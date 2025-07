Zelenski promite un nou proiect de lege pentru restabilirea independenței agențiilor anticorupție, în ciuda protestelor și presiunilor UE

20:30

Parlamentarii israelieni au votat, cu 71 de voturi pentru și 13 împotrivă, o moțiune neobligatorie care solicită aplicarea suveranității israeliene asupra Cisiordaniei (Iudeea, Samaria și Valea Iordanului). Moțiunea, care nu are efect juridic, a fost introdusă în agenda Knessetului, relatează The Times of Israel. „Țara Israelului aparține poporului Israel", a declarat președintele Knessetului, Amir Ohana, […]