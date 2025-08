Peste 10.000 de hoteluri europene dau în judecată Booking.com din cauza „clauzei celui mai mic preț”: „E momentul să cerem despăgubiri”

17:30

Republica Moldova poate face un pas hotărât spre consolidarea unei economii digitale moderne, prin lansarea proiectului strategic ACETI for European Digital Innovation Ecosystem (ACETI 4 EDIE). Inițiativa, dezvoltată sub egida Programului Innovate Moldova, este implementată de Asociația pentru Dezvoltarea Comunicațiilor Electronice și Tehnologiilor Inovaționale (ACETI) împreună cu Digital Innovation Hub of Moldova și urmărește integrarea accelerată a țării în ecosistemele digitale europene prin inovare, colaborare regională și politici publice sustenabile.