Leii sunt mult mai liniștiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta

16:10

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă joi că propune un nou proiect de lege care să asigure „independenţa" structurilor anticorupţie, în urma unui val de proteste cauzate de adoptarea unei legi care le reduce autonomia, potrivit Digi24. I've just approved the text of a draft bill that guarantees real strengthening of Ukraine's law enforcement system, independence [...]