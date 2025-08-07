DGLC Soroca: consiliul de administrație și cenzorii, mai scumpi decât întreținerea autospecialelor
Observatorul de Nord, 7 august 2025 06:00
La Direcția Gospodăriei Locativ Comunale Soroca, plata pentru activitatea consiliului de administrație și a cenzorilor, este mai scumpă ca întreținerea tuturor autospecialelor. Este o situație ieșită din comun, mai ales că patru din cei șase membri sunt consilieri raionali activi, iar Consiliul Raional a decis că membrii consiliilor de administrație și ai comisiilor de cenzori […] Post-ul DGLC Soroca: consiliul de administrație și cenzorii, mai scumpi decât întreținerea autospecialelor apare prima dată în Observatorul de Nord.
• • •
Alte ştiri de Observatorul de Nord
Acum 5 minute
06:30
Cetățenii moldoveni stabiliți în Franța vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale # Observatorul de Nord
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi, 6 august, semnarea Aranjamentului Administrativ pentru aplicarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze în domeniul securității sociale, semnat la Paris la 10 martie 2025 – un pas important pentru ca drepturile prevăzute în acord să poată fi puse în practică. Pentru prima dată, cetățenii Republicii Moldova […] Post-ul Cetățenii moldoveni stabiliți în Franța vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 30 minute
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova astăzi, 7 august 2025, conform prognozelor meteorologilor vom avea o zi cu valori termice suportabile și fără precipitații. Astfel, temeperatura aerului se va încadra între +13 și +24 de grade Celsius, probabilitatea unor ploi este zero, umiditatea aerului va fi de 44 la sută, iar vântul va sufla […] Post-ul Meteo, 17 august 2025: zi cu temperaturi suportabile și fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:00
DGLC Soroca: consiliul de administrație și cenzorii, mai scumpi decât întreținerea autospecialelor # Observatorul de Nord
La Direcția Gospodăriei Locativ Comunale Soroca, plata pentru activitatea consiliului de administrație și a cenzorilor, este mai scumpă ca întreținerea tuturor autospecialelor. Este o situație ieșită din comun, mai ales că patru din cei șase membri sunt consilieri raionali activi, iar Consiliul Raional a decis că membrii consiliilor de administrație și ai comisiilor de cenzori […] Post-ul DGLC Soroca: consiliul de administrație și cenzorii, mai scumpi decât întreținerea autospecialelor apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 8 ore
00:10
Astăzi, 7 august 2025, benzina se scumpește cu doi bani, iar motorina este mai ieftină cu nouă bani # Observatorul de Nord
Conform Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică astăzi, 7 august, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,14 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 20,05 lei. Astfel, prețurile respective ar însemna o scumpire cu doi bani la benzină și o ieftinire cu nouă bani la motorină. Post-ul Astăzi, 7 august 2025, benzina se scumpește cu doi bani, iar motorina este mai ieftină cu nouă bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 12 ore
17:50
Furtuna de astăzi a doborât mai mulți copaci în raionul Soroca, inclusiv câțiva în municipiu. Cititorii ne-au trimis fotografii din sectorul fostei fabrici de articole tricotate și din regiunea centru a orașului, cu arborii rupți și căzuți la pământ. Unii dintre ei mai tineri, alții groși că nu pot fi cuprinși de un om, au […] Post-ul Furtuna a doborât azi mai mulți copaci la Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 24 ore
16:30
112 500 de lei amendă pentru un motociclist din Rublenița beat și fără permis de conducere # Observatorul de Nord
Un bărbat a fost tras la răspundere penală după ce a urcat băut pe motocicletă, deși nu deținea permis de conducere. Incidentul s-a produs la sfârșitul lunii iunie, în satul Rublenița din raionul Soroca. Potrivit materialelor din dosar, bărbatul a pierdut controlul asupra vehiculului și a ajuns cu motocicleta într-o bordură de pe marginea drumului. […] Post-ul 112 500 de lei amendă pentru un motociclist din Rublenița beat și fără permis de conducere apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:00
Primara municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi, efectuează o deplasare în Statele Unite ale Americii # Observatorul de Nord
