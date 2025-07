PSRM: Poliția blochează drumurile spre Chișinău în ziua mitingului opoziției

01:00

În Iordania, arheologii au descoperit un mormînt vechi de 2000 de ani, situat sub una dintre cele șapte minuni ale lumii - Petra.Mormîntul a fost descoperit sub celebrul templu-mausoleu El-Khazneh, cunoscut sub numele de „Tezaurul faraonului”. {{827413}}Săpăturile sub Petra au început încă de anul trecut, după ce directorul executiv al Centrului American de Cercetări, Pierce Paul Chrisman