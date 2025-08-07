Sfânta Teodora de la Sihla, prima româncă trecută în rândul sfinților, este cinstită astăzi de Biserica Ortodoxă Română

16:20

Statul este în căutarea unui nou director al Întreprinderii „Calea Ferată din Moldova”, care de aproape un an și jumătate este condusă de șefi interimari. Concursul pentru acest post a fost anunțat de Agenția Proprietății Publice, iar toți pretendenții pot depune dosarele până în 22 august. Potrivit APP, candidații trebuie să fie cetățeni ai R. […] Articolul Statul caută un nou director la CFM. Pretendenții la acest post pot depune dosarele în cadrul concursului anunțat de APP apare prima dată în ZIUA.md.