Primara municipiului Soroca, Lilia Pilipetchi, efectuează, în perioada 6–17 august 2025, o deplasare în Statele Unite ale Americii pentru a participa la un program de schimb profesional. Vizita are loc la invitația organizatorilor și are drept scop schimbul de experiență și bune practici în administrația publică. Potrivit dispoziției oficiale semnate la 4 august 2025, cheltuielile […] Post-ul Primara municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi, efectuează o deplasare în Statele Unite ale Americii apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:30
Vara, pe lângă soare, vacanțe și plimbări în aer liber, apar și musafirii nedoriți: țânțarii. Deși par niște insecte fragile, micile lor înțepături pot provoca mult mai mult decât o simplă mâncărime. Cei care petrec serile în aer liber sau locuiesc în zone apropiate de ape stătătoare știu deja: țânțarii sunt nelipsiți în sezonul cald. […] Post-ul Cum ne protejăm de țânțari? Sfatul medicului de familie, Elena Cociorva apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:00
Sorocenii au fost informați cum să evite pericolele din timpul scăldatului / VIDEO # Observatorul de Nord
O vară plină de soare și distracție poate fi umbrită rapid de un moment de neatenție. Pentru a preveni astfel de situații neplăcute, reprezentanți ai Direcției Situații Excepționale Soroca, Inspectoratului de Poliție, Poliției de Frontieră, salvatori și voluntari ai Crucii Roșii – filiala Soroca au organizat o acțiune de informare chiar pe plaja din Soroca Nouă, […] Post-ul Sorocenii au fost informați cum să evite pericolele din timpul scăldatului / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:50
Coroană funerară și mesaje macabre: Cum a fost intimidată judecătoarea din dosarul Guțul # Observatorul de Nord
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a anunțat că a inițiat o anchetă după ce judecătoarea care a pronunțat sentința de condamnare a bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, la 7 ani de închisoare, a fost ținta unor amenințări repetate și acțiuni de intimidare. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că solicitarea […] Post-ul Coroană funerară și mesaje macabre: Cum a fost intimidată judecătoarea din dosarul Guțul apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:40
Adaos lunar de 3000 de lei la salariu pentru tinerii angajați în industrii strategice # Observatorul de Nord
Astăzi, cabinetul de minisștri a aprobat un regulamentul Programului, conform căruia tinerii angajați la primul loc de muncă în industrii de importanță strategică vor beneficia de un adaos de 3 mii de lei la salariul lunar, timp de un an. Tinerii vor deveni eligibili după angajare, decizia de acordare a plății va fi emisă automat, […] Post-ul Adaos lunar de 3000 de lei la salariu pentru tinerii angajați în industrii strategice apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:20
Meteo: Cod Galben de instabilitate atmosferică în Moldova astăzi, în intervalul 13:00 – 22:00 # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 6 august 2025, în intervalul 13:00-22:00, în raioanele de nord ale Republicii Moldova se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice (15–45 l/m2), grindină și vijelii cu rafale de până la 17–22 m/s. Post-ul Meteo: Cod Galben de instabilitate atmosferică în Moldova astăzi, în intervalul 13:00 – 22:00 apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:30
Procuratura continuă lupta cu traficul ilicit de droguri, anunțând despre pronunțarea recentă a încă două sentințe cu condamnare la închisoare pentru vânzarea și păstrarea de substanțe interzise. Potrivit primei sentințe, patru membri de familie (mama și concubinul acesteia, fiica și concubinul ultimei) au fost condamnați la pedepse cuprinse între 7 și 8 ani de închisoare […] Post-ul „Business de familie” care trimite patru oameni după gratii, pe 7 și 8 ani apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:00
O altă sentință de rezonanță se așteaptă la Chișinău. Marina Tauber, reacție din „exil” # Observatorul de Nord
Eventuala condamnare a sa la 13 ani de închisoare ar fi o „comandă politică”. Este reacția Marinei Tauber la anunțul instanței, care pe 30 septembrie va da sentința finală în dosarul în care ex-deputata, afiliată lui Ilan Șor, este învinuită de finanțarea ilegală a fostului partid Șor. Marina Tauber s-ar afla la Moscova și-și va afla […] Post-ul O altă sentință de rezonanță se așteaptă la Chișinău. Marina Tauber, reacție din „exil” apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:40
