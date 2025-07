Marcel Dumbravan, recomandat pentru promovarea evaluării externe

07:40

Eurodeputatul ceh Ondrej Dostal, care urma să participe la Conferința Make Europe Great Again, care se va desfășura la Chișinău, a fost oprit pe Aeroportul Internațional Chișinău, declarat persona non grata și expulzat. Anunțul a fost făcut de organizatorii evenimentului, care acuză R. Moldova că a depășit o linie roșie și cer intervenția instituțiilor europene. […]