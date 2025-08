Vasile Chirtoca: „Fără o bază solidă identitară și juridică, Moldova nu poate supraviețui”

10:00

Republica Moldova are capacitatea de a se descurca fără sprijin extern. Aceasta este opinia exprimată de Denis Roșca, liderul Partidului Alianța Moldovenilor, în cadrul emisiunii „Întreabă Ghețu” de la TV8.Potrivit lui, țara nu are nevoie de consultanți străini sau credite internaționale, ci de o piață de desfacere pentru produsele autohtone, transmite Noi.md.„Republica Moldova nu are nevo