Un judecător, care a examinat cazul bașcanei Evghenia Guțul, a fost amenințat cu moartea # Observatorul de Nord
Un judecător implicat în examinarea unui dosar penal de rezonanță – cel al bașcanei Evghenia Guțul – a fost supus, timp de mai multe luni, unor presiuni intense și fără precedent. Acesta a primit mesaje de amenințare cu moartea, apeluri telefonice nocturne, precum și fotografii macabre cu persoane decapitate. Informația a fost prezentată, miercuri, 6 […] Post-ul Un judecător, care a examinat cazul bașcanei Evghenia Guțul, a fost amenințat cu moartea apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
O companie aeriană lansează primul și singurul zbor direct din Republica Moldova către Bulgaria # Observatorul de Nord
O companie aeriană lansează primul și singurul zbor direct din Moldova spre Bulgaria. Astfel, din 26 octombrie 2025, pasagerii Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău vor avea posibilitatea să zboare direct către capitala Bulgariei, Sofia, informează moldpres.md Zborurile vor fi operate de patru ori pe săptămână: în fiecare zi de marți, joi, sâmbătă și duminică. Purtătorul […] Post-ul O companie aeriană lansează primul și singurul zbor direct din Republica Moldova către Bulgaria apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
Se împlinesc 80 de ani de la lansarea bombei atomice asupra orașului Hiroshima # Observatorul de Nord
Un minut de reculegere s-a ținut miercuri la Hiroshima, exact în momentul în care bomba atomică a fost lansată asupra orașului japonez, în urmă cu 80 de ani, în cursul unei ceremonii la care au participat reprezentanți din peste 100 de țări, relatează AFP, preluat de AGERPRES și moldpres.md Pe 6 august 1945, la 08:15, […] Post-ul Se împlinesc 80 de ani de la lansarea bombei atomice asupra orașului Hiroshima apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Un primar din raionul Soroca, un avocat, un agent economic și un ex-polițist, cercetate de CNA pentru pretindere de mită în valoare de 12 mln. de lei # Observatorul de Nord
Centrul Național Anticorupție, sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară acțiuni în cadrul unei cauze penale ce vizează un grup de persoane suspectate de corupere și trafic de influență în legătură cu procedura unei licitații publice privind darea în arendă a unui teren de 27 ha care conține zăcăminte de substanțe minerale. Printre persoanele vizate […] Post-ul Un primar din raionul Soroca, un avocat, un agent economic și un ex-polițist, cercetate de CNA pentru pretindere de mită în valoare de 12 mln. de lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Întreprinderea de stat Acva-Nord din Soroca este a doua în TOP-ul datornicilor la bugetul public # Observatorul de Nord
Serviciul Fiscal de Stat a întocmit o listă cu peste 2.230 de companii aflate în insolvenţă şi care au restanţe totale de peste 8,2 miliarde lei. Această listă include şi câteva zeci de întreprinderi de stat. Astfel, Mold-Street.com a identificat câteva întreprinderi de stat aflate în insolvenţă deja de un deceniu şi care au restanţe […] Post-ul Întreprinderea de stat Acva-Nord din Soroca este a doua în TOP-ul datornicilor la bugetul public apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
O moldoveancă, anchetată în Italia de omorul bătrânului pe care îl îngrijea, la cinci ani după decesul pensionarului # Observatorul de Nord
O femeie originară din Republica Moldova, în vârstă de 50 de ani, este acuzată de poliția italiană de omorul unui bătrân pe care îl îngrijea și care a murit acum cinci ani. În momentul decesului, moldoveanca nu era în nicio listă de suspecți, deoarece s-a constatat că pensionarul, în vârstă de 77 de ani, a […] Post-ul O moldoveancă, anchetată în Italia de omorul bătrânului pe care îl îngrijea, la cinci ani după decesul pensionarului apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Raportul poliției pentru primul semestru 2025: nordul înregistrează cele mai multe infracțiuni. Vezi care este situația la Soroca # Observatorul de Nord
