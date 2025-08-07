Curs valutar, 7 august 2025: euro scade cu patru bani, iar dolarul costă mai puțin cu 12 bani

06:50

Tot mai mulți oameni aleg să-și ia o pauză binemeritată nu în weekend, ci la mijloc de săptămână. Această tendință câștigă teren datorită avantajelor clare: prețuri mai mici, locuri mai puțin aglomerate și o stare de bine care nu așteaptă ziua de vineri. Cine?Turiștii din toate categoriile de vârstă — de la tineri activi până […]