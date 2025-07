VIDEO Mihail Ciachir – promotorul culturii găgăuze

22:50

Rusia are la dispoziție 10 zile pentru a ajunge la un armistițiu cu Ucraina, a declarat președintele american Donald Trump la bordul aeronavei Air Force One pe 29 iulie, înainte de decolarea din Scoția, informează știrileprotv.ro. „Doar 10 zile", a declarat Trump. Liderul american a menționat că, după această perioadă, Washingtonul va impune tarifele promise