Potrivit raportului Poliției pentru primul semestru 2025, nordul Republicii Moldova înregistrează cele mai multe infracțiuni, cu o pondere de 26% din total, fiind urmat de zona de centru 21% și sud 16%. Municipiul Bălți se află pe primul loc la nivel național, cu 420 de infracțiuni raportate, în timp ce raionul Basarabeasca are cele mai […] Post-ul Raportul poliției pentru primul semestru 2025: nordul înregistrează cele mai multe infracțiuni. Vezi care este situația la Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 6 august 2025: euro scade cu un ban, iar dolarul crește cu trei bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, așișat de Bana Națională a Moldovei, pentru ziua de 6 august 2025 un euro va avea valoarea de 19 lei și 70 de bani, cu un ban mai puțin decât ieri. Dolarul american se ridică la 17 lei și 6 bani, cu 3 bani mai mult. Leul românesc își […] Post-ul Curs valutar, 6 august 2025: euro scade cu un ban, iar dolarul crește cu trei bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 6 august 2025. Taurii se simt trădați. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Conjuncțiile astrale îi ajută pe nativi să se decidă care sunt pașii spre viitor. Chiar dacă unii dintre aceștia sunt nesiguri, caută să nu se îndepărteze prea mult de adevăr. Marte, planeta acțiunii, intră în Balanță. Acest lucru vine cu foarte multe avantaje. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai […] Post-ul Horoscopul zilei de 6 august 2025. Taurii se simt trădați. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ieri
06:10
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 6 august 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova sunt posibile ploi de scurtă durată, iar valorile termice vor fi adecvate perioadei. Astfel, temperatura aerului se va încadra între +15 și +29 de grade, probabilitatea unor ploi este de 50 la sută, umiditatea aerului va fi de 60 la sută, […] Post-ul Meteo, 6 august 2025: vom avea ploi și temperaturi caniculare apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:10
Astăzi, 6 august, prețul la benzină crește cu un ban, iar motorina este mai ieftină cu opt bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță că astăzi, 6 august 2025, benzina se va scumpi cu 1 ban, iar motorina se va ieftini cu 8 bani. Astfel, un litru de benzină va fi comercializat cu 23 de lei și 12 bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă 20 de […] Post-ul Astăzi, 6 august, prețul la benzină crește cu un ban, iar motorina este mai ieftină cu opt bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:10
Camioanele care transportă produse agricole pot circula fără restricții în zilele caniculare # Observatorul de Nord
Agricultorii pot transporta pe tot parcursul zilei producția recoltată, fără a fi vizați de restricțiile de circulație impuse camioanelor de mare tonaj în zilele cu temperaturi caniculare, transmite moldpres.md Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a anunțat astăzi că în perioada campaniei de recoltare a culturilor din grupa I, transportul produselor agricole provenite din exploatații agricole […] Post-ul Camioanele care transportă produse agricole pot circula fără restricții în zilele caniculare apare prima dată în Observatorul de Nord.
5 august 2025
18:40
Primul președinte al României, după căderea regimului Ceașescu, Ion Iliesc, a decedat astăzi, la vârsta de 95 de ani, din cauza unui cancer pulmonar. Anunțul privind decesul lui Ion Iliescu a fost făcut de către guvernul de la București. „Cu profund regret, Guvernul anunță încetarea din viață a fostului președinte al României, domnul Ion Iliescu. […] Post-ul A murit Ion Iliescu – avea 95 de ani apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:10
Pe 24 august, începând cu ora 11:00, sunteți așteptați cu drag la un eveniment muzical, organizat în inima naturii, la intrarea în satul Țarigrad – Valea Țarigradului , raionul Drochia. Este vorba despre Festivalul Orchestrelor de Fanfară, dedicat memoriei lui Gheorghe Proca, un cunoscut instrumentist și lăutar din zonă, care și-a lăsat amprenta în lumea […] Post-ul Festival de muzică de fanfară la Țarigrad în memoria lui Gheorghe Proca apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
Un bărbat din orașul Florești a fost oprit de poliție în seara zilei de 22 iunie 2025, în timp ce conducea un automobil printr-o localitate din raionul Soroca. Potrivit informațiilor oferite de autorități, acesta se afla la volan fără a deține permis de conducere valabil și era în stare avansată de ebrietate alcoolică. Conform raportului […] Post-ul Un șofer în stare de ebrietate a fost condamnat la doi ani de închisoare apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:20
