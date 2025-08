Trei persoane arestate. Aveau acasă substanțe interzise de sute de mii de lei

11:00

În satul Sofia, din raionul Drochia, există o moară diferită față de celelalte din țara noastră. Pentru că, aici este amenajat și un mic muzeu cu diverse obiecte vechi.Eugen Istrati a construit această moară modernă, cîțiva ani în urmă."Mă ocupam cu piața, la un moment dat am văzut că ar merge și făina. De la o moară duceam făină și duceam la piață. Dar am înțeles că trebuie să am moara me