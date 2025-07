(video) Consilierii municipali au venit la ședință, dar nu pentru mult timp: Fracțiunea MAN a cerut o pauză până mâine

11:20

Președinta Republicii Moldova declară că nu a cerut informații privind interdicția impusă de România primarului de Chișinău Ion Ceban. „Nu am văzut dosarul în baza căruia România a luat această decizie și nu am solicitat informație. Nu știu, nu am discutat și nici nu am avut ocazia să discut cu președintele României”, a menționat șefa statului în cadrul emisiunii „Secretele Puterii”.