Condamnați pentru omorul unui bărbat de 40 de ani și a unei femei de 46 de ani # Observatorul de Nord
Prin sentința recent pronunțată, doi concubini au fost recunoscut vinovați de săvârșirea infracțiunii și condamnați la pedepse privative de libertate: inculpatul – la 17 ani, iar inculpata – la 18 ani și 6 luni de închisoare, informează procuratura.md În cadrul urmăririi penale şi cercetărilor judecătorești s-a stabilit la data de 09 august 2024, pe timp […] Post-ul Condamnați pentru omorul unui bărbat de 40 de ani și a unei femei de 46 de ani apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:00
Cetățenii Republicii Moldova, care au muncit în Italia vor beneficia de două pensii # Observatorul de Nord
Fiecare țară stabilind îndemnizația pentru perioada de activitate realizată în statul respectiv. Precizările au fost făcute de către directoarea CNAS, Elena Țîbîrnă, în cadrul unei conferințe de presă, informează moldpres.md Dacă persoana dorește să primească pensia italiană în Republica Moldova, atunci CNAS comunică părții italiene că exportul pensiei stabilit de Italia va fi realizat în […] Post-ul Cetățenii Republicii Moldova, care au muncit în Italia vor beneficia de două pensii apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:50
Și totuși, nu la bal – Evghenia Guțul a fost condamnată la șapte ani de închisoare # Observatorul de Nord
Deși procurorii au solicitat nouă ani de închisoare pentru Evghenia Guțul, bașcana UTA Găgăuzia magistrații Judecătoriei Chișinău au dat astăzi verdictul – șapte ani de închisoare cu executare și obligată să restituie statului 40 de milioane de lei, bani care ar fi fost folosiți pentru finanțarea ilegală a fostului partid Șor. Ea a fost luată […] Post-ul Și totuși, nu la bal – Evghenia Guțul a fost condamnată la șapte ani de închisoare apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:30
Astăzi, la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca, a avut loc o nouă sesiune din cadrul programului de formare a competențelor digitale pentru cadrele didactice. Scopul acestui program este de a-i ajuta pe profesori să folosească mai eficient tehnologia în procesul de predare, învățare și evaluare. Programul se desfășoară în baza standardelor europene DigCompEdu, recunoscute […] Post-ul Program de formare digitală pentru cadrele didactice din Soroca / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
Ori la „bal”, ori la „dubă” – astăzi bașcana Evghenia Guțul își vede „lungul nasului” # Observatorul de Nord
Zi crucială pentru „guvernatoarea” Găgăuziei, Evghenia Guțul, care la 28 martie 2025 a fost plasată în arest preventiv după ce trei zile mai devreme fusese reținută pe Aeroportul din Chișinău în momentul în care intenționa să zboare spre Istanbul „în interes de serviciu”. Vă reamintim că, la 1 iulie procurorii au cerut pentru Guțul nouă […] Post-ul Ori la „bal”, ori la „dubă” – astăzi bașcana Evghenia Guțul își vede „lungul nasului” apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:50
Presupusa fiică a lui Vladimir Putin iese la atac: „A distrus milioane de vieți și pe a mea” # Observatorul de Nord
Presupusa fiică a lui Vladimir Putin, Elizaveta Krivonogikh (22 de ani) îl acuză pe tatăl ei nu doar de moartea „a milioane” de oameni, ci și că i-a „distrus” propria viață. Cunoscută mai degrabă sub numele de Luiza Rozova, tânăra și-a reluat apariția pe rețelele sociale, după o perioadă de tăcere și face acuzații grave la […] Post-ul Presupusa fiică a lui Vladimir Putin iese la atac: „A distrus milioane de vieți și pe a mea” apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
Satul meu, plin de fântâni” la Fîntînița – 440 de ani de istorie, legendă și tradiție # Observatorul de Nord
Recent, satul Fîntînița din inima Moldovei a îmbrăcat straie de sărbătoare. Cu inimile pline de bucurie și cu rădăcinile bine înfipte în pământul istoriei, localnicii au celebrat 440 de ani de la întemeierea așezării. Evenimentul organizat cu grijă de primăria locală, în frunte cu doamna primară a satului Maria Grițco, a fost un omagiu […] Post-ul Satul meu, plin de fântâni” la Fîntînița – 440 de ani de istorie, legendă și tradiție apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
Festivalul educativ- creștin „Bucuria credinței”: o sărbătoare a luminii, speranței și bucuriei pentru copii # Observatorul de Nord
