIALIȘTI, INIMA ȘI VIITORUL MOLDOVEI” # Infotag
16:00
PREȘEDINTA NU A PROMULGAT MODIFICĂRI LA LEGEA PRIVIND AVOCATURA, RETURNÂND PROIECTUL LA PARLAMENT PENTRU REVIZUIRE # Infotag
13:30
CONDUCEREA REPUBLICII MOLDOVA ÎNDEAMĂ SĂ FIM UNIȚI PENTRU A APĂRA DEMOCRAȚIA ȘI LIBERTATEA DE ZIUA CONSTITUȚIEI # Infotag
13:00
21 DE SATE RĂMÂN FĂRĂ ELECTRICITATE DIN CAUZA VREMII REALE
13:00
MINISTERUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE A REDUS PROGNOZA PRIVIND CREȘTEREA ECONOMICĂ A MOLDOVEI ÎN 2025 DE LA 3% LA 1,3% # Infotag
11:00
Maibank meetup pentru diasporă
28 iulie 2025
17:00
FERMIERII AU CONDAMNAT ÎNCĂ O DATĂ "INACȚIUNEA GUVERNULUI ÎN FAȚA UNUI DEZASTRU ÎN AGRICULTURĂ" # Infotag
17:00
ESTONIA VA ALOCA 550 DE MII DE EURO PENTRU SUSȚINEREA INSTITUȚIILOR DEMOCRATICE DIN MOLDOVA # Infotag
14:00
ROMÂNIA A DESCHIS UN DOSAR PENAL PENTRU ELIBERAREA DE DOCUMENTE LUI VLADIMIR PLAHOTNIUC
14:00
PREȘEDINTELE RUSIEI SIMPLIFICĂ PROCEDURA DE A SE ÎNTOARCE ÎN RUSIA PENTRU CETĂȚENII MOLDOVENI CARE DORESC SĂ SE ÎNTOARCĂ ACASĂ PENTRU A PARTICIPA LA ALEGERILE PARLAMENTARE # Infotag
14:00
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ A ÎNREGISTRAT PARTIDUL ACȚIUNE ȘI SOLIDARITATE (PAS) PENTRU A PARTICIPA LA ALEGERILE PARLAMENTARE # Infotag
13:30
PENTRU PRIMA DATĂ ÎN 17 ANI, ZIMBRU A ÎNVINS LA TIRASPOL SHERIFF
13:00
SUA și UE au ajuns la un acord comercial. Tarife vamale de 15%
