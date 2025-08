(foto) Alianța „MOLDOVENII” a inițiat dezbateri publice privind programul de dezvoltare durabilă a Moldovei

22:10

Deputatul PAS Radu Marian nu vede nicio problemă în faptul că aproape toți judecătorii de la Curtea Constituțională sunt delegați de instituțiile subordonare partidului de la guvernare și nici că Sergiu Litvinenco, fost membru de partid, este și el magistrat la Înalta Curte. Întrebat dacă opoziția parlamentară are reprezentant la CC, Marian a răspuns: „La ce vă referiți? Nici puterea nu are reprezentanți la CC.” Cât despre numirea lui Sergiu Litvinenco, parlamentarul a menționat: „E un jurist foarte bun, profesionist și da, am încredere în imparțialitatea sa și sunt absolut sigur că va fi loial Constituției.” Declarațiile au fost făcute la „UNInterviu” de la UNIMEDIA.