Pe 3 august curent, inima orașului Drochia a bătut mai puternic și mai plin de lumină în Scuarul central, unde s-a desfășurat cea de-a doua ediție a Festivalului educativ-creștin pentru copii „Bucuria credinței” – un eveniment care a adunat sub același cer zeci de suflete tinere, părinți, preoți și oameni cu inima deschisă, întru sărbătorirea […] Post-ul Festivalul educativ- creștin „Bucuria credinței”: o sărbătoare a luminii, speranței și bucuriei pentru copii apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:00
Au fost finanțate pensiile și alocațiile sociale beneficiarilor care dețin carduri bancare # Observatorul de Nord
Casa Națională de Asigurări Sociale informează că a fost executată finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale a beneficiarilor care dețin carduri bancare. Valoarea finanțării a constituit suma de 2039,6 milioane lei, informează gov.md Banii vor fi disponibili după procesarea plăților de către prestatorii de servicii de plată în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay). Reamintim […] Post-ul Au fost finanțate pensiile și alocațiile sociale beneficiarilor care dețin carduri bancare apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:50
Târg de caritate la Mărculești: comunitatea strânge fonduri pentru reamenajarea unei fântâni istorice # Observatorul de Nord
Recent, în satul Mărculești, spiritul comunitar și dorința de a păstra moștenirea locală s-au împletit armonios în cadrul unui târg de caritate organizat pentru restaurarea unei fântâni cu cumpănă, simbol al rădăcinilor și identității locale. Evenimentul, desfășurat la Căminul Cultural, a reunit localnici și vizitatori care au contribuit cu entuziasm la această cauză. Curtea Căminului […] Post-ul Târg de caritate la Mărculești: comunitatea strânge fonduri pentru reamenajarea unei fântâni istorice apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
Grădinița „Lăcrimioara” din Vărvăreuca își redeschide ușile: Grupa „Albinuța” a fost renovată complet din fonduri locale # Observatorul de Nord
Grupa „Albinuța” din Grădinița de copii „Lăcrimioara”, situată în comuna Vărvăreuca, raionul Florești, a fost complet renovată, iar din 11 august 2025 va primi din nou micii preșcolari într-un spațiu modern, luminos și primitor. Lucrările de reparație capitală, în valoare de 274.101 lei, au fost finanțate integral din bugetul local și realizate în termen record. […] Post-ul Grădinița „Lăcrimioara” din Vărvăreuca își redeschide ușile: Grupa „Albinuța” a fost renovată complet din fonduri locale apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:00
Cum salvezi o viață: Ce trebuie să faci (și ce să NU faci) dacă vezi pe cineva că se îneacă # Observatorul de Nord
În plin sezon al scăldatului, riscul de înec crește alarmant, mai ales în râuri, lacuri sau zone neamenajate. Fiecare secundă contează când cineva luptă pentru viața sa în apă. Dar știi ce trebuie să faci? Un gest greșit poate transforma un salvator în victimă. Iată cum acționezi corect, pas cu pas. Pericolul real de la […] Post-ul Cum salvezi o viață: Ce trebuie să faci (și ce să NU faci) dacă vezi pe cineva că se îneacă apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:40
Escrocherie de peste 75.000 USD: sirian condamnat la 8 ani de închisoare pentru prejudicii aduse unui administrator din nordul Republicii Moldova # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui cetățean în vârstă de 66 de ani, originar din regiunea Damasc, Siria, învinuit de comiterea infracțiunii de escrocheriei în proporții deosebit de mari, în temeiul art. 190 alin. (5) din Codul penal al Republicii Moldova. Potrivit actului de învinuire susținut de […] Post-ul Escrocherie de peste 75.000 USD: sirian condamnat la 8 ani de închisoare pentru prejudicii aduse unui administrator din nordul Republicii Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:00
Capcana cu zeci de mii de lei: Poliția îndeamnă cetățenii să nu transmită datele personale necunoscuților # Observatorul de Nord
Organele de poliție avertizează populația despre o nouă formă de finanțare și corupere electorală ilegală, gestionată din Federația Rusă, prin aplicația TAITO. Astfel,persoanelor li se promit zeci de mii de lei lunar pentru a participa la acțiuni ilegale, bani pe care ulterior nu-i mai primesc. nÎn acest context, oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu acceseze […] Post-ul Capcana cu zeci de mii de lei: Poliția îndeamnă cetățenii să nu transmită datele personale necunoscuților apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:50
Vacanță la mijloc de săptămână: cum să evadezi din rutină fără aglomerație și cu buget redus # Observatorul de Nord
Tot mai mulți oameni aleg să-și ia o pauză binemeritată nu în weekend, ci la mijloc de săptămână. Această tendință câștigă teren datorită avantajelor clare: prețuri mai mici, locuri mai puțin aglomerate și o stare de bine care nu așteaptă ziua de vineri. Cine?Turiștii din toate categoriile de vârstă — de la tineri activi până […] Post-ul Vacanță la mijloc de săptămână: cum să evadezi din rutină fără aglomerație și cu buget redus apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 5 august 2025, vom avea o zi cu mult soare, cu temperaturio caniculare și fără precipitații. Astfel, valorile termice se vor încadra între +17 și +27 de grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de 15 la sută, umiditatea aerului va fi de 50 la […] Post-ul Meteo, 5 august 2025: mult soare și fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:00
Patru femei condamnate pentru că au agresat o consăteancă însărcinată la Drochia: i-au smuls părul # Observatorul de Nord
Judecătoria Drochia a condamnat patru femei pentru pătrundere ilegală într-o gospodărie dintr-un sat din raionul Drochia, unde au agresat o localnică însărcinată. Incidentul, produs în mai 2024, a dus la aplicarea unor pedepse cu amendă și muncă neremunerată, precum și la obligarea inculpatelor să achite despăgubiri morale. Recent, Judecătoria Drochia, a pronunțat sentința în cazul […] Post-ul Patru femei condamnate pentru că au agresat o consăteancă însărcinată la Drochia: i-au smuls părul apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:50
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat hotărârea de retragere a licenței eliberată SA „Moldovagaz” pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale. De asemenea, a fost aprobată revocarea obligațiilor de serviciu public impuse SA „Moldovagaz”, informează moldpres.md. Potrivit ANRE, în ultima sa comunicare oficială la acest subiect, care a […] Post-ul ANRE a retras licența SA „Moldovagaz” pentru furnizarea gazelor naturale apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:30
Libertatea presei rămâne vulnerabilă în Moldova: deciziile extrajudiciare și lipsa autoreglementării, criticate într-un nou raport de monitorizare # Observatorul de Nord
Libertatea presei în Republica Moldova continuă să fie afectată de vulnerabilități structurale, în ciuda unor inițiative legislative recente, arată cel de-al doilea Raport de monitorizare independentă privind progresele în implementarea recomandărilor Comisiei Europene pentru aderarea la Uniunea Europeană. Documentul constată că, deși în 2024 a fost elaborat un nou proiect al Legii presei, acesta nu […] Post-ul Libertatea presei rămâne vulnerabilă în Moldova: deciziile extrajudiciare și lipsa autoreglementării, criticate într-un nou raport de monitorizare apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:10
Astăzi, 5 august 2025, benzina se scumpește cu un ban, iar motorina se ieftinește cu 11 bani # Observatorul de Nord
Prețurile la benzină și motorină sunt „în permanentă mișcare”. Or, conform Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică astăzi, 5 august 2025, prețul maxim a unui litru de benzină A-95 este de 23,11 lei, iar a unul litru de motorină standart este de 20,22 lei. Astfel, produsele petroliere principale de tip standard s-au scumpit, cu un […] Post-ul Astăzi, 5 august 2025, benzina se scumpește cu un ban, iar motorina se ieftinește cu 11 bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
4 august 2025
17:30
A fost sfințită biserica-paraclis cu hramul „Sfânta Treime” din Soroca – un nou loc de rugăciune pentru comunitate / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Credincioșii din municipiul Soroca au participat la un eveniment deosebit – sfințirea noii biserici-paraclis „Sfânta Treime”, un locaș ridicat din dragoste pentru Dumnezeu și comunitate, ctitorit de familia Morari pe locul blocului distrus de o explozie în anul 2007, în cartierul fostei fabrici de articole tricotate. Luni, 4 august 2025, zi în care Biserica Ortodoxă […] Post-ul A fost sfințită biserica-paraclis cu hramul „Sfânta Treime” din Soroca – un nou loc de rugăciune pentru comunitate / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.