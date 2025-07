Descoperă Moldova autentică în noul documentar „Flavours of Moldova”

Noul documentar „Flavours of Moldova”, realizat de celebrul regizor britanic Charlie Ottley, pune în lumină frumusețea și potențialul Republicii Moldova. În trei episoade, filmul explorează tot ce are Moldova mai valoros: peisaje spectaculoase, gastronomie autentică, bogat patrimoniu cultural și o economie în creștere, scrie curaj.tv. Proiectul urmărește să promoveze Moldova pe plan internațional, consolidându-i imaginea […] Articolul Descoperă Moldova autentică în noul documentar „Flavours of Moldova” apare prima dată în ea.md.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